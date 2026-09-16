Европа е напът да инсталира рекордните 24 гигавата нови вятърни мощности през 2026 г. - количество енергия, достатъчно за захранването на 20 милиона европейски домакинства. Това съобщи базираната в Брюксел асоциация WindEurope Power, предаде БТА.
Енергийна система, базирана на възобновяеми източници, ще спести на Европа до 1,6 трилиона евро до 2050 г. дори след отчитане на допълнителните разходи за електропреносни мрежи, системи за съхранение и системна интеграция. Вятърната енергетика вече осигурява 480 000 работни места в Европа. Тя е една от малкото чисти технологии, при които Европа все още заема водеща позиция по цялата верига - от научноизследователските лаборатории и производствените цехове до самите перки, въртящи се на сушата и в морето, е посочено в съобщението.
WindEurope същевременно предупреждава, че тромавите процедури за издаване на разрешителни, бавното изграждане на мрежи и недостатъчната електрификация възпрепятстват инвестициите в нови вятърни проекти.
Управителният съвет на WindEurope избра Расмус Ербьо за свой председател, допълва организацията.
„Вятърната енергия е от ключово значение за справяне с предизвикателствата пред Европа. Нуждаем се от сигурна, възобновяема и достъпна енергия, която укрепва конкурентоспособността ни, подкрепя заетостта и стимулира иновациите. Европа изгради водеща в световен мащаб вятърна индустрия като част от решението на тези предизвикателства“, посочва той, цитиран в съобщението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един от онези
Коментиран от #5, #8, #9, #27, #30, #31, #34
09:35 16.09.2026
2 Има резон
09:36 16.09.2026
3 Карлсон
09:38 16.09.2026
4 Някой
Коментиран от #22
09:38 16.09.2026
5 Спетява
До коментар #1 от "Един от онези":щото е от "клЮба на богатите" длъжници.
09:39 16.09.2026
6 Гейропа ще прави като вятъра
09:41 16.09.2026
7 Факт
09:42 16.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 напът
09:43 16.09.2026
11 Напът
09:43 16.09.2026
12 Вятърните генератори
Най добра е атомната енергия. Веднъж в годината се прави обслужване и цяла година имаме заявената от производителя мощност, която не зависи от капризите на вятъра и времето.
09:44 16.09.2026
13 Запада загина мож би почти сигурно скоро
09:45 16.09.2026
14 И цената на тока
09:46 16.09.2026
15 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #26
09:46 16.09.2026
16 Италиянец
Въпрос: Как с тези мощности ще развивате металуркията? Вятър ви вее!
Коментиран от #24
09:46 16.09.2026
17 Оня
Ще духат
Коментиран от #19
09:46 16.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Солариум
До коментар #17 от "Оня":Тогава са фотоволтаични панели хений
09:48 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Интересно
Коментиран от #23
09:51 16.09.2026
22 друг
До коментар #4 от "Някой":Вятърът спира, но слънцето - не. Ако в Европа имаха нашия процент фотоволтаици и батерии въобще нямаше да палят тецовете. В България ги палим заради търсенето на електроенергия навън. През лятото си можем и без тях.
Коментиран от #38
09:51 16.09.2026
23 лесно е
До коментар #21 от "Интересно":Защото се оказа, че ветрогенераторите пречат на птиците колкото жиците на далекопроводите.
09:53 16.09.2026
24 Къде ти е рудата бе, металурК?
До коментар #16 от "Италиянец":Да гориш лигнитни въглища, за да произвеждаш електроенергия, с която да захранваш металургично производство, е мега неумно!
09:53 16.09.2026
25 Маоисти в Брюксел
Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики и регулации са продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, дето избиваше врабчета.
09:54 16.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Механик
До коментар #1 от "Един от онези":Ти "един от ОНЕЗИ" ли си? ОНЕЗИ??
Ясно защо така разсъждаваш.
Вятърни перки се слагат там дето има вятър. Я ми кажи, в твоя град колко дни тази седмица имаше вятър! Я провери статистиката за България , колко са ветровитите дни в годината за цялата страна общо. А сега си представи как местиш перките всеки ден на ново място където "евентуално" ще има вятър.
Насред пустина, мой човек, сърфинг клуб не се отваря.
09:56 16.09.2026
28 Много добре
09:57 16.09.2026
29 Сандо
10:01 16.09.2026
30 Помисли си
До коментар #1 от "Един от онези":Европата има отношение GDP/Debt sredno 95%. Гърция 170, Франция 130%, Италия, Испания 130%. Помисли загива ли
Зиамата иде с полупразни хранилища за газ.Отговори си сент-урий (от думата цент)
10:02 16.09.2026
31 Сандо
До коментар #1 от "Един от онези":Сложи си портрет на Тодор Живков на стената и по пет пъти на ден му прави метани,че заради него още си на светло и топло!
Коментиран от #32, #33
10:03 16.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 глупусти
До коментар #31 от "Сандо":Светлото и топлото са благодарение на БЕЗПЛАТНИЯ труд на децата от Строителни войски.
Без пари му работиха и пак фалира България три месеца след пенсионирането си.
10:09 16.09.2026
34 сирене
До коментар #1 от "Един от онези":Европа тегли рекорден дълг, 480 000 работни места са изключително малко за един КОНТИНЕНТ... Фолксваген имаше повече.. А въглещни ценрали има предимно в Китай и Индия . Приятно бегане скъпа
10:10 16.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Куку
10:19 16.09.2026
38 Някой
До коментар #22 от "друг":В Европа има много повече фотоволтаици на единица територия, в сравнение с България.
Твоята теория би работила при неотчитане на слабите места на фотоволтаиците - при над 40 градуса на повърхността, КПД-то им рязко пада. В Испания има много фотоволтаици, но тоа не попречи миналото лято електропреносната им система да се срине. Щото фотоволтаиците са силно колебаещи се източници - сега ти дават 100 KWh (примерно), но след 10 минути мощността пада на 30 KWh. Разликата трудно се компенсира, ако нямаш базови мощности, които са инертни (не променят изходната си мощност толкова бързо).
Батериите биха решили частично проблема - да се използват като буфер, макар това да работи за сравнително кратко време.
10:28 16.09.2026
39 Амбриажа
Коментиран от #40
10:30 16.09.2026
40 хе хе
До коментар #39 от "Амбриажа":Използването на русизми те издава.
10:49 16.09.2026