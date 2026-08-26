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Украински дрон уби мъж и 14-годишно момче в Липецк
  Тема: Украйна

Украински дрон уби мъж и 14-годишно момче в Липецк

26 Август, 2026 06:12, обновена 26 Август, 2026 06:20 475 7

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Пожар в логистичния център на Wildberries в Котовск

Украински дрон уби мъж и 14-годишно момче в Липецк - 1
Снимка: &quot;Толк&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта срещу 26 август руските региони Липецк и Тамбов бяха подложени на масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). По официални данни на местните власти, ударите са довели до човешки жертви, ранени и мащабни материални щети в логистичната инфраструктура.

Трагедия в Липецка област: Жертви в жилищна сграда

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При падане на безпилотен апарат в Липецкия окръг е възникнал пожар в частна жилищна сграда. Губернаторът на Липецка област Игор Артамонов съобщи в официалния си канал в платформата „Макс“, че в резултат на инцидента са загинали двама души – мъж и 14-годишно дете.

Други две жени са пострадали и са хоспитализирани в тежко състояние. На мястото на инцидента работят екипи на спешна помощ и спасителни служби.

Пожар в логистичния център на Wildberries в Котовск

Паралелно е извършена масирана атака и срещу Тамбовска област, където противовъздушната отбрана (ПВО) и мобилните огневи групи „БАРС-Тамбов“ са свалили 16 украински БПЛА. Въпреки това, в град Котовск отломки или директни попадения са предизвикали огромен пожар в ключовия логистичен център на маркетплейса Wildberries.

Губернаторът на областта Евгений Первишов съобщи, че:

  • Площта на пожара е достигнала между 40 000 и 100 000 квадратни метра.
  • Веднага след задействане на въздушната тревога е извършена спешна евакуация на стотици работници.
  • Един служител на Wildberries е пострадал – той е с комоцио вследствие на взривната вълна.
  • Поради инцидента приемът на стоки в атакувания обект в Котовск е напълно преустановен.
  • Допълнително е изгоряла и вила в близкото вилно селище.


Русия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 жик так

    3 2 Отговор
    Да рИва ли?

    06:25 26.08.2026

  • 4 Коня с оня

    4 3 Отговор
    Ако Путян не беше нападнал Украйна в 2014, милиони животи щяха да бъдат спасени

    06:26 26.08.2026

  • 5 Оня

    3 3 Отговор
    Това да се чува.Добри новини със сутрешното кафе.Денят се познава от сутринта.

    06:27 26.08.2026

  • 6 Нещо

    3 3 Отговор
    Ми е презу я за руzките

    06:28 26.08.2026

  • 7 Какво

    3 3 Отговор
    Е търсило това момче на фронтовата линия? Питам аз!

    06:30 26.08.2026

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