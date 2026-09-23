Руското военно разузнаване води психологическа война в Украйна

Руските сили засилват използването на психологически и информационни операции, за да подкопаят морала на украинските войници. На 8 юни Главното разузнавателно управление на Украйна (ГРУ) съобщи, че руските сили изпращат заплашителни съобщения на личните устройства на украинските военнослужещи, в които ги призовават да предадат клетвата си, да сложат оръжие, да се предадат или да дезертират в Русия.
Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).
Украинското военно разузнаване разкри, че руските сили изпращат съобщения чрез различни платформи, включително SMS, Telegram, Viber, Signal и WhatsApp, и че съобщенията използват информация за местоположението, за да заплашват да навредят на украинските войници или на членовете на техните семейства.
Руските военни командири продължават да се сблъскват с предизвикателства, свързани с генерирането на сили. Украинското южно оперативно командване съобщи, че руските военни служби за набор на войници в Крим фалшифицират резултатите от задължителните медицински прегледи, провеждани през летния период на наборната служба, за да увеличат броя на новобранците.
В същото време руската полиция е задържала мъж, който е хвърлил коктейл "Молотов" срещу наборен център.
Руските сили продължават да атакуват украинските позиции в Северодонецк. Едновременно с това руските сили се опитват да обходят украинските позиции в региона, за да избегнат необходимостта от пресичане на река Сиверски Донец.
Кремъл продължава с военните операции около Святохирск и западно от Лиман, за да се свържат с операциите югоизточно от Изюм и да се насочат към Славянск.
Руските сили засилват операциите си в северозападната част на Херсонска област в отговор на неотдавнашните украински контраатаки.
Руските сили в Запорожка област съсредоточават наземни и артилерийски атаки в близост до границата между Запорожка и Донецка област и вероятно се стремят да засилят контрола върху магистралата между Василовка-Орихов и Хуляполе, за да подкрепят операциите в североизточна Запорожка област.
Подкрепяните от Русия окупационни власти се опитват да създадат условия за политическа интеграция на окупираните области в Руската федерация, но вероятно действат независимо и непоследователно поради липсата на обединяващ окупационен орган.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #9
10:11 23.09.2026
2 Пенчо
10:11 23.09.2026
3 генерал от ВСУ
10:14 23.09.2026
4 Така
10:14 23.09.2026
5 чувам постоянно
10:15 23.09.2026
6 Кина
10:15 23.09.2026
7 марол ли
10:17 23.09.2026
8 Психо атака
10:19 23.09.2026
9 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #1 от "Някой":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
10:20 23.09.2026
10 Моряка
10:35 23.09.2026
11 Мачкайте..
10:36 23.09.2026
12 ГаГа
10:39 23.09.2026