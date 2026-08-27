САЩ ще предоставят 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал

Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал, предаде ДПА, като се позова на изявление на Държавния департамент, съобщи БТА.
Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности.
„САЩ изказват най-дълбоките си съболезнования на семействата и близките на загиналите при опустошителните внезапни наводнения в окръг Расува в Непал“, пише още в изявлението на Държавния департамент.
Бедствието сполетя район в Хималаите, който се намира на границата между Непал и Китай. До момента жертвите в Непал са най-малко 157, докато Китай съобщава за най-малко трима загинали. Стотици хора остават в неизвестност.
Органите на реда в Непал съобщиха снощи, че полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства, живеещи в наводнените райони, а спасителите не спират да търсят оцелели сред калта и отломките, след като кални порои затрупаха долните етажи на високи сгради.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #2
08:41 27.08.2026
2 Сорос
До коментар #1 от "Путин":САЩ затова управляват света, а вие сами се маркирате като "многоходови".
08:42 27.08.2026
3 Е нема що!?
Някои от нас могат да предоставят повече без да се зорят!
08:43 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 "ГОЛЕМА ПОМОЩ"
08:48 27.08.2026