Трагедията в Непал: Над 160 жертви, 53-ма изчезнали украинци

Мащабно природно бедствие удари пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет на 26 август Към 4:00 часа българско време на 27 август, броят на потвърдените жертви достигна най-малко 160 души, а стотици други местни жители и чуждестранни туристи остават в неизвестност.
Мащаб на разрушенията и брой на жертвите
Стихията е отнесла цели села по поречието на реките Бхоте Коши и Тришули в непалските райони Расува и Нувакот. Първоначално се смяташе, че причината е земетресение, но последвалите анализи на Геологическата топографска служба на САЩ (USGS) показват, че бедствието е задействано от мощно срутване на ледник и ледено-скална лавина. Това е довело до внезапно изпускане на огромни водни маси.
Според официални данни на непалската полиция и международни медии, цитирани от телевизия CNN и агенция Reuters, мащабът на материалните щети е безпрецедентен. Унищожени или тежко повредени са:
- Поне 19 автомобилни моста;
- Над 40 километра пътна инфраструктура, което напълно изолира десетки планински селища;
- Най-малко седем хидроелектростанции в региона;
- Стотици жилищни сгради, които са затрупани под метри кал и скални отломки.
Международният център за интегрирано развитие на планинските райони (ICIMOD) алармира, че Хималаите се затоплят много по-бързо от средното за света, което прави подобни инциденти с топене на ледници критично предвидими в бъдеще.
Сибига нареди издирване на изчезнали украински туристи
Бедствието придоби и сериозен международен отзвук, тъй като регионът е изключително популярен сред планинари и поклонници. По данни на Министерството на външните работи на Украйна, разпространени от медии като РБК-Украина и Новое Время, общо 53-ма украински граждани се водят изчезнали в зоната на наводненията. На сутринта на 26 август е изгубена връзка с организирана туристическа група от 46 украинци.
Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига лично е разпоредил на украинските посолства в Индия и Китай незабавно да координират действията си с местните спасителни служби за локализиране на сънародниците им. Към момента няма потвърдена информация за загинали или ранени украинци сред откритите тела. На място оказва съдействие и почетният консул на Украйна в Непал.
Освен украинските туристи, в неизвестност остават и десетки граждани на САЩ, Великобритания, Индия и Малайзия. Премиерът на Непал Балендра Шах потвърди, че държавата е поискала спешна хуманитарна и спасителна помощ от съседните Индия и Китай. Индийският министър-председател Нарендра Моди и китайският президент Си Дзинпин вече увериха, че мобилизират специализирани екипи за подпомагане на операциите по въздух и суша.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
04:09 27.08.2026
2 В УКРИЯ НЯМА НИКВА ВАЙНА
04:10 27.08.2026
3 Гергана
Коментиран от #4, #5, #12
04:25 27.08.2026
4 ЦИФРОВИЗАЦИЯТА ПОЗВОЛЯВА
До коментар #3 от "Гергана":ТИВИ ИЗМАМИ БЕЗКРАЙ.........пък с Ии........
04:46 27.08.2026
5 МИ ТИ ОТДЕ ЗЕ ПАРИ...
До коментар #3 от "Гергана":АЗ 8 МЕСЕЦ НЕ МОГА ДА СПЕСТЯ 180 ЕВРА ЗА ДА СМЕНЯ ПРЕДНОТО СИ СТЪКЛО НА ОПЕЛА....
04:48 27.08.2026
6 Христо
Коментиран от #8, #16
04:50 27.08.2026
7 Майстора
05:00 27.08.2026
8 Пешо
До коментар #6 от "Христо":Защото там има война и то жестока.И имат нужда от войници.
Коментиран от #9
05:01 27.08.2026
9 1234
До коментар #8 от "Пешо":Бог дала, Бог взел.....
05:12 27.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И Киев е Руски
Коментиран от #19
05:17 27.08.2026
12 Соломон
До коментар #3 от "Гергана":И аз бях на Бали. На село. И нямаше ми един украинец
05:44 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Е баш ни брига за украинци
05:58 27.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Има и друго
До коментар #6 от "Христо":Някаква американска служба се споменава..
06:19 27.08.2026
17 и в заднио
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ти двор
06:46 27.08.2026
18 Били изчезнали
06:47 27.08.2026
19 хаспухати
До коментар #11 от "И Киев е Руски":дагестански лий?
06:48 27.08.2026