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Скандал за нефт: Аржентина привика посланиците на Великобритания и Израел

Скандал за нефт: Аржентина привика посланиците на Великобритания и Израел

16 Септември, 2026 06:14, обновена 16 Септември, 2026 06:21 1 380 11

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  • израел-
  • фолклендски острови

Буенос Айрес връчи официални ноти на дипломатите заради мащабен сондажен проект край Фолклендските острови

Скандал за нефт: Аржентина привика посланиците на Великобритания и Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерство на външните работи на Аржентина предприе радикална дипломатическа стъпка, като извика по засилена процедура посланика на Обединеното кралство и посланика на Държавата Израел. На дипломатите бяха връчени официални протестни ноти срещу плановете за стартиране на петролния проект Sea Lion в акваторията на оспорваните Фолклендски острови.

Конфликтът за проекта Sea Lion

Напрежението ескалира, след като правителството на британската морска територия даде зелена светлина на британската компания Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum да започнат подготвителни дейности за добив. По оценки на експерти, находището крие залежи от близо 1,7 милиарда барела петрол, което го превръща в апетитна и стратегическа икономическа хапка.

Аржентинското външно ведомство категорично осъди и публикуваните от Лондон наръчници за бизнес в региона, определяйки ги като:

  • Опит за легитимиране на незаконен добив на въглеводороди в суверенни аржентински води.
  • Директно нарушение на Резолюция 31/49 на ООН, изискваща въздържане от едностранни действия до трайното мирно решаване на двустранния спор.

Хавиер Милей втвърдява курса

Дипломатическият демарш е продължение на твърдата линия на аржентинския президент Хавиер Милей. Наскоро той внесе законопроект за налагане на тежки икономически санкции срещу общо 60 физически и юридически лица, свързани с проекта. Паралелно с това Буенос Айрес заведе наказателни дела срещу ръководството на Navitas Petroleum.

От своя страна, Министерството на външните работи на Великобритания контрира, че Аржентина няма никаква юрисдикция над Фолклендските острови и местното население има пълното право само да се разпорежда с природните си ресурси. Спорът заплашва да помрачи и традиционно силното партньорство между Милей и Израел, като според информации в израелските медии, Буенос Айрес вече е поставил под въпрос планираното преместване на аржентинското посолство в Йерусалим.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    6 0 Отговор
    явно бая ще отеснее "Великата Британия "

    06:29 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Биби криминал

    14 2 Отговор
    Милей е на път да разбере в действителност що значи еврейска подлост .Хора ,разберете такова чудо ,тералеж за възглавница и ЕВРЕЙН ПРИЯТЕЛ - НЯМА !!!!!!!!!!

    06:33 16.09.2026

  • 5 Петролни войни

    14 0 Отговор
    Богаташите се побъркаха за тоя петрол. А уж - зелена сделка имаха, перки нацвъкаха, соларни панели превзеха нивите, явно на ИИ му е нужен много ток.

    06:39 16.09.2026

  • 6 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    8 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    07:09 16.09.2026

  • 7 ........–

    2 0 Отговор
    Реп.тил.ит--е се срещат.

    07:10 16.09.2026

  • 8 СЕГА Е МОМЕНТА

    3 0 Отговор
    Дони да прибере островите.

    07:16 16.09.2026

  • 9 Този Милей

    3 0 Отговор
    не беше ли голям приятел на Израел?

    07:20 16.09.2026

  • 10 Сзо

    2 0 Отговор
    Евреите искат да разпалят трета световна война. Те подтикнаха Тръмп да нападне Иран, сега пак те са набъркани в този скандал.

    07:23 16.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Този с бекенбардите ще се прави ли на евреин или ще мисли за Аржентина ,нали той продаде на тях половин Патагония ,а сега пак друга песен пее ,не беше ли пак той който стопира Аржентина за Брикс ,и тези острови последно чии са на англосаксииъе ,евреите или техни

    07:28 16.09.2026

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