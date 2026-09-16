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Петреъс: Изходът от войната ще зависи от способността на Русия и Украйна да превърнат иновациите в производство
  Тема: Украйна

Петреъс: Изходът от войната ще зависи от способността на Русия и Украйна да превърнат иновациите в производство

16 Септември, 2026 09:22 384 46

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Бившият директор на ЦРУ посочва, че Украйна разчита на бързата адаптация и технологичните иновации, докато Русия залага на изтощението на Киев и отслабването на Запада

Петреъс: Изходът от войната ще зависи от способността на Русия и Украйна да превърнат иновациите в производство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Войната между Русия и Украйна навлиза в решаваща фаза. Украйна доказа, че може бързо да се адаптира и да разработва ефективни технологии. Междувременно Русия разчита на изтощението на Украйна и отслабването на Запада, предава News.bg.

Както пише бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс в статия за „The Washington Post“, изходът от войната ще зависи от това коя страна успее по-бързо да превърне иновациите в масово производство и в трайно военно предимство.

Петреъс отбелязва, че ключовото предимство на Украйна през голяма част от войната е способността ѝ да се учи бързо. Той посочва, че украинските войници, инженери, разузнавачи и отбранителни компании успяват да идентифицират проблеми, да разработват решения, да ги изпробват в бойни условия и да ги модифицират с впечатляваща скорост.

Бившият директор на ЦРУ обаче подчертава, че адаптацията е наистина завършена едва когато подобренията достигнат фронтовата линия достатъчно бързо – и в достатъчен мащаб – за да променят съотношението на силите на бойното поле. Това, отбелязва той, все повече се превръща в същината на конфликта.

Петреъс признава, че Русия е подобрила способностите си, като същевременно е увеличила военното производство. Въпреки това Украйна се стреми да не изостава.

Украйна разчита на технологичното предимство

Според бившия директор на ЦРУ стратегията на Украйна за победа започва с предотвратяването на значителни руски териториални придобивки. Той посочва, че умелите сухопътни действия – съчетани с използването на дронове, високоточни удари, системи за управление на боя и противовъздушна отбрана – многократно са спирали руското настъпление.

Петреъс подчертава, че Русия изглежда неспособна да компенсира загубите си чрез настоящата система за военна служба по договор. Това, по думите му, обяснява подготовката на Москва за нов етап на мобилизация.

Украинските военни разбират, че само задържането на фронтовата линия не е достатъчно. Петреъс отбелязва, че това осъзнаване е подтикнало Украйна все по-често да нанася удари с голям обсег по петролни рафинерии, логистични центрове и складове за боеприпаси на руска територия.

Освен това бившият директор на ЦРУ подчертава, че изолирането на окупирания Крим е друг ключов елемент от тази кампания, предвид военното и символично значение на полуострова. Според него Украйна превръща това, което руският президент Владимир Путин смята за „перлата“ на своите завоевания, в тежест.

„Ефектът е кумулативен. Всяка повредена петролна рафинерия или унищожена система за противовъздушна отбрана създава разходи, които Русия е принудена или да покрие, или да заобиколи. Всеки ответен ход на свой ред създава нова потенциална цел“, пише Петреъс.

Финансовата уязвимост на Украйна

Бившият директор на ЦРУ отбелязва, че Украйна е изправена пред сериозна финансова уязвимост. Според правителствени оценки недостигът във финансирането на отбраната възлиза на 27 милиарда долара.

Той отбелязва, че това е от съществено значение, тъй като мащабът в крайна сметка представлява както финансово, така и технологично предизвикателство.

Петреъс посочи, че макар Украйна да може да разработи ефективна ракета прехващач или дрон с голям обсег, тя ще постигне предимство на бойното поле едва когато тези системи могат да бъдат произвеждани, усъвършенствани и подменяни в хилядни тиражи.

Това, отбеляза той, превръща войната в надпревара между две теории за постигане на победа.

Какво би могло да помогне на Украйна да победи Русия

Бившият директор на ЦРУ подчерта, че Русия залага на изчерпването на живата сила, противовъздушната отбрана, инфраструктурата, финансите и западната подкрепа за Украйна, преди собствените ѝ ресурси да се изчерпят.

Междувременно Украйна залага на това, че може да попречи на Русия да постигне решителни успехи, като същевременно ѝ нанася военни, икономически и политически загуби.

„Нито един от тези изходи не е предрешен. На Украйна не ѝ е нужно да превзема Москва. Тя трябва да демонстрира, че Русия не може да напредва на приемлива цена, че украинският военен и икономически натиск могат да се поддържат и че западната подкрепа ще продължи. Европейските партньори на Киев могат да помогнат за гарантирането на последното, като третират отбранително-промишлената база на страната като продължение на своята собствена“, добави Петреъс.

Според бившия директор на ЦРУ засиленият икономически натиск трябва да подкрепи военните усилия на Украйна чрез ограничаване на приходите от енергийни ресурси и прекъсване на международните мрежи, финансиращи войната на Путин.

Петреъс смята, че законопроектът за „адски“ санкции срещу Русия, предложен от покойния сенатор Линдзи Греъм, би помогнал за постигането на тази цел.

„Целта не е да се накаже руският народ, а да се променят сметките на Путин. Сериозните преговори ще станат възможни, когато той стигне до заключението, че още една година война по-скоро ще отслаби Русия, отколкото ще я засили. Не е нужно той да признава поражение: би могъл да запази окупираните територии, да заяви, че Русия е защитила Донбас, и да обяви победа“, обясни Петреъс.

