Скандал за нефт: Аржентина привика посланиците на Великобритания и Израел

Министерство на външните работи на Аржентина предприе радикална дипломатическа стъпка, като извика по засилена процедура посланика на Обединеното кралство и посланика на Държавата Израел. На дипломатите бяха връчени официални протестни ноти срещу плановете за стартиране на петролния проект Sea Lion в акваторията на оспорваните Фолклендски острови.

Конфликтът за проекта Sea Lion

Напрежението ескалира, след като правителството на британската морска територия даде зелена светлина на британската компания Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum да започнат подготвителни дейности за добив. По оценки на експерти, находището крие залежи от близо 1,7 милиарда барела петрол, което го превръща в апетитна и стратегическа икономическа хапка.

Аржентинското външно ведомство категорично осъди и публикуваните от Лондон наръчници за бизнес в региона, определяйки ги като:

Опит за легитимиране на незаконен добив на въглеводороди в суверенни аржентински води.

в суверенни аржентински води. Директно нарушение на Резолюция 31/49 на ООН, изискваща въздържане от едностранни действия до трайното мирно решаване на двустранния спор.

Хавиер Милей втвърдява курса

Дипломатическият демарш е продължение на твърдата линия на аржентинския президент Хавиер Милей. Наскоро той внесе законопроект за налагане на тежки икономически санкции срещу общо 60 физически и юридически лица, свързани с проекта. Паралелно с това Буенос Айрес заведе наказателни дела срещу ръководството на Navitas Petroleum.

От своя страна, Министерството на външните работи на Великобритания контрира, че Аржентина няма никаква юрисдикция над Фолклендските острови и местното население има пълното право само да се разпорежда с природните си ресурси. Спорът заплашва да помрачи и традиционно силното партньорство между Милей и Израел, като според информации в израелските медии, Буенос Айрес вече е поставил под въпрос планираното преместване на аржентинското посолство в Йерусалим.