Срещу евентуална агресия от изток! Полша се подготвя за война с Русия

Полша се подготвя за евентуален въоръжен конфликт с Русия, въпреки че се надява, че война няма да има. Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Цезарий Томчик заяви, че мащабна провокация от страна на Кремъл може да се случи още през следващите месеци.

Цезарий Томчик заяви това в интервю, публикувано на 17 август. Според него Варшава вече не може да разглежда потенциалните сценарии само като "реални“ или "нереални“, а ги оценява според степента на вероятност.

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"Подготвяме се за война, надявайки се, че тя никога няма да настъпи“, посочи Томчик.

От полското посолство във Вашингтон поясниха, че ускорената подготовка на страната не означава очакване на неизбежна война. Целта ѝ е да възпре евентуална руска агресия.

Полша изразходва за отбрана почти 5% от БВП и продължава да укрепва въоръжените си сили. Във Варшава подчертават, че след началото на войната в Украйна укрепването на отбранителната способност се превърна в ключов елемент на националната сигурност, пише Fox News, цитирана от Фокус.

Освен това Полша се подготвя за възможни атаки срещу критична инфраструктура и енергийни обекти.

В НАТО се опасяват от тестове за единството на Алианса

Бившият командващ американските сили в Европа и върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО Филип Бридлав заяви, че Русия може да се опита да организира провокация, която да създаде несигурност относно реакцията на Алианса.

Според него Москва може да се опита да провери дали отделни страни от НАТО са готови да реагират на заплаха и по този начин да се опита да засили разногласията между съюзниците.

Член 4 от Североатлантическия договор позволява на съюзниците да поискат консултации, ако тяхната сигурност или териториална цялост са застрашени. Член 5 предвижда принципа на колективната отбрана в случай на въоръжено нападение.