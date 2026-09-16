Йеменските бунтовници твърдят, че се свалили саудитски изтребител

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че са свалили саудитски изтребител, обвинявайки Рияд в нанасянето на стотици въздушни удари по територията на Йемен, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Борещите се срещу правителството бойци успяха "да свалят с помощта на ракета земя-въздух местно производство саудитски боен самолет F-15, докато е извършвал враждебни операции /.../ във въздушното пространство на провинция Мариб", заяви военният говорител на хусите Яхия Сари.
По-рано предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила дрон на йеменските бунтовници хуси, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека. Хусите отрекоха да са извършвали такава атака.
Междувременно САЩ предупредиха гражданите си да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хуси.
В изявление на посолството се казва, че има риск от "ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси". "Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност", призова американското дипломатическо представителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:12 16.09.2026
2 ПРЕДСТАВЯМ СИ
Коментиран от #8
10:14 16.09.2026
3 Кина
Коментиран от #5, #6
10:22 16.09.2026
4 Атлантист-
10:23 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
Лошо - акциите и търсенето на тези хвърчила рязко ще падне.
10:30 16.09.2026
8 Наемници са...
До коментар #2 от "ПРЕДСТАВЯМ СИ":И те така.
10:32 16.09.2026
9 С камъни са го погнали
10:34 16.09.2026
10 реалистъ
10:36 16.09.2026