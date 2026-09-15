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Делси Родригес пристига на сесията на ООН

Делси Родригес пристига на сесията на ООН

15 Септември, 2026 06:23, обновена 15 Септември, 2026 06:26 395 4

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Вицепрезидентът на Венецуела планира участие в Седмицата на високо равнище в Ню Йорк

Делси Родригес пристига на сесията на ООН - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическото напрежение около дипломатическите визити в САЩ се засилва в навечерието на най-големия световен форум. Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес планира да пристигне в Ню Йорк за участие в Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН, съобщава Bloomberg.

Планираното посещение на Родригес се очертава като изключително спорно, тъй като тя попада под строги персонални санкции от страна на САЩ, които теоретично ограничават нейното влизане на американска територия. Въпреки това, като домакин на централата на ООН, Вашингтон е обвързан с международни споразумения за осигуряване на достъп на чуждестранни делегации. Пътуването се случва в деликатен момент, след като правителството на Николас Мадуро засили репресиите срещу опозицията след оспорваните избори в страната.

Венецуелската делегация се надява да използва трибуната на ООН, за да потърси международна легитимност и да осъди икономическия натиск на Запада. Очаква се пристигането на Родригес да предизвика вълна от протести на венецуелски мигранти в Ню Йорк и да постави на изпитание дипломатическия протокол на Белия дом.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Белла Чао

    3 0 Отговор
    Законно-избрания президент на Венецуела е похитен от САЩ а тази е поставена марионетка. Назначена от белия сахиб а не избрана от народа.

    06:30 15.09.2026

  • 2 Дзак

    3 0 Отговор
    Полезна е само да дава концесии във Венецуела. В Ню Йорк е никоя.

    06:37 15.09.2026

  • 3 Краварска марионетка

    2 0 Отговор
    Тази краварите няма да я отвлекат трябват им послушковци

    06:50 15.09.2026

  • 4 Я проверете

    1 0 Отговор
    Само като й видите ръчичките така
    значи трябва да ви е безпределно ясно
    колко внимателно е школувана да е послушна и отзивчива

    06:58 15.09.2026