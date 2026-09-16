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Йеменските бунтовници твърдят, че се свалили саудитски изтребител

Йеменските бунтовници твърдят, че се свалили саудитски изтребител

16 Септември, 2026 10:09 663 10

  • йемен-
  • хуси-
  • саудитска арабия-
  • изтребител

Хусите твърдят, че са успели да свалят с помощта на ракета земя-въздух местно производство саудитски боен самолет

Йеменските бунтовници твърдят, че се свалили саудитски изтребител - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че са свалили саудитски изтребител, обвинявайки Рияд в нанасянето на стотици въздушни удари по територията на Йемен, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Борещите се срещу правителството бойци успяха "да свалят с помощта на ракета земя-въздух местно производство саудитски боен самолет F-15, докато е извършвал враждебни операции /.../ във въздушното пространство на провинция Мариб", заяви военният говорител на хусите Яхия Сари.

По-рано предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила дрон на йеменските бунтовници хуси, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека. Хусите отрекоха да са извършвали такава атака.

Междувременно САЩ предупредиха гражданите си да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хуси.

В изявление на посолството се казва, че има риск от "ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси". "Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност", призова американското дипломатическо представителство.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Хутите по джапанки превзеха Мека и Медина.

    10:12 16.09.2026

  • 2 ПРЕДСТАВЯМ СИ

    14 1 Отговор
    САУДИТЕЦ КАМИЛАР НА БОЕН САМОЛЕТ. НЕ МИ СЕ ВРЪЗВА.

    Коментиран от #8

    10:14 16.09.2026

  • 3 Кина

    11 1 Отговор
    Русия , Китай , Иран и компания в момента връзват ръцете и краката на западното зло , ще му остане само една уста и ще вие като гладно куче..! Това е неудобната истина която ще стане ФАКТ..

    Коментиран от #5, #6

    10:22 16.09.2026

  • 4 Атлантист-

    2 0 Отговор
    Супер неприятно - с помощтта на тези дронове, всякакви поплювковци взеха да си правят каквото поискат

    10:23 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    7 1 Отговор
    Тези F-15 взеха да ги свалят като диви патици през ловния сезон! Направо им потрошиха реномето иранците и хутите. А даже не са действали срещу някоя от силните армии - китайска, руска и т.н.
    Лошо - акциите и търсенето на тези хвърчила рязко ще падне.

    10:30 16.09.2026

  • 8 Наемници са...

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПРЕДСТАВЯМ СИ":

    И те така.

    10:32 16.09.2026

  • 9 С камъни са го погнали

    0 1 Отговор
    Ивъъъ

    10:34 16.09.2026

  • 10 реалистъ

    2 6 Отговор
    Хутите лъжат безогледно като руските си братя.

    10:36 16.09.2026