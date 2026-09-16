Политическата сцена в Германия е изправена пред безпрецедентно напрежение. Германският канцлер Фридрих Мерц се оказа в епицентъра на едновременна атака от страна на официална Москва и опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Събитията се развиват на фона на исторически изборен триумф на дясната партия в провинция Саксония-Анхалт.

Кремъл: Мерц е „нервен“ и „двуличен“

Специалният представител на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев излезе с остро персонално изявление срещу германския правителствен ръководител. Дмитриев официално определи Мерц като "нервен" и "двуличен" политик. Според руския представител, германският канцлер умишлено тласка страната си към икономическа разруха с цел да прикрие собствените си управленски провали и провалената антируска санкционна политика.

Дмитриев добави, че действията на АзГ в Бундестага отразяват реалния прагматизъм и се движат в посока, която е „напълно противоположна на решенията на евробюрократите в Брюксел“, обслужващи чужди интереси.

Bild: АзГ прие официална концепция за нормализация с Русия

Едновременно с критиките от Москва, германският таблоид Bild публикува разследване, базирано на вътрешни източници, което разкрива нов стратегически документ на АзГ. Според изтеклата информация, работната група по външна политика на партията е одобрила нов програмен документ. В него изрично се залага като основна цел пълната нормализация на отношенията с Руската федерация.

Планът на АзГ предвижда незабавно възстановяване на търговските връзки с Москва, подновяване на дългосрочните доставки на руски нефт и природен газ, както и пълно спиране на германската военна помощ за Украйна. Заместник-председателят на фракцията на АзГ в Бундестага Маркус Фронмайер потвърди пред изданието, че в партията има абсолютен консенсус за този външнополитически завой, определяйки го като "реална политика в национален интерес".

Сблъсъкът в Бундестага

Канцлерът Фридрих Мерц реагира изключително остро на случващото се, като по време на дебатите в Бундестага обвини АзГ в опит за „дестабилизация на германската държава“. Мерц заяви, че близостта на партията с Кремъл застрашава националната сигурност. "Вие стоите на страната на агресора", обърна се канцлерът към лидерите на АзГ Алиса Вайдел и Тино Хрупала, подчертавайки, че Берлин няма да промени евроатлантическия си курс под натиск отвън.