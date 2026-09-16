Срив в доверието към САЩ в Близкия изток, Ванс обяви „друга фаза“ във войната с Иран

Ситуацията в Близкия изток бързо се влошава след поредица от драматични военни и политически събития през последните часове. Конфликтът между Израел, САЩ и подкрепяните от Иран фракции навлиза в критична точка, която заплашва да прерасне в пълномащабна регионална война.

Мистериозни експлозии край стратегически ирански остров

Официалната иранска държавна информационна агенция IRNA (irna.ir) съобщи, че силни взривове са разтърсили района около стратегическия остров Кешм, разположен в Ормузкия пролив. Според местни източници, цитирани от медията, тътенът е дошъл от посока на морето. Инцидентът става в момент на изключително високо напрежение по жизненоважния морски път за превоз на петрол. До момента властите в Техеран не са представили официална позиция за причината за детонациите.

Джей Ди Ванс: Войната срещу Иран навлиза в „друга фаза“

На политическия фронт във Вашингтон вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс направи ключови коментари относно конфликта с Иран. В интервю за американски медии, цитирано от Middle East Eye, Ванс заяви, че американската кампания срещу ислямската република ще навлезе в "много по-различна фаза в следващите месеци". Според него първата фаза – унищожаването на ядрения потенциал и конвенционалната армия на Иран – е към своя край. Следващата стъпка ще бъде фокусирана върху това да не се позволи на Техеран да възстанови военните си способности.

Срив в доверието към Вашингтон в Близкия изток

На заден план изплуваха и тежки дипломатически критики. Бившият държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен призна за растящото разочарование сред държавите от Близкия изток по отношение на американските способности да гарантират сигурността им. Анализатори от изданието Foreign Policy отбелязват, че арабските страни от Персийския залив вече не вярват, че САЩ могат или искат да ги защитят от екзистенциални заплахи, което подкопава дългогодишния геополитически ред в региона.

Израел елиминира ключов командир на ХАМАС в Рафах

Същевременно Израелските отбранителни сили (ИДФ) и службата за сигурност Шин Бет обявиха официално, че при прецизен въздушен удар в южната част на Ивицата Газа е ликвидиран Наел Абу Обейд – командирът на бригадата на ХАМАС в Рафах. Информацията бе потвърдена в съвместно изявление от премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, предава израелското издание The Times of Israel. Обейд пое поста, след като неговият предшественик Мохамед Шабана бе убит миналата година. От Тел Авив подчертаха: "Посланието ни е ясно: нито един терорист няма имунитет".