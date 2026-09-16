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Европа е напът да инсталира рекордните 24 гигавата нови вятърни мощности

Европа е напът да инсталира рекордните 24 гигавата нови вятърни мощности

16 Септември, 2026 09:34 721 40

  • енергетика-
  • европа-
  • вятърна енергия-
  • ветрогенератори

Енергийна система, базирана на възобновяеми източници, ще спести на Европа до 1,6 трилиона евро до 2050 г.

Европа е напът да инсталира рекордните 24 гигавата нови вятърни мощности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа е напът да инсталира рекордните 24 гигавата нови вятърни мощности през 2026 г. - количество енергия, достатъчно за захранването на 20 милиона европейски домакинства. Това съобщи базираната в Брюксел асоциация WindEurope Power, предаде БТА.

Енергийна система, базирана на възобновяеми източници, ще спести на Европа до 1,6 трилиона евро до 2050 г. дори след отчитане на допълнителните разходи за електропреносни мрежи, системи за съхранение и системна интеграция. Вятърната енергетика вече осигурява 480 000 работни места в Европа. Тя е една от малкото чисти технологии, при които Европа все още заема водеща позиция по цялата верига - от научноизследователските лаборатории и производствените цехове до самите перки, въртящи се на сушата и в морето, е посочено в съобщението.

WindEurope същевременно предупреждава, че тромавите процедури за издаване на разрешителни, бавното изграждане на мрежи и недостатъчната електрификация възпрепятстват инвестициите в нови вятърни проекти.

Управителният съвет на WindEurope избра Расмус Ербьо за свой председател, допълва организацията.

„Вятърната енергия е от ключово значение за справяне с предизвикателствата пред Европа. Нуждаем се от сигурна, възобновяема и достъпна енергия, която укрепва конкурентоспособността ни, подкрепя заетостта и стимулира иновациите. Европа изгради водеща в световен мащаб вятърна индустрия като част от решението на тези предизвикателства“, посочва той, цитиран в съобщението.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един от онези

    14 34 Отговор
    Европа ивестира, спестява, печели, а родните копейки си искат въглищата - каква безподобна диващина!

    Коментиран от #5, #8, #9, #27, #30, #31, #34

    09:35 16.09.2026

  • 2 Има резон

    31 7 Отговор
    При толкова вятър в главите на европейците, това е напълно обяснимо. Да започнат да продават и шапки-генератори.

    09:36 16.09.2026

  • 3 Карлсон

    25 3 Отговор
    Това е новата "стена против дронове" на фон Мюнхаузен, не само произвеждат ток, ами свалят и вражески дронове, както и някоя и друга прелетна патица или гъска.

    09:38 16.09.2026

  • 4 Някой

    34 4 Отговор
    Ех, че готино. Ама през лятото като спре вятъра, както стана тази година, и намалеят водите в реките, перките и фотоволтаиците помогнаха ли? Не, щото се наложи да палят "мръсните" ТЕЦ-ове из Германия, Холандия, Белгия и т.н. Но не мрънкаха по въпроса, защото бяха те. Ако България бе запалила ТЕЦ, то щеше да има заплахи, глоби и т.н.

    Коментиран от #22

    09:38 16.09.2026

  • 5 Спетява

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Един от онези":

    щото е от "клЮба на богатите" длъжници.

    09:39 16.09.2026

  • 6 Гейропа ще прави като вятъра

    20 3 Отговор
    да връти перките хахахахахах

    09:41 16.09.2026

  • 7 Факт

    22 2 Отговор
    Дилян Добрев от ГЕРБ стана евромилионер от фотоволтаици. Това за наивните гербери, дето си мислят, че техните не са кат всички останали крадливи политици!

    09:42 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 напът

    8 1 Отговор
    на път

    09:43 16.09.2026

  • 11 Напът

    6 0 Отговор
    Чета, чета, нищо за НАП.

    09:43 16.09.2026

  • 12 Вятърните генератори

    16 2 Отговор
    Избиват птиците и нарушават природния баланс. Освен това, те са непостоянен източник и не са годни за непрекъснатите технологии в промишлеността.
    Най добра е атомната енергия. Веднъж в годината се прави обслужване и цяла година имаме заявената от производителя мощност, която не зависи от капризите на вятъра и времето.

    09:44 16.09.2026

  • 13 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    7 7 Отговор
    Така чух на женския пазар вчера

    09:45 16.09.2026

  • 14 И цената на тока

    17 4 Отговор
    Също е рекордна! Благодарим на зелените измамници!

    09:46 16.09.2026

  • 15 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 17 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато ВИНАГИ се случва точно обратното

    Коментиран от #26

    09:46 16.09.2026

  • 16 Италиянец

    17 3 Отговор
    Вятърни мощности, Добре, но не на плодородна земя, както правите в България, превръщайки я в ПУСТИНЯ.
    Въпрос: Как с тези мощности ще развивате металуркията? Вятър ви вее!

