След фурора на "Евровизия" DARA се оттегля от медийното пространство

След като спечели първата победа на "Евровизия" за България и прекара няколко месеца в непрестанни пътувания и участия, DARA изненадващо обяви, че се оттегля от медийното пространство и от социалните мрежи, заради "вътрешната си нужда от ментално пречистване".

Поп звездата изрази надежда, че така ще подобри фокуса си, за да твори нова музика с още повече енергия и заряд.

"Музиката ми е огън. Здрава съм. Тялото ми се чувства добре. Психическото ми здраве е стабилно. Просто имам нужда от почивка. Пространство. Тишина", написа в стори в Instagram изпълнителката.

DARA е категорична, че няма да реагира на съобщения от типа: "Пускай музика, иначе хората ще те забравят". "Ако си ми фен, моля те, не се опитвай да вкарваш страх в сърцето ми. Знам, че моя отговорност е да не позволявам на тези неща да ми влияят, и точно затова знам кога да се отдръпна", обръща се към почитателите си тя.

Хубавицата все пак успокоява всички почитатели, че работата по нови проекти кипи с пълни сили и че само за два месеца е успяла да създаде цяла музикална компания, взимайки грандиозни решения светкавично бързо.

"Имаме план. Имаме мисия. Имаме визия. И имаме много готова музика. Но няма да ви захранвам с някакви евтини допаминови глупости само защото интернет ми казва, че трябва постоянно да ви давам нещо", откровено заявява хитовата изпълнителка, която вече има близо милион последователи в мрежата.

Тя споделя, че мечтае да изгради новия си лейбъл по правилен, значим и въздействащ начин, а проектите ѝ както досега да носят своето послание. И да оставят следа във времето. "Забравена или не, аз оставам вярна на себе си, на ценностите и на визията си. Това има по-голямо значение за мен от това да съм в крак с шума. Обичам ви", завършва DARA.

Новината за почивката идва след като в началото на септември певицата обяви, че слага край на 10-годишните си договорни отношения с "Вирджиния рекърдс". "Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока. След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край", обяви певицата в Instagram.