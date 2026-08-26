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Броят на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела надхвърли 6500 души

Броят на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела надхвърли 6500 души

26 Август, 2026 11:40 530 1

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Властите все още не са предоставили данни за броя на изчезналите лица. Издирването на тела на загинали продължава.

Броят на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела надхвърли 6500 души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела преди два месеца достигна 6509 души - с 71 души повече в сравнение с данните от миналата седмица, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, съобщи БТА.

Хорхе Родригес, председателят на Националното събрание на страната, заяви, че 226 696 души са били лекувани в болници, което е увеличение със 140 338 от 17 август.

Междувременно са били инспектирани 60 785 жилищни сгради, от които 11 001 са определени като високорискови.

Освен това за двата месеца след земетресенията са били разчистени 600 790 метрични тона отломки, каза депутатът, който е и брат на изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

Властите все още не са предоставили данни за броя на изчезналите лица. Издирването на тела на загинали продължава.

На 4 август губернаторът на щата Варгас, чавистът Алехандро Теран, заяви пред радио „Каракол“, че роднини на засегнатите в щата са съобщили за 1579 души в неизвестност.

Междувременно няколко представители на неправителствени организации, включително Аурора Претел, ръководителка на базираната в Испания Баско-еквадорската асоциация за солидарност, отбелязаха, че международната помощ е намаляла. Те добавиха, че най-големите нужди, с които са се сблъскали, са свързани с вода, хигиена и медицински консумативи.


Венецуела
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