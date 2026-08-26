Шефът на ЦРУ в Москва: Какво се разбра за тайната визита?

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф пристигна във вторник на изненадващо и неоповестено официално еднодневно посещение в Москва, съобщиха световните агенции. Информационната бомба избухна, след като американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III бе засечен да каца на московското летище „Внуково“, придружен по-късно от дипломатически кортеж с червени регистрационни табели в центъра на руската столица.
Това е първото публично известно посещение на действащ директор на американското разузнаване в Русия от ноември 2021 г. насам, когато тогавашният шеф Уилям Бърнс пристигна, за да предупреди Кремъл срещу започването на войната в Украйна.
Причини за визитата и скритият дневен ред
Въпреки че официалният дневен ред на разговорите остава строго секретен, водещи международни анализатори и дипломатически източници очертават три основни оси на мисията на Ратклиф:
- Преговори за Украйна: Посещението се провежда в момент, в който водените с посредничеството на САЩ преговори за прекратяване на конфликта в Украйна са напълно блокирани. Администрацията на президента Доналд Тръмп засилва сондажите за подновяване на мирния диалог.
- Предупреждение за Иран: Само ден преди визитата САЩ обявиха мащабната стратегия „Икономически аутсайдер“ за пълна финансова изолация на Техеран. Посещението на Ратклиф вероятно цели да изпрати директно предупреждение към Москва да ограничи военното и технологичното си сътрудничество с Иран.
- Размяна на затворници: Смята се, че важна част от разговорите с директора на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин включва съдбата на американски граждани, задържани в Русия, включително 74-годишния Стивън Хъбърд.
Официални изявления и реакцията на Кремъл
Пълното информационно затъмнение от двете страни подчертава критичната чувствителност на мисията.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков категорично заяви пред журналисти, че „няма информация за самолета“ и че в официалния график на руското президентство не са предвидени срещи с представители на американската администрация през тази седмица. От своя страна, ЦРУ, Белият дом и Пентагонът отказаха всякакъв официален коментар по темата.
САЩ поискаха от Киев: Без удари по Москва
Критичен детайл около логистиката на визитата разкри авторитетното издание Financial Times. Според негови източници Вашингтон официално е поискал от Украйна да преустанови временно всички удари с дронове и ракети по Москва, Санкт Петербург и северните руски региони в дните около посещението (понеделник, вторник и сряда), за да се гарантира сигурността на американската делегация. По данни на Flightradar24 самолетът на Ратклиф е прекарал около 4 до 8 часа на руска земя, след което е отпътувал обратно през Рига, Латвия.
Международен отзвук и коментари
Посещението предизвика вълна от политически коментари. Според експерти от британския вестник The Telegraph и Wall Street Journal, Ратклиф – известен с по-ястребовите си позиции – не е отишъл в Москва да договаря отстъпки, а по-скоро да постави ясни „червени линии“ пред Владимир Путин относно евентуални руски хибридни провокации срещу инфраструктура на НАТО в Европа.
Вътрешнополитическият дебат в САЩ също се изостри, като критиците на настоящата администрация изразиха опасения от „тайни споразумения зад гърба на Киев“, докато поддръжниците на Тръмп виждат в това решителна стъпка към прекратяване на глобалните конфликти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мусорчик
До коментар #1 от "оня с коня":Путин не е в позицията на силния. Най-вероятно Ратклиф го е предупредил за разни неща, свързани с Иран. За съжаление това ще е за сметка на Украйна, защото да не удрят по Москва и Питер е отново връзване на ръце. Украинската балистика е пред финални изпитания и най-добрата цел е Москва. Пак ще завържат едната ръка на по-слабия боксьор.
05:50 26.08.2026
8 жик так
05:51 26.08.2026
9 жик так
До коментар #4 от "Цар Путин":трупин от 2022ра не излиза от калния бункер и а ка в куфар, не смее да стъпи при златните тоалетни в резиденциите!
Коментиран от #12
05:52 26.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Набили са канчето на джуджара
05:55 26.08.2026
12 жик так
До коментар #9 от "жик так":Браво Миленчо , нещо друго не можа ли да измислиш .
