Четирима цивилни изгоряха край Харков, Крим отново на тъмно

Руската армия нанесе серия от масирани удари с дронове по цивилна и критична инфраструктура в Украйна през изминалата нощ. Най-тежко е положението в Харковска област, където има загинали граждани. Паралелно с това вълна от експлозии разтърси временно окупирания Кримски полуостров, оставяйки цели региони без електрозахранване.

Трагедия в Харковска област: Четири жертви в село Лебяжие

В нощта на 21 август руски безпилотни летателни апарати (БПЛА) атакуваха масирано село Лебяжие в Чугуевския район на Харковска област. Според официалните данни, представени от ръководителя на Харковската областна военна администрация (ОВА) Олег Синегубов, населеното място е било ударено от общо шест дрона тип „Шахед“.

В резултат на атаката са избухнали пожари в пет частни жилищни сгради. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) извадиха телата на четирима загинали изпод отломките на разрушените къщи. Сред идентифицираните жертви са две жени на възраст 66 и 73 години. Още две жени са ранени и са хоспитализирани с различни наранявания. Общо три къщи са напълно унищожени, а над 20 други постройки са сериозно повредени. Детайли за трагедията бяха съобщени първоначално от украинската медия „Украинская правда“ и потвърдени от регионалния канал „Обектив“ (objectiv.tv) .

Втора поредна атака срещу Запорожие за броени дни

За втори път в рамките на седмицата руските сили взеха на прицел град Запорожие . Началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров обяви рано сутринта, че при нощния обстрел е засегната гражданска инфраструктура в областния център.

При ударите има нанесени сериозни материални щети по общинския обществен транспорт, както и по частни автомобили на граждани. По предварителна информация, разпространена от информационната агенция УНН (unn.ua) , този път няма загинали или пострадали жители, но градът остава под постоянна заплаха от удари с управляеми авиационни бомби (КАБ) и безпилотни апарати.

Взривове и пълен блекаут в Крим: Таврийската ТЕЦ на прицел

Изключително напрегната остава ситуацията и на територията на временно окупирания от Русия Кримски полуостров . Местни жители и партизански движения докладваха за поредица от мощни експлозии в района на Симферопол в ранните часове на деня.

Според информация на партизанското движение „АТЕШ“ , цитирана от украинското издание Gazeta.ua , в рамките на само 20 минути в Симферопол са отекнали над 15 тътена. Очевидци съобщават за силни светлинни проблясъци в района на стратегически важната Таврийска ТЕЦ, над която са били засечени да прелитат реактивни дронове.

Веднага след взривовете в редица ключови градове на полуострова е изгаснало електричеството. Към този час пълен или частичен блекаут е регистриран в:

Симферопол

Севастопол

Джанкой

Керч

Окупационните власти в Крим все още не са излезли с официални позиции за мащаба на щетите по енергийната мрежа, но в по-голямата част от засегнатите райони освен липса на ток се съобщава и за спиране на водоподаването и преустановяване на движението на тролейбусния транспорт.