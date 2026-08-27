Новини
Свят »
Непал »
САЩ ще предоставят 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал

САЩ ще предоставят 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал

27 Август, 2026 08:41 353 5

  • непал-
  • хималаи-
  • сащ-
  • наводнения

Бедствието сполетя район в Хималаите, който се намира на границата между Непал и Китай

САЩ ще предоставят 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал, предаде ДПА, като се позова на изявление на Държавния департамент, съобщи БТА.

Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности.

„САЩ изказват най-дълбоките си съболезнования на семействата и близките на загиналите при опустошителните внезапни наводнения в окръг Расува в Непал“, пише още в изявлението на Държавния департамент.

Бедствието сполетя район в Хималаите, който се намира на границата между Непал и Китай. До момента жертвите в Непал са най-малко 157, докато Китай съобщава за най-малко трима загинали. Стотици хора остават в неизвестност.

Органите на реда в Непал съобщиха снощи, че полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства, живеещи в наводнените райони, а спасителите не спират да търсят оцелели сред калта и отломките, след като кални порои затрупаха долните етажи на високи сгради.


Непал
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    0 0 Отговор
    Ние няма да предоставим, понеже нямаме толкова.

    Коментиран от #2

    08:41 27.08.2026

  • 2 Сорос

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    САЩ затова управляват света, а вие сами се маркирате като "многоходови".

    08:42 27.08.2026

  • 3 Е нема що!?

    0 0 Отговор
    Голема помощ от "най богатата държава"!
    Някои от нас могат да предоставят повече без да се зорят!

    08:43 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 "ГОЛЕМА ПОМОЩ"

    0 0 Отговор
    ИМА ,НЕМА КОЛКО КАПАКА НА БИДЕТО НА ЗЕЛЯ.........

    08:48 27.08.2026