05:56 26.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Васко да Гама
Коментиран от #43
05:59 26.08.2026
16 Само питам
06:00 26.08.2026
17 жик так
06:02 26.08.2026
18 баба врачка
Затова и никой не го е видял, обаче всички знаят че е там. Той е искал да долети на цистерна ама Радев не му е дал разрешение и се е наложило да лети на военно-транспортен самолет.
А украинските палячовци веднага са използвали повода за да кажат, че няма да обстрелват Русия, че нито имат дронове, нито могат да пробият руското ПВО, а така си намериха оправдание защо нищо не могат да поразят.
В тая връзка кмета на Москва Сабянин, е казал че от украинските безпилотници долитат една хилядна от процента.
Явно под долитат има в предвид нещо като тия дронове които намериха на плажа във Варна - някой Де Бил носи парче от дрон и го оставя в някой ъгъл накъде около червеният площад, за да викат укросмешниците, че са долетели до там.
06:03 26.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Натювец
06:05 26.08.2026
21 Няма нито един
06:06 26.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дако
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Съгласен съм.
06:09 26.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Само питам
06:20 26.08.2026
31 Ех, мечти, мечти
До коментар #1 от "оня с коня":руски мечти
Коментиран от #34
06:24 26.08.2026
32 Много наивна таз Русия бе
До коментар #2 от "Уффф":Като овчарчето Калитко
06:27 26.08.2026
33 Биг Брадър
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Ти какво предлагаш, да спрем да четем международната преса и да слушаме само Тагаренко, Мирчев и неговата фабрика за тр. ольве, Светльо индиеца, Лора Крумова, Гого с папийонката, Паси и Ленче кремче ..?
Коментиран от #36
06:27 26.08.2026
34 бухал
До коментар #31 от "Ех, мечти, мечти":ка ун като ходиш в някоя държава обикновенно е да молиш за нещо ... ама какво обяснявам на самотната ти мозъчна клетка
Коментиран от #39
06:29 26.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ранобуден трол?
До коментар #33 от "Биг Брадър":Нали?Ще имаш за баничка.
Коментиран от #40
06:30 26.08.2026
37 Kaлпазанин
До коментар #13 от "операция осирация":Изчезва и исрахел
06:30 26.08.2026
38 третото око
06:31 26.08.2026
39 Ами
До коментар #34 от "бухал":Ботокса що ходи в Анкоридж Изпроси няколко месеца живот.
06:31 26.08.2026
40 Биг Брадър
До коментар #36 от "Ранобуден трол?":Аз ще ям баничка , ама ти ще ми ядеш де до ви я .
06:31 26.08.2026
41 гост
06:32 26.08.2026
42 Пауло Куельо
Загубена кауза,както и да го гледаме.Иран няма да се смири,Украйна ще продължи борбата,а сделкаджията ще го вкарат в затвора до година.
06:34 26.08.2026
43 Една ракета Трайдънт
До коментар #15 от "Васко да Гама":е достатъчна да заличи столицата на Мордор, а Обединеното Кралство има стотина от тях
06:34 26.08.2026
44 тежки времена
Щатите нямат конвенционален модел за победа, освен да хвърлят атома. А направят ли го прилючиха тотално. Не че някой ще тръгне да хвърля в отговор към тях. Ма от техния проект за еврейски контрол над света през ИИ и ресурси, ще има само влажно петно. Това не се харесва на шефовете И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. ПОЯСНЕНИЕ: ОТ ТРИТЕ СТРАНИ. Конфликтите са стар метод за намаляне на населението и налагане на нови икономически, социални, политически и контролни модели. ОТ ВЕКОВЕ.
06:36 26.08.2026
45 рев и сополи
Ма как така, нали чипове от перални, пере могата, победа, нямат петрол, нямат храна, нямат армия, ракетите свършиха.
Ние ще си дадем всичко за да няма Русия бе. И тротинетките, и лаптопите втора ръка, и бонусчетата за Тро Лене. Ура
06:37 26.08.2026
46 Дако
06:39 26.08.2026
47 положението се спича
06:41 26.08.2026