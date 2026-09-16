Хеликоптер на NBC падна в Лос Анджелис, има загинали

Телевизионен новинарски хеликоптер се разби и избухна в пламъци в предградието Чатсуърт в долината Сан Фернандо, северозападно от Лос Анджелис. Инцидентът, съобщен първо от телевизия CBS Los Angeles, стана в непосредствена близост до мястото на друга голяма градска трагедия – челен сблъсък с автобус на градския транспорт.

Инцидент в ефир: Машината е напълно унищожена

Въздушното средство е отразявало спасителните операции на земята след тежката катастрофа между градски автобус и джип. Около 19:00 часа местно време в лосанджелиската пожарна служба (LAFD) постъпва сигнал, че хеликоптерът е загубил височина и е паднал между две търговски сгради в района на улица „Мейсън“.

По думи на капитан Брандън Силвърман, говорител на Пожарната служба в Лос Анджелис, хеликоптерът е "напълно унищожен" вследствие на удара и последвалия мощен пожар. Пламъците бързо са обхванали няколко паркирани автомобила и два големи товарни контейнера на земята.

Жертви и ранени на земята

Властите официално потвърдиха за най-малко трима загинали на мястото на авиокатастрофата. Един от починалите е пешеходец, намирал се на паркинга пред сградата в момента на падането. Още един човек е транспортиран в болница в критично състояние. Пожарникарите все още разчистват отломките, за да определят точния брой на хората, които са били на борда на машината.

От ръководството на местния филиал NBC4 Los Angeles обявиха по време на живо излъчване, че са изгубили контакт със своя летателен апарат, но разследването тепърва ще изяснява точната собственост и причините за трагедията. Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) вече пое случая.

Черният вторник за Чатсуърт: Предисторията

Катастрофата с хеликоптера е вторият фатален инцидент в района за деня. Само два часа по-рано, джип се вряза с висока скорост в автобус от линия 166 на Metro. На място загинаха двама души, а други шестима бяха тежко ранени и заклещени в превозните средства, което наложи спешна акция на екипите за градско търсене и спасяване.