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Пентагонът за пръв път призна за недостиг на боеприпаси във войната с Иран
  Тема: Иранската криза

Пентагонът за пръв път призна за недостиг на боеприпаси във войната с Иран

15 Септември, 2026 07:35 1 227 32

  • иран-
  • сащ-
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  • пентагон

В началото на месеца американският президент написа, че САЩ разполагат с "практически неограничени количества боеприпаси"

Пентагонът за пръв път призна за недостиг на боеприпаси във войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американското министерство на отбраната призна в публикуван днес доклад за "недостиг" на боеприпаси, свързан с войната с Иран – констатация, която администрацията на Тръмп обаче категорично отказваше да потвърди през последните месеци, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Разходването на боеприпаси по време на операция "Епична ярост" доведе до недостиг в стратегическите запаси и разкри пречки за индустрията за попълване на боеприпасите“, се посочва в доклада на главния инспектор на Пентагона относно американската операция срещу Иран.

Докладът обаче очертава мерките, предприети от министерството за ускоряване на производството.

Когато през юни медиите съобщиха, че САЩ ограничават използването на ракетите си, по-специално на тези от типа прехващачи, правителството опроверга тази информация, като самият американски президент Доналд Тръмп заяви, че страната разполага с "огромни количества боеприпаси".

В началото на месеца американският президент отново написа, че САЩ разполагат с "практически неограничени количества боеприпаси".

Според медиите обаче именно този недостиг на боеприпаси е накарал Тръмп да не поднови мащабните атаки срещу Техеран това лято, отбелязва АФП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    33 0 Отговор
    Всичко ще си кажете.

    07:36 15.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    39 0 Отговор
    ТВ НЕ САМО НЯМАТ БОЕПРИПАСИ,А СЪЩО НЯМАТ И АКЪЛ!

    07:37 15.09.2026

  • 3 Шопо

    32 0 Отговор
    Дайте всички боеприпаси на Зеленски и после чакайте Русия да в нападне.

    07:38 15.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    27 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    07:41 15.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само питам

    28 1 Отговор
    Иранската република нещо направила ли конкретно на Американските сороси, че ги нападнаха?

    07:42 15.09.2026

  • 11 Бесен - Язовец

    27 1 Отговор
    На световните терористи им свършиха бомбите, сега с какво ще убиват деца в Иран?

    07:42 15.09.2026

  • 12 Бесен - Язовец

    21 1 Отговор
    Агресивната ко4ина няма боеприпаси

    07:43 15.09.2026

  • 13 Оня

    25 0 Отговор
    Те това е " първата армия" в света!

    07:43 15.09.2026

  • 14 Смотаняху

    18 0 Отговор
    С други думи Пентагона нарича Тръмп лъжец. Осен ако не са изхарчили всичко откъм последното му умно изказване по темата.

    07:43 15.09.2026

  • 15 Бесен - Язовец

    20 1 Отговор
    Терориста свърши ракетите за терор!

    07:43 15.09.2026

  • 16 11ти Септември

    14 1 Отговор
    11ти Септември пак ще го има при янките някой ден!

    07:44 15.09.2026

  • 17 Не ти ли е угодно

    8 1 Отговор
    Що трийш,ма. Ще траеш.:))

    07:45 15.09.2026

  • 18 ТО ЗА ЗЕЛЕНСКИ НЯМА

    12 1 Отговор
    А те са се загрижили за американската армия.

    07:46 15.09.2026

  • 19 53 ДЪРЖАВИ

    19 1 Отговор
    Хвърлиха цялото си оръжие и 1000 МИЛИАРДА в окраина срещу Русия и въпреки това губят.

    07:48 15.09.2026

  • 20 Демократ

    14 1 Отговор
    Френските гейвойни разкарват един самалетанадач Шарл е гол вместо за тея пари да нахранят бездомна франция.

    07:48 15.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сус ма

    11 0 Отговор
    Не лъжи ма! Признаха си още след втората седмица от агресията срещу Иран.

    07:55 15.09.2026

  • 23 Мокрото коте

    3 3 Отговор
    Щом Марата каже, че нещо е свършило… значи не е. Ама и се иска, сухотата я мъчи.

    07:59 15.09.2026

  • 24 Фен

    11 0 Отговор
    Една Русия и един Иран накараха НАТО да изтече в канала. Пак се фанахме с лузърите.

    08:01 15.09.2026

  • 25 Атина Палада

    2 7 Отговор
    - Киев за три дни!
    - Иран за две седмици!
    Кой е по- голям бръснач?

    Коментиран от #26

    08:03 15.09.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    0 7 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Путлер и Краснов са най-големите миротворци в съвременната история!

    08:06 15.09.2026

  • 27 Иначе казано

    8 0 Отговор
    Огромна корупция и кражби - с 1трилион военен бюджет тези смешници нито имат количества, нито можаха да произведат модерни оръжия, напр. хиперзвукови. ВПК пълни джобовете на сенаторите срещу тлъсти поръчки.

    08:08 15.09.2026

  • 28 долу ес

    7 0 Отговор
    америка ,аедно с израел вкараха целия западен срещу целия източен свят с двата прокси конфликта украйна и иран!!!! според сосороидната атлантическа с г а н, запада щял да спечели...... въпросът е България в кой лагер е, защото втори път да сменяме фронта в при ясен победител няюа да ни разрешат... наказанието ни ще бъде казаното от Севеюкова!

    08:08 15.09.2026

  • 29 Хи хи хи волoдiмip

    3 0 Отговор
    чехите, само чехите, дженерал павел де, шЪ спасят петоъгълника ....те по-миналата година купиха за половин ден един милион снаряда за киийюфскътъ хунта

    08:18 15.09.2026

  • 30 Възраждане

    3 0 Отговор
    Братски Иран унищожи икономически оранжевият. Ракети на стойност 2 милиона долара едната сваля дрон на стойност 30 хиляди долара.

    08:26 15.09.2026

  • 31 Тромб

    3 0 Отговор
    Къде е тръгнал Рижавия перчем срещу Персите? Кравар си и кравар ще си останеш!

    08:30 15.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.