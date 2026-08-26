Тръмп дава на Рияд да обогатява уран, ако се помири с Израел

Геополитическото напрежение между Вашингтон и Техеран достигна нови критични точки в ранните часове на 26 август 2026 г.. Серия от събития пренареждат сигурността в Близкия изток, докато администрацията на Доналд Тръмп предприема мащабни дипломатически и стратегически ходове.

Тръмп изпрати ядреното споразумение с Рияд в Конгреса

Американският президент Доналд Тръмп официално предаде на Конгреса за разглеждане спорно 30-годишно споразумение за гражданска ядрена програма със Саудитска Арабия. Документът, изпратен съгласно Закона за атомната енергия, потенциално позволява на кралството да обогатява уран на своя територия, което предизвика остри критики от привържениците на неразпространението на ядрени оръжия. Както съобщава Reuters, Тръмп обаче остава непреклонен, че сделката няма да влезе в сила, докато Рияд не нормализира изцяло отношенията си с Израел. Конгресът разполага с 90 дни за преглед на пакта.

Милиардни щети за американското разузнаване от ирански удари

Междувременно разследване на американската медия NBC News разкри, че иранските ракетни атаки и удари с дронове са нанесли „безпрецедентни щети“ на разузнавателните обекти и оборудването за наблюдение на САЩ в Близкия изток. Източници от сигурността оценяват нанесените вреди на сгради и специализиран хардуер, използвани от ЦРУ и други шпионски агенции, на стойност милиарди долари. Мащабът на унищожението надхвърля всички досегашни загуби на ведомствата в региона.

Временен коридор в Ормузкия пролив и преговори с Оман

На фона на продължаващия конфликт Иран и Оман постигнаха договореност за създаването на временен навигационен коридор за корабоплаване в Ормузкия пролив, съвместно с проект за разчистване на мини. Оманският външен министър Бадр ал Бусаиди се срещна в Техеран с иранския си колега Абас Арагчи, за да очертаят рамката за управление на трафика в ключовия за глобалната енергетика воден път.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади обяви пред държавната телевизия, че техническите преговори с Оман ще продължат между 30 и 60 дни. Иранските власти посочиха това споразумение като положителен пример за вземане на решения в региона без външна намеса. От Техеран обаче категорично подчертаха, че пълното отваряне на пролива е тяхно законно право, но то няма да се случи, докато САЩ не вдигнат напълно своята морска блокада и икономическите санкции. Ходът идва ден след като Тръмп заяви в Truth Social, че флотът на САЩ е разчистил мините в международни води, заплашвайки с унищожение всеки ирански кораб, който постави нови взривни устройства.

Заплаха за убийство срещу сина на Тръмп

Ескалацията придоби и личен характер, след като Сикрет сървис на САЩ потвърди, че е запозната с триминутно видео, излъчено от иранската държавна телевизия, съдържащо директни заплахи срещу 20-годишния син на президента – Барън Тръмп. Според информация на Associated Press, видеото показва графики с локации, посещавани от младежа, и твърди, че се предлага награда от 10 милиона долара за неговото ликвидиране. Говорителят на Сикрет Сървис Нейт Херинг заяви, че агенцията разследва всяка възприемана заплаха срещу своите охранявани лица, но отказа подробности от съображения за оперативна сигурност.