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Срещу евентуална агресия от изток! Полша се подготвя за война с Русия
  Тема: Украйна

Срещу евентуална агресия от изток! Полша се подготвя за война с Русия

20 Август, 2026 21:50 837 41

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  • дронове-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети

Бившият командващ американските сили в Европа и върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО Филип Бридлав заяви, че Москва може да се опита да организира провокация, която да създаде несигурност относно реакцията на Алианса

Срещу евентуална агресия от изток! Полша се подготвя за война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Fox news Fox news

Полша се подготвя за евентуален въоръжен конфликт с Русия, въпреки че се надява, че война няма да има. Заместник-министърът на националната отбрана на Полша Цезарий Томчик заяви, че мащабна провокация от страна на Кремъл може да се случи още през следващите месеци.

Цезарий Томчик заяви това в интервю, публикувано на 17 август. Според него Варшава вече не може да разглежда потенциалните сценарии само като "реални“ или "нереални“, а ги оценява според степента на вероятност.

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"Подготвяме се за война, надявайки се, че тя никога няма да настъпи“, посочи Томчик.

От полското посолство във Вашингтон поясниха, че ускорената подготовка на страната не означава очакване на неизбежна война. Целта ѝ е да възпре евентуална руска агресия.

Полша изразходва за отбрана почти 5% от БВП и продължава да укрепва въоръжените си сили. Във Варшава подчертават, че след началото на войната в Украйна укрепването на отбранителната способност се превърна в ключов елемент на националната сигурност, пише Fox News, цитирана от Фокус.

Освен това Полша се подготвя за възможни атаки срещу критична инфраструктура и енергийни обекти.

В НАТО се опасяват от тестове за единството на Алианса

Бившият командващ американските сили в Европа и върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО Филип Бридлав заяви, че Русия може да се опита да организира провокация, която да създаде несигурност относно реакцията на Алианса.

Според него Москва може да се опита да провери дали отделни страни от НАТО са готови да реагират на заплаха и по този начин да се опита да засили разногласията между съюзниците.

Член 4 от Североатлантическия договор позволява на съюзниците да поискат консултации, ако тяхната сигурност или териториална цялост са застрашени. Член 5 предвижда принципа на колективната отбрана в случай на въоръжено нападение.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    25 9 Отговор
    Полша от къде не яла дебелия?!

    Коментиран от #35

    21:51 20.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 руската мечка

    8 29 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #6, #25

    21:52 20.08.2026

  • 4 Манолчо глишев- Неймар

    8 5 Отговор
    Падам за дузпа!!!!!!
    Когато се върна от почивка ,де.

    21:53 20.08.2026

  • 5 Мразя до гроб Русия безплатно

    7 25 Отговор
    Хм, с тия пияни руски животни никога нищо не се знае....

    21:53 20.08.2026

  • 6 и пак смешко

    20 6 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    ще гризнеш дълбоко голямото дръвце
    на Мечока дето джафкаш по него

    Коментиран от #34

    21:55 20.08.2026

  • 7 Уффф

    19 6 Отговор
    Полша ако стои мирна и не гавка постоянно, никой няма да я напада.

    21:56 20.08.2026

  • 8 Русия няма никакъв

    6 18 Отговор
    шанс срещу въоръжена Полша. Ще я схрускат като вафличка. :)

    Коментиран от #32

    21:56 20.08.2026

  • 9 Полша

    13 4 Отговор
    се подготвя за война вече 4 години, даже не го и крият! Същото правят и НАТО, отбранителният съюз, който преди година и нещо правеше учения във Франция по десант на бряг наподобяващ по условия руски участък...

    Коментиран от #13, #17

    21:57 20.08.2026

  • 10 Мишел

    5 18 Отговор
    Владимир Путин е бил предупреден, че почти всички икономически ресурси на Руската федерация са изчерпани и за да може руската икономика да оцелее, трябва да бъдат национализирани депозитите на обикновените граждани. Руската икономика почти напълно е изчерпала ресурсите, които са ѝ позволили да расте през последните години. До това заключение стигнаха анализатори от Междусекторния експертен център, чийто академичен директор е икономическият съветник на Владимир Путин Максим Орешкин.

