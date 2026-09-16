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Хеликоптер на NBC падна в Лос Анджелис, има загинали

Хеликоптер на NBC падна в Лос Анджелис, има загинали

16 Септември, 2026 06:26, обновена 16 Септември, 2026 06:37 862 7

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  • хеликоптер-
  • инцидент

Машината с телевизионен екип се разби в предградието Чатсуърт, докато журналистите предаваха на живо за тежка катастрофа с автобус

Хеликоптер на NBC падна в Лос Анджелис, има загинали - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Телевизионен новинарски хеликоптер се разби и избухна в пламъци в предградието Чатсуърт в долината Сан Фернандо, северозападно от Лос Анджелис. Инцидентът, съобщен първо от телевизия CBS Los Angeles, стана в непосредствена близост до мястото на друга голяма градска трагедия – челен сблъсък с автобус на градския транспорт.

Инцидент в ефир: Машината е напълно унищожена

Въздушното средство е отразявало спасителните операции на земята след тежката катастрофа между градски автобус и джип. Около 19:00 часа местно време в лосанджелиската пожарна служба (LAFD) постъпва сигнал, че хеликоптерът е загубил височина и е паднал между две търговски сгради в района на улица „Мейсън“.

По думи на капитан Брандън Силвърман, говорител на Пожарната служба в Лос Анджелис, хеликоптерът е "напълно унищожен" вследствие на удара и последвалия мощен пожар. Пламъците бързо са обхванали няколко паркирани автомобила и два големи товарни контейнера на земята.

Жертви и ранени на земята

Властите официално потвърдиха за най-малко трима загинали на мястото на авиокатастрофата. Един от починалите е пешеходец, намирал се на паркинга пред сградата в момента на падането. Още един човек е транспортиран в болница в критично състояние. Пожарникарите все още разчистват отломките, за да определят точния брой на хората, които са били на борда на машината.

От ръководството на местния филиал NBC4 Los Angeles обявиха по време на живо излъчване, че са изгубили контакт със своя летателен апарат, но разследването тепърва ще изяснява точната собственост и причините за трагедията. Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) вече пое случая.

Черният вторник за Чатсуърт: Предисторията

Катастрофата с хеликоптера е вторият фатален инцидент в района за деня. Само два часа по-рано, джип се вряза с висока скорост в автобус от линия 166 на Metro. На място загинаха двама души, а други шестима бяха тежко ранени и заклещени в превозните средства, което наложи спешна акция на екипите за градско търсене и спасяване.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошо

    6 2 Отговор
    Руски дрон го е ударил

    06:45 16.09.2026

  • 3 ........–

    8 0 Отговор
    Мхм,узаконяват загиналите в Уркайна.

    06:48 16.09.2026

  • 4 ВЕСЕЛЯК

    6 0 Отговор
    Мммм, бравичко!!!
    Веселичко ми е. Хубава новинка.

    06:51 16.09.2026

  • 5 Ч€рв€н Бой ко Но €в

    4 0 Отговор
    Я КАК РАЗ В€Д ЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУС СКИХ СПЕЦ СЛУЖБ!

    07:09 16.09.2026

  • 6 Механик

    2 0 Отговор
    Голем удар тебе да е било. Като гледам снимката, от удара хелито се е превърнало в училищен автобус. Е така се правят тия работи! Браво! Е това е да си майстор зад волана.

    07:17 16.09.2026

  • 7 Бая перушина

    1 0 Отговор
    от мисирки е хвърчала

    07:45 16.09.2026