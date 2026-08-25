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Медведев: Западът е трябвало да разбере, че не си струва да воюва с Русия

Медведев: Западът е трябвало да разбере, че не си струва да воюва с Русия

25 Август, 2026 09:32, обновена 25 Август, 2026 09:32 647 37

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Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност обвини Запада в подкрепа на Грузия преди войната от 2008 г.

Медведев: Западът е трябвало да разбере, че не си струва да воюва с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Основният урок, който Западът е трябвало да извлече от събитията в Южна Осетия през 2008 г., е, че не си струва да воюва с Русия, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от РИА „Новости“, предава Фокус.

По думите му историята показва, че опитите за война с Русия завършват с „триумфа на руския дух и силата на оръжието“ и с поражение за противниците на Москва.

Медведев обвини западните държави, че са подкрепяли грузинската армия с инструктори и са се стремили да отслабят позициите на Русия чрез разпалване на мащабен конфликт.

Медведев защити руската операция

Според руския политик бившият грузински президент Михаил Саакашвили е започнал „непровокирана агресия“ срещу Южна Осетия, след като преди това е обещал да отчита интересите на абхазите и южноосетинците.

„Загинаха десетки от нашите миротворци и стотици мирни граждани. Москва беше принудена да проведе операция, за да принуди Грузия да сключи мир“, заяви Медведев.

Той посочи, че Русия се е стремяла да предотврати по-нататъшно кръвопролитие и да установи траен мир в Кавказ.

Според Медведев след края на военните действия признаването на суверенитета на Абхазия и Южна Осетия е било единственият начин да бъде гарантирана стабилността в региона.

Обвинения към западните държави

Медведев заяви още, че по време на конфликта Грузия е била „наводнена“ със западни съветници, които според него са искали да разпалят война и да отслабят Русия.

Той подчерта, че въпреки острите изявления и призивите за санкции Москва е действала прагматично.

В заключение Медведев се позова на заключенията на комисия на Европейския съюз, според които военните действия са започнали силите на режима на Саакашвили, и отбеляза, че отношенията между Русия и Запада впоследствие са се нормализирали.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да бе

    11 14 Отговор
    За 3 дена и смазахте Киев. Голвми майстори. Ха ха ха.

    Коментиран от #35

    09:34 25.08.2026

  • 2 Ха Ха

    12 12 Отговор
    Никога не е късно да се учиш, но Западна Европа никога няма да се научи да се държи с Русия без да катастрофира

    Коментиран от #16

    09:35 25.08.2026

  • 3 Без майтап

    13 12 Отговор
    Това е лицето на руският елит. С този да се гордееш или да му се смееш всеки да прецени.

    Коментиран от #7

    09:36 25.08.2026

  • 4 провинциалист

    7 7 Отговор
    "Западът е трябвало да разбере, че не си струва да воюва с Русия" - е да де, ама Западът опоска източния блок, напълни се с "европейци в повече", дето подгънаха социалната система, и на дневен ред е въпросът "а сега накъде?"...

    09:37 25.08.2026

  • 5 ФАКТ

    12 13 Отговор
    Русия се държи като селския кретен от който всички се страхуват. Но заедно му смазват гнусния сорат и го поставят на мястото в цивилизацията

    Коментиран от #22, #31

    09:38 25.08.2026

  • 6 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    7 7 Отговор
    Как ли се държи ЗАПАДА.....

    09:39 25.08.2026

  • 7 Да Бе Да

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "Без майтап":

    Що Европейският атлантически елит по-стока ли е. А може би Русия ги запали двете световни войни тръгнали от Европа? Третата е напът

    09:40 25.08.2026

  • 8 Историк

    10 10 Отговор
    Няма война която Русия да е спечелила без здравата подкрепа на запада. ВСВ воюваха едва срещу 17% от германската армия и се криеха зад жени и деца в 3 града. ВСВ не беше само по границата на Русия като се опитват да ни го представят те.

