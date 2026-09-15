Делси Родригес пристига на сесията на ООН

Политическото напрежение около дипломатическите визити в САЩ се засилва в навечерието на най-големия световен форум. Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес планира да пристигне в Ню Йорк за участие в Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН, съобщава Bloomberg.

Планираното посещение на Родригес се очертава като изключително спорно, тъй като тя попада под строги персонални санкции от страна на САЩ, които теоретично ограничават нейното влизане на американска територия. Въпреки това, като домакин на централата на ООН, Вашингтон е обвързан с международни споразумения за осигуряване на достъп на чуждестранни делегации. Пътуването се случва в деликатен момент, след като правителството на Николас Мадуро засили репресиите срещу опозицията след оспорваните избори в страната.

Венецуелската делегация се надява да използва трибуната на ООН, за да потърси международна легитимност и да осъди икономическия натиск на Запада. Очаква се пристигането на Родригес да предизвика вълна от протести на венецуелски мигранти в Ню Йорк и да постави на изпитание дипломатическия протокол на Белия дом.