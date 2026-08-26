Русия засилва ударите по украинската граница с Молдова и тества реакциите на региона

Русия засилва ударите по инфраструктурата в близост до украинско-молдовската граница, паралелно с атаките срещу украински пристанища и морската инфраструктура. Според Института за изследване на войната през август руските сили все по-често поразяват ключови маршрути, използвани от Украйна за внос и износ към Европа, предава News.bg.

Руските сили са нанесли удари по гранични пунктове между Молдова и Одеска област три пъти от 20 август насам. Според анализаторите атаките са част от стратегия, която има за цел не само да затрудни украинската икономика, но и да създаде несигурност за Молдова, Румъния и международните превозвачи.

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Паралелно с това Москва засилва ударите срещу украинската пристанищна инфраструктура, стремейки се да ограничи износа на зърно и други стоки. Според Института за изследване на войната Русия вероятно цели да изолира Украйна от европейските пазари и да увеличи търговските и политическите рискове в региона.

Атаките по граничните райони имат и по-широк политически ефект. Според анализаторите Москва се стреми да възпре Молдова и Румъния от подкрепа за Украйна, както и да тества реакциите на Молдова и НАТО при подобни нарушения и навлизания в близост до техните граници.

На този фон се появиха и съобщения за непланирана визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва. Според източници, цитирани от CBS, Ратклиф е пристигнал в руската столица на 25 август за срещи, чийто характер не е уточнен. Данните за полетите показват, че американски военен самолет е кацнал на летище „Внуково“ и е излетял около четири часа по-късно.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма информация за кацане на американски военен самолет на което и да е летище в Москва.

Москва разширява правомощията си върху критичната инфраструктура

Успоредно с военните действия Кремъл се опитва да успокои опасенията около указа на президента Владимир Путин, който създава възможност за временно поемане на управлението на обекти от критичната инфраструктура.

Песков заяви, че руските критични обекти са изправени пред заплахата от украински атаки с дронове, но собствениците им не винаги обръщат достатъчно внимание на сигурността.

Указът, подписан на 24 август, не определя конкретни изисквания или срокове, при които може да бъде наложено временно управление. Това поражда опасения, че механизмът може да се използва за неопределено изземване на контрола върху частни активи.

Руският бизнес вестник „Коммерсант“ съобщи, че новите правила са породили въпроси сред експерти и представители на бизнеса, включително заради неясните основания за поемане на управлението и разпределението на отговорностите между собствениците и Руското министерство на отбраната.

Допълнителен проблем е, че частните компании имат ограничени възможности да защитават самостоятелно съоръженията си от дронове. Правомощия да използват средства за заглушаване, стрелба или прихващане на безпилотни апарати имат основно руските силови структури и техни упълномощени подизпълнители.

Така Москва едновременно засилва натиска върху украинските транспортни и търговски маршрути и разширява контрола си върху стратегическата инфраструктура вътре в Русия.