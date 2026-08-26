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Шефът на ЦРУ в Москва: Какво се разбра за тайната визита?
  Тема: Украйна

Шефът на ЦРУ в Москва: Какво се разбра за тайната визита?

26 Август, 2026 05:28, обновена 26 Август, 2026 05:34 1 539 47

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  • джон раткриф

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф направи изненадващо посещение в Русия на фона на буксуващите преговори за Украйна и напрежението с Иран

Шефът на ЦРУ в Москва: Какво се разбра за тайната визита? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф пристигна във вторник на изненадващо и неоповестено официално еднодневно посещение в Москва, съобщиха световните агенции. Информационната бомба избухна, след като американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III бе засечен да каца на московското летище „Внуково“, придружен по-късно от дипломатически кортеж с червени регистрационни табели в центъра на руската столица.

Това е първото публично известно посещение на действащ директор на американското разузнаване в Русия от ноември 2021 г. насам, когато тогавашният шеф Уилям Бърнс пристигна, за да предупреди Кремъл срещу започването на войната в Украйна.

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Причини за визитата и скритият дневен ред

Въпреки че официалният дневен ред на разговорите остава строго секретен, водещи международни анализатори и дипломатически източници очертават три основни оси на мисията на Ратклиф:

  • Преговори за Украйна: Посещението се провежда в момент, в който водените с посредничеството на САЩ преговори за прекратяване на конфликта в Украйна са напълно блокирани. Администрацията на президента Доналд Тръмп засилва сондажите за подновяване на мирния диалог.
  • Предупреждение за Иран: Само ден преди визитата САЩ обявиха мащабната стратегия „Икономически аутсайдер“ за пълна финансова изолация на Техеран. Посещението на Ратклиф вероятно цели да изпрати директно предупреждение към Москва да ограничи военното и технологичното си сътрудничество с Иран.
  • Размяна на затворници: Смята се, че важна част от разговорите с директора на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин включва съдбата на американски граждани, задържани в Русия, включително 74-годишния Стивън Хъбърд.

Официални изявления и реакцията на Кремъл

Пълното информационно затъмнение от двете страни подчертава критичната чувствителност на мисията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков категорично заяви пред журналисти, че „няма информация за самолета“ и че в официалния график на руското президентство не са предвидени срещи с представители на американската администрация през тази седмица. От своя страна, ЦРУ, Белият дом и Пентагонът отказаха всякакъв официален коментар по темата.

САЩ поискаха от Киев: Без удари по Москва

Критичен детайл около логистиката на визитата разкри авторитетното издание Financial Times. Според негови източници Вашингтон официално е поискал от Украйна да преустанови временно всички удари с дронове и ракети по Москва, Санкт Петербург и северните руски региони в дните около посещението (понеделник, вторник и сряда), за да се гарантира сигурността на американската делегация. По данни на Flightradar24 самолетът на Ратклиф е прекарал около 4 до 8 часа на руска земя, след което е отпътувал обратно през Рига, Латвия.

Международен отзвук и коментари

Посещението предизвика вълна от политически коментари. Според експерти от британския вестник The Telegraph и Wall Street Journal, Ратклиф – известен с по-ястребовите си позиции – не е отишъл в Москва да договаря отстъпки, а по-скоро да постави ясни „червени линии“ пред Владимир Путин относно евентуални руски хибридни провокации срещу инфраструктура на НАТО в Европа.

Вътрешнополитическият дебат в САЩ също се изостри, като критиците на настоящата администрация изразиха опасения от „тайни споразумения зад гърба на Киев“, докато поддръжниците на Тръмп виждат в това решителна стъпка към прекратяване на глобалните конфликти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мусорчик

    1 25 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Путин не е в позицията на силния. Най-вероятно Ратклиф го е предупредил за разни неща, свързани с Иран. За съжаление това ще е за сметка на Украйна, защото да не удрят по Москва и Питер е отново връзване на ръце. Украинската балистика е пред финални изпитания и най-добрата цел е Москва. Пак ще завържат едната ръка на по-слабия боксьор.

    05:50 26.08.2026

  • 8 жик так

    27 2 Отговор
    Един по един , всички на червения килим .Ще целуват ръка , а ако се наложи и други неща .

    05:51 26.08.2026

  • 9 жик так

    3 20 Отговор

    До коментар #4 от "Цар Путин":

    трупин от 2022ра не излиза от калния бункер и а ка в куфар, не смее да стъпи при златните тоалетни в резиденциите!

    Коментиран от #12

    05:52 26.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Набили са канчето на джуджара

    3 19 Отговор
    Това е.Сега ВСУ ще ударят мощно.

    05:55 26.08.2026

  • 12 жик так

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "жик так":

    Браво Миленчо , нещо друго не можа ли да измислиш .

    05:56 26.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Васко да Гама

    19 2 Отговор
    Щом Русия изтегли посланика си от Англия напълно възможно е да готвят нещо сериозно. Една руска ядрена ракета е достатъчна да потопи Англия в океана.

    Коментиран от #43

    05:59 26.08.2026

  • 16 Само питам

    15 1 Отговор
    Абе, това с изкуствен интелект ли го съчинихте? Вместо да цитирате един куп източници на предположения, можехте да излезете пред блока и да питате кварталната клюкарка или кибиците отпред. Щяхте да чуете по- смислени предложения. Особено това за решимостта на НАТО направо е изумително комично. Смешници.

    06:00 26.08.2026

  • 17 жик так

    2 16 Отговор
    Ботокса е в несвяст.Животът му е на косъм.

