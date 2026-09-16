Политическата сцена в Германия е изправена пред безпрецедентно напрежение. Германският канцлер Фридрих Мерц се оказа в епицентъра на едновременна атака от страна на официална Москва и опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Събитията се развиват на фона на исторически изборен триумф на дясната партия в провинция Саксония-Анхалт.
Кремъл: Мерц е „нервен“ и „двуличен“
Специалният представител на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев излезе с остро персонално изявление срещу германския правителствен ръководител. Дмитриев официално определи Мерц като "нервен" и "двуличен" политик. Според руския представител, германският канцлер умишлено тласка страната си към икономическа разруха с цел да прикрие собствените си управленски провали и провалената антируска санкционна политика.
Дмитриев добави, че действията на АзГ в Бундестага отразяват реалния прагматизъм и се движат в посока, която е „напълно противоположна на решенията на евробюрократите в Брюксел“, обслужващи чужди интереси.
Bild: АзГ прие официална концепция за нормализация с Русия
Едновременно с критиките от Москва, германският таблоид Bild публикува разследване, базирано на вътрешни източници, което разкрива нов стратегически документ на АзГ. Според изтеклата информация, работната група по външна политика на партията е одобрила нов програмен документ. В него изрично се залага като основна цел пълната нормализация на отношенията с Руската федерация.
Планът на АзГ предвижда незабавно възстановяване на търговските връзки с Москва, подновяване на дългосрочните доставки на руски нефт и природен газ, както и пълно спиране на германската военна помощ за Украйна. Заместник-председателят на фракцията на АзГ в Бундестага Маркус Фронмайер потвърди пред изданието, че в партията има абсолютен консенсус за този външнополитически завой, определяйки го като "реална политика в национален интерес".
Сблъсъкът в Бундестага
Канцлерът Фридрих Мерц реагира изключително остро на случващото се, като по време на дебатите в Бундестага обвини АзГ в опит за „дестабилизация на германската държава“. Мерц заяви, че близостта на партията с Кремъл застрашава националната сигурност. "Вие стоите на страната на агресора", обърна се канцлерът към лидерите на АзГ Алиса Вайдел и Тино Хрупала, подчертавайки, че Берлин няма да промени евроатлантическия си курс под натиск отвън.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня
05:58 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 венсеремос
06:01 16.09.2026
4 И кое му е тайното
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Всяка отчаяна глупост ли ви задължават да преписвате?
"Bild: АзГ с таен план за нормализация на отношенията с Русия"
06:05 16.09.2026
5 Бончо М.
06:09 16.09.2026
6 Маринов
Коментиран от #9, #10
06:19 16.09.2026
7 Предизборно
06:28 16.09.2026
8 хаха
Това че казват, че "имат план" не означава ЧЕ ИМАТ ПЛАН.
То и мистър ПуупиБътхол казваше че има готов план за здравеопазването още първия си мандат ... ама ей го на - няма и помен.
ХАХАХА.
06:34 16.09.2026
9 хаха
До коментар #6 от "Маринов":Ще ти пуснат ГЗ на теб бе орк с меки китки. Здрава тръба няма да остане бе оркско мекотело безмозъчно. ХАХАХА
Оркските отреnku как copeseeth -ват само. Типичните неграмотни добичета.
06:37 16.09.2026
10 Аре завий се нещо
До коментар #6 от "Маринов":И си доспивай.
06:48 16.09.2026
11 Жорж Ганчев
06:50 16.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Германските копейки
07:28 16.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.