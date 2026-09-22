ООН: Ударите на САЩ може да са престъпления срещу човечеството

Бен Саул, специален докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в борбата с тероризма, заяви, че ударите на САЩ по плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан могат да представляват престъпления срещу човечеството.

В доклад, публикуван на 15 септември на сайта на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Саул посочва, че има „убедителни основания“ да се смята, че 68 документирани атаки са довели до смъртта на 223 души и че действията попадат в категорията на убийство по обичайното международно право.

Още новини от Украйна

Докладчикът отхвърля тезата, че тези удари могат да бъдат оправдани с правото на самозащита на Съединените щати. Той ги определя като извънсъдебни убийства.

Според доклада, дори жертвите на борда да са били свързани с престъпни групировки, които Вашингтон определя като терористични, това не е основание за позоваване на самозащита, тъй като организациите не са извършили въоръжено нападение срещу Съединените щати.

Американските военни нанасят удари по кораби в Карибския басейн и източната част на Тихия океан от есента на 2025 г. в рамките на операция срещу наркотрафика към Съединените щати. Операцията, наречена „Южно копие“, според американски медии не е постигнала желания резултат.

Източници: Върховният комисар на ООН по правата на човека, Ройтерс, Би Би Си