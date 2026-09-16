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Венецуела се нуждае от 21 милиарда долара за възстановяване след земетресенията

Венецуела се нуждае от 21 милиарда долара за възстановяване след земетресенията

16 Септември, 2026 09:04 457 16

  • венецуела-
  • земетресение-
  • оон

Документът се оценява като първоначален доклад, който да послужи като ключов елемент за разработването на рамка за устойчиво възстановяване

Венецуела се нуждае от 21 милиарда долара за възстановяване след земетресенията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средствата, необходими за възстановяването на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара, предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в прессъобщение на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14,831 милиарда долара в седем засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венецуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка.

При оценката, получила техническа подкрепа от Междуамериканската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействието върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор, както и въпроси от хоризонтален характер, отбелязва ПРООН.

Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и за разработването на рамка за устойчиво възстановяване.

На представянето присъстваха представители на венецуелското правителство, както и представители на ООН, ЕС и Световната банка.

Документът се оценява като първоначален доклад, който да послужи като ключов елемент за разработването на основана на факти рамка за устойчиво възстановяване.

От своя страна Родригес подчерта усилията на правителството и партньорите за създаването на "единен план", основан на "реалистична оценка на нуждите" след земетресенията, отнели живота на повече от 6500 души.

От венецуелската държавна телевизия съобщиха, че предстои началото на етап, насочен към формулиране на рамка за устойчиво възстановяване, която ще позволи техническите заключения да се превърнат в стратегическа, оперативна и финансова пътна карта за възстановяване и реконструкция.

След двете земетресения Каракас поиска подкрепа от ПРООН за реализирането на жилищни програми и оказването на помощ на хилядите граждани, останали без дом. Според последните данни на венецуелското правителство, оповестени на 24 август - точно два месеца след трагедията, 14 239 жилища са понесли умерени щети, а 11 001 са претърпели тежки повреди.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 2 Отговор
    България е като Венецуела, само че без нефта.

    09:07 16.09.2026

  • 2 Нищо не са

    3 0 Отговор
    в сравнение с 290те милиарда до момента за 404.

    09:07 16.09.2026

  • 3 Робот

    6 2 Отговор
    Венецуела се нуждае от еквивалент на ЧЕ Гевара за да изчисти пумията..

    09:07 16.09.2026

  • 4 Трол

    2 2 Отговор
    САЩ ще им дадат тези пари.

    09:08 16.09.2026

  • 5 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор
    Хаяско щял да праща спецназовци да освободят Мадуро.

    Коментиран от #15

    09:08 16.09.2026

  • 6 дони съчмата

    6 1 Отговор
    вече им открадах нефт за повече пари

    09:09 16.09.2026

  • 7 САЩ са крадци и престъпници

    2 2 Отговор
    Венецуела е натрупала или притежава резерви от криптовалута според информации от януари 2026 година, като се твърди, че държавата е притежавала около 60 млрд. долара в биткойни според Project Brazen, въпреки че блокчейн анализите не могат да потвърдят тези данни напълно. После след инвазията на САЩ една част от точно този пакет се появи стрнно как на пазара ...

    Коментиран от #13

    09:16 16.09.2026

  • 8 Няма "представители на венецуелското

    1 1 Отговор
    правителство" Има подлоги назначени от САЩ и избори там скоро даже не се очаква да има. Тръмп го казва а не аз

    09:19 16.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Козлодуй

    0 0 Отговор
    Сещам се кой веднага ще им напечата нужните хартийки, за да откраDне всичкия нефт.

    09:21 16.09.2026

  • 12 Ами тогава

    0 0 Отговор
    По програмата на ООН за развитие (ПРООН) да блокират средствата от сметките на САЩ по цял свят където намерят такива. Просто е!

    09:22 16.09.2026

  • 13 След свалянето от власт на президента

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ са крадци и престъпници":

    Николас Мадуро всички погледи са насочени към Венецуела и нейните огромни петролни резерви. Но има и друг ресурс, с който се смята, че режимът на Мадуро е разполагал в изобилие – актив, който, ако бъде ликвидиран или иззет, би имал отражение върху глобалните финансови пазари: биткойн.Според експерти, цитирани от CNBC, Венецуела вероятно разполага със значителни количества от криптовалутата – запас, който може да струва десетки милиарди щатски долари.След свалянето от власт на президента Николас Мадуро през миналия уикенд всички погледи са насочени към Венецуела и нейните огромни петролни резерви. Но има и друг ресурс, с който се смята, че режимът на Мадуро е разполагал в изобилие – актив, който, ако бъде ликвидиран или иззет, би имал отражение върху глобалните финансови пазари: биткойн.Според експерти, цитирани от CNBC, Венецуела вероятно разполага със значителни количества от криптовалутата – запас, който може да струва десетки милиарди щатски долари.....

    Коментиран от #14

    09:26 16.09.2026

  • 14 Точно така е

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "След свалянето от власт на президента":

    Дигиталното издание Project Brazen съобщи в събота, че Венецуела може да притежава около 60 млрд. долара, позовавайки се на неназовани източници, които не са потвърдени чрез блокчейн анализ. Подобен запас би наредил режима сред най-големите притежатели на криптовалутата в света, редом с компанията Strategy, която поддържа биткойн резерви.

    09:28 16.09.2026

  • 15 Системата БГ ТРОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дон Корлеоне":

    Не си пиши сам плюсовете бе, дон рапон.

    09:30 16.09.2026

  • 16 Ццц

    1 0 Отговор
    Тръмп да плаща. Нали си ги пише завоювана държава. Голям майтап ще е петролните запаси на Венецуела да са потънали в недрата от земетресенията! Отиде цялата версия за "демокрацията" и освободителите в този сценарий! 🤣🤣 Ще ги оставят като кос яйцата пак на някой тиранин!

    09:30 16.09.2026