Украински дрон уби мъж и 14-годишно момче в Липецк

През нощта срещу 26 август руските региони Липецк и Тамбов бяха подложени на масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). По официални данни на местните власти, ударите са довели до човешки жертви, ранени и мащабни материални щети в логистичната инфраструктура.

Трагедия в Липецка област: Жертви в жилищна сграда

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При падане на безпилотен апарат в Липецкия окръг е възникнал пожар в частна жилищна сграда. Губернаторът на Липецка област Игор Артамонов съобщи в официалния си канал в платформата „Макс“, че в резултат на инцидента са загинали двама души – мъж и 14-годишно дете.

Други две жени са пострадали и са хоспитализирани в тежко състояние. На мястото на инцидента работят екипи на спешна помощ и спасителни служби.

Пожар в логистичния център на Wildberries в Котовск

Паралелно е извършена масирана атака и срещу Тамбовска област, където противовъздушната отбрана (ПВО) и мобилните огневи групи „БАРС-Тамбов“ са свалили 16 украински БПЛА. Въпреки това, в град Котовск отломки или директни попадения са предизвикали огромен пожар в ключовия логистичен център на маркетплейса Wildberries.

Губернаторът на областта Евгений Первишов съобщи, че:

Площта на пожара е достигнала между 40 000 и 100 000 квадратни метра .

. Веднага след задействане на въздушната тревога е извършена спешна евакуация на стотици работници.

Един служител на Wildberries е пострадал – той е с комоцио вследствие на взривната вълна.

вследствие на взривната вълна. Поради инцидента приемът на стоки в атакувания обект в Котовск е напълно преустановен.

Допълнително е изгоряла и вила в близкото вилно селище.