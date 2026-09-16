Петреъс: Изходът от войната ще зависи от способността на Русия и Украйна да превърнат иновациите в производство

Войната между Русия и Украйна навлиза в решаваща фаза. Украйна доказа, че може бързо да се адаптира и да разработва ефективни технологии. Междувременно Русия разчита на изтощението на Украйна и отслабването на Запада, предава News.bg.
Както пише бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс в статия за „The Washington Post“, изходът от войната ще зависи от това коя страна успее по-бързо да превърне иновациите в масово производство и в трайно военно предимство.
Петреъс отбелязва, че ключовото предимство на Украйна през голяма част от войната е способността ѝ да се учи бързо. Той посочва, че украинските войници, инженери, разузнавачи и отбранителни компании успяват да идентифицират проблеми, да разработват решения, да ги изпробват в бойни условия и да ги модифицират с впечатляваща скорост.
Бившият директор на ЦРУ обаче подчертава, че адаптацията е наистина завършена едва когато подобренията достигнат фронтовата линия достатъчно бързо – и в достатъчен мащаб – за да променят съотношението на силите на бойното поле. Това, отбелязва той, все повече се превръща в същината на конфликта.
Петреъс признава, че Русия е подобрила способностите си, като същевременно е увеличила военното производство. Въпреки това Украйна се стреми да не изостава.
Украйна разчита на технологичното предимство
Според бившия директор на ЦРУ стратегията на Украйна за победа започва с предотвратяването на значителни руски териториални придобивки. Той посочва, че умелите сухопътни действия – съчетани с използването на дронове, високоточни удари, системи за управление на боя и противовъздушна отбрана – многократно са спирали руското настъпление.
Петреъс подчертава, че Русия изглежда неспособна да компенсира загубите си чрез настоящата система за военна служба по договор. Това, по думите му, обяснява подготовката на Москва за нов етап на мобилизация.
Украинските военни разбират, че само задържането на фронтовата линия не е достатъчно. Петреъс отбелязва, че това осъзнаване е подтикнало Украйна все по-често да нанася удари с голям обсег по петролни рафинерии, логистични центрове и складове за боеприпаси на руска територия.
Освен това бившият директор на ЦРУ подчертава, че изолирането на окупирания Крим е друг ключов елемент от тази кампания, предвид военното и символично значение на полуострова. Според него Украйна превръща това, което руският президент Владимир Путин смята за „перлата“ на своите завоевания, в тежест.
„Ефектът е кумулативен. Всяка повредена петролна рафинерия или унищожена система за противовъздушна отбрана създава разходи, които Русия е принудена или да покрие, или да заобиколи. Всеки ответен ход на свой ред създава нова потенциална цел“, пише Петреъс.
Финансовата уязвимост на Украйна
Бившият директор на ЦРУ отбелязва, че Украйна е изправена пред сериозна финансова уязвимост. Според правителствени оценки недостигът във финансирането на отбраната възлиза на 27 милиарда долара.
Той отбелязва, че това е от съществено значение, тъй като мащабът в крайна сметка представлява както финансово, така и технологично предизвикателство.
Петреъс посочи, че макар Украйна да може да разработи ефективна ракета прехващач или дрон с голям обсег, тя ще постигне предимство на бойното поле едва когато тези системи могат да бъдат произвеждани, усъвършенствани и подменяни в хилядни тиражи.
Това, отбеляза той, превръща войната в надпревара между две теории за постигане на победа.
Какво би могло да помогне на Украйна да победи Русия
Бившият директор на ЦРУ подчерта, че Русия залага на изчерпването на живата сила, противовъздушната отбрана, инфраструктурата, финансите и западната подкрепа за Украйна, преди собствените ѝ ресурси да се изчерпят.
Междувременно Украйна залага на това, че може да попречи на Русия да постигне решителни успехи, като същевременно ѝ нанася военни, икономически и политически загуби.
„Нито един от тези изходи не е предрешен. На Украйна не ѝ е нужно да превзема Москва. Тя трябва да демонстрира, че Русия не може да напредва на приемлива цена, че украинският военен и икономически натиск могат да се поддържат и че западната подкрепа ще продължи. Европейските партньори на Киев могат да помогнат за гарантирането на последното, като третират отбранително-промишлената база на страната като продължение на своята собствена“, добави Петреъс.