    Коментиран от #17, #34

    09:40 25.08.2026

  • 9 Напротив, струва си

    8 7 Отговор
    Но само ако намерят глупаци да воват вместо тях, в случая укрите.

    09:40 25.08.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 7 Отговор
    Как Запада да са държи с руския агресор, че нещо не са разбра.

    09:41 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бай Тошо

    8 5 Отговор
    И както винаги след ПАБЕДАТА, пабедителите приемат хуманитарни помощи от пабедените, че да не умрат от глад и тичат през глава да работят за долари, марки, паунди, гулдени ...а сега евра, че да се.почувстват като пабедители с един Мержан, БеЕнВе или едно Алди.

    09:42 25.08.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    РУСИЯ НИКОГА НЯМА ДА СТРЕЛЯ ПО СВОЯ ТЕРИТОРИЯ И ПО СВОИ ХОРА С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
    ......
    НА ВЪПРОСА ЗАЩО ОЩЕ НЕ СА ДУМНАЛИ КИЕВ

    09:43 25.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор
    Още не изсъхнало мастилото от подписите " на съюзниците" и те вече кроят планове за нападение и унищожение на един от съюзниците си🤔❗
    Вече са разсекретени плановете на британци и янки за нападение над СССР ❗
    И това , което тогава е ставало скрито, днес става пред очите на целия свят без дори ЗАПАДНалИЯТ свят да се прикрива‼️

    09:43 25.08.2026

  • 15 войната е на паричния фронта

    2 2 Отговор
    срещу РФ воюва киевската хунта . а запада - америка, фрг , а и други печелят от търговията . оръжия , а само за 6 месеца 3 милиярда евро и после 30 милиярда евро , и от бадън 190 милярда долара . един вид се дават пари на киев . после се спечелва . нов завод арсенал , нови реактори за аеца , двойни цени за лукоила . това е доходно . и за иран има подобен варянт . запада печели, а изрел и тръмпи воюват . търговия . повишавайки си сметките капиталистите богатеят .

    Коментиран от #18

    09:44 25.08.2026

  • 16 Соломон

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Русия спретна сценария по който Германия нападна Полша и започна ВСВ. Преди това взриви един блок за да има причина да нападне Чечня. Всичко е по сценарий . Правят народни републики и се втурват да ги освобождават

    Коментиран от #21, #26

    09:46 25.08.2026

  • 17 Ха Ха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Егати Историка. .. Многомилионни армии са се сражавали на теритирията на Съветския Съюз през 2-та Световна война. Светът не познава друг толкова мащабен военен сбълсък в цялата си история. Всякакви западни помощи и напъни за псевдоанализ бледнеят пред тези цифри. И Наполеон си го отнесе, и шведите и много други, които са поценявали Русия. И така и ще бъде

    Коментиран от #20

    09:47 25.08.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "войната е на паричния фронта":

    А колко МИЛИАРДА изсмука кремълския сатрап от руснаците, за агресията срещу Украйна.

    09:47 25.08.2026

  • 19 СЛОНА

    2 1 Отговор
    ЩЕ ГО РАЗБЕРЕ ПО ДРУГИЯ НАЧИН.
    ВМЕСТО ЗАРЯ ЗА ЧНГ БОМБИ .

    09:48 25.08.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ха Ха":

    Пред ВСВ бе СССР.
    Сега е в небитието......що ли?????

    09:48 25.08.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    СоломУн40, планът за отцепване на У...йна от СССР е още от СРЕДАТА на МИНАЛИЯ ВЕК
    и е на СеРеУ , а не на ПутЛер❗
    Ама ти явно НЕ ги разбираш тези неща за които пишеш❗

    Коментиран от #27

    09:49 25.08.2026

  • 22 Всъщност

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Европейската Цивилизация е оцелявала няколко пъти само и благодарение на Русия

    09:50 25.08.2026

  • 23 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    1 1 Отговор
    Как да се отнася запада с Русия....

