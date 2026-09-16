Петреъс: Изходът от войната ще зависи от способността на Русия и Украйна да превърнат иновациите в производство

Войната между Русия и Украйна навлиза в решаваща фаза. Украйна доказа, че може бързо да се адаптира и да разработва ефективни технологии. Междувременно Русия разчита на изтощението на Украйна и отслабването на Запада, предава News.bg.

Както пише бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс в статия за „The Washington Post“, изходът от войната ще зависи от това коя страна успее по-бързо да превърне иновациите в масово производство и в трайно военно предимство.

Петреъс отбелязва, че ключовото предимство на Украйна през голяма част от войната е способността ѝ да се учи бързо. Той посочва, че украинските войници, инженери, разузнавачи и отбранителни компании успяват да идентифицират проблеми, да разработват решения, да ги изпробват в бойни условия и да ги модифицират с впечатляваща скорост.

Бившият директор на ЦРУ обаче подчертава, че адаптацията е наистина завършена едва когато подобренията достигнат фронтовата линия достатъчно бързо – и в достатъчен мащаб – за да променят съотношението на силите на бойното поле. Това, отбелязва той, все повече се превръща в същината на конфликта.

Петреъс признава, че Русия е подобрила способностите си, като същевременно е увеличила военното производство. Въпреки това Украйна се стреми да не изостава.

Украйна разчита на технологичното предимство

Според бившия директор на ЦРУ стратегията на Украйна за победа започва с предотвратяването на значителни руски териториални придобивки. Той посочва, че умелите сухопътни действия – съчетани с използването на дронове, високоточни удари, системи за управление на боя и противовъздушна отбрана – многократно са спирали руското настъпление.

Петреъс подчертава, че Русия изглежда неспособна да компенсира загубите си чрез настоящата система за военна служба по договор. Това, по думите му, обяснява подготовката на Москва за нов етап на мобилизация.

Украинските военни разбират, че само задържането на фронтовата линия не е достатъчно. Петреъс отбелязва, че това осъзнаване е подтикнало Украйна все по-често да нанася удари с голям обсег по петролни рафинерии, логистични центрове и складове за боеприпаси на руска територия.

Освен това бившият директор на ЦРУ подчертава, че изолирането на окупирания Крим е друг ключов елемент от тази кампания, предвид военното и символично значение на полуострова. Според него Украйна превръща това, което руският президент Владимир Путин смята за „перлата“ на своите завоевания, в тежест.

„Ефектът е кумулативен. Всяка повредена петролна рафинерия или унищожена система за противовъздушна отбрана създава разходи, които Русия е принудена или да покрие, или да заобиколи. Всеки ответен ход на свой ред създава нова потенциална цел“, пише Петреъс.

Финансовата уязвимост на Украйна

Бившият директор на ЦРУ отбелязва, че Украйна е изправена пред сериозна финансова уязвимост. Според правителствени оценки недостигът във финансирането на отбраната възлиза на 27 милиарда долара.

Той отбелязва, че това е от съществено значение, тъй като мащабът в крайна сметка представлява както финансово, така и технологично предизвикателство.

Петреъс посочи, че макар Украйна да може да разработи ефективна ракета прехващач или дрон с голям обсег, тя ще постигне предимство на бойното поле едва когато тези системи могат да бъдат произвеждани, усъвършенствани и подменяни в хилядни тиражи.

Това, отбеляза той, превръща войната в надпревара между две теории за постигане на победа.

Какво би могло да помогне на Украйна да победи Русия

Бившият директор на ЦРУ подчерта, че Русия залага на изчерпването на живата сила, противовъздушната отбрана, инфраструктурата, финансите и западната подкрепа за Украйна, преди собствените ѝ ресурси да се изчерпят.

Междувременно Украйна залага на това, че може да попречи на Русия да постигне решителни успехи, като същевременно ѝ нанася военни, икономически и политически загуби.

„Нито един от тези изходи не е предрешен. На Украйна не ѝ е нужно да превзема Москва. Тя трябва да демонстрира, че Русия не може да напредва на приемлива цена, че украинският военен и икономически натиск могат да се поддържат и че западната подкрепа ще продължи. Европейските партньори на Киев могат да помогнат за гарантирането на последното, като третират отбранително-промишлената база на страната като продължение на своята собствена“, добави Петреъс.

Според бившия директор на ЦРУ засиленият икономически натиск трябва да подкрепи военните усилия на Украйна чрез ограничаване на приходите от енергийни ресурси и прекъсване на международните мрежи, финансиращи войната на Путин.

Петреъс смята, че законопроектът за „адски“ санкции срещу Русия, предложен от покойния сенатор Линдзи Греъм, би помогнал за постигането на тази цел.

„Целта не е да се накаже руският народ, а да се променят сметките на Путин. Сериозните преговори ще станат възможни, когато той стигне до заключението, че още една година война по-скоро ще отслаби Русия, отколкото ще я засили. Не е нужно той да признава поражение: би могъл да запази окупираните територии, да заяви, че Русия е защитила Донбас, и да обяви победа“, обясни Петреъс.

Бившият директор на ЦРУ заключи, че един по-значим резултат би бил суверенна Украйна, по-тясно интегрирана с Европа и разполагаща с най-опитните и способни въоръжени сили на континента.