Цената на войната: САЩ похарчили 38 милиарда за конфликта с Иран

Военната кампания на Вашингтон в Близкия изток нанася тежък и безпрецедентен удар по американския отбранителен бюджет и арсенали. Официални доклади от Капитолия разкриха, че пряката военна операция на САЩ срещу Иран е струвала на данъкоплатците зашеметяващите 38 милиарда долара само за първите пет месеца от началото на боевете. На този фон администрацията на президента Доналд Тръмп спешно подготвя рекордна оръжейна сделка с Тел Авив, въпреки официалните предупреждения на Пентагона за опасен недостиг на боеприпаси.

Сметката на Конгреса: До 3 милиарда долара на месец

Според ново мащабно изследване на Бюджетното управление на Конгреса (CBO), сумата от 38 милиарда долара отразява преките разходи до 1 август 2026 г.. В нея влизат средствата за подмяна на изразходваните скъпоструващи ракети, увеличаването на нальотните часове на авиацията и сериозния ръст в разходите за гориво. Докладът на Генералния инспектор на Пентагона за първи път разсекрети и реалните загуби на техника на предна линия, сред които четири изтребителя F-15E, един „невидим“ самолет от пето поколение F-35 Joint Strike Fighter и 30 тежки дрона MQ-9.

Експертите предупреждават, че всеки следващ месец на военни действия ще струва на бюджета между 2 и 3 милиарда долара. Нещо повече — поради блокирането и прекъсването на доставките през стратегическия Ормузки пролив, конфликтът ще добави около 0,5 процентни пункта към общата инфлация в САЩ до началото на следващата година. Най-сериозният проблем обаче е пълното изтощаване на запасите от ракети-прехващачи Patriot, като за възстановяването на арсеналите ще са нужни поне 5 години.

Мащабният пакет за Израел: 40 000 тежки авиобомби

Въпреки логистичната криза, Белият дом е решен изцяло да подсигури най-близкия си съюзник в региона в подготвянето на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) за следващата фаза на сблъсъка. Администрацията на Тръмп вече е информирала неофициално Конгреса за готвената продажба на оръжие за Израел на обща стойност 2,8 милиарда долара.

The Washington Post разкри детайли от пакета, който се превръща в най-голямата единична доставка на боеприпаси за последните години. Той включва общо 40 000 тежки авиобомби с огромна разрушителна мощ:

20 000 бомби от типа MK 84 (с тегло около 900 кг всяка).

(с тегло около 900 кг всяка). 20 000 бомби BLU-117 .

. Пакетът включва и боеприпаси за пробиване на подземни бункери и укрепления.

Въпреки че Тръмп наскоро обяви в платформата си Truth Social, че Техеран „умолява за мирно споразумение“, реалната ситуация по фронтовете показва липса на дипломатическо решение, а Пентагонът вече е сключил извънредни 7-годишни договори с компании като Raytheon за денонощно производство на нови крилати ракети.

По материали на Reuters и The Washington Post