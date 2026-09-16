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Джей Ди Ванс: Конфликтът между САЩ и Иран скоро ще навлезе в нов етап

Джей Ди Ванс: Конфликтът между САЩ и Иран скоро ще навлезе в нов етап

16 Септември, 2026 09:52 853 15

  • джей ди ванс-
  • сащ-
  • иран-
  • конфликт

Вицепрезидентът на САЩ заяви, че първият етап от конфликта е приключил, а Вашингтон сега се стреми да предотврати възстановяването на Иран

Джей Ди Ванс: Конфликтът между САЩ и Иран скоро ще навлезе в нов етап - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Конфликтът между САЩ и Иран скоро ще навлезе в нов етап, заяви вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс, предава News.bg.

„Не можем да предвидим бъдещето, но смятам, че президентът е прав, когато казва, че след няколко месеца всичко това ще премине в съвсем различна фаза“, отбеляза той в интервю пред „New York Post“.

Според него първият етап - унищожаването на ядрената програма и въоръжените сили на Иран - вече е приключил, а вторият етап включва предотвратяване на възможността републиката да се възстанови.

Ядрената програма остава ключов въпрос

Ядрената програма остава ключов въпрос в двустранния конфликт. По-конкретно, Вашингтон настоява Техеран да спре обогатяването на уран и да демонтира съоръженията, повредени по време на американската операция „Среднощен чук“ през лятото на 2025 г.

През юни тази година страните подписаха меморандум, целящ да постави началото на процеса по сключване на мирен договор. Три седмици по-късно обаче започна нов кръг на ескалация: САЩ обвиниха противника си в обстрел на търговски плавателни съдове, след което размяната на ракетни удари се възобнови.

Тръмп обяви стратегия за икономическа изолация

В края на август Доналд Тръмп обяви преминаване към стратегия за икономическа изолация на Ислямската република. Същевременно той не изключи възможността за завръщане към военна конфронтация.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи изтълкува изявленията му като признание за поражение в конфликта.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К ПЕЙКИ с чалми

    1 17 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:55 16.09.2026

  • 4 Оня

    16 2 Отговор
    Краварите ще берат срам от персите повече от колкото във Виетнам.

    Коментиран от #8

    09:55 16.09.2026

  • 5 Ццц

    8 1 Отговор
    Еее, брава на Ди Джей Ванс! Този месец не беше го казвал! За сметка на това пък нашите за по-сигурно потретят новината! 🤣🤣

    09:56 16.09.2026

  • 6 Ха Ха

    7 1 Отговор
    Успокоихме се

    09:58 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Ами значи затова е била срещата и готовността на ТръНп да изпрати нови
    4О ООО големи бомби на иSSраел❗

    10:04 16.09.2026

  • 15 ТОЗИ МОМЪК

    9 1 Отговор
    И ТОЙ Е МОЗЪЧНО МНОГО СЕМПЪЛ. ФИГУРАНТ

    10:10 16.09.2026

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