Бившият директор на ЦРУ заключи, че един по-значим резултат би бил суверенна Украйна, по-тясно интегрирана с Европа и разполагаща с най-опитните и способни въоръжени сили на континента.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    2 13 Отговор
    Руснаците вече са в шок, защото новите украински дронове ги удрят направо е лицето!
    Явно вече разпознават сами руските физиономии!

    Коментиран от #16, #40

    09:24 16.09.2026

  • 2 фащ фашисти

    7 3 Отговор
    ги чака епична гражданска война

    09:25 16.09.2026

  • 3 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 8 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    09:26 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 УСПЕХ УКРАЙНА

    4 11 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #9

    09:26 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 анонимен

    11 2 Отговор
    Пропаганда, братлета, пропаганда. Натирен директор драпа да си купи индулгенции, белким го припознаят пак на хранилката.

    09:28 16.09.2026

  • 9 Единствените нулирани

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    са петроханските ППлгДБ сектанти. Браво на ФСБ и дървената мафия. Така се постъпва със еврастите

    Коментиран от #13

    09:28 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ядрени кипейки

    1 4 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    ... Оказа се гнилия запад също че имал яоооо 🤩💥☠️

    09:28 16.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Единствените нулирани":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    09:28 16.09.2026

  • 14 Димяща ушанка 🤩💀

    2 7 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    09:28 16.09.2026

  • 15 НЕМОЖАЧи.ру

    3 6 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    09:29 16.09.2026

  • 16 Както теб те удрят

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    двуглави дилдота в петроханския проход ли?

    09:29 16.09.2026

  • 17 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 7 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    09:29 16.09.2026

  • 18 Сесесере2🤢🤮

    3 6 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    09:29 16.09.2026

  • 19 Путлеристан

    3 7 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    09:30 16.09.2026

  • 20 ВОЙНА НА ДРОНОВЕ

    6 3 Отговор
    ДРЪН ДРЪН.ТЕ И ХИТЛЕР ИНАПОЛЕОН СА МИСЛЕЛИ КАТО ТОЯ.КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ПОВЕЧЕ И ПО ЕВТИНО ТОЙ ПОБЕЖДАВА.РУСИЯ ИМА ВЕЧЕ СПЪТНИКОВА СИСТЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ И УДРЯ ДО ГРАНИЦИТЕ НА УКРАЙНА.А ОНЯ ОСВЕН ДА РЕВЕ И КРЪНКА ЗА ДРУГО НЕ СТАВА

    09:30 16.09.2026

  • 21 ру БЛАТА

    3 7 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    09:30 16.09.2026

  • 22 И Преди и сега

    3 7 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    09:30 16.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Януари 2022

    2 5 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    09:31 16.09.2026

  • 25 Раша да не го игре сърдита

    2 7 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    09:32 16.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Педрото знае, че

    5 2 Отговор
    Войната не е между Русия и Украйна.

    09:32 16.09.2026

  • 28 Има и хубаво

    3 5 Отговор
    Хубаво е че ги разкараха рушлята от Европейския съюз и вече са нежелани

    09:32 16.09.2026

  • 29 ........

    3 2 Отговор
    Ка па едно еврасче не замоина да защити свободата и демокрацията в укрия, само диванни победи ве.

    09:33 16.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    1 1 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Фродо fpv

    09:34 16.09.2026

  • 32 последната укра

    4 1 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    09:34 16.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 розовото пони зеля

    3 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    09:35 16.09.2026

  • 35 Истории от БЛАТОТО

    1 3 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    09:35 16.09.2026

  • 36 Също не и трябва

    5 1 Отговор
    И на Русия не и трябва да превземе Киев. Само системно изтребва нацистите.

    09:36 16.09.2026

  • 37 зеления гном

    4 1 Отговор
    Споко 6 милиона крепостни укри са освободени при бандера.

    09:37 16.09.2026

  • 38 розовото пони зеля

    3 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #44

    09:38 16.09.2026

  • 39 последната укра

    2 0 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    09:39 16.09.2026

  • 40 Доктор Дрон

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Точно от камерите на тези дронове които ги удрят полево показват че от 10 само 2 3 са руз наци а останалите са тия с дръпнатите очи якутци бурят бедняци от сибир или брадати дегечеченци. Дроновете разбира се сатулерантни на етнически принцип и не правят разлика всички цели са равни пред Дрона

    09:40 16.09.2026

  • 41 дискотека укрия

    3 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    09:40 16.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 фактите

    2 0 Отговор
    Ми гледам руснаците бързо се адаптираха, вече пускат 5то поколение дронове и то масово, укрите още разчитат на старите бангии, ама разчитат на количество и все няколко ще преминат през защитите, но определено укрите и ЕС изостават на всякво военно ниво.

    09:45 16.09.2026

  • 44 Доротея

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "розовото пони зеля":

    Вие не знаете значението на алегоричната метафора ,,Лебедова песен", господине и я използвате в противоположен смисъл! Още по ужастно е, че заявилят се за интелектуален жълтосин планктон не ви прави забележка, че сте неграмотен, както всички путинофили! Защото планктона е същата невежа като самия вас!

    09:46 16.09.2026

  • 45 нема укри

    1 0 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет в собствената си шид и умираме за някви си златни тоалетни.

    09:47 16.09.2026

  • 46 розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    09:49 16.09.2026

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