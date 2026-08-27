Трима ранени при руска атака срещу Кривой Рог

Трима души са ранени при руска атака срещу Кривой Рог снощи, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа, предава БТА.

По думите му броят на пострадалите се е увеличил до трима. Двама мъже остават хоспитализирани, като лекарите определят състоянието им като умерено тежко.

По-рано беше съобщено, че руските сили са нанесли ракетен удар по предприятие в Кривой Рог, при който първоначално са били ранени двама души.

От вчера вечерта руските сили атакуват два района в Днепропетровска област с ракети и дронове, както и с артилерия, съобщи още Ханжа.

В Никополския район ударите са били насочени към районния център и населеното място Марханец. Нанесени са щети на едно предприятие.