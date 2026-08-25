Руски дронове повредиха граничен пункт на Украйна край границата с Молдова

Русия е атакувала през нощта на 25 август с ударни дронове тип Shahed международния автомобилен граничен пункт „Виноградовка“ в Одеска област, близо до границата с Молдова, съобщи пресслужбата на Южното регионално управление на Държавната гранична служба на Украйна, цитирана от УНИАН, предава Фокус.
При атаката инфраструктурата на граничния пункт е била повредена. Възникналият пожар вече е локализиран от спасителните екипи.
Преминаването временно е спряно
Заради нанесените щети движението на граждани и превозни средства през пункта е преустановено.
Украинските власти са уведомили молдовската страна за ситуацията. Трафикът се пренасочва към други гранични пунктове.
Засега не се съобщава за пострадали при атаката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #5, #11
08:51 25.08.2026
2 Мдаа...
08:52 25.08.2026
3 СЛОНА
08:53 25.08.2026
4 Пич
Или пък - подсказват на някого, че следващият път, когато прекарат оттам особени товари за Украйна.....
Коментиран от #8
08:54 25.08.2026
5 Гледай
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Истерията и скимтенето на пи дерите във фашистката кремля ТВ!
Ехехехехе.. Припадъци, отчаян вой и повръщни от новите карбонови- реактивни дронове долбили УЛУС МУХША...
Ааааахахаха
08:56 25.08.2026
6 Руските сили напредват Към
Коментиран от #9
08:56 25.08.2026
7 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ПРЕЗ 2026 ГОДИНА:
СКЕЛЕТИТЕ НА
КНЯЗ ДМИТРИЙ ДОНСКИ
И
АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
ОТ НЕБЕСНОТО ВОЙНСТВО
НА РУСИЯ
ЩЕ НИ ПОМОГНАТ
ДА ПОБЕДИМ УКРАЙНА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
08:57 25.08.2026
8 Така е
До коментар #4 от "Пич":Пен ДЕЛ,..13 год.. ПОПАЙ Педофил МОРЯКА унищожава доставките! А от месеци целият монгольяк ислямистки КЕН еф... горить..
Хихихихи
Коментиран от #10, #18
08:59 25.08.2026
9 Майка ти
До коментар #6 от "Руските сили напредват Към":Жалко, сине! Жалко!
Аз сбърках, а баща ти излезе прав, като те наричаше безподобентъпанар!
09:00 25.08.2026
10 Учителка на деца с изостанало развитие
До коментар #8 от "Така е":Заповядайте при нас, и ако положите необходимите усилия десетина години, ще успеете да завършите трети клас!
09:04 25.08.2026
11 Оно е ясно на сите
До коментар #1 от "И Киев е Руски":КРИМ се контролира изцяло от ЗСУ!! ФАКТ!!
Бай дъ уей,..защо от последните Изследвания на Генома ( 20 23г) на съвременните пиздоглазци от П едерацията, сочи...88% Монголоидни Гени?!?
А изследванията на съвременните Българи сочат ( Внимание)...96%... Тракийски Гени!
Ааааахахаха
Коментиран от #14
09:04 25.08.2026
12 Мдаа...
Коментиран от #13
09:08 25.08.2026
13 Звучиш ного
До коментар #12 от "Мдаа...":Отчаяно и... Тридневно!
Хихихихи
Оди се надъхвай у дървения кен ЕФ и глей кремля ТВ, е Балник..
Хихихихи
Коментиран от #16, #19, #21
09:12 25.08.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #11 от "Оно е ясно на сите":Славков ,ти явно си с североизточни пакистански гени ,въпреки че си гроноджумайски хъесоссс.Постни една снимка да ти се порадваме ,убавецо !
09:14 25.08.2026
15 Мишел
Коментиран от #17
09:14 25.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #15 от "Мишел":Не ги мисли хохохолите ,Бурлаците на Волга ще им теглят жп съставите 👈 !
09:17 25.08.2026
18 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #8 от "Така е":Лап Пай У.Ягатта бре,горноджумайски хъесосс !
09:18 25.08.2026
19 Ездач
До коментар #13 от "Звучиш ного":Е ти кво искаш бе? Само си се навел и лапаш, а аз течукамкато наковалня трети ден! Въобще не ми прави намеци, че искаш да течуками утре!
09:22 25.08.2026
20 Русия, която е изобретила всичко
09:23 25.08.2026
21 От село
До коментар #13 от "Звучиш ного":Всъшност не си прав на 25.02.2022 г. си бяха пред Киев, ние помним унищожаването на оня голем самолет на летището в Киев. Но пустата доверчивост, подписаха предварителен договор руснаците се оттеглиха и Борис се намеси.
Коментиран от #23, #25, #26
09:24 25.08.2026
22 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ОЧЕРЕДЪ НА ЗАПРАВКУ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА
НАДО ПОТЕРПИТЪ.
09:28 25.08.2026
23 ХАХА ХАХАХА
До коментар #21 от "От село":КОГАТО ЯДАТ ДЪРВОТО
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
СЕ ОТТЕГЛЯТ
НА ДОБРА ВОЛЯ .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ГЕРОЙСКИ ОТСТЪПИХА КЪМ МАЦКВА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
09:29 25.08.2026
24 нека допуснем че РУСИЯ Е ОПРЕДЕЛИЛА
09:31 25.08.2026
25 Софето
До коментар #21 от "От село":Гледай какво казва 2 пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ - ГОТВАЧО!
Така се изтеглиха от нивите,че още стоят ръждясалите тенекии и кучетата влачат изгнили монголски парадни униформи...
Ха-ха-ха
09:34 25.08.2026
26 Успехите на Путин
До коментар #21 от "От село":Това с унищожения самолет, Ан 225 Мрия, беше много показателно, какво представлява Русия на Путин. Този самолет, конструиран и построен основно в Украйна, беше съветски. Най-големият в света, предназначен да пренася совалката Буран, също съветска. Днес нито такъв самолет могат да построят, нито совалка, нито да работят заедно. Дори на Луната не можаха да пратят апарат, като са правели преди половин век. Космическите им ракети са от времето на Хрушчов. Дори Москвичите и Волгите им са китайски.
09:38 25.08.2026
27 У0400 Ямбол е градът
09:39 25.08.2026