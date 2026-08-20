Срещу евентуална агресия от изток! Полша се подготвя за война с Русия

Полша се подготвя за евентуален въоръжен конфликт с Русия, въпреки че се надява, че война няма да има. Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Цезарий Томчик заяви, че мащабна провокация от страна на Кремъл може да се случи още през следващите месеци.
Цезарий Томчик заяви това в интервю, публикувано на 17 август. Според него Варшава вече не може да разглежда потенциалните сценарии само като "реални“ или "нереални“, а ги оценява според степента на вероятност.
"Подготвяме се за война, надявайки се, че тя никога няма да настъпи“, посочи Томчик.
От полското посолство във Вашингтон поясниха, че ускорената подготовка на страната не означава очакване на неизбежна война. Целта ѝ е да възпре евентуална руска агресия.
Полша изразходва за отбрана почти 5% от БВП и продължава да укрепва въоръжените си сили. Във Варшава подчертават, че след началото на войната в Украйна укрепването на отбранителната способност се превърна в ключов елемент на националната сигурност, пише Fox News, цитирана от Фокус.
Освен това Полша се подготвя за възможни атаки срещу критична инфраструктура и енергийни обекти.
В НАТО се опасяват от тестове за единството на Алианса
Бившият командващ американските сили в Европа и върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО Филип Бридлав заяви, че Русия може да се опита да организира провокация, която да създаде несигурност относно реакцията на Алианса.
Според него Москва може да се опита да провери дали отделни страни от НАТО са готови да реагират на заплаха и по този начин да се опита да засили разногласията между съюзниците.
Член 4 от Североатлантическия договор позволява на съюзниците да поискат консултации, ако тяхната сигурност или териториална цялост са застрашени. Член 5 предвижда принципа на колективната отбрана в случай на въоръжено нападение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
Коментиран от #35
21:51 20.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 руската мечка
Коментиран от #6, #25
21:52 20.08.2026
4 Манолчо глишев- Неймар
Когато се върна от почивка ,де.
21:53 20.08.2026
5 Мразя до гроб Русия безплатно
21:53 20.08.2026
6 и пак смешко
До коментар #3 от "руската мечка":ще гризнеш дълбоко голямото дръвце
на Мечока дето джафкаш по него
Коментиран от #34
21:55 20.08.2026
7 Уффф
21:56 20.08.2026
8 Русия няма никакъв
Коментиран от #32
21:56 20.08.2026
9 Полша
Коментиран от #13, #17
21:57 20.08.2026
10 Мишел
21:58 20.08.2026
11 Сатана Z
22:00 20.08.2026
12 Аксиома
русията нема да падне, тя ке се разпадне
22:01 20.08.2026
13 Мдаа!🤔
До коментар #9 от "Полша":Украйна се готвиха осем години и са на път да изчезнат от картата!!😂😂😂
Коментиран от #19
22:01 20.08.2026
14 Гост
22:02 20.08.2026
15 НЕ КОМПЕТЕНТНОСТ
22:03 20.08.2026
16 Сатана Z
Войната стана по-скъпа, заяви Зеленски.
„Трябва да намерим средствата. Това е основното предизвикателство“, добави той.
22:03 20.08.2026
17 И какво лошо има в това
До коментар #9 от "Полша":една държава да си модернизира армията, да се въоръжава с нови и високотехнологични оръжия и дронове. Няма нищо по-нормално от това.
22:04 20.08.2026
18 Румен Решетников
Виждали са руский мир и не го искат отново.
В Полша русофили няма и няма да има!
22:07 20.08.2026
19 По-скоро РФ ще изчезне
До коментар #13 от "Мдаа!🤔":от картата, така или иначе е сравнително нова държава, а федерацията са доста по-рискови за дълго съществуване, лесно се разпадат :)
22:07 20.08.2026
20 Поляк
22:07 20.08.2026
21 койдазнай
Това още Джордж Сорос го е казал!
Коментиран от #27
22:08 20.08.2026
22 Сатана Z
Киев не спеше и тази нощ.
Ударени бяха съоръженията „Fire point “ и „Антонов“, които произвеждат ракети „Фламинго“ и безпилотни летателни апарати.
В Бровари бяха унищожени склад за гориво и подстанция. В Бориспол бяха ударени транспортно-логистичният център ZAMMLER и позициите на противовъздушната отбрана Patriot/Iris-T.
Коментиран от #37
22:09 20.08.2026
23 Горски
22:10 20.08.2026
24 Хи хи
Коментиран от #30, #36, #38
22:10 20.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Всички
22:11 20.08.2026
27 Това е вярно.
До коментар #21 от "койдазнай":Пътят към дълготраен мир в региона минава задължително пред мощно въоръжаване на Европа и Украйна. Задължително. Но това трудно може да се схване от русофилите, те са като коне с капаци, гледат само към Русия :)))
22:12 20.08.2026
28 Още новини от Украйна
В полския град Замбров 39-годишна украинка е нападнала полицаи, извикани след като е била намерена да лежи пияна на тротоара.
Докато полицаите са се опитвали да я отведат в изтрезнител, тя е оказала съпротива, отправила е обиди към тях и е ухапала един от служителите. Пострадалият полицай е бил хоспитализиран в отделение по инфекциозни болести.
В Полша обидата към служители на служба и нарушаването на тяхната „телесна неприкосновеност“ се наказва с до три години затвор.
Вместо лишаване от свобода обаче полските власти са решили да депортират жената и да ѝ забранят да влиза в страната.
22:12 20.08.2026
29 Морски
22:13 20.08.2026
30 Уж идва
До коментар #24 от "Хи хи":ама пета година в бункера живурка
22:13 20.08.2026
31 Ще напада Русия ли
22:13 20.08.2026
32 Морски
До коментар #8 от "Русия няма никакъв":Може,само че в твоята паралелна вселена дето си жевееш там,вселената на иди😂 тите
22:14 20.08.2026
33 Ами
22:17 20.08.2026
34 хаха🤣
До коментар #6 от "и пак смешко":остави мечока, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, руските крепостни са от 1год без интернет и бензин, сега започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
22:18 20.08.2026
35 Путин
До коментар #1 от "Някой си":Бавн0 ра 3 виващи сме вееее
22:19 20.08.2026
36 хаха🤣
До коментар #24 от "Хи хи":дядо Вовчик вече в права линия не може да ходи сам🤣 не знае на кой свят се намира, ти го чакаш в Полша🤣
22:20 20.08.2026
37 Легни
До коментар #22 от "Сатана Z":вземи предписаните ти … неща и утре всичко ще е ок9792
22:25 20.08.2026
38 Ще е добре
До коментар #24 от "Хи хи":за изпълзи от бункера
22:26 20.08.2026
39 Стенли
22:28 20.08.2026
40 Да се знае и помни...
22:31 20.08.2026
41 Мхм
22:40 20.08.2026