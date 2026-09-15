След фурора на "Евровизия" DARA се оттегля от медийното пространство

След като спечели първата победа на "Евровизия" за България и прекара няколко месеца в непрестанни пътувания и участия, DARA изненадващо обяви, че се оттегля от медийното пространство и от социалните мрежи, заради "вътрешната си нужда от ментално пречистване".
Поп звездата изрази надежда, че така ще подобри фокуса си, за да твори нова музика с още повече енергия и заряд.
"Музиката ми е огън. Здрава съм. Тялото ми се чувства добре. Психическото ми здраве е стабилно. Просто имам нужда от почивка. Пространство. Тишина", написа в стори в Instagram изпълнителката.
DARA е категорична, че няма да реагира на съобщения от типа: "Пускай музика, иначе хората ще те забравят". "Ако си ми фен, моля те, не се опитвай да вкарваш страх в сърцето ми. Знам, че моя отговорност е да не позволявам на тези неща да ми влияят, и точно затова знам кога да се отдръпна", обръща се към почитателите си тя.
Хубавицата все пак успокоява всички почитатели, че работата по нови проекти кипи с пълни сили и че само за два месеца е успяла да създаде цяла музикална компания, взимайки грандиозни решения светкавично бързо.
"Имаме план. Имаме мисия. Имаме визия. И имаме много готова музика. Но няма да ви захранвам с някакви евтини допаминови глупости само защото интернет ми казва, че трябва постоянно да ви давам нещо", откровено заявява хитовата изпълнителка, която вече има близо милион последователи в мрежата.
Тя споделя, че мечтае да изгради новия си лейбъл по правилен, значим и въздействащ начин, а проектите ѝ както досега да носят своето послание. И да оставят следа във времето. "Забравена или не, аз оставам вярна на себе си, на ценностите и на визията си. Това има по-голямо значение за мен от това да съм в крак с шума. Обичам ви", завършва DARA.
Новината за почивката идва след като в началото на септември певицата обяви, че слага край на 10-годишните си договорни отношения с "Вирджиния рекърдс". "Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока. След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край", обяви певицата в Instagram.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #10
12:35 15.09.2026
2 Последния Софиянец
12:35 15.09.2026
3 Пука му на някой
Коментиран от #11
12:36 15.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лопата Орешник
Коментиран от #12
12:37 15.09.2026
6 УдоМача
12:37 15.09.2026
7 Хубавицата?!
Коментиран от #13
12:37 15.09.2026
8 БандаМанга
12:37 15.09.2026
9 Лаик
12:38 15.09.2026
10 Фунията и пуши
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Запалили са я.
12:43 15.09.2026
11 Психопат
До коментар #3 от "Пука му на някой":Що бе, вади страшна сиса
Коментиран от #16
12:43 15.09.2026
12 Богдана им каза
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Карадочева им каза, нямате песни, някой който разбира, трябва да ги напише, иначе всеки път ще се получава бангаранга.. бум, дрън, чи пляс...
Коментиран от #18
12:45 15.09.2026
13 Нещо зъбите
До коментар #7 от "Хубавицата?!":и устата и са ми отврат.
12:45 15.09.2026
14 Цветенца пчелички
12:45 15.09.2026
15 Фейк - либераст
12:48 15.09.2026
16 Сутринта знаеш ли какви
До коментар #11 от "Психопат":дебели наденици пуска в кeнeфa.
12:48 15.09.2026
17 ?????
Както и написах по време на еуфорията - един, два месеца и ще е дотам.
Догодина около бургаската Евровизия пак ще я извадят от шкафа за малко.
Нормално за такава певица с такава песен на такъв конкурс.
Умните и красивите що толкова бързо ви мина еуфорията от европейския успех на България?
12:51 15.09.2026
18 Лопата Орешник
До коментар #12 от "Богдана им каза":Еми да, братле, така е! То едно на ръка, че нямат песни, но и малкото които имат не са техните! Музиката беше изкуство! Усетиш импулс, емоции, идея и я изразяваш! С рисунка, стих, скулптура, мелодия, с изкуство което идва от душата! Сега ти решаваш, че искаш да си певец, вадиш пачка, един ти снима клип, друг ти пише текст, а после ти си мърдаш устата! Това са изпълнители, не са музиканти и хора на изкуството! Такъв стана света на музиката!
12:51 15.09.2026