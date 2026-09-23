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Руското военно разузнаване води психологическа война в Украйна
  Тема: Украйна

Руското военно разузнаване води психологическа война в Украйна

23 Септември, 2026 10:06 732 12

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Руските военни командири продължават да се сблъскват с предизвикателства, свързани с генерирането на сили

Руското военно разузнаване води психологическа война в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили засилват използването на психологически и информационни операции, за да подкопаят морала на украинските войници. На 8 юни Главното разузнавателно управление на Украйна (ГРУ) съобщи, че руските сили изпращат заплашителни съобщения на личните устройства на украинските военнослужещи, в които ги призовават да предадат клетвата си, да сложат оръжие, да се предадат или да дезертират в Русия.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

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Украинското военно разузнаване разкри, че руските сили изпращат съобщения чрез различни платформи, включително SMS, Telegram, Viber, Signal и WhatsApp, и че съобщенията използват информация за местоположението, за да заплашват да навредят на украинските войници или на членовете на техните семейства.

Руските военни командири продължават да се сблъскват с предизвикателства, свързани с генерирането на сили. Украинското южно оперативно командване съобщи, че руските военни служби за набор на войници в Крим фалшифицират резултатите от задължителните медицински прегледи, провеждани през летния период на наборната служба, за да увеличат броя на новобранците.

В същото време руската полиция е задържала мъж, който е хвърлил коктейл "Молотов" срещу наборен център.

Руските сили продължават да атакуват украинските позиции в Северодонецк. Едновременно с това руските сили се опитват да обходят украинските позиции в региона, за да избегнат необходимостта от пресичане на река Сиверски Донец.

Кремъл продължава с военните операции около Святохирск и западно от Лиман, за да се свържат с операциите югоизточно от Изюм и да се насочат към Славянск.

Руските сили засилват операциите си в северозападната част на Херсонска област в отговор на неотдавнашните украински контраатаки.

Руските сили в Запорожка област съсредоточават наземни и артилерийски атаки в близост до границата между Запорожка и Донецка област и вероятно се стремят да засилят контрола върху магистралата между Василовка-Орихов и Хуляполе, за да подкрепят операциите в североизточна Запорожка област.

Подкрепяните от Русия окупационни власти се опитват да създадат условия за политическа интеграция на окупираните области в Руската федерация, но вероятно действат независимо и непоследователно поради липсата на обединяващ окупационен орган.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    17 2 Отговор
    Ами, защо не? Украинците, англичаните, американците и пуделите им от ЕС нали също водят информационна война с Русия? Какво очаквате? Русия да не отвърне?

    Коментиран от #9

    10:11 23.09.2026

  • 2 Пенчо

    11 0 Отговор
    Пресни новини от 8 юни! Браво!

    10:11 23.09.2026

  • 3 генерал от ВСУ

    17 1 Отговор
    Нямаше да има пряка война с Русия, ако Украйна просто беше направила договореното

    10:14 23.09.2026

  • 4 Така

    10 1 Отговор
    И трябва! Русия печели!

    10:14 23.09.2026

  • 5 чувам постоянно

    11 1 Отговор
    фашистко скимтене.... края наближава

    10:15 23.09.2026

  • 6 Кина

    13 0 Отговор
    Медийната пропаганда отслабва преди зимата.!

    10:15 23.09.2026

  • 7 марол ли

    10 2 Отговор
    Какъв морал бе? Хората просто не искат да умират като кучета, завлечени насила на фронта, за да защитават интересите на Урсула. Да проливат кръвта си, за да спасяват умиращия ЕС чрез някаква хипотетична победа над Русия и разграбване на богатствата и. Перспектива, която никой не знае дали ще се случи и дали изобщо ще се случи.

    10:17 23.09.2026

  • 8 Психо атака

    2 8 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    10:19 23.09.2026

  • 9 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    10:20 23.09.2026

  • 10 Моряка

    4 0 Отговор
    Тези открили Америка.Всяка армия си има такива органи от панти века.В нашата се наричаше "Специална пропаганда".Сега,когато се натовизирахме,не знам как се наричат,всичко се изкелиферчи.Даже корабните диивизиони нарекоха "формирование".

    10:35 23.09.2026

  • 11 Мачкайте..

    3 0 Отговор
    братушки!!!!

    10:36 23.09.2026

  • 12 ГаГа

    2 0 Отговор
    Е що не? Украинците убиват хора с терористични атентати в Русия, за която нашата преса като цяло пише възторжено, а сега и какво следва - да се възмущаваме, че руснациге пишели нещо си на украинци?

    10:39 23.09.2026

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