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САЩ изгониха двама ирански дипломати след провала на преговорите
  Тема: Иранската криза

САЩ изгониха двама ирански дипломати след провала на преговорите

4 Октомври, 2026 06:07 740 1

  • сащ-
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  • ирански дипломати-
  • марко рубио-
  • доналд тръмп

Вашингтон е поискал цялата иранска делегация на Общото събрание на ООН да напусне страната след безрезултатни разговори между двете държави.

САЩ изгониха двама ирански дипломати след провала на преговорите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са изгонили двама членове на иранската делегация на Общото събрание на ООН, след като те са останали в Ню Йорк въпреки разпореждането на Вашингтон да напуснат страната. Единият дипломат е отпътувал в петък вечерта, а вторият – в събота сутринта, съобщи Axios, позовавайки се на американски представител.

На 28 септември Държавният департамент е поискал от иранската мисия към ООН цялата делегация незабавно да напусне Съединените щати. Четири дни по-късно американските власти са уведомили мисията, че са установили присъствието на двама дипломати в Ню Йорк и са настояли те да заминат незабавно.

„Държавният секретар Рубио е сериозно настроен. Открити бяха още двама членове на иранската делегация в Ню Йорк дълго след края на Общото събрание. Те вече са изведени от страната“, е заявил американският представител, цитиран от Axios.

Преговорите между Вашингтон и Техеран са блокирани

Изгонването е станало след провала на дипломатически усилия за намаляване на напрежението между САЩ и Иран. На 28 септември катарският посредник Али ат-Тавади е разговарял в Ню Йорк с иранския външен министър Абас Арагчи, а след това се е срещнал с американски представители във Вашингтон.

Обсъждано е предложение за отмяна на американската морска блокада срещу отстъпки от Техеран по ядрения въпрос. Според информацията, цитирана от РБК и Axios, позициите на двете страни са останали съществено различни. Вашингтон не е бил готов да приеме исканията на Иран и е смятал, че разполага с по-силна позиция.

В предишно съобщение Axios американски представител е описал решението на Марко Рубио като реакция на това, че иранската делегация е останала в страната след края на Общото събрание. По думите му „делегацията е просрочила престоя си“, а Генералната асамблея вече е приключила.

Тръмп допусна нови атаки срещу Иран

На фона на дипломатическия застой президентът на САЩ Доналд Тръмп е допуснал възобновяване на американските атаки срещу Иран след междинните избори за Конгреса през ноември. На 30 септември той е заявил, че „много скоро“ ще се случи нещо във връзка с Иран.

Към момента няма данни за постигнато споразумение между Вашингтон и Техеран. Катарските посредници продължават контактите с двете страни, но изгонването на дипломатите показва, че преговорите остават блокирани и напрежението между САЩ и Иран се запазва.

Източници: Axios


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Рускиня

    1 0 Отговор
    Унгарският евреин рубио в безсилието на сащ към иран показва своята некомпетентност като дипломат. 😂

    06:54 04.10.2026

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