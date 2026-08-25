Основният урок, който Западът е трябвало да извлече от събитията в Южна Осетия през 2008 г., е, че не си струва да воюва с Русия, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от РИА „Новости“, предава Фокус.

По думите му историята показва, че опитите за война с Русия завършват с „триумфа на руския дух и силата на оръжието“ и с поражение за противниците на Москва.

Медведев обвини западните държави, че са подкрепяли грузинската армия с инструктори и са се стремили да отслабят позициите на Русия чрез разпалване на мащабен конфликт.

Медведев защити руската операция

Според руския политик бившият грузински президент Михаил Саакашвили е започнал „непровокирана агресия“ срещу Южна Осетия, след като преди това е обещал да отчита интересите на абхазите и южноосетинците.

„Загинаха десетки от нашите миротворци и стотици мирни граждани. Москва беше принудена да проведе операция, за да принуди Грузия да сключи мир“, заяви Медведев.

Той посочи, че Русия се е стремяла да предотврати по-нататъшно кръвопролитие и да установи траен мир в Кавказ.

Според Медведев след края на военните действия признаването на суверенитета на Абхазия и Южна Осетия е било единственият начин да бъде гарантирана стабилността в региона.

Обвинения към западните държави

Медведев заяви още, че по време на конфликта Грузия е била „наводнена“ със западни съветници, които според него са искали да разпалят война и да отслабят Русия.

Той подчерта, че въпреки острите изявления и призивите за санкции Москва е действала прагматично.

В заключение Медведев се позова на заключенията на комисия на Европейския съюз, според които военните действия са започнали силите на режима на Саакашвили, и отбеляза, че отношенията между Русия и Запада впоследствие са се нормализирали.