Според бившия директор на ЦРУ засиленият икономически натиск трябва да подкрепи военните усилия на Украйна чрез ограничаване на приходите от енергийни ресурси и прекъсване на международните мрежи, финансиращи войната на Путин.
Петреъс смята, че законопроектът за „адски“ санкции срещу Русия, предложен от покойния сенатор Линдзи Греъм, би помогнал за постигането на тази цел.
„Целта не е да се накаже руският народ, а да се променят сметките на Путин. Сериозните преговори ще станат възможни, когато той стигне до заключението, че още една година война по-скоро ще отслаби Русия, отколкото ще я засили. Не е нужно той да признава поражение: би могъл да запази окупираните територии, да заяви, че Русия е защитила Донбас, и да обяви победа“, обясни Петреъс.
Бившият директор на ЦРУ заключи, че един по-значим резултат би бил суверенна Украйна, по-тясно интегрирана с Европа и разполагаща с най-опитните и способни въоръжени сили на континента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свободен
Явно вече разпознават сами руските физиономии!
Коментиран от #16, #40
09:24 16.09.2026
2 фащ фашисти
09:25 16.09.2026
3 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
09:26 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #9
09:26 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 анонимен
09:28 16.09.2026
9 Единствените нулирани
До коментар #5 от "УСПЕХ УКРАЙНА":са петроханските ППлгДБ сектанти. Браво на ФСБ и дървената мафия. Така се постъпва със еврастите
Коментиран от #13
09:28 16.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ядрени кипейки
ну паГади
... Оказа се гнилия запад също че имал яоооо 🤩💥☠️
09:28 16.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #9 от "Единствените нулирани":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
09:28 16.09.2026
14 Димяща ушанка 🤩💀
09:28 16.09.2026
15 НЕМОЖАЧи.ру
09:29 16.09.2026
16 Както теб те удрят
До коментар #1 от "Свободен":двуглави дилдота в петроханския проход ли?
09:29 16.09.2026
17 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
09:29 16.09.2026
18 Сесесере2🤢🤮
09:29 16.09.2026
19 Путлеристан
09:30 16.09.2026
20 ВОЙНА НА ДРОНОВЕ
09:30 16.09.2026
21 ру БЛАТА
09:30 16.09.2026
22 И Преди и сега
09:30 16.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Януари 2022
09:31 16.09.2026
25 Раша да не го игре сърдита
09:32 16.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Педрото знае, че
09:32 16.09.2026
28 Има и хубаво
09:32 16.09.2026
29 ........
09:33 16.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
Фродо fpv
09:34 16.09.2026
32 последната укра
09:34 16.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 розовото пони зеля
09:35 16.09.2026
35 Истории от БЛАТОТО
09:35 16.09.2026
36 Също не и трябва
09:36 16.09.2026
37 зеления гном
09:37 16.09.2026
38 розовото пони зеля
Коментиран от #44
09:38 16.09.2026
39 последната укра
09:39 16.09.2026
40 Доктор Дрон
До коментар #1 от "Свободен":Точно от камерите на тези дронове които ги удрят полево показват че от 10 само 2 3 са руз наци а останалите са тия с дръпнатите очи якутци бурят бедняци от сибир или брадати дегечеченци. Дроновете разбира се сатулерантни на етнически принцип и не правят разлика всички цели са равни пред Дрона
09:40 16.09.2026
41 дискотека укрия
09:40 16.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 фактите
09:45 16.09.2026
44 Доротея
До коментар #38 от "розовото пони зеля":Вие не знаете значението на алегоричната метафора ,,Лебедова песен", господине и я използвате в противоположен смисъл! Още по ужастно е, че заявилят се за интелектуален жълтосин планктон не ви прави забележка, че сте неграмотен, както всички путинофили! Защото планктона е същата невежа като самия вас!
09:46 16.09.2026
45 нема укри
09:47 16.09.2026
46 розовото пони зеля
09:49 16.09.2026