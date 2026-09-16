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Удар по Тръмп: Конгресът поиска край на войната с Иран, но отърва президента от импийчмънт

Удар по Тръмп: Конгресът поиска край на войната с Иран, но отърва президента от импийчмънт

16 Септември, 2026 05:58, обновена 16 Септември, 2026 06:12 1 821 8

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  • война

Камарата на представителите бламира Белия дом преди ключовите избори през ноември

Удар по Тръмп: Конгресът поиска край на войната с Иран, но отърва президента от импийчмънт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Камарата на представителите на САЩ нанесе сериозен политически удар на президента Доналд Тръмп, гласувайки с мнозинство за прекратяване на американските военни действия срещу Иран. Историческият вот идва броени седмици преди междинните избори за Конгрес, в които затягащият се конфликт се превърна в основна тема на обществено недоволство.

Конгресът налага вето върху военните правомощия

Долната камара одобри специална резолюция (War Powers Resolution), която задължава държавния глава незабавно да изтегли американските въоръжени сили от всякакви враждебни действия срещу Ислямската република, освен ако няма официално разрешение или обявяване на война от Конгреса. Републиканското ръководство, начело с говорителя Майк Джонсън, се опита да защити стратегията на Белия дом с аргумента, че конфликтът навлиза в „нова фаза“, но това не спря двупартийния бунт.

Документът премина с 220 гласа „за“ срещу 204 „против“. Пробивът стана възможен благодарение на седем конгресмени от Републиканската партия, които нарушиха партийната дисциплина и се присъединиха към Демократите в блокирането на администрацията. Сред бунтовниците се откроиха разпознаваеми фигури като Томас Маси и Нанси Мейс.

Политически натиск заради растящите цени

Законодателите бързат да се разграничат от непопулярния седеммесечен конфликт. Опозицията успешно обвързва военната кампания на Тръмп с рекордното поскъпване на горивата в страната, което застрашава шансовете на републиканците за запазване на мнозинството.

Въпреки че гласуването има предимно символичен характер – тъй като Тръмп вече обяви, че счита подобни резолюции за неконституционни и възнамерява да наложи вето – то изпраща ясен сигнал за дълбокото разделение в американското общество спрямо новата близкоизточна война. За първи път от десетилетия законодателната власт във Вашингтон прави толкова категоричен опит да ограничи правомощията на главнокомандващия в реално време.

Републиканците спасиха Тръмп от импийчмънт в Конгреса

Палатата на представителите на САЩ официално отхвърли резолюцията за стартиране на процедура по импийчмънт срещу президента Доналд Тръмп. Документът, внесен от конгресмена демократ Ел Грийн, беше блокиран с 232 гласа „против“ спрямо 147 „за“.

Това се случва на фона на изключителен финансов скок за държавния глава. Според нов материал на списание Forbes, личното състояние на Тръмп е нараснало с космическите 2,7 милиарда долара след изборния му триумф, затвърждавайки влиянието му както в бизнеса, така и в политиката.

Милитаризация на Космоса и технологичен удар срещу Китай

На геополитическата арена Вашингтон предприема радикални стъпки. The Wall Street Journal разкрива две ключови стратегии на Пентагона и Белия дом:

  • Космическа доминация: САЩ активно се стремят да превърнат военното използване на Космоса в „обичайна ежедневна практика“, разработвайки нови отбранителни и нападателни системи извън пределивете на Земята.
  • ИИ изолация за Пекин: Администрацията стартира мащабен план за драстично съкращаване на дела на китайските детайли и микрочипове в доставяното за американската армия и бизнес изкуствен интелект (ИИ) оборудване с цел национална сигурност.

Съдебен удар съратник на Мадуро

Същевременно Министерството на правосъдието на САЩ постигна сериозен успех в борбата срещу корупцията в Южна Америка. Близък съратник на сваления венецуелския лидер Николас Мадуро – милиардерът Алекс Сааб, официално се призна за виновен пред американския съд по обвинения в мащабно пране на пари на стойност стотици милиони долари, източени от държавни договори на Каракас.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    11 4 Отговор
    Махнат ли се Щатите залива ,това означава ,че Иран ще го прескочат и ще минат от другата страна Ликвидация на СА и разните там шейхства емирства и т.н.

    Коментиран от #7

    06:17 16.09.2026

  • 2 А кога

    2 17 Отговор
    В Русия някой ще каже на Путлер, че прави безумия и изби над милион собствен народ???

    06:47 16.09.2026

  • 3 фаокли

    13 0 Отговор
    Лъжци. Това са събрани от лъжец и нагоре в тая кочина, "Камарата на представителите на САЩ нанесе сериозен политически удар на президента Доналд Тръмп, гласувайки с мнозинство за прекратяване на американските военни действия срещу Иран". Нов филм измислиха тези туземци. За да не им се смеят като бягат от ритник, сега измислиха пред цял свят да излъжат че конгреса не давал. Те много искали да се бият, но Конгреса бил против??? Лъжа. Иран им начупи муцуните и им нанесе огромни загуби, им им каза да си събират багажа че ги гонят. Тези палячовци измислиха да гласуват против войната като се надяват да излъжат Света. Хвърлиха им един пердах и тези се чудят как да избягат без да им се смеят както в Афганистан ги изгониха. Да си събират катуна и да се махат че бензина стана по 2 евро. Слава Богу има шанс за намаляне на цените на нефта, ако тези туземци ги изритат от Близкия Изток.

    06:49 16.09.2026

  • 4 Хи хи хи

    13 0 Отговор
    Тръмп иска трети мандат, те искат импийчмънт. 🤣

    07:00 16.09.2026

  • 5 Ха така...

    4 0 Отговор
    Тръмпира се сгромолясва...
    Беше си повервал ама....
    Смех смех...

    07:10 16.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Не е край ,а капитулация

    07:29 16.09.2026

  • 7 Баце,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Не е нужно Иран да прескача залива. Иран си има проксита. Хусите и самостоятелно се справят с подлогите на сащ повече от добре.
    А американците се опитват да се изсулят по тарлъци от региона не за друго, ами защото не им трябва втори срам като афганистанския, "съюзниците" им да падат от колесниците на самолетите.

    07:34 16.09.2026

  • 8 Смех

    1 0 Отговор
    Това е не балшой, а очен балшой театър.
    Всички са за Оскари там.

    07:39 16.09.2026