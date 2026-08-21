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Издирват 8 души от чартърен полет след катастрофа в Аляска

Издирват 8 души от чартърен полет след катастрофа в Аляска

21 Август, 2026 06:04, обновена 21 Август, 2026 06:11 817 3

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Драма в Русия: Самолет се запали след кацане в Сахалин

Издирват 8 души от чартърен полет след катастрофа в Аляска - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът осъмна с поредица от тежки авиационни инциденти, които белязаха последните часове в различни точки на земното кълбо.

В рамките на едно денонощие сериозни катастрофи в Аляска, Русия и Кения изправиха на крак спасителните служби, а сред жертвите има висши държавни служители и популярни бизнесмени.

Катастрофа с чартърен самолет в Аляска – в неизвестност са 8 души

Чартърен самолет с осем души на борда се разби в отдалечен регион на Западна Аляска. Според официална информация от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB), двумоторният Cessna 441, опериран от компанията Security Aviation, е изпълнявал полет от Анкоридж към нос Нюенхам. На борда са пътували двама пилоти и шестима пътници.

Самолетът е паднал в близост до летището на военновъздушните сили, което осигурява достъп до радарна станция с голям обсег на действие. В момента се провежда мащабна издирвателна операция. На мястото са изпратени екипи на Бреговата охрана на САЩ и местната полиция. Все още няма официални данни за състоянието на хората на борда и дали има оцелели, предаде Associated Press.

Драма в Русия: Самолет се запали след кацане в Сахалин

В руския регион Сахалин самолет Ан-3 извърши аварийно кацане в поле и избухна в пламъци. Инцидентът е възникнал веднага след опит за излитане от село Зональное. От Министерството на извънредните ситуации (МЧС) на Русия съобщиха, че на височина от около 800 метра е възникнала техническа неизправност и двигателят на машината е отказал.

Благодарение на бързата и професионална реакция на пилота, самолетът е успял да се приземи принудително в полето между селата Кировское и Зональное. На борда са се намирали общо 7 души, включително няколко души от службата за горска охрана. Всички те са успели да се евакуират успешно секунди преди самолетът да бъде напълно обхванат от огъня. При инцидента няма загинали и пострадали. На мястото работят 12 огнеборци и специализирана техника, предаде ТАСС.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    И ТИЯ СА БИЛИ В КИИФФФ!

    Коментиран от #2

    06:20 21.08.2026

  • 2 моруна

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    хапваш ли в кенееееееф?
    нещо за самалетчето на мчс с 10 груз 200 🤡

    Коментиран от #3

    06:36 21.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "моруна":

    НЕ СИ МОРУНА,А ПЪРШИВА ТАРАНКА

    07:39 21.08.2026