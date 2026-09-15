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След фурора на "Евровизия" DARA се оттегля от медийното пространство

След фурора на "Евровизия" DARA се оттегля от медийното пространство

15 Септември, 2026 12:31 630 18

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  • почивка

Певицата увери почитателите си, че работи по нови проекти, но има нужда от почивка и тишина

След фурора на "Евровизия" DARA се оттегля от медийното пространство - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След като спечели първата победа на "Евровизия" за България и прекара няколко месеца в непрестанни пътувания и участия, DARA изненадващо обяви, че се оттегля от медийното пространство и от социалните мрежи, заради "вътрешната си нужда от ментално пречистване".

Поп звездата изрази надежда, че така ще подобри фокуса си, за да твори нова музика с още повече енергия и заряд.

"Музиката ми е огън. Здрава съм. Тялото ми се чувства добре. Психическото ми здраве е стабилно. Просто имам нужда от почивка. Пространство. Тишина", написа в стори в Instagram изпълнителката.

DARA е категорична, че няма да реагира на съобщения от типа: "Пускай музика, иначе хората ще те забравят". "Ако си ми фен, моля те, не се опитвай да вкарваш страх в сърцето ми. Знам, че моя отговорност е да не позволявам на тези неща да ми влияят, и точно затова знам кога да се отдръпна", обръща се към почитателите си тя.

Хубавицата все пак успокоява всички почитатели, че работата по нови проекти кипи с пълни сили и че само за два месеца е успяла да създаде цяла музикална компания, взимайки грандиозни решения светкавично бързо.

"Имаме план. Имаме мисия. Имаме визия. И имаме много готова музика. Но няма да ви захранвам с някакви евтини допаминови глупости само защото интернет ми казва, че трябва постоянно да ви давам нещо", откровено заявява хитовата изпълнителка, която вече има близо милион последователи в мрежата.

Тя споделя, че мечтае да изгради новия си лейбъл по правилен, значим и въздействащ начин, а проектите ѝ както досега да носят своето послание. И да оставят следа във времето. "Забравена или не, аз оставам вярна на себе си, на ценностите и на визията си. Това има по-голямо значение за мен от това да съм в крак с шума. Обичам ви", завършва DARA.

Новината за почивката идва след като в началото на септември певицата обяви, че слага край на 10-годишните си договорни отношения с "Вирджиния рекърдс". "Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока. След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край", обяви певицата в Instagram.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    Дано изчезне завинаги! Адски нагла и неприятна!

    Коментиран от #10

    12:35 15.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Щом би евреите с кариерата и е свършено.

    12:35 15.09.2026

  • 3 Пука му на някой

    11 1 Отговор
    За тая кифла

    Коментиран от #11

    12:36 15.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лопата Орешник

    12 1 Отговор
    Както вече много пъти коментирах, Дарчето има сериозен проблем! Тя е супер посредствена от гледна точка на музиката! Прави шоу, мята млечни жлези, снима реклами и има популярност, но няма песни! Просто няма! Никой на света не сяда да си пусне песен на Дара! Има някакви напъни за песни, нали уж е певица, но всички са ужасно гадни и не стават за слушане! Покрай еуфорията от конкурса се появи тук и там, изпя по няколко пъти подред бангарангата, но няма какво друго да изпее, а все пак еуфорията отминава и хората очакват да чуят и друга песен! Трудно се прави концерт с една песен! За да избегне тази неловка ситуация, най добре е да се покрие!

    Коментиран от #12

    12:37 15.09.2026

  • 6 УдоМача

    7 1 Отговор
    И по-добре! Да ходи да отглежда зарзават, къде по-пълноценна ще е.

    12:37 15.09.2026

  • 7 Хубавицата?!

    6 1 Отговор
    Че тя е заприличала накравакоято евентуално да издоиш, и хайде, ако си много извратен, да и готурнешв хиалурона!

    Коментиран от #13

    12:37 15.09.2026

  • 8 БандаМанга

    10 1 Отговор
    да изчезва.

    12:37 15.09.2026

  • 9 Лаик

    3 1 Отговор
    А „Гласът на България“?

    12:38 15.09.2026

  • 10 Фунията и пуши

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Запалили са я.

    12:43 15.09.2026

  • 11 Психопат

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пука му на някой":

    Що бе, вади страшна сиса

    Коментиран от #16

    12:43 15.09.2026

  • 12 Богдана им каза

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Карадочева им каза, нямате песни, някой който разбира, трябва да ги напише, иначе всеки път ще се получава бангаранга.. бум, дрън, чи пляс...

    Коментиран от #18

    12:45 15.09.2026

  • 13 Нещо зъбите

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хубавицата?!":

    и устата и са ми отврат.

    12:45 15.09.2026

  • 14 Цветенца пчелички

    0 3 Отговор
    Иди да проветриш малко главата Дарче.Щом още имаш хейтъри,си добре.Друтите селски певици са до Калотина.Ти спечели Европа и прослави България за винаги.

    12:45 15.09.2026

  • 15 Фейк - либераст

    0 0 Отговор
    Ех, едно време какви кифли имаше: с шоколад, с мармалад, с локум, със сиренце! А сега всички кифли - със силикон! Особено тази! Силикон в черепната кутия, бузите, устните, гърдите, ханша, и по-надолу! Боцнеш ли го ще се пука и потече.

    12:48 15.09.2026

  • 16 Сутринта знаеш ли какви

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Психопат":

    дебели наденици пуска в кeнeфa.

    12:48 15.09.2026

  • 17 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Както и написах по време на еуфорията - един, два месеца и ще е дотам.
    Догодина около бургаската Евровизия пак ще я извадят от шкафа за малко.
    Нормално за такава певица с такава песен на такъв конкурс.
    Умните и красивите що толкова бързо ви мина еуфорията от европейския успех на България?

    12:51 15.09.2026

  • 18 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Богдана им каза":

    Еми да, братле, така е! То едно на ръка, че нямат песни, но и малкото които имат не са техните! Музиката беше изкуство! Усетиш импулс, емоции, идея и я изразяваш! С рисунка, стих, скулптура, мелодия, с изкуство което идва от душата! Сега ти решаваш, че искаш да си певец, вадиш пачка, един ти снима клип, друг ти пише текст, а после ти си мърдаш устата! Това са изпълнители, не са музиканти и хора на изкуството! Такъв стана света на музиката!

    12:51 15.09.2026