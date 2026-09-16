Джей Ди Ванс: Конфликтът между САЩ и Иран скоро ще навлезе в нов етап

Конфликтът между САЩ и Иран скоро ще навлезе в нов етап, заяви вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс, предава News.bg.

„Не можем да предвидим бъдещето, но смятам, че президентът е прав, когато казва, че след няколко месеца всичко това ще премине в съвсем различна фаза“, отбеляза той в интервю пред „New York Post“.

Според него първият етап - унищожаването на ядрената програма и въоръжените сили на Иран - вече е приключил, а вторият етап включва предотвратяване на възможността републиката да се възстанови.

Ядрената програма остава ключов въпрос

Ядрената програма остава ключов въпрос в двустранния конфликт. По-конкретно, Вашингтон настоява Техеран да спре обогатяването на уран и да демонтира съоръженията, повредени по време на американската операция „Среднощен чук“ през лятото на 2025 г.

През юни тази година страните подписаха меморандум, целящ да постави началото на процеса по сключване на мирен договор. Три седмици по-късно обаче започна нов кръг на ескалация: САЩ обвиниха противника си в обстрел на търговски плавателни съдове, след което размяната на ракетни удари се възобнови.

Тръмп обяви стратегия за икономическа изолация

В края на август Доналд Тръмп обяви преминаване към стратегия за икономическа изолация на Ислямската република. Същевременно той не изключи възможността за завръщане към военна конфронтация.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи изтълкува изявленията му като признание за поражение в конфликта.