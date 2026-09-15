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7 знака, че котката ви се чувства самотна

7 знака, че котката ви се чувства самотна

15 Септември, 2026 12:15 558 2

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  • самотна-
  • признаци-
  • здравословен проблем

Промените в поведението могат да издадат стрес, скука или здравословен проблем

7 знака, че котката ви се чувства самотна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Котките често са смятани за независими животни, но това не означава, че не се нуждаят от внимание, стимули и контакт със стопаните си. Продължителното оставане сами и липсата на достатъчно занимания могат да доведат до промени в поведението.

Сред признаците, които могат да насочат към самота или стрес, са необичайно дългият сън, апатията или внезапната хиперактивност, промени в апетита, прекомерното близане на козината, засиленото драскане на мебели, честото мяукане и проблемите с използването на котешката тоалетна.

Особено внимание заслужава рязката промяна в обичайното поведение. Ако котката спре да проявява интерес към любимите си играчки, търси непрекъснато компания или, обратно, започне да се изолира, това може да е сигнал, че нещо я тревожи.

Повече време за игра, интерактивни играчки, места за катерене и наблюдение през прозореца могат да помогнат за разнообразяване на ежедневието на домашния любимец.

7 знака, че котката ви се чувства самотна
Снимкa: Shutterstock

Важно е обаче подобни признаци да не се приемат автоматично като резултат от самота. Загубата на апетит, прекомерното облизване, внезапната агресия или уринирането извън тоалетната могат да бъдат свързани и със здравословни проблеми. При рязка или продължителна промяна в поведението е препоръчителна консултация с ветеринарен лекар.


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  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Понякога съм така втрещен от някоя дивотия, че не знам какво да кажа, но хайде - водете мачката на психолог!
    После - и вие!!!

    12:30 15.09.2026

  • 2 венсеремос

    1 0 Отговор
    Стеига с тези котки и кучета.Най-важен е човека.Без животни може но без ЧОВЕКА-НЕ!!!Тези котки и кучета замърсяват детските площадки, парковете,сеа-рат където им падне.МАРШ!!! Гледайте Човеците да са живи и здрави.АМАН от коткари и кучкари!!!

    12:53 15.09.2026