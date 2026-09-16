Венецуела се нуждае от 21 милиарда долара за възстановяване след земетресенията

Средствата, необходими за възстановяването на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара, предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в прессъобщение на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14,831 милиарда долара в седем засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венецуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка.

При оценката, получила техническа подкрепа от Междуамериканската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействието върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор, както и въпроси от хоризонтален характер, отбелязва ПРООН.

Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и за разработването на рамка за устойчиво възстановяване.

На представянето присъстваха представители на венецуелското правителство, както и представители на ООН, ЕС и Световната банка.

Документът се оценява като първоначален доклад, който да послужи като ключов елемент за разработването на основана на факти рамка за устойчиво възстановяване.

От своя страна Родригес подчерта усилията на правителството и партньорите за създаването на "единен план", основан на "реалистична оценка на нуждите" след земетресенията, отнели живота на повече от 6500 души.

От венецуелската държавна телевизия съобщиха, че предстои началото на етап, насочен към формулиране на рамка за устойчиво възстановяване, която ще позволи техническите заключения да се превърнат в стратегическа, оперативна и финансова пътна карта за възстановяване и реконструкция.

След двете земетресения Каракас поиска подкрепа от ПРООН за реализирането на жилищни програми и оказването на помощ на хилядите граждани, останали без дом. Според последните данни на венецуелското правителство, оповестени на 24 август - точно два месеца след трагедията, 14 239 жилища са понесли умерени щети, а 11 001 са претърпели тежки повреди.