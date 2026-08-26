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Тръмп дава на Рияд да обогатява уран, ако се помири с Израел

Тръмп дава на Рияд да обогатява уран, ако се помири с Израел

26 Август, 2026 06:38, обновена 26 Август, 2026 06:49 2 070 30

  • сащ-
  • иран-
  • саудитска арабия-
  • оман-
  • ормузки проток-
  • ядрена сделка

Иран и Оман договориха временен коридор в Ормузкия пролив; 10 милиона долара за ликвидирането на Барън Тръмп

Тръмп дава на Рияд да обогатява уран, ако се помири с Израел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение между Вашингтон и Техеран достигна нови критични точки в ранните часове на 26 август 2026 г.. Серия от събития пренареждат сигурността в Близкия изток, докато администрацията на Доналд Тръмп предприема мащабни дипломатически и стратегически ходове.

Тръмп изпрати ядреното споразумение с Рияд в Конгреса

Американският президент Доналд Тръмп официално предаде на Конгреса за разглеждане спорно 30-годишно споразумение за гражданска ядрена програма със Саудитска Арабия. Документът, изпратен съгласно Закона за атомната енергия, потенциално позволява на кралството да обогатява уран на своя територия, което предизвика остри критики от привържениците на неразпространението на ядрени оръжия. Както съобщава Reuters, Тръмп обаче остава непреклонен, че сделката няма да влезе в сила, докато Рияд не нормализира изцяло отношенията си с Израел. Конгресът разполага с 90 дни за преглед на пакта.

Милиардни щети за американското разузнаване от ирански удари

Междувременно разследване на американската медия NBC News разкри, че иранските ракетни атаки и удари с дронове са нанесли „безпрецедентни щети“ на разузнавателните обекти и оборудването за наблюдение на САЩ в Близкия изток. Източници от сигурността оценяват нанесените вреди на сгради и специализиран хардуер, използвани от ЦРУ и други шпионски агенции, на стойност милиарди долари. Мащабът на унищожението надхвърля всички досегашни загуби на ведомствата в региона.

Временен коридор в Ормузкия пролив и преговори с Оман

На фона на продължаващия конфликт Иран и Оман постигнаха договореност за създаването на временен навигационен коридор за корабоплаване в Ормузкия пролив, съвместно с проект за разчистване на мини. Оманският външен министър Бадр ал Бусаиди се срещна в Техеран с иранския си колега Абас Арагчи, за да очертаят рамката за управление на трафика в ключовия за глобалната енергетика воден път.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади обяви пред държавната телевизия, че техническите преговори с Оман ще продължат между 30 и 60 дни. Иранските власти посочиха това споразумение като положителен пример за вземане на решения в региона без външна намеса. От Техеран обаче категорично подчертаха, че пълното отваряне на пролива е тяхно законно право, но то няма да се случи, докато САЩ не вдигнат напълно своята морска блокада и икономическите санкции. Ходът идва ден след като Тръмп заяви в Truth Social, че флотът на САЩ е разчистил мините в международни води, заплашвайки с унищожение всеки ирански кораб, който постави нови взривни устройства.

Заплаха за убийство срещу сина на Тръмп

Ескалацията придоби и личен характер, след като Сикрет сървис на САЩ потвърди, че е запозната с триминутно видео, излъчено от иранската държавна телевизия, съдържащо директни заплахи срещу 20-годишния син на президента – Барън Тръмп. Според информация на Associated Press, видеото показва графики с локации, посещавани от младежа, и твърди, че се предлага награда от 10 милиона долара за неговото ликвидиране. Говорителят на Сикрет Сървис Нейт Херинг заяви, че агенцията разследва всяка възприемана заплаха срещу своите охранявани лица, но отказа подробности от съображения за оперативна сигурност.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 5 Отговор
    Новото Арабско НАТО от Мека.С Израел е свършено.

    Коментиран от #10

    06:53 26.08.2026

  • 2 хехе

    25 1 Отговор
    Тръмп дава, но питал е шефа си Нетаняху дали дава.

    06:54 26.08.2026

  • 3 Доналд Дък, паток

    29 0 Отговор
    Пак е разфокусиран адаша. Дава и взима неща, които не зависят от него. Важничи. Опитва се да командва. Не вървят на добре нещата.

    Коментиран от #7

    06:54 26.08.2026

  • 4 Набаран Тръмп

    19 0 Отговор
    Това не е ли синът на Нетаняху? Оня ден евреинът ревеше, че се опитали да убият сина му!

    06:56 26.08.2026

  • 5 Кой си ти, че

    36 2 Отговор
    Да даваш или забраняваш как и какво да развива една суверена държава?!
    Един болен до аномалия поразен мозък!
    Как така изедин път, човечеството побесня и то в посока самоунищожение!
    Каква е тази кървава болест, която броди по земното кълбо?
    И това оранжаво чучело е напълно паразен от тази болест!

    07:00 26.08.2026

  • 6 голем смех

    20 0 Отговор
    Израел дали ще се съгласи? Хахахахаха

    07:03 26.08.2026

  • 7 напротив

    27 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Дък, паток":

    За него нещата вървят страхотно. Откакто е Президент личното му състояние е нарастнало с няколко милиарда долара.

    07:04 26.08.2026

  • 8 Тити

    30 0 Отговор
    Добро утро Америка лудият се събуди.

