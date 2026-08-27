Трагедията в Непал: Над 160 жертви, 53-ма изчезнали украинци

Мащабно природно бедствие удари пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет на 26 август Към 4:00 часа българско време на 27 август, броят на потвърдените жертви достигна най-малко 160 души, а стотици други местни жители и чуждестранни туристи остават в неизвестност.

Мащаб на разрушенията и брой на жертвите

Стихията е отнесла цели села по поречието на реките Бхоте Коши и Тришули в непалските райони Расува и Нувакот. Първоначално се смяташе, че причината е земетресение, но последвалите анализи на Геологическата топографска служба на САЩ (USGS) показват, че бедствието е задействано от мощно срутване на ледник и ледено-скална лавина. Това е довело до внезапно изпускане на огромни водни маси.

Според официални данни на непалската полиция и международни медии, цитирани от телевизия CNN и агенция Reuters, мащабът на материалните щети е безпрецедентен. Унищожени или тежко повредени са:

Поне 19 автомобилни моста;

Над 40 километра пътна инфраструктура, което напълно изолира десетки планински селища;

Най-малко седем хидроелектростанции в региона;

Стотици жилищни сгради, които са затрупани под метри кал и скални отломки.

Международният център за интегрирано развитие на планинските райони (ICIMOD) алармира, че Хималаите се затоплят много по-бързо от средното за света, което прави подобни инциденти с топене на ледници критично предвидими в бъдеще.

Сибига нареди издирване на изчезнали украински туристи

Бедствието придоби и сериозен международен отзвук, тъй като регионът е изключително популярен сред планинари и поклонници. По данни на Министерството на външните работи на Украйна, разпространени от медии като РБК-Украина и Новое Время, общо 53-ма украински граждани се водят изчезнали в зоната на наводненията. На сутринта на 26 август е изгубена връзка с организирана туристическа група от 46 украинци.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига лично е разпоредил на украинските посолства в Индия и Китай незабавно да координират действията си с местните спасителни служби за локализиране на сънародниците им. Към момента няма потвърдена информация за загинали или ранени украинци сред откритите тела. На място оказва съдействие и почетният консул на Украйна в Непал.

Освен украинските туристи, в неизвестност остават и десетки граждани на САЩ, Великобритания, Индия и Малайзия. Премиерът на Непал Балендра Шах потвърди, че държавата е поискала спешна хуманитарна и спасителна помощ от съседните Индия и Китай. Индийският министър-председател Нарендра Моди и китайският президент Си Дзинпин вече увериха, че мобилизират специализирани екипи за подпомагане на операциите по въздух и суша.