    09:50 25.08.2026

  • 24 Инж1

    3 0 Отговор
    Просто Путлер е психопат - ще воюва до последния руснак!!! Само и само да е на власт....

    09:50 25.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що Путин не спря ЦРУ за "отцепването" на украйна и ориентирането и към Запада.

    09:52 25.08.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КОГА СЕ Е ПРАВЕЛА УКРАИНСКАТА ССР
    .....
    ДОНЕЦКАТА , ЛУГАНСКАТА , ОДЕСКАТА, КРИМСКАТА И ХАРКОВСКАТА НАРОДНИ РЕПУБЛИКИ СА БИЛИ ОТДЕЛНИ РЕПУБЛИКИ
    .....
    И ТОГАВА НЯКОЙ ОБИДЕНО ПОВДИГНАЛ ВЪПРОСА " АМИ ЧЕ ТО БЕЗ ТЕЗИ РЕПУБЛИКИ, ОСТАНАЛАТА УКРАЙНА Е ЕДНО ДИВО СЕЛО "
    .....
    И ТОГАВА ЛЕНИН Е ПРЕДЛОЖИЛ НА КОНГРЕСА ДА БЪДЕ ПРЕГЛАСУВАНО И Е. БИЛО ПРЕГЛАСУВАНО
    ИЗБРОЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ ДА ВЛЯЗАТ В СЪСТАВА НА УКРАЙНА
    ... ЛЕНИН НЕ Е ПРЕПОЛАГАЛ ЧЕ 1989 ЩЕ СЕ ПОЯВИ БЕЛЯЗАНИЯ ПРЕДАТЕЛ ГОРБАЧОВ

    09:52 25.08.2026

  • 29 Херодот

    1 0 Отговор
    Никой не воюва с Русия. Кремълските нацисти, след като се провалиха в управлението на Русия, нападнаха Украйна, за да доказват величието си. Темата за "малката победоносна война" има хилядолетна история. И руско японската война така е започнала.

    09:53 25.08.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    "Войната в Украйна е планирана от ЦРУ още през далечната 1957 г., едва в началото на Студената война! Това става ясно от неотдавна публикувани шокиращи подробности за дейността на американското разузнавателно управление.

    Оказва се, и зад Майдана от 2014 г. в Украйна, прозира дългата ръка на американските тайни служби.

    Планът отпреди 65 години и за Майдана, и за войната е еднакъв – украинските националисти трябва да станат таран за унищожаването на тогавашния СССР."

    Коментиран от #37

    09:53 25.08.2026

  • 31 Морски

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Замени "Русия" със САЩ в коментара си,и ще ти се получи

    09:54 25.08.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    "Разработката е дело на анализатори от университета в Джорджтаун и се нарича „Украйна. Фактори на съпротива и райони на специални сили“. На 200 страници се анализира възможността за антисъветско въстание в Украинската съветска република, която е избрана неслучайно – огромна територия с голям голям икономически потенциал, отворена за сътрудничество с отвъдокеанското задкулисие."

    09:55 25.08.2026

  • 33 Медведев, чадо

    0 0 Отговор
    Запада бомби Русия
    Не разбра ли че си безпомощен пред този факт.

    09:55 25.08.2026

  • 34 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Къде по-точно бяха останалите 83% от Ветмахта ?!? В Африка ли ?!? Там е бил само един корпус. Глупости, глупости, глупости на търкалета. Всичко е точно на 180°. Основните сили на Вермахта, както и основните загуби на въоръжение и личен състав са точно на Източния фронт ! Какви 17 % ?!???

    09:55 25.08.2026

  • 35 Е, тя Украйна нали

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "да бе":

    вече няколко десетки пъти победи Русия?

    09:55 25.08.2026

  • 36 сервитъора

    0 0 Отговор
    Чичка спри с това пиене

    09:55 25.08.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що Путин не спря...Майдана.
    Явно е безпомощен пред Запада.

    09:56 25.08.2026

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