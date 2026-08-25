Медведев: Западът е трябвало да разбере, че не си струва да воюва с Русия

Основният урок, който Западът е трябвало да извлече от събитията в Южна Осетия през 2008 г., е, че не си струва да воюва с Русия, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от РИА „Новости“, предава Фокус.
По думите му историята показва, че опитите за война с Русия завършват с „триумфа на руския дух и силата на оръжието“ и с поражение за противниците на Москва.
Медведев обвини западните държави, че са подкрепяли грузинската армия с инструктори и са се стремили да отслабят позициите на Русия чрез разпалване на мащабен конфликт.
Медведев защити руската операция
Според руския политик бившият грузински президент Михаил Саакашвили е започнал „непровокирана агресия“ срещу Южна Осетия, след като преди това е обещал да отчита интересите на абхазите и южноосетинците.
„Загинаха десетки от нашите миротворци и стотици мирни граждани. Москва беше принудена да проведе операция, за да принуди Грузия да сключи мир“, заяви Медведев.
Той посочи, че Русия се е стремяла да предотврати по-нататъшно кръвопролитие и да установи траен мир в Кавказ.
Според Медведев след края на военните действия признаването на суверенитета на Абхазия и Южна Осетия е било единственият начин да бъде гарантирана стабилността в региона.
Обвинения към западните държави
Медведев заяви още, че по време на конфликта Грузия е била „наводнена“ със западни съветници, които според него са искали да разпалят война и да отслабят Русия.
Той подчерта, че въпреки острите изявления и призивите за санкции Москва е действала прагматично.
В заключение Медведев се позова на заключенията на комисия на Европейския съюз, според които военните действия са започнали силите на режима на Саакашвили, и отбеляза, че отношенията между Русия и Запада впоследствие са се нормализирали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да бе
Коментиран от #35
09:34 25.08.2026
2 Ха Ха
Коментиран от #16
09:35 25.08.2026
3 Без майтап
Коментиран от #7
09:36 25.08.2026
4 провинциалист
09:37 25.08.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #22, #31
09:38 25.08.2026
6 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
09:39 25.08.2026
7 Да Бе Да
До коментар #3 от "Без майтап":Що Европейският атлантически елит по-стока ли е. А може би Русия ги запали двете световни войни тръгнали от Европа? Третата е напът
09:40 25.08.2026
8 Историк
Коментиран от #17, #34
09:40 25.08.2026
9 Напротив, струва си
09:40 25.08.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
09:41 25.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бай Тошо
09:42 25.08.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
НА ВЪПРОСА ЗАЩО ОЩЕ НЕ СА ДУМНАЛИ КИЕВ
09:43 25.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Вече са разсекретени плановете на британци и янки за нападение над СССР ❗
И това , което тогава е ставало скрито, днес става пред очите на целия свят без дори ЗАПАДНалИЯТ свят да се прикрива‼️
09:43 25.08.2026
15 войната е на паричния фронта
Коментиран от #18
09:44 25.08.2026
16 Соломон
До коментар #2 от "Ха Ха":Русия спретна сценария по който Германия нападна Полша и започна ВСВ. Преди това взриви един блок за да има причина да нападне Чечня. Всичко е по сценарий . Правят народни републики и се втурват да ги освобождават
Коментиран от #21, #26
09:46 25.08.2026
17 Ха Ха
До коментар #8 от "Историк":Егати Историка. .. Многомилионни армии са се сражавали на теритирията на Съветския Съюз през 2-та Световна война. Светът не познава друг толкова мащабен военен сбълсък в цялата си история. Всякакви западни помощи и напъни за псевдоанализ бледнеят пред тези цифри. И Наполеон си го отнесе, и шведите и много други, които са поценявали Русия. И така и ще бъде
Коментиран от #20
09:47 25.08.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "войната е на паричния фронта":А колко МИЛИАРДА изсмука кремълския сатрап от руснаците, за агресията срещу Украйна.
09:47 25.08.2026
19 СЛОНА
ВМЕСТО ЗАРЯ ЗА ЧНГ БОМБИ .
09:48 25.08.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Ха Ха":Пред ВСВ бе СССР.
Сега е в небитието......що ли?????
09:48 25.08.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Соломон":СоломУн40, планът за отцепване на У...йна от СССР е още от СРЕДАТА на МИНАЛИЯ ВЕК
и е на СеРеУ , а не на ПутЛер❗
Ама ти явно НЕ ги разбираш тези неща за които пишеш❗
Коментиран от #27
09:49 25.08.2026
22 Всъщност
До коментар #5 от "ФАКТ":Европейската Цивилизация е оцелявала няколко пъти само и благодарение на Русия
09:50 25.08.2026
23 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
09:50 25.08.2026
24 Инж1
09:50 25.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що Путин не спря ЦРУ за "отцепването" на украйна и ориентирането и към Запада.
09:52 25.08.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДОНЕЦКАТА , ЛУГАНСКАТА , ОДЕСКАТА, КРИМСКАТА И ХАРКОВСКАТА НАРОДНИ РЕПУБЛИКИ СА БИЛИ ОТДЕЛНИ РЕПУБЛИКИ
.....
И ТОГАВА НЯКОЙ ОБИДЕНО ПОВДИГНАЛ ВЪПРОСА " АМИ ЧЕ ТО БЕЗ ТЕЗИ РЕПУБЛИКИ, ОСТАНАЛАТА УКРАЙНА Е ЕДНО ДИВО СЕЛО "
.....
И ТОГАВА ЛЕНИН Е ПРЕДЛОЖИЛ НА КОНГРЕСА ДА БЪДЕ ПРЕГЛАСУВАНО И Е. БИЛО ПРЕГЛАСУВАНО
ИЗБРОЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ ДА ВЛЯЗАТ В СЪСТАВА НА УКРАЙНА
... ЛЕНИН НЕ Е ПРЕПОЛАГАЛ ЧЕ 1989 ЩЕ СЕ ПОЯВИ БЕЛЯЗАНИЯ ПРЕДАТЕЛ ГОРБАЧОВ
09:52 25.08.2026
29 Херодот
09:53 25.08.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Оказва се, и зад Майдана от 2014 г. в Украйна, прозира дългата ръка на американските тайни служби.
Планът отпреди 65 години и за Майдана, и за войната е еднакъв – украинските националисти трябва да станат таран за унищожаването на тогавашния СССР."
Коментиран от #37
09:53 25.08.2026
31 Морски
До коментар #5 от "ФАКТ":Замени "Русия" със САЩ в коментара си,и ще ти се получи
09:54 25.08.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:55 25.08.2026
33 Медведев, чадо
Не разбра ли че си безпомощен пред този факт.
09:55 25.08.2026
34 Оня
До коментар #8 от "Историк":Къде по-точно бяха останалите 83% от Ветмахта ?!? В Африка ли ?!? Там е бил само един корпус. Глупости, глупости, глупости на търкалета. Всичко е точно на 180°. Основните сили на Вермахта, както и основните загуби на въоръжение и личен състав са точно на Източния фронт ! Какви 17 % ?!???
09:55 25.08.2026
35 Е, тя Украйна нали
До коментар #1 от "да бе":вече няколко десетки пъти победи Русия?
09:55 25.08.2026
36 сервитъора
09:55 25.08.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що Путин не спря...Майдана.
Явно е безпомощен пред Запада.
09:56 25.08.2026