    Коментиран от #24

    09:46 16.09.2026

  • 17 Оня

    10 4 Отговор
    "Ама през лятото като спре вятъра"
    Ще духат

    Коментиран от #19

    09:46 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Солариум

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Оня":

    Тогава са фотоволтаични панели хений

    09:48 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Интересно

    15 3 Отговор
    Защо защитниците на природата не правят протести за избиването на птиците от ветрогенераторите и умъртвяването на почвения слой и превръщането на земята в пустиня от фотоволтаиците.

    Коментиран от #23

    09:51 16.09.2026

  • 22 друг

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Вятърът спира, но слънцето - не. Ако в Европа имаха нашия процент фотоволтаици и батерии въобще нямаше да палят тецовете. В България ги палим заради търсенето на електроенергия навън. През лятото си можем и без тях.

    Коментиран от #38

    09:51 16.09.2026

  • 23 лесно е

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Интересно":

    Защото се оказа, че ветрогенераторите пречат на птиците колкото жиците на далекопроводите.

    09:53 16.09.2026

  • 24 Къде ти е рудата бе, металурК?

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Италиянец":

    Да гориш лигнитни въглища, за да произвеждаш електроенергия, с която да захранваш металургично производство, е мега неумно!

    09:53 16.09.2026

  • 25 Маоисти в Брюксел

    7 3 Отговор
    Сценарият на всяка псиоп епидемия се състои от следните три елемента: 1) Разпространяване на страх и паника към предполагаема заплаха за националната сигурност или общественото здраве; 2)Представяне на безмислено решение, чието прилагане се представя като свещена мисия; 3)Опонентите се анатемосват, като вещици и дезинформатори. Свещените мисии се провалят и задълбочават проблема за да продължи повече, например намаляването на емисиите на СО2 и ваксинирането на цялото човечество с мРНК на Ковид19.
    Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики и регулации са продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, дето избиваше врабчета.

    09:54 16.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един от онези":

    Ти "един от ОНЕЗИ" ли си? ОНЕЗИ??
    Ясно защо така разсъждаваш.
    Вятърни перки се слагат там дето има вятър. Я ми кажи, в твоя град колко дни тази седмица имаше вятър! Я провери статистиката за България , колко са ветровитите дни в годината за цялата страна общо. А сега си представи как местиш перките всеки ден на ново място където "евентуално" ще има вятър.
    Насред пустина, мой човек, сърфинг клуб не се отваря.

    09:56 16.09.2026

  • 28 Много добре

    7 2 Отговор
    Само ако може някакси да се ползва вятъра в главите на явлението брюкселски евроначалници, щеше да има безплатна енергия за всички.

    09:57 16.09.2026

  • 29 Сандо

    5 2 Отговор
    Вятър ги вее европейците на ..........!

    10:01 16.09.2026

  • 30 Помисли си

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от онези":

    Европата има отношение GDP/Debt sredno 95%. Гърция 170, Франция 130%, Италия, Испания 130%. Помисли загива ли
    Зиамата иде с полупразни хранилища за газ.Отговори си сент-урий (от думата цент)

    10:02 16.09.2026

  • 31 Сандо

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от онези":

    Сложи си портрет на Тодор Живков на стената и по пет пъти на ден му прави метани,че заради него още си на светло и топло!

    Коментиран от #32, #33

    10:03 16.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 глупусти

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Сандо":

    Светлото и топлото са благодарение на БЕЗПЛАТНИЯ труд на децата от Строителни войски.
    Без пари му работиха и пак фалира България три месеца след пенсионирането си.

    10:09 16.09.2026

  • 34 сирене

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един от онези":

    Европа тегли рекорден дълг, 480 000 работни места са изключително малко за един КОНТИНЕНТ... Фолксваген имаше повече.. А въглещни ценрали има предимно в Китай и Индия . Приятно бегане скъпа

    10:10 16.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Куку

    1 1 Отговор
    Овца си драга Марийке

    10:19 16.09.2026

  • 38 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "друг":

    В Европа има много повече фотоволтаици на единица територия, в сравнение с България.
    Твоята теория би работила при неотчитане на слабите места на фотоволтаиците - при над 40 градуса на повърхността, КПД-то им рязко пада. В Испания има много фотоволтаици, но тоа не попречи миналото лято електропреносната им система да се срине. Щото фотоволтаиците са силно колебаещи се източници - сега ти дават 100 KWh (примерно), но след 10 минути мощността пада на 30 KWh. Разликата трудно се компенсира, ако нямаш базови мощности, които са инертни (не променят изходната си мощност толкова бързо).
    Батериите биха решили частично проблема - да се използват като буфер, макар това да работи за сравнително кратко време.

    10:28 16.09.2026

  • 39 Амбриажа

    3 1 Отговор
    ЕК е решила да се събират изпражненията от всеки дом, като се изгради говнозавод за метан във всяко населено място. Така проблема с горивата ще се реши на 100 %.

    Коментиран от #40

    10:30 16.09.2026

  • 40 хе хе

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Амбриажа":

    Използването на русизми те издава.

    10:49 16.09.2026