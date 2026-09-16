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Bild: АзГ има план за нормализация на отношенията с Русия

Bild: АзГ има план за нормализация на отношенията с Русия

16 Септември, 2026 05:40, обновена 16 Септември, 2026 06:21 1 231 14

  • германия-
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  • мерц-
  • русия-
  • кирил дмитриев

Кремъл подложи Берлин на остър дипломатически обстрел

Bild: АзГ има план за нормализация на отношенията с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическата сцена в Германия е изправена пред безпрецедентно напрежение. Германският канцлер Фридрих Мерц се оказа в епицентъра на едновременна атака от страна на официална Москва и опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Събитията се развиват на фона на исторически изборен триумф на дясната партия в провинция Саксония-Анхалт.

Кремъл: Мерц е „нервен“ и „двуличен“

Специалният представител на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев излезе с остро персонално изявление срещу германския правителствен ръководител. Дмитриев официално определи Мерц като "нервен" и "двуличен" политик. Според руския представител, германският канцлер умишлено тласка страната си към икономическа разруха с цел да прикрие собствените си управленски провали и провалената антируска санкционна политика.

Дмитриев добави, че действията на АзГ в Бундестага отразяват реалния прагматизъм и се движат в посока, която е „напълно противоположна на решенията на евробюрократите в Брюксел“, обслужващи чужди интереси.

Bild: АзГ прие официална концепция за нормализация с Русия

Едновременно с критиките от Москва, германският таблоид Bild публикува разследване, базирано на вътрешни източници, което разкрива нов стратегически документ на АзГ. Според изтеклата информация, работната група по външна политика на партията е одобрила нов програмен документ. В него изрично се залага като основна цел пълната нормализация на отношенията с Руската федерация.

Планът на АзГ предвижда незабавно възстановяване на търговските връзки с Москва, подновяване на дългосрочните доставки на руски нефт и природен газ, както и пълно спиране на германската военна помощ за Украйна. Заместник-председателят на фракцията на АзГ в Бундестага Маркус Фронмайер потвърди пред изданието, че в партията има абсолютен консенсус за този външнополитически завой, определяйки го като "реална политика в национален интерес".

Сблъсъкът в Бундестага

Канцлерът Фридрих Мерц реагира изключително остро на случващото се, като по време на дебатите в Бундестага обвини АзГ в опит за „дестабилизация на германската държава“. Мерц заяви, че близостта на партията с Кремъл застрашава националната сигурност. "Вие стоите на страната на агресора", обърна се канцлерът към лидерите на АзГ Алиса Вайдел и Тино Хрупала, подчертавайки, че Берлин няма да промени евроатлантическия си курс под натиск отвън.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    11 10 Отговор
    Не трябва още да го махат , към 4 ойро като стане горивото ще виси на бранденбургската порта!

    05:58 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 венсеремос

    12 9 Отговор
    АзГ ще възстанови приятелските, търговски, дипломатични връзки с Вл. Вл. Путин и Русия.Казаха го още при изборите на АзГ.Русия приветства спечелените избори от АзГ.Казах!!!

    06:01 16.09.2026

  • 4 И кое му е тайното

    16 8 Отговор
    След като АзГ не веднъж ясно са го обявявали?
    Погледнете си статиите от архива!
    Всяка отчаяна глупост ли ви задължават да преписвате?

    "Bild: АзГ с таен план за нормализация на отношенията с Русия"

    06:05 16.09.2026

  • 5 Бончо М.

    9 7 Отговор
    И кое му е тайното на тайния план, след като и ние у наше село четем за него във Факти.

    06:09 16.09.2026

  • 6 Маринов

    12 7 Отговор
    Статията е отоплена Стара манджа. АзГ още преди изборите в Саксония казаха, че искат да пуснат газ по здравата тръба. Това е в интерес на немския народ. А "евроатлантическите ценности" са глупаво оправдание за антинародната дейност на фашистките наследници, управляващи Германия и ЕС. Кой се отказва от кюфтето и иска бобена чорба? Борбата на АзГ ще продължи, както и на други партии и движения в Европа. Дали ще настъпят промени по мирен път или пак с война, както при ВСВ?

    Коментиран от #9, #10

    06:19 16.09.2026

  • 7 Предизборно

    3 6 Отговор
    още го апелираха ! А Регресивните , че ще борят олигархията , мафията и всичко извън закона , а сега зависими от тях , работят за тях ! Все пак са си продукти на БКП и ДС !

    06:28 16.09.2026

  • 8 хаха

    4 2 Отговор
    Пълни глупости! ХАХАХА

    Това че казват, че "имат план" не означава ЧЕ ИМАТ ПЛАН.
    То и мистър ПуупиБътхол казваше че има готов план за здравеопазването още първия си мандат ... ама ей го на - няма и помен.

    ХАХАХА.

    06:34 16.09.2026

  • 9 хаха

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Маринов":

    Ще ти пуснат ГЗ на теб бе орк с меки китки. Здрава тръба няма да остане бе оркско мекотело безмозъчно. ХАХАХА

    Оркските отреnku как copeseeth -ват само. Типичните неграмотни добичета.

    06:37 16.09.2026

  • 10 Аре завий се нещо

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Маринов":

    И си доспивай.

    06:48 16.09.2026

  • 11 Жорж Ганчев

    2 5 Отговор
    И тези ще минат по реда си.След 1 години никой няма да чува за тях.

    06:50 16.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Германските копейки

    1 4 Отговор
    имали план да се отплатят на Путин

    07:28 16.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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