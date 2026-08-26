Украински дрон уби мъж и 14-годишно момче в Липецк

През нощта срещу 26 август руските региони Липецк и Тамбов бяха подложени на масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). По официални данни на местните власти, ударите са довели до човешки жертви, ранени и мащабни материални щети в логистичната инфраструктура.
Трагедия в Липецка област: Жертви в жилищна сграда
При падане на безпилотен апарат в Липецкия окръг е възникнал пожар в частна жилищна сграда. Губернаторът на Липецка област Игор Артамонов съобщи в официалния си канал в платформата „Макс“, че в резултат на инцидента са загинали двама души – мъж и 14-годишно дете.
Други две жени са пострадали и са хоспитализирани в тежко състояние. На мястото на инцидента работят екипи на спешна помощ и спасителни служби.
Пожар в логистичния център на Wildberries в Котовск
Паралелно е извършена масирана атака и срещу Тамбовска област, където противовъздушната отбрана (ПВО) и мобилните огневи групи „БАРС-Тамбов“ са свалили 16 украински БПЛА. Въпреки това, в град Котовск отломки или директни попадения са предизвикали огромен пожар в ключовия логистичен център на маркетплейса Wildberries.
Губернаторът на областта Евгений Первишов съобщи, че:
- Площта на пожара е достигнала между 40 000 и 100 000 квадратни метра.
- Веднага след задействане на въздушната тревога е извършена спешна евакуация на стотици работници.
- Един служител на Wildberries е пострадал – той е с комоцио вследствие на взривната вълна.
- Поради инцидента приемът на стоки в атакувания обект в Котовск е напълно преустановен.
- Допълнително е изгоряла и вила в близкото вилно селище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 жик так
06:25 26.08.2026
4 Коня с оня
06:26 26.08.2026
5 Оня
06:27 26.08.2026
6 Нещо
06:28 26.08.2026
7 Какво
06:30 26.08.2026