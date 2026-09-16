Йеменските бунтовници твърдят, че се свалили саудитски изтребител

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че са свалили саудитски изтребител, обвинявайки Рияд в нанасянето на стотици въздушни удари по територията на Йемен, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Борещите се срещу правителството бойци успяха "да свалят с помощта на ракета земя-въздух местно производство саудитски боен самолет F-15, докато е извършвал враждебни операции /.../ във въздушното пространство на провинция Мариб", заяви военният говорител на хусите Яхия Сари.

По-рано предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила дрон на йеменските бунтовници хуси, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека. Хусите отрекоха да са извършвали такава атака.

Междувременно САЩ предупредиха гражданите си да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хуси.

В изявление на посолството се казва, че има риск от "ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси". "Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност", призова американското дипломатическо представителство.