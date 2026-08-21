Издирват 8 души от чартърен полет след катастрофа в Аляска

Светът осъмна с поредица от тежки авиационни инциденти, които белязаха последните часове в различни точки на земното кълбо.

В рамките на едно денонощие сериозни катастрофи в Аляска, Русия и Кения изправиха на крак спасителните служби, а сред жертвите има висши държавни служители и популярни бизнесмени.

Катастрофа с чартърен самолет в Аляска – в неизвестност са 8 души

Чартърен самолет с осем души на борда се разби в отдалечен регион на Западна Аляска. Според официална информация от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB), двумоторният Cessna 441, опериран от компанията Security Aviation, е изпълнявал полет от Анкоридж към нос Нюенхам. На борда са пътували двама пилоти и шестима пътници.

Самолетът е паднал в близост до летището на военновъздушните сили, което осигурява достъп до радарна станция с голям обсег на действие. В момента се провежда мащабна издирвателна операция. На мястото са изпратени екипи на Бреговата охрана на САЩ и местната полиция. Все още няма официални данни за състоянието на хората на борда и дали има оцелели, предаде Associated Press.

Драма в Русия: Самолет се запали след кацане в Сахалин

В руския регион Сахалин самолет Ан-3 извърши аварийно кацане в поле и избухна в пламъци. Инцидентът е възникнал веднага след опит за излитане от село Зональное. От Министерството на извънредните ситуации (МЧС) на Русия съобщиха, че на височина от около 800 метра е възникнала техническа неизправност и двигателят на машината е отказал.

Благодарение на бързата и професионална реакция на пилота, самолетът е успял да се приземи принудително в полето между селата Кировское и Зональное. На борда са се намирали общо 7 души, включително няколко души от службата за горска охрана. Всички те са успели да се евакуират успешно секунди преди самолетът да бъде напълно обхванат от огъня. При инцидента няма загинали и пострадали. На мястото работят 12 огнеборци и специализирана техника, предаде ТАСС.