Пентагонът за пръв път призна за недостиг на боеприпаси във войната с Иран

Американското министерство на отбраната призна в публикуван днес доклад за "недостиг" на боеприпаси, свързан с войната с Иран – констатация, която администрацията на Тръмп обаче категорично отказваше да потвърди през последните месеци, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Разходването на боеприпаси по време на операция "Епична ярост" доведе до недостиг в стратегическите запаси и разкри пречки за индустрията за попълване на боеприпасите“, се посочва в доклада на главния инспектор на Пентагона относно американската операция срещу Иран.
Докладът обаче очертава мерките, предприети от министерството за ускоряване на производството.
Когато през юни медиите съобщиха, че САЩ ограничават използването на ракетите си, по-специално на тези от типа прехващачи, правителството опроверга тази информация, като самият американски президент Доналд Тръмп заяви, че страната разполага с "огромни количества боеприпаси".
В началото на месеца американският президент отново написа, че САЩ разполагат с "практически неограничени количества боеприпаси".
Според медиите обаче именно този недостиг на боеприпаси е накарал Тръмп да не поднови мащабните атаки срещу Техеран това лято, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
07:36 15.09.2026
2 Боруна Лом
07:37 15.09.2026
3 Шопо
07:38 15.09.2026
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8 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
07:41 15.09.2026
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10 Само питам
07:42 15.09.2026
11 Бесен - Язовец
07:42 15.09.2026
12 Бесен - Язовец
07:43 15.09.2026
13 Оня
07:43 15.09.2026
14 Смотаняху
07:43 15.09.2026
15 Бесен - Язовец
07:43 15.09.2026
16 11ти Септември
07:44 15.09.2026
17 Не ти ли е угодно
07:45 15.09.2026
18 ТО ЗА ЗЕЛЕНСКИ НЯМА
07:46 15.09.2026
19 53 ДЪРЖАВИ
07:48 15.09.2026
20 Демократ
07:48 15.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сус ма
07:55 15.09.2026
23 Мокрото коте
07:59 15.09.2026
24 Фен
08:01 15.09.2026
25 Атина Палада
- Иран за две седмици!
Кой е по- голям бръснач?
Коментиран от #26
08:03 15.09.2026
26 az СВО Победа 81
До коментар #25 от "Атина Палада":Путлер и Краснов са най-големите миротворци в съвременната история!
08:06 15.09.2026
27 Иначе казано
08:08 15.09.2026
28 долу ес
08:08 15.09.2026
29 Хи хи хи волoдiмip
08:18 15.09.2026
30 Възраждане
08:26 15.09.2026
31 Тромб
08:30 15.09.2026
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