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Трагедията в Непал: Над 160 жертви, 53-ма изчезнали украинци

Трагедията в Непал: Над 160 жертви, 53-ма изчезнали украинци

27 Август, 2026 03:53, обновена 27 Август, 2026 04:00 1 754 19

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Катастрофално срутване на ледник предизвика огромно наводнение на границата между Непал и Китай; спасителните операции продължават в пълна мобилизация

Трагедията в Непал: Над 160 жертви, 53-ма изчезнали украинци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабно природно бедствие удари пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет на 26 август Към 4:00 часа българско време на 27 август, броят на потвърдените жертви достигна най-малко 160 души, а стотици други местни жители и чуждестранни туристи остават в неизвестност.

Мащаб на разрушенията и брой на жертвите

Стихията е отнесла цели села по поречието на реките Бхоте Коши и Тришули в непалските райони Расува и Нувакот. Първоначално се смяташе, че причината е земетресение, но последвалите анализи на Геологическата топографска служба на САЩ (USGS) показват, че бедствието е задействано от мощно срутване на ледник и ледено-скална лавина. Това е довело до внезапно изпускане на огромни водни маси.

Според официални данни на непалската полиция и международни медии, цитирани от телевизия CNN и агенция Reuters, мащабът на материалните щети е безпрецедентен. Унищожени или тежко повредени са:

  • Поне 19 автомобилни моста;
  • Над 40 километра пътна инфраструктура, което напълно изолира десетки планински селища;
  • Най-малко седем хидроелектростанции в региона;
  • Стотици жилищни сгради, които са затрупани под метри кал и скални отломки.

Международният център за интегрирано развитие на планинските райони (ICIMOD) алармира, че Хималаите се затоплят много по-бързо от средното за света, което прави подобни инциденти с топене на ледници критично предвидими в бъдеще.

Сибига нареди издирване на изчезнали украински туристи

Бедствието придоби и сериозен международен отзвук, тъй като регионът е изключително популярен сред планинари и поклонници. По данни на Министерството на външните работи на Украйна, разпространени от медии като РБК-Украина и Новое Время, общо 53-ма украински граждани се водят изчезнали в зоната на наводненията. На сутринта на 26 август е изгубена връзка с организирана туристическа група от 46 украинци.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига лично е разпоредил на украинските посолства в Индия и Китай незабавно да координират действията си с местните спасителни служби за локализиране на сънародниците им. Към момента няма потвърдена информация за загинали или ранени украинци сред откритите тела. На място оказва съдействие и почетният консул на Украйна в Непал.

Освен украинските туристи, в неизвестност остават и десетки граждани на САЩ, Великобритания, Индия и Малайзия. Премиерът на Непал Балендра Шах потвърди, че държавата е поискала спешна хуманитарна и спасителна помощ от съседните Индия и Китай. Индийският министър-председател Нарендра Моди и китайският президент Си Дзинпин вече увериха, че мобилизират специализирани екипи за подпомагане на операциите по въздух и суша.


Непал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 2 Отговор
    Ние късаме от залъка на децата си за помощи за Украйна а те ги ползват за екскурзии до Хималаите.

    Коментиран от #17

    04:09 27.08.2026

  • 2 В УКРИЯ НЯМА НИКВА ВАЙНА

    39 1 Отговор
    СИЧКО е лъжа дето е тук и по новините. УКРИТЕ СИ ОБИКАЛЯТ СВЕТА И КУРОРТИТЕ И ДЪРПАТ МИЛИАРДИ ОТ ЛЬОХМАНИТЕ ОТ ЕС И ПОДОБНИ...Ми прдставяте ли си в Тайланд дубай и т.н колко УКРА има.....

    04:10 27.08.2026

  • 3 Гергана

    37 0 Отговор
    Дано намерят изчезналите. Прави впечатление огромното количество украински туристи по света.Края на юли бяхме в петзвезден хотел на Бали.Поне 50% бяха украинци.Откъде толкова пари ,нали са във война и са най-бедните в Европа?

    Коментиран от #4, #5, #12

    04:25 27.08.2026

  • 4 ЦИФРОВИЗАЦИЯТА ПОЗВОЛЯВА

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гергана":

    ТИВИ ИЗМАМИ БЕЗКРАЙ.........пък с Ии........

    04:46 27.08.2026

  • 5 МИ ТИ ОТДЕ ЗЕ ПАРИ...

    15 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гергана":

    АЗ 8 МЕСЕЦ НЕ МОГА ДА СПЕСТЯ 180 ЕВРА ЗА ДА СМЕНЯ ПРЕДНОТО СИ СТЪКЛО НА ОПЕЛА....

    04:48 27.08.2026

  • 6 Христо

    28 2 Отговор
    Защо споменавате украинците в заглавието? Те ли са най-важните хора в света? Тази трагедия е сполетяла много местни и чужденци от различни страни.

    Коментиран от #8, #16

    04:50 27.08.2026

  • 7 Майстора

    22 2 Отговор
    Явно една част от помощта за Украйна от ЕС (90 милиарда €)отива за екзотични воаяжи.А иначе промените в природата следствие на човешките гаври с нея, рано или късно ще бъдат фатални.

    05:00 27.08.2026

  • 8 Пешо

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Христо":

    Защото там има война и то жестока.И имат нужда от войници.

    Коментиран от #9

    05:01 27.08.2026

  • 9 1234

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо":

    Бог дала, Бог взел.....

    05:12 27.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Киев е Руски

    12 1 Отговор
    За украинците е по добре ледника да ги скрие от колкото зеленият на шмъркан фюрер да ги изпече

    Коментиран от #19

    05:17 27.08.2026

  • 12 Соломон

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гергана":

    И аз бях на Бали. На село. И нямаше ми един украинец

    05:44 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е баш ни брига за украинци

    10 0 Отговор
    Що дират в Непал, а не са на фронта.... бегат от фронта и бусовизация па сеги олеле!!!

    05:58 27.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Има и друго

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Христо":

    Някаква американска служба се споменава..

    06:19 27.08.2026

  • 17 и в заднио

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ти двор

    06:46 27.08.2026

  • 18 Били изчезнали

    2 0 Отговор
    Като туристи? Що не са на фронта, ами обикалят света? Значи имат и пари за екскуззийки, а тука в Европа ни лъжат, че "за войната на укра й трябват милиарди"? Ха-ха-ха! Тъпите европейци дават пари за златни тоалетни и екскурзии, Ферарита и Бентлита... Не, този съюз се управлява от дъмпери. Никакви помощи повече. Укра за се оправят сами.

    06:47 27.08.2026

  • 19 хаспухати

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    дагестански лий?

    06:48 27.08.2026