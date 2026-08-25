Новини
Свят »
Русия »
Руски дронове повредиха граничен пункт на Украйна край границата с Молдова
  Тема: Украйна

Руски дронове повредиха граничен пункт на Украйна край границата с Молдова

25 Август, 2026 08:49, обновена 25 Август, 2026 08:45 874 27

  • украйна-
  • молдова-
  • граница-
  • граничен пункт-
  • русия-
  • дронове

Пунктът „Виноградовка“ в Одеска област временно е затворен, а движението се пренасочва към други гранични пунктове

Руски дронове повредиха граничен пункт на Украйна край границата с Молдова - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е атакувала през нощта на 25 август с ударни дронове тип Shahed международния автомобилен граничен пункт „Виноградовка“ в Одеска област, близо до границата с Молдова, съобщи пресслужбата на Южното регионално управление на Държавната гранична служба на Украйна, цитирана от УНИАН, предава Фокус.

При атаката инфраструктурата на граничния пункт е била повредена. Възникналият пожар вече е локализиран от спасителните екипи.

Още новини от Украйна

Преминаването временно е спряно

Заради нанесените щети движението на граждани и превозни средства през пункта е преустановено.

Украинските власти са уведомили молдовската страна за ситуацията. Трафикът се пренасочва към други гранични пунктове.

Засега не се съобщава за пострадали при атаката.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Чий е Талин чия е Рига?

    Коментиран от #5, #11

    08:51 25.08.2026

  • 2 Мдаа...

    22 2 Отговор
    Абе събуди се Путин. Зор голям им беше на евроатлантическите евнуси, изгориха трилион кеш и планини от оръжие, съсипаха си икономиките, но все пак успяха да го събудят. Сега да видим кой Путин ще им хареса повече, будния или спящия.

    08:52 25.08.2026

  • 3 СЛОНА

    9 0 Отговор
    СИГУРНО Е БИЛО МНОООООГО КРАСИВО...

    08:53 25.08.2026

  • 4 Пич

    17 2 Отговор
    Аууу...... Каква случайност!!!
    Или пък - подсказват на някого, че следващият път, когато прекарат оттам особени товари за Украйна.....

    Коментиран от #8

    08:54 25.08.2026

  • 5 Гледай

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Истерията и скимтенето на пи дерите във фашистката кремля ТВ!
    Ехехехехе.. Припадъци, отчаян вой и повръщни от новите карбонови- реактивни дронове долбили УЛУС МУХША...
    Ааааахахаха

    08:56 25.08.2026

  • 6 Руските сили напредват Към

    2 11 Отговор
    Мисква

    Коментиран от #9

    08:56 25.08.2026

  • 7 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    2 7 Отговор
    ПРЕЗ 2022 ГОДИНА КИЕВ ЗА 3 ДНЯ....

    ПРЕЗ 2026 ГОДИНА:

    СКЕЛЕТИТЕ НА

    КНЯЗ ДМИТРИЙ ДОНСКИ
    И
    АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ

    ОТ НЕБЕСНОТО ВОЙНСТВО

    НА РУСИЯ

    ЩЕ НИ ПОМОГНАТ

    ДА ПОБЕДИМ УКРАЙНА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА


    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    08:57 25.08.2026

  • 8 Така е

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Пен ДЕЛ,..13 год.. ПОПАЙ Педофил МОРЯКА унищожава доставките! А от месеци целият монгольяк ислямистки КЕН еф... горить..
    Хихихихи

    Коментиран от #10, #18

    08:59 25.08.2026

  • 9 Майка ти

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Руските сили напредват Към":

    Жалко, сине! Жалко!
    Аз сбърках, а баща ти излезе прав, като те наричаше безподобентъпанар!

    09:00 25.08.2026

  • 10 Учителка на деца с изостанало развитие

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Заповядайте при нас, и ако положите необходимите усилия десетина години, ще успеете да завършите трети клас!

    09:04 25.08.2026

  • 11 Оно е ясно на сите

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    КРИМ се контролира изцяло от ЗСУ!! ФАКТ!!
    Бай дъ уей,..защо от последните Изследвания на Генома ( 20 23г) на съвременните пиздоглазци от П едерацията, сочи...88% Монголоидни Гени?!?
    А изследванията на съвременните Българи сочат ( Внимание)...96%... Тракийски Гени!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #14

    09:04 25.08.2026

  • 12 Мдаа...