    06:02 26.08.2026

  • 18 баба врачка

    12 1 Отговор
    Това, че шефа на ЦРУ е долетял до Москва на военно-транспортен самолет, е само половината от новината, която е с обществен достъп, а втората половина на новината, която вече е секретна е, че после от летището до Кремъл шефа на Сру се е возил на кетъринг камион.

    Затова и никой не го е видял, обаче всички знаят че е там. Той е искал да долети на цистерна ама Радев не му е дал разрешение и се е наложило да лети на военно-транспортен самолет.

    А украинските палячовци веднага са използвали повода за да кажат, че няма да обстрелват Русия, че нито имат дронове, нито могат да пробият руското ПВО, а така си намериха оправдание защо нищо не могат да поразят.

    В тая връзка кмета на Москва Сабянин, е казал че от украинските безпилотници долитат една хилядна от процента.

    Явно под долитат има в предвид нещо като тия дронове които намериха на плажа във Варна - някой Де Бил носи парче от дрон и го оставя в някой ъгъл накъде около червеният площад, за да викат укросмешниците, че са долетели до там.

    06:03 26.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Натювец

    12 1 Отговор
    На колене братя натювци! Демилитаризацията завършва. Остана денацификацията и коалицията на желаещите и ще се възцари мир.

    06:05 26.08.2026

  • 21 Няма нито един

    17 5 Отговор
    ИИ модел, които да не признава пълният крах на Запада. Следващите 100 плюс години ще са на Азия и Изтока и само пълни кретени не виждат или не признават това. Западното господство приключи.

    06:06 26.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дако

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Съгласен съм.

    06:09 26.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Само питам

    1 3 Отговор
    Ботокса е препълнил куфарчето.

    06:20 26.08.2026

  • 31 Ех, мечти, мечти

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    руски мечти

    Коментиран от #34

    06:24 26.08.2026

  • 32 Много наивна таз Русия бе

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Уффф":

    Като овчарчето Калитко

    06:27 26.08.2026

  • 33 Биг Брадър

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ти какво предлагаш, да спрем да четем международната преса и да слушаме само Тагаренко, Мирчев и неговата фабрика за тр. ольве, Светльо индиеца, Лора Крумова, Гого с папийонката, Паси и Ленче кремче ..?

    Коментиран от #36

    06:27 26.08.2026

  • 34 бухал

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ех, мечти, мечти":

    ка ун като ходиш в някоя държава обикновенно е да молиш за нещо ... ама какво обяснявам на самотната ти мозъчна клетка

    Коментиран от #39

    06:29 26.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ранобуден трол?

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Биг Брадър":

    Нали?Ще имаш за баничка.

    Коментиран от #40

    06:30 26.08.2026

  • 37 Kaлпазанин

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "операция осирация":

    Изчезва и исрахел

    06:30 26.08.2026

  • 38 третото око

    4 1 Отговор
    Пазарлъците да в пълна сила...Украйна кучета я яли само да се извадим от Иран...

    06:31 26.08.2026

  • 39 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "бухал":

    Ботокса що ходи в Анкоридж Изпроси няколко месеца живот.

    06:31 26.08.2026

  • 40 Биг Брадър

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ранобуден трол?":

    Аз ще ям баничка , ама ти ще ми ядеш де до ви я .

    06:31 26.08.2026

  • 41 гост

    2 0 Отговор
    убеден съм че всичко е заради синчето на тръмп ама няма да ни го кажат

    06:32 26.08.2026

  • 42 Пауло Куельо

    2 0 Отговор
    Предполагам сделкаджията им президент го е пратил да преговаря за укротяването на Иран в замяна на лобиране срещу Украйна и ще вземе някой затворник за реклама.
    Загубена кауза,както и да го гледаме.Иран няма да се смири,Украйна ще продължи борбата,а сделкаджията ще го вкарат в затвора до година.

    06:34 26.08.2026

  • 43 Една ракета Трайдънт

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Васко да Гама":

    е достатъчна да заличи столицата на Мордор, а Обединеното Кралство има стотина от тях

    06:34 26.08.2026

  • 44 тежки времена

    1 0 Отговор
    Няма връщане. 40 трилиона външно дългче има кравите Не Русия. Иран ги заклещи, унищожи им базите, следваща про стотия от евреите отваря кутията на Пандора.

    Щатите нямат конвенционален модел за победа, освен да хвърлят атома. А направят ли го прилючиха тотално. Не че някой ще тръгне да хвърля в отговор към тях. Ма от техния проект за еврейски контрол над света през ИИ и ресурси, ще има само влажно петно. Това не се харесва на шефовете И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. ПОЯСНЕНИЕ: ОТ ТРИТЕ СТРАНИ. Конфликтите са стар метод за намаляне на населението и налагане на нови икономически, социални, политически и контролни модели. ОТ ВЕКОВЕ.

    06:36 26.08.2026

  • 45 рев и сополи

    1 0 Отговор
    Ма защо? Ма как? Ма нали нато и кравите щяха да мачкат руснаците ? Нали щеше да има хей парад на червеният площад, с байраци с лика на бай Бандера?

    Ма как така, нали чипове от перални, пере могата, победа, нямат петрол, нямат храна, нямат армия, ракетите свършиха.

    Ние ще си дадем всичко за да няма Русия бе. И тротинетките, и лаптопите втора ръка, и бонусчетата за Тро Лене. Ура

    06:37 26.08.2026

  • 46 Дако

    1 0 Отговор
    Укроробите тука почнаха с халюцинацията дружно. Ей, ка ва ли , стегайте а на ли те. Украйна отече. Гответе се за края.

    06:39 26.08.2026

  • 47 положението се спича

    1 0 Отговор
    Изглежда Русия готви ядрен удар срещу Великобритания.

    06:41 26.08.2026

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