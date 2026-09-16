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САЩ предупредиха гражданите си да не пътуват до Саудитска Арабия

САЩ предупредиха гражданите си да не пътуват до Саудитска Арабия

16 Септември, 2026 07:01 963 15

  • саудитска арабия-
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Йеменските бунтовници хуси отрекоха да са атакували свещения за мюсюлманите град Мека

САЩ предупредиха гражданите си да не пътуват до Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди днес американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хуси, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В изявление на посолството се казва, че има риск от "ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси". "Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност", призова американското дипломатическо представителство.

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана и унищожи дрон на йеменските бунтовници хуси, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека, заяви днес предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, предаде Ройтерс.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хусите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.

Коалицията каза още, че сигурността на двете свещени джамии (в Мека и Медина) са червена линия за нея и че тя ще предприеме необходимите действия срещу хусите.

Йеменските бунтовници хуси отрекоха днес да са атакували свещения за мюсюлманите град Мека, предаде Франс прес, пише БТА. Те окачествиха като "лъжа" обвиненията в този смисъл на военната коалиция, водена от Саудитска Арабия.

"Обвиненията за предполагаема атака срещу Мека са стара лъжа, която е била използвана и преди и на която никой вече не вярва", заяви в социалната платформа "Екс" представителят на хусите Хазм ал Асад.

Малко по-рано предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен заяви, че е прехванала дрон на хусите южно от Мека. Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хусите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    САЩ загубиха войната с Хусите които се бият по джапанки.

    07:12 16.09.2026

  • 3 Демек....

    11 1 Отговор
    Ще има бягство от Афганистан 2...
    Замислен като екшън но реализацията ще е комична...

    07:13 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оня

    8 1 Отговор
    Преведено ще рече: Първи в света само на приказки иначе сме гола вода и не можем да се оправим с чехльовците

    07:14 16.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    А НИЕ НАШИТЕ КРАВАРИ, КОГА ЩЕ ГИ ИЗГОНИМ ОТ БЪЛГАРИЯ???

    Коментиран от #9

    07:17 16.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Изобщо е близкия изток ,хеле пък в Палестина

    07:23 16.09.2026

  • 8 "Рижия перчем", успя да запали ...

    6 1 Отговор
    и Саудитска Арабия!!!Още едно жежко огнище на война!!!
    Заби им го двойно ,един път с оръжията за стотици милиарди, които им продаде,
    и които няма кой да ушправлява и
    втория път с войната в ОР-муз!!!
    Хусите може да влязат в Рияд до нова година!!!
    Ако Британците не им помогнат!!!
    Там всичко е продажник от класа!!!

    07:29 16.09.2026

  • 9 Като дойдат руските " свинари"!

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    "Краварите", сами че се махнат!
    Сега са тук все още " под прикритие" на ПП Прогресивна България!!!

    07:32 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДНЕС НЯМА НОВИНИ

    3 0 Отговор
    За бандерия. Защо така?

    07:37 16.09.2026

  • 12 Някой

    1 0 Отговор
    Хегел, където стъпи сащ, разцъфва сигурност, демокрация и икономически просперитет! Вижда се по резултатите!

    07:41 16.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Олеее....

    0 0 Отговор
    риск от "ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси"...

    07:46 16.09.2026

  • 15 Мдаа...

    0 0 Отговор
    Само гледайте как ми6 ще подкокороса саудитите да избомбят Мека и да се пробват да го припишат на хусите с идеята да ги дискредитират пред ислямския свят. Същите номерца като бyчa, лokърби, 11.09.

    07:46 16.09.2026