Световната банка отпуска до 170 млн. долара за възстановяването на Непал след опустошителните наводнения

Световната банка ще предостави до 170 млн. долара спешно финансиране на Непал, за да подпомогне възстановяването след опустошителните наводнения от края на август. Средствата ще бъдат насочени към спешните мерки на правителството и възстановяването на критична инфраструктура и основни услуги, предава БТА.

Бедствието от 26 август засегна район близо до границата с Китай и причини мащабни разрушения. По данни на властите около 1400 души са загинали след срутване на ледник, предизвикало огромна приливна вълна и последвалите наводнения.

Правителството на Непал оценява необходимите средства за възстановяване на над 4,7 млрд. долара. Щетите са засегнали инфраструктурата и редица жизненоважни услуги в пострадалите райони.

„Осигурихме до 170 млн. долара спешно финансиране, за да подкрепим непосредствените действия на правителството и да започнем възстановяването на критичната инфраструктура и основните услуги“, заяви Световната банка.

Финансирането е част от международните усилия за подпомагане на Непал в справянето с последиците от едно от най-тежките природни бедствия в страната през последните години.