    21:58 20.08.2026

  • 11 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Всички помнят какво се случи н аПолша когато нападна Германия на 1 септември 1939 г.и как яде лобут до 1944 когато беше освободена от Червената армия

    22:00 20.08.2026

  • 12 Аксиома

    7 17 Отговор
    Всички злини в света идват от русията. Ванга е казала:
    русията нема да падне, тя ке се разпадне

    22:01 20.08.2026

  • 13 Мдаа!🤔

    16 5 Отговор

    До коментар #9 от "Полша":

    Украйна се готвиха осем години и са на път да изчезнат от картата!!😂😂😂

    Коментиран от #19

    22:01 20.08.2026

  • 14 Гост

    14 6 Отговор
    Полша- боксовата круша на Европа отново се готвела за война? От запад я дънят германците, от изток - руснаците, от юг - австрийците, от север - шведите! Пък нали и техния химн се пее:" Ешче Полска не сгинала..........", надеждата, че англосаксите ще им помогнат ги крепи.

    22:02 20.08.2026

  • 15 НЕ КОМПЕТЕНТНОСТ

    6 6 Отговор
    И колко да си правят вятър на устите. Те русите със окраина трудно се справят та да започнат и със Полша после със Европата е много тъпо съчинение. ШАШМИ И ПЛАШАТ ГАРГИТЕ.

    22:03 20.08.2026

  • 16 Сатана Z

    6 8 Отговор
    Киевският нацист днес е неудържим:

    Войната стана по-скъпа, заяви Зеленски.

    „Трябва да намерим средствата. Това е основното предизвикателство“, добави той.

    22:03 20.08.2026

  • 17 И какво лошо има в това

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Полша":

    една държава да си модернизира армията, да се въоръжава с нови и високотехнологични оръжия и дронове. Няма нищо по-нормално от това.

    22:04 20.08.2026

  • 18 Румен Решетников

    4 11 Отговор
    Браво на поляците.
    Виждали са руский мир и не го искат отново.
    В Полша русофили няма и няма да има!

    22:07 20.08.2026

  • 19 По-скоро РФ ще изчезне

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа!🤔":

    от картата, така или иначе е сравнително нова държава, а федерацията са доста по-рискови за дълго съществуване, лесно се разпадат :)

    22:07 20.08.2026

  • 20 Поляк

    3 4 Отговор
    За несъм луд завоювам за благото на англо саксончета при които има равосмешение да воюват те

    22:07 20.08.2026

  • 21 койдазнай

    3 5 Отговор
    Който иска мир, се готви за война!
    Това още Джордж Сорос го е казал!

    Коментиран от #27

    22:08 20.08.2026

  • 22 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Добрите новини от Украйна нямат край.
    Киев не спеше и тази нощ.

    Ударени бяха съоръженията „Fire point “ и „Антонов“, които произвеждат ракети „Фламинго“ и безпилотни летателни апарати.

    В Бровари бяха унищожени склад за гориво и подстанция. В Бориспол бяха ударени транспортно-логистичният център ZAMMLER и позициите на противовъздушната отбрана Patriot/Iris-T.

    Коментиран от #37

    22:09 20.08.2026

  • 23 Горски

    8 3 Отговор
    Видяхме, че САЩ не успяха да опазят военните си бази в Персийския залив от атаките на иранските въоръжени сили. Повечето бази на САЩ в региона са унищожени, както и радарни комплекси, летища и т.н. Ама Безмер сменя името си на Тъпомер и това ще обърка иранците! НАТО,както сега,така и преди,се е крепял само и единствено на американската военна мощ и американската военна промишленост. Същата работа беше с другия,противостоящ му съюз - Варшавския договор р. И при него всичко се крепеше на армията на СССР и на военноикономическия му потенциал. Тъй,че има логика. Днес България е васална на Брюксел, но все пак големият началник е Тръмп. Лошото е, че Тръмп, както Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и др.ръководители на Запада, са много скромни интелектуално. Меко казано. Увличат България към поредната национална катастрофа, както преди по фашистко. Тръмп победи на изборите в САЩ благодарение на малоумието и себичността на "дядо Джо" и обещанието за бърза приключване на войната в Украйна. Едното му дойде като подарък от съдбата ( то и Харис,май не беше нещо на ред),а другото така и не е в състояние да реши. Наред с това се забърка с редица идиоти,които може и да му изядат главата,като мераците за Гренландия и Канада,политиката към Европа и Китай,и най вече глупавата му война с Иран.

