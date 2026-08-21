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Четирима цивилни изгоряха край Харков, Крим отново на тъмно
  Тема: Украйна

Четирима цивилни изгоряха край Харков, Крим отново на тъмно

21 Август, 2026 07:34, обновена 21 Август, 2026 07:30 528 6

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Масирани атаки белязаха нощта срещу 21 август. Руски безпилотници сринаха къщи в Харковска област, а реактивни дронове предизвикаха спиране на тока на окупирания полуостров.

Четирима цивилни изгоряха край Харков, Крим отново на тъмно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската армия нанесе серия от масирани удари с дронове по цивилна и критична инфраструктура в Украйна през изминалата нощ. Най-тежко е положението в Харковска област, където има загинали граждани. Паралелно с това вълна от експлозии разтърси временно окупирания Кримски полуостров, оставяйки цели региони без електрозахранване.

Трагедия в Харковска област: Четири жертви в село Лебяжие

В нощта на 21 август руски безпилотни летателни апарати (БПЛА) атакуваха масирано село Лебяжие в Чугуевския район на Харковска област. Според официалните данни, представени от ръководителя на Харковската областна военна администрация (ОВА) Олег Синегубов, населеното място е било ударено от общо шест дрона тип „Шахед“.

В резултат на атаката са избухнали пожари в пет частни жилищни сгради. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) извадиха телата на четирима загинали изпод отломките на разрушените къщи. Сред идентифицираните жертви са две жени на възраст 66 и 73 години. Още две жени са ранени и са хоспитализирани с различни наранявания. Общо три къщи са напълно унищожени, а над 20 други постройки са сериозно повредени. Детайли за трагедията бяха съобщени първоначално от украинската медия „Украинская правда“ и потвърдени от регионалния канал „Обектив“ (objectiv.tv) .

Втора поредна атака срещу Запорожие за броени дни

За втори път в рамките на седмицата руските сили взеха на прицел град Запорожие . Началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров обяви рано сутринта, че при нощния обстрел е засегната гражданска инфраструктура в областния център.

При ударите има нанесени сериозни материални щети по общинския обществен транспорт, както и по частни автомобили на граждани. По предварителна информация, разпространена от информационната агенция УНН (unn.ua) , този път няма загинали или пострадали жители, но градът остава под постоянна заплаха от удари с управляеми авиационни бомби (КАБ) и безпилотни апарати.

Взривове и пълен блекаут в Крим: Таврийската ТЕЦ на прицел

Изключително напрегната остава ситуацията и на територията на временно окупирания от Русия Кримски полуостров . Местни жители и партизански движения докладваха за поредица от мощни експлозии в района на Симферопол в ранните часове на деня.

Според информация на партизанското движение „АТЕШ“ , цитирана от украинското издание Gazeta.ua , в рамките на само 20 минути в Симферопол са отекнали над 15 тътена. Очевидци съобщават за силни светлинни проблясъци в района на стратегически важната Таврийска ТЕЦ, над която са били засечени да прелитат реактивни дронове.

Веднага след взривовете в редица ключови градове на полуострова е изгаснало електричеството. Към този час пълен или частичен блекаут е регистриран в:

  • Симферопол
  • Севастопол
  • Джанкой
  • Керч

Окупационните власти в Крим все още не са излезли с официални позиции за мащаба на щетите по енергийната мрежа, но в по-голямата част от засегнатите райони освен липса на ток се съобщава и за спиране на водоподаването и преустановяване на движението на тролейбусния транспорт.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    4 3 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #5

    07:38 21.08.2026

  • 3 Хм...

    1 3 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката с 90%. За да постигнат този впечатляващ резултат евроатлантическите евнуси потрошиха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики.
    А Путин току що се събуди и руснаците най после взеха да запрягат.
    Найс, а?

    07:40 21.08.2026

  • 4 Един

    1 1 Отговор
    Жужака реве.

    07:43 21.08.2026

  • 5 Баце,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Ми то си пише- четирима изгоряха край Харков.
    Праведната пропаганда си казва всичко, просто човек трябва да се научи да чете между редовете.

    07:43 21.08.2026

  • 6 Морския

    1 1 Отговор
    Край нямат зверствата на терористичния режим в москалабад.

    07:48 21.08.2026

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