Руски дронове повредиха граничен пункт на Украйна край границата с Молдова

Русия е атакувала през нощта на 25 август с ударни дронове тип Shahed международния автомобилен граничен пункт „Виноградовка“ в Одеска област, близо до границата с Молдова, съобщи пресслужбата на Южното регионално управление на Държавната гранична служба на Украйна, цитирана от УНИАН, предава Фокус.

При атаката инфраструктурата на граничния пункт е била повредена. Възникналият пожар вече е локализиран от спасителните екипи.

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Преминаването временно е спряно

Заради нанесените щети движението на граждани и превозни средства през пункта е преустановено.

Украинските власти са уведомили молдовската страна за ситуацията. Трафикът се пренасочва към други гранични пунктове.

Засега не се съобщава за пострадали при атаката.