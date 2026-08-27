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Трима ранени при руска атака срещу Кривой Рог
  Тема: Украйна

Трима ранени при руска атака срещу Кривой Рог

27 Август, 2026 11:56 621 10

  • украйна-
  • русия-
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  • ранени

Ракетен удар е засегнал предприятие в града, двама от пострадалите остават в болница

Трима ранени при руска атака срещу Кривой Рог - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима души са ранени при руска атака срещу Кривой Рог снощи, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа, предава БТА.

По думите му броят на пострадалите се е увеличил до трима. Двама мъже остават хоспитализирани, като лекарите определят състоянието им като умерено тежко.

По-рано беше съобщено, че руските сили са нанесли ракетен удар по предприятие в Кривой Рог, при който първоначално са били ранени двама души.

От вчера вечерта руските сили атакуват два района в Днепропетровска област с ракети и дронове, както и с артилерия, съобщи още Ханжа.

В Никополския район ударите са били насочени към районния център и населеното място Марханец. Нанесени са щети на едно предприятие.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тутанкамон

    14 0 Отговор
    Не ги бива руснаците само 3 ма ранени. При цяла атака. А нашите братя еврейте с една ракета 10 изчезнали,половината деца.

    Коментиран от #6

    11:59 27.08.2026

  • 2 Голям

    12 1 Отговор
    Праз.

    11:59 27.08.2026

  • 3 оня с коня

    10 0 Отговор
    Много малко бе ,другият път да са 300 спартанци !

    12:02 27.08.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Криви ракети ?🤣🖕🤣

    12:06 27.08.2026

  • 5 ПРОВАЛ

    7 0 Отговор
    КАК САМО ТРИМА БЕ АКО БЕШЕ УДАРИЛИ КАКТО ТРЯБВА ПОНЕ 300 ЩЯХА ДА СА

    12:09 27.08.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тутанкамон":

    Калпава работа Всичко вече е бутафория Нищо не е както трябва да бъде В Дрезден за три дни над петстотин хиляди Тука едни стъкла не могат да строшат

    12:15 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Генерала

    3 0 Отговор
    Не може да утрепат няколко човека като хората.

    12:29 27.08.2026

  • 9 Иван

    2 0 Отговор
    Не са ли четирима?

    Коментиран от #10

    12:35 27.08.2026

  • 10 ти да видиш

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    Забравили са да напишат че има и убито дете! Задължително!!!!

    13:11 27.08.2026

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