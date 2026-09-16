Напрежението на Корейския полуостров достигна критични нива след серия от официални позиции, разпространени от държавната Централна телеграфна агенция на Северна Корея – ЦТАК. В официалните си изявления Пхенян обвини САЩ, че целенасочено милитаризират региона и тласкат Азия към безпрецедентна ядрена надпревара.

Пхенян засилва ядрения си потенциал заради САЩ

Според аналитичен материал на ЦТАК, враждебната политика на Вашингтон и зачестилите съвместни военни учения в близост до границите на Северна Корея не оставят друг избор на страната. От министерството на отбраната в Пхенян подчертаха, че настоящата геополитическа ситуация изисква от КНДР спешно и мащабно „укрепване на силите за ядрено възпиране“. Севернокорейските власти заявиха, че ще модернизират армията си както количествено, така и качествено, за да гарантират сигурността си срещу евентуален превантивен удар.

Южна Корея настоява за достъп до обогатен уран

В същия контекст ЦТАК публикува коментар на международния анализатор Чвэ Чу Хен, който разкрива, че Сеул оказва сериозен натиск върху Белия дом. Южна Корея настоява за радикални промени в двустранното споразумение с Вашингтон за атомна енергия, изисквайки официален достъп до технологии за обогатяване на уран и преработка на ядрено гориво. Севернокорейската агенция алармира, че въпреки твърденията на Сеул за „мирни енергийни цели“, този уран ще бъде използван за изграждането на собствена южнокорейска флотска програма от атомни подводници.

Разширяването на модела AUKUS към Япония и Сеул

Най-сериозното обвинение от страна на Пхенян е свързано с опитите на САЩ да разпространят модела на тристранния пакт AUKUS (Австралия, Великобритания, САЩ) директно към Южна Корея и Япония. Според ЦТАК, Вашингтон се опитва да заобиколи международните договори за неразпространение на ядрено оръжие, като тайно споделя критични военни технологии със своите азиатски съюзници. Според севернокорейските анализатори, създаването на подобен „Азиатски AUKUS“ има за цел пълното обкръжаване и възпиране на КНДР и Китай, което превръща Корейския полуостров в най-опасното ядрено огнище в света.