    22:10 20.08.2026

  • 24 Хи хи

    4 3 Отговор
    тагаренковци, Путин няма да спре, той и при вас ще дойде !! Така казаха зеленото жуже и нато ! Изкопахте ли си вече бункерче да се криете ?? Путин идва !!

    Коментиран от #30, #36, #38

    22:10 20.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Всички

    4 5 Отговор
    трябва да държат под око гРозия, лъжлива, коварна и жестока

    22:11 20.08.2026

  • 27 Това е вярно.

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "койдазнай":

    Пътят към дълготраен мир в региона минава задължително пред мощно въоръжаване на Европа и Украйна. Задължително. Но това трудно може да се схване от русофилите, те са като коне с капаци, гледат само към Русия :)))

    22:12 20.08.2026

  • 28 Още новини от Украйна

    3 2 Отговор
    🇵🇱🇺🇦 Украинка е експулсирана от Полша, след като е ухапала полицай в нетрезво състояние.

    В полския град Замбров 39-годишна украинка е нападнала полицаи, извикани след като е била намерена да лежи пияна на тротоара.

    Докато полицаите са се опитвали да я отведат в изтрезнител, тя е оказала съпротива, отправила е обиди към тях и е ухапала един от служителите. Пострадалият полицай е бил хоспитализиран в отделение по инфекциозни болести.

    В Полша обидата към служители на служба и нарушаването на тяхната „телесна неприкосновеност“ се наказва с до три години затвор.

    Вместо лишаване от свобода обаче полските власти са решили да депортират жената и да ѝ забранят да влиза в страната.

    22:12 20.08.2026

  • 29 Морски

    5 3 Отговор
    До сега Полша са провели 33 воини среешу Русия.33 воини=33 греди.Последиците от тези воини са наи различни.От руско влияние в страната,загуба на територия или присъеденяване към Руската империя.Нека се пробват още веднъж щом искат

    22:13 20.08.2026

  • 30 Уж идва

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    ама пета година в бункера живурка

    22:13 20.08.2026

  • 31 Ще напада Русия ли

    5 3 Отговор
    От ден на ден тъпотитията на запада копае дъна. Пълна трагедия!

    22:13 20.08.2026

  • 32 Морски

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Русия няма никакъв":

    Може,само че в твоята паралелна вселена дето си жевееш там,вселената на иди😂 тите

    22:14 20.08.2026

  • 33 Ами

    3 3 Отговор
    Оставете тия членове, важното е САЩ да си продават оръжията.

    22:17 20.08.2026

  • 34 хаха🤣

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "и пак смешко":

    остави мечока, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, руските крепостни са от 1год без интернет и бензин, сега започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    22:18 20.08.2026

  • 35 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Бавн0 ра 3 виващи сме вееее

    22:19 20.08.2026

  • 36 хаха🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    дядо Вовчик вече в права линия не може да ходи сам🤣 не знае на кой свят се намира, ти го чакаш в Полша🤣

    22:20 20.08.2026

  • 37 Легни

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    вземи предписаните ти … неща и утре всичко ще е ок9792

    22:25 20.08.2026

  • 38 Ще е добре

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    за изпълзи от бункера

    22:26 20.08.2026

  • 39 Стенли

    2 1 Отговор
    Те панетата , като прибалтийските пудели плискат яко легена , ако така наречените западни държави и фащ , малко от малко се държаха нормално и не ръчнаха така наречената държава Украйна , никаква СВО нямаше да има , но нейсе няма какво повече да се каже , а пък и така наречените жълтопаветни с промити мозъци не може нищо да им се каже

    22:28 20.08.2026

  • 40 Да се знае и помни...

    2 6 Отговор
    Полша както по вереме на студената война, така и днес е най върлия опонент на Русия. Евентуален опит на Путин за провокации с военни средства съвсем ще му отнесе главата. При инвазията му Украйна беше почти неподготвена, но с Полша е много по различно, а те си имат и вековни вражди.

    22:31 20.08.2026

  • 41 Мхм

    1 0 Отговор
    Евентуална агресия от изток? Полша е сбъркала посоката. От запад ще да е, както винаги.

    22:40 20.08.2026

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