    9 2 Отговор
    Между другото, в неделя е имало страхотна веселба на няколко места в пристанището на Одеса. Небето над целия регион беше като в апокалиптичен филм. Слънцето не се виждаше от гъсти, мазни, черни пушеци. Вторичните детонации гърмяха с часове и разхвърляха горящи боеприпаси на стотици метри. Даде фира и танкер с гориво. И това, че праведната пропаганда дума не обели по темата не ме впечатлява. Странното обаче е, че руснаците също почти нищо не казаха. Но съдейки по снимките няколко стотин милиона евро на европейските данъкоплатци отидоха на вятъра.

    Коментиран от #13

    09:08 25.08.2026

  • 13 Звучиш ного

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа...":

    Отчаяно и... Тридневно!
    Хихихихи
    Оди се надъхвай у дървения кен ЕФ и глей кремля ТВ, е Балник..
    Хихихихи

    Коментиран от #16, #19, #21

    09:12 25.08.2026

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Оно е ясно на сите":

    Славков ,ти явно си с североизточни пакистански гени ,въпреки че си гроноджумайски хъесоссс.Постни една снимка да ти се порадваме ,убавецо !

    09:14 25.08.2026

  • 15 Мишел

    7 1 Отговор
    От Украйна: От началото на годината Русия е унищожила 496 локомотива в Украйна. Така след като отряза Украйна от морето, Русия я отрязва и от жп мрежата.

    Коментиран от #17

    09:14 25.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Миролюб Войнов,аналитик

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Не ги мисли хохохолите ,Бурлаците на Волга ще им теглят жп съставите 👈 !

    09:17 25.08.2026

  • 18 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Лап Пай У.Ягатта бре,горноджумайски хъесосс !

    09:18 25.08.2026

  • 19 Ездач

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Звучиш ного":

    Е ти кво искаш бе? Само си се навел и лапаш, а аз течукамкато наковалня трети ден! Въобще не ми прави намеци, че искаш да течуками утре!

    09:22 25.08.2026

  • 20 Русия, която е изобретила всичко

    3 2 Отговор
    От парната машина, самолета, радиото, до атомните електроцентрали и атомните кораби, както и ракетите, внася дронове от Иран?

    09:23 25.08.2026

  • 21 От село

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Звучиш ного":

    Всъшност не си прав на 25.02.2022 г. си бяха пред Киев, ние помним унищожаването на оня голем самолет на летището в Киев. Но пустата доверчивост, подписаха предварителен договор руснаците се оттеглиха и Борис се намеси.

    Коментиран от #23, #25, #26

    09:24 25.08.2026

  • 22 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    1 0 Отговор
    ПРЕКРАСНОТО РУСКО ВСЕКИДНЕВИЕ:

    ОЧЕРЕДЪ НА ЗАПРАВКУ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА

    НАДО ПОТЕРПИТЪ.

    09:28 25.08.2026

  • 23 ХАХА ХАХАХА

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "От село":

    КОГАТО ЯДАТ ДЪРВОТО
    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
    СЕ ОТТЕГЛЯТ
    НА ДОБРА ВОЛЯ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ГЕРОЙСКИ ОТСТЪПИХА КЪМ МАЦКВА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    09:29 25.08.2026

  • 24 нека допуснем че РУСИЯ Е ОПРЕДЕЛИЛА

    6 1 Отговор
    НЯКОЙ ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ КАТО ТАКИВА С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ , ТАКА ЧЕ БАНДЕРИЯ АКО ОБИЧА НЕКА ГИ ЗАКРИЕ И СЕ СКРИЕ В КИЕВ В ПОДГОТОВКА ЗА ПЪЛНА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И ВОЕНЕН СЪД НАД ФАШИСТИТЕ !!

    09:31 25.08.2026

  • 25 Софето

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "От село":

    Гледай какво казва 2 пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ - ГОТВАЧО!
    Така се изтеглиха от нивите,че още стоят ръждясалите тенекии и кучетата влачат изгнили монголски парадни униформи...
    Ха-ха-ха

    09:34 25.08.2026

  • 26 Успехите на Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "От село":

    Това с унищожения самолет, Ан 225 Мрия, беше много показателно, какво представлява Русия на Путин. Този самолет, конструиран и построен основно в Украйна, беше съветски. Най-големият в света, предназначен да пренася совалката Буран, също съветска. Днес нито такъв самолет могат да построят, нито совалка, нито да работят заедно. Дори на Луната не можаха да пратят апарат, като са правели преди половин век. Космическите им ракети са от времето на Хрушчов. Дори Москвичите и Волгите им са китайски.

    09:38 25.08.2026

  • 27 У0400 Ямбол е градът

    0 0 Отговор
    Хайде сега руските тролове всички в един глас. След този удар спечелихме войната. Тоест спец военна тридневна операция.

    09:39 25.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания