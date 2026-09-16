САЩ предупредиха гражданите си да не пътуват до Саудитска Арабия

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди днес американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хуси, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В изявление на посолството се казва, че има риск от "ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси". "Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност", призова американското дипломатическо представителство.

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия прехвана и унищожи дрон на йеменските бунтовници хуси, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека, заяви днес предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, предаде Ройтерс.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хусите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.

Коалицията каза още, че сигурността на двете свещени джамии (в Мека и Медина) са червена линия за нея и че тя ще предприеме необходимите действия срещу хусите.

Йеменските бунтовници хуси отрекоха днес да са атакували свещения за мюсюлманите град Мека, предаде Франс прес, пише БТА. Те окачествиха като "лъжа" обвиненията в този смисъл на военната коалиция, водена от Саудитска Арабия.

"Обвиненията за предполагаема атака срещу Мека са стара лъжа, която е била използвана и преди и на която никой вече не вярва", заяви в социалната платформа "Екс" представителят на хусите Хазм ал Асад.

Малко по-рано предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен заяви, че е прехванала дрон на хусите южно от Мека. Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хусите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.