Тръмп дава на Рияд да обогатява уран, ако се помири с Израел

Геополитическото напрежение между Вашингтон и Техеран достигна нови критични точки в ранните часове на 26 август 2026 г.. Серия от събития пренареждат сигурността в Близкия изток, докато администрацията на Доналд Тръмп предприема мащабни дипломатически и стратегически ходове.
Тръмп изпрати ядреното споразумение с Рияд в Конгреса
Американският президент Доналд Тръмп официално предаде на Конгреса за разглеждане спорно 30-годишно споразумение за гражданска ядрена програма със Саудитска Арабия. Документът, изпратен съгласно Закона за атомната енергия, потенциално позволява на кралството да обогатява уран на своя територия, което предизвика остри критики от привържениците на неразпространението на ядрени оръжия. Както съобщава Reuters, Тръмп обаче остава непреклонен, че сделката няма да влезе в сила, докато Рияд не нормализира изцяло отношенията си с Израел. Конгресът разполага с 90 дни за преглед на пакта.
Милиардни щети за американското разузнаване от ирански удари
Междувременно разследване на американската медия NBC News разкри, че иранските ракетни атаки и удари с дронове са нанесли „безпрецедентни щети“ на разузнавателните обекти и оборудването за наблюдение на САЩ в Близкия изток. Източници от сигурността оценяват нанесените вреди на сгради и специализиран хардуер, използвани от ЦРУ и други шпионски агенции, на стойност милиарди долари. Мащабът на унищожението надхвърля всички досегашни загуби на ведомствата в региона.
Временен коридор в Ормузкия пролив и преговори с Оман
На фона на продължаващия конфликт Иран и Оман постигнаха договореност за създаването на временен навигационен коридор за корабоплаване в Ормузкия пролив, съвместно с проект за разчистване на мини. Оманският външен министър Бадр ал Бусаиди се срещна в Техеран с иранския си колега Абас Арагчи, за да очертаят рамката за управление на трафика в ключовия за глобалната енергетика воден път.
Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади обяви пред държавната телевизия, че техническите преговори с Оман ще продължат между 30 и 60 дни. Иранските власти посочиха това споразумение като положителен пример за вземане на решения в региона без външна намеса. От Техеран обаче категорично подчертаха, че пълното отваряне на пролива е тяхно законно право, но то няма да се случи, докато САЩ не вдигнат напълно своята морска блокада и икономическите санкции. Ходът идва ден след като Тръмп заяви в Truth Social, че флотът на САЩ е разчистил мините в международни води, заплашвайки с унищожение всеки ирански кораб, който постави нови взривни устройства.
Заплаха за убийство срещу сина на Тръмп
Ескалацията придоби и личен характер, след като Сикрет сървис на САЩ потвърди, че е запозната с триминутно видео, излъчено от иранската държавна телевизия, съдържащо директни заплахи срещу 20-годишния син на президента – Барън Тръмп. Според информация на Associated Press, видеото показва графики с локации, посещавани от младежа, и твърди, че се предлага награда от 10 милиона долара за неговото ликвидиране. Говорителят на Сикрет Сървис Нейт Херинг заяви, че агенцията разследва всяка възприемана заплаха срещу своите охранявани лица, но отказа подробности от съображения за оперативна сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
06:53 26.08.2026
2 хехе
06:54 26.08.2026
3 Доналд Дък, паток
Коментиран от #7
06:54 26.08.2026
4 Набаран Тръмп
06:56 26.08.2026
5 Кой си ти, че
Един болен до аномалия поразен мозък!
Как така изедин път, човечеството побесня и то в посока самоунищожение!
Каква е тази кървава болест, която броди по земното кълбо?
И това оранжаво чучело е напълно паразен от тази болест!
07:00 26.08.2026
6 голем смех
07:03 26.08.2026
7 напротив
До коментар #3 от "Доналд Дък, паток":За него нещата вървят страхотно. Откакто е Президент личното му състояние е нарастнало с няколко милиарда долара.
07:04 26.08.2026
8 Тити
07:07 26.08.2026
9 Историк
07:09 26.08.2026
10 Тати ще ти купи колело
До коментар #1 от "Последния Софиянец":но друг път
07:10 26.08.2026
11 КАЯ КАЛАС ПИТАЛА
07:11 26.08.2026
12 хе хе
07:11 26.08.2026
13 Някой
07:16 26.08.2026
14 Дзак
07:17 26.08.2026
15 жик так
Малко по-рано проирански групировки в Ирак (Ислямска съпротива в Ирак) обявиха награда от 10 милиона долара за убийството на самия президент Доналд Тръмп като отмъщение за негови изказвания срещу убити ирански командири.
07:18 26.08.2026
16 морския
07:22 26.08.2026
17 Натискат
07:25 26.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ
07:27 26.08.2026
20 Какво
07:27 26.08.2026
21 Госあ
07:30 26.08.2026
22 Госあ
07:31 26.08.2026
23 Ха ха
07:43 26.08.2026
24 САЩ СТАНАХА РАЗПОСТРАНИТЕЛИ
07:46 26.08.2026
25 Изводите оставям за вас
Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.
"Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.
Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.
07:54 26.08.2026
26 надхвърля всички
07:58 26.08.2026
27 българина
08:11 26.08.2026
28 факуса
08:20 26.08.2026
29 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #30
09:17 26.08.2026
30 Шефа каза
До коментар #29 от "Истинско обещание 🇮🇷":днес да викаме за айатоласите
09:49 26.08.2026