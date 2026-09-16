Европа е напът да инсталира рекордните 24 гигавата нови вятърни мощности през 2026 г. - количество енергия, достатъчно за захранването на 20 милиона европейски домакинства. Това съобщи базираната в Брюксел асоциация WindEurope Power, предаде БТА.

Енергийна система, базирана на възобновяеми източници, ще спести на Европа до 1,6 трилиона евро до 2050 г. дори след отчитане на допълнителните разходи за електропреносни мрежи, системи за съхранение и системна интеграция. Вятърната енергетика вече осигурява 480 000 работни места в Европа. Тя е една от малкото чисти технологии, при които Европа все още заема водеща позиция по цялата верига - от научноизследователските лаборатории и производствените цехове до самите перки, въртящи се на сушата и в морето, е посочено в съобщението.

WindEurope същевременно предупреждава, че тромавите процедури за издаване на разрешителни, бавното изграждане на мрежи и недостатъчната електрификация възпрепятстват инвестициите в нови вятърни проекти.

Управителният съвет на WindEurope избра Расмус Ербьо за свой председател, допълва организацията.

„Вятърната енергия е от ключово значение за справяне с предизвикателствата пред Европа. Нуждаем се от сигурна, възобновяема и достъпна енергия, която укрепва конкурентоспособността ни, подкрепя заетостта и стимулира иновациите. Европа изгради водеща в световен мащаб вятърна индустрия като част от решението на тези предизвикателства“, посочва той, цитиран в съобщението.