    07:07 26.08.2026

  • 9 Историк

    21 0 Отговор
    Кои са мащабните дипломатически ходове без дипломати е много интересно. Службата на Къшнър е зет на тръмп, а Уиткоф е брокер на недвижими имоти на клана тръмп. Тези двамата са някои в държавния апарат на бившата САЩ и настояща Тръмпландия. Там няма дипломатически апарат и професионално външно министерство, а наместване на членовете на мафиотския клан Тръмп на разни служби там и по света,като посланик в Париж пък е таткото на Къшнър. Досега такава външна политика никоя държава в света не си е позволявала и резултата е налице- създаден е пълен хаос в цял свят и Тръмпландия е станала за смях. Външният министър на Иран е дипломат с многогодишна кариера и вече му е омръзнало да опровергава ежедневните лъжи на тръмп и вечните му излагации.

    07:09 26.08.2026

  • 10 Тати ще ти купи колело

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    но друг път

    07:10 26.08.2026

  • 11 КАЯ КАЛАС ПИТАЛА

    17 3 Отговор
    Кой е Барън Тръмп?

    07:11 26.08.2026

  • 12 хе хе

    3 14 Отговор
    Иран чрез Хамас нападна Израел, за да попречи на подписването на договор за добросъседство между Саудитска Арабия и Израел. Така че Тръмп просто се опитва да го изкара собствен успех.

    07:11 26.08.2026

  • 13 Някой

    22 0 Отговор
    САЩ дава, но никой не казва че това е крачка към директно нарушение на договора за неразпространение на ядрено оръжие. А и никак не е ясно как ще реагират Иран и Турция. Тръмп е на път да запали нова война в Близкия Изток с финеса си на слон.

    07:16 26.08.2026

  • 14 Дзак

    7 0 Отговор
    Не трябва ли първо да нормализират отношенията?

    07:17 26.08.2026

  • 15 жик так

    14 0 Отговор
    То същата награда я има и за перчема .

    Малко по-рано проирански групировки в Ирак (Ислямска съпротива в Ирак) обявиха награда от 10 милиона долара за убийството на самия президент Доналд Тръмп като отмъщение за негови изказвания срещу убити ирански командири.

    07:18 26.08.2026

  • 16 морския

    12 1 Отговор
    парите на чичо сам свършиха ! рижи и компания напълниха торбите ! моряците задръстиха тоалетните. операцията може да приключи.

    07:22 26.08.2026

  • 17 Натискат

    16 0 Отговор
    арабите да признаят държавата Израел, но вероятността подобно нещо да се случи клони към абсолютната нула.

    07:25 26.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НЯКОЙ ЩЕ МИ ПРИПОМНИ ЛИ

    16 1 Отговор
    Израел и САЩ защо нападнаха Иран?

    07:27 26.08.2026

  • 20 Какво

    9 0 Отговор
    точно ще "нормализират". Саудитска Арабия никога не е имала дипломатически отношения с Израел.

    07:27 26.08.2026

  • 21 Госあ

    7 0 Отговор
    Време е Канада да направят свое ядрено оръжие, между другото.

    07:30 26.08.2026

  • 22 Госあ

    8 1 Отговор
    Кой ч@ф@д бара коментарите?

    07:31 26.08.2026

  • 23 Ха ха

    1 0 Отговор
    Дайте му готово ядрено оръжие тези са готовяре и са скарани с техниката ако направят ядрен опит ще потопят бизкия изток.

    07:43 26.08.2026

  • 24 САЩ СТАНАХА РАЗПОСТРАНИТЕЛИ

    4 0 Отговор
    На ядрено оръжие. Ако саудите ще имат бомба, да дадат и на България няколко.

    07:46 26.08.2026

  • 25 Изводите оставям за вас

    5 0 Отговор
    21 Септември 2023
    Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.

    "Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.

    Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.

    07:54 26.08.2026

  • 26 надхвърля всички

    5 0 Отговор
    Мащабът на унищожението надхвърля всички досегашни загуби на ведомствата в региона. - Размерът - не мащабъТ!!!!!!!

    07:58 26.08.2026

  • 27 българина

    6 1 Отговор
    не знам Иран да е нападал израел, за обратното по се сещам, от тази година дори беше...... сащ да се помирят с еврейските си бесове и да се пръждосват

    08:11 26.08.2026

  • 28 факуса

    4 1 Отговор
    как може така нагло да лъжат радев и неговите прогресисти,че нато щели да ни защитят,кат от горенаписаното се разбира,че сащ себе си не могат и са претърпели щети за милиарди,защо не им пука за щетите които ще бъдат нанесени у нас и жертвите най вече,докога тоз безотговорен слугинаж

    08:20 26.08.2026

  • 29 Истинско обещание 🇮🇷

    2 1 Отговор
    Че кой е Тръмп да определя световния ред и вътрешния дневен ред на всяка държава на другия край на света и да им казва кво да правят и какво не и най вече това да е обвързано с Израел??? Няма ли ООН няма ли света вече правов ред и правила че всичко и всеки да е съобразен с дишането си спрямо и според евреите !! СЕГА ПО ТЪ,ПИТЕ РАЗБРАХА ЛИ ЗА КАКВО СЕ Е БОРИЛ АДОЛФ ХИТЛЕР И ЗАЩО ВСИЧКИ ЦИОНИСТКИ СЛУГИ КАТО БРЮКСЕЛ ЕК ЕП ЕС И САЩ МРАЗЯТ ТОЛКОВА МНОГО ХИТЛЕР И ПРЕСЛЕДВАТ ВСЕКИ КОЙТО ХАРЕСВА ХИТЛЕР? ЩОТО СА ПЛАТЕНИ КОРУМПИРАНИ СЛУГИ НА ЕВРЕИТЕ! КОЙТО РАЗБРАЛ ,РАЗБРАЛ

    Коментиран от #30

    09:17 26.08.2026

  • 30 Шефа каза

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    днес да викаме за айатоласите

    09:49 26.08.2026