Венецуела се нуждае от 21 милиарда долара за възстановяване след земетресенията

Средствата, необходими за възстановяването на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара, предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.
Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в прессъобщение на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).
Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14,831 милиарда долара в седем засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венецуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка.
При оценката, получила техническа подкрепа от Междуамериканската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействието върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор, както и въпроси от хоризонтален характер, отбелязва ПРООН.
Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и за разработването на рамка за устойчиво възстановяване.
На представянето присъстваха представители на венецуелското правителство, както и представители на ООН, ЕС и Световната банка.
Документът се оценява като първоначален доклад, който да послужи като ключов елемент за разработването на основана на факти рамка за устойчиво възстановяване.
От своя страна Родригес подчерта усилията на правителството и партньорите за създаването на "единен план", основан на "реалистична оценка на нуждите" след земетресенията, отнели живота на повече от 6500 души.
От венецуелската държавна телевизия съобщиха, че предстои началото на етап, насочен към формулиране на рамка за устойчиво възстановяване, която ще позволи техническите заключения да се превърнат в стратегическа, оперативна и финансова пътна карта за възстановяване и реконструкция.
След двете земетресения Каракас поиска подкрепа от ПРООН за реализирането на жилищни програми и оказването на помощ на хилядите граждани, останали без дом. Според последните данни на венецуелското правителство, оповестени на 24 август - точно два месеца след трагедията, 14 239 жилища са понесли умерени щети, а 11 001 са претърпели тежки повреди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:07 16.09.2026
2 Нищо не са
09:07 16.09.2026
3 Робот
09:07 16.09.2026
4 Трол
09:08 16.09.2026
5 Дон Корлеоне
Коментиран от #15
09:08 16.09.2026
6 дони съчмата
09:09 16.09.2026
7 САЩ са крадци и престъпници
Коментиран от #13
09:16 16.09.2026
8 Няма "представители на венецуелското
09:19 16.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Козлодуй
09:21 16.09.2026
12 Ами тогава
09:22 16.09.2026
13 След свалянето от власт на президента
До коментар #7 от "САЩ са крадци и престъпници":Николас Мадуро всички погледи са насочени към Венецуела и нейните огромни петролни резерви. Но има и друг ресурс, с който се смята, че режимът на Мадуро е разполагал в изобилие – актив, който, ако бъде ликвидиран или иззет, би имал отражение върху глобалните финансови пазари: биткойн.Според експерти, цитирани от CNBC, Венецуела вероятно разполага със значителни количества от криптовалутата – запас, който може да струва десетки милиарди щатски долари.След свалянето от власт на президента Николас Мадуро през миналия уикенд всички погледи са насочени към Венецуела и нейните огромни петролни резерви. Но има и друг ресурс, с който се смята, че режимът на Мадуро е разполагал в изобилие – актив, който, ако бъде ликвидиран или иззет, би имал отражение върху глобалните финансови пазари: биткойн.Според експерти, цитирани от CNBC, Венецуела вероятно разполага със значителни количества от криптовалутата – запас, който може да струва десетки милиарди щатски долари.....
Коментиран от #14
09:26 16.09.2026
14 Точно така е
До коментар #13 от "След свалянето от власт на президента":Дигиталното издание Project Brazen съобщи в събота, че Венецуела може да притежава около 60 млрд. долара, позовавайки се на неназовани източници, които не са потвърдени чрез блокчейн анализ. Подобен запас би наредил режима сред най-големите притежатели на криптовалутата в света, редом с компанията Strategy, която поддържа биткойн резерви.
09:28 16.09.2026
15 Системата БГ ТРОЛ
До коментар #5 от "Дон Корлеоне":Не си пиши сам плюсовете бе, дон рапон.
09:30 16.09.2026
16 Ццц
09:30 16.09.2026