Шефът на ЦРУ в Москва: Какво се разбра за тайната визита?

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф пристигна във вторник на изненадващо и неоповестено официално еднодневно посещение в Москва, съобщиха световните агенции. Информационната бомба избухна, след като американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III бе засечен да каца на московското летище „Внуково“, придружен по-късно от дипломатически кортеж с червени регистрационни табели в центъра на руската столица.

Това е първото публично известно посещение на действащ директор на американското разузнаване в Русия от ноември 2021 г. насам, когато тогавашният шеф Уилям Бърнс пристигна, за да предупреди Кремъл срещу започването на войната в Украйна.

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Причини за визитата и скритият дневен ред

Въпреки че официалният дневен ред на разговорите остава строго секретен, водещи международни анализатори и дипломатически източници очертават три основни оси на мисията на Ратклиф:

Преговори за Украйна: Посещението се провежда в момент, в който водените с посредничеството на САЩ преговори за прекратяване на конфликта в Украйна са напълно блокирани. Администрацията на президента Доналд Тръмп засилва сондажите за подновяване на мирния диалог.

Посещението се провежда в момент, в който водените с посредничеството на САЩ преговори за прекратяване на конфликта в Украйна са напълно блокирани. Администрацията на президента Доналд Тръмп засилва сондажите за подновяване на мирния диалог. Предупреждение за Иран: Само ден преди визитата САЩ обявиха мащабната стратегия „Икономически аутсайдер“ за пълна финансова изолация на Техеран. Посещението на Ратклиф вероятно цели да изпрати директно предупреждение към Москва да ограничи военното и технологичното си сътрудничество с Иран.

Само ден преди визитата САЩ обявиха мащабната стратегия „Икономически аутсайдер“ за пълна финансова изолация на Техеран. Посещението на Ратклиф вероятно цели да изпрати директно предупреждение към Москва да ограничи военното и технологичното си сътрудничество с Иран. Размяна на затворници: Смята се, че важна част от разговорите с директора на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин включва съдбата на американски граждани, задържани в Русия, включително 74-годишния Стивън Хъбърд.

Официални изявления и реакцията на Кремъл

Пълното информационно затъмнение от двете страни подчертава критичната чувствителност на мисията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков категорично заяви пред журналисти, че „няма информация за самолета“ и че в официалния график на руското президентство не са предвидени срещи с представители на американската администрация през тази седмица. От своя страна, ЦРУ, Белият дом и Пентагонът отказаха всякакъв официален коментар по темата.

САЩ поискаха от Киев: Без удари по Москва

Критичен детайл около логистиката на визитата разкри авторитетното издание Financial Times. Според негови източници Вашингтон официално е поискал от Украйна да преустанови временно всички удари с дронове и ракети по Москва, Санкт Петербург и северните руски региони в дните около посещението (понеделник, вторник и сряда), за да се гарантира сигурността на американската делегация. По данни на Flightradar24 самолетът на Ратклиф е прекарал около 4 до 8 часа на руска земя, след което е отпътувал обратно през Рига, Латвия.

Международен отзвук и коментари

Посещението предизвика вълна от политически коментари. Според експерти от британския вестник The Telegraph и Wall Street Journal, Ратклиф – известен с по-ястребовите си позиции – не е отишъл в Москва да договаря отстъпки, а по-скоро да постави ясни „червени линии“ пред Владимир Путин относно евентуални руски хибридни провокации срещу инфраструктура на НАТО в Европа.

Вътрешнополитическият дебат в САЩ също се изостри, като критиците на настоящата администрация изразиха опасения от „тайни споразумения зад гърба на Киев“, докато поддръжниците на Тръмп виждат в това решителна стъпка към прекратяване на глобалните конфликти.