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Сеул призова Вашингтон да облекчи санкциите срещу Пхенян
  Тема: Украйна

Сеул призова Вашингтон да облекчи санкциите срещу Пхенян

22 Септември, 2026 06:11, обновена 22 Септември, 2026 06:16 477 2

  • и дже-мьонг-
  • северна корея-
  • санкции-
  • кндр-
  • ким чен ун

Президентът на Южна Корея предлага облекчение за КНДР срещу замразяване на ядрените и ракетните програми, докато Северна Корея отново демонстрира ново оръжие.

Сеул призова Вашингтон да облекчи санкциите срещу Пхенян - 1
И Дже-мьон, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южнокорейският президент И Дже-мьон призова Съединените щати да облекчат санкциите срещу Северна Корея в замяна на замразяване на разработването на нови ядрени оръжия и технологии за междуконтинентални балистични ракети, съобщиха Ройтерс и Йонхап, позовавайки се на интервю за The New York Times.

„Вярвам, че компромисът между санкциите, които така или иначе не са особено ефективни, и спирането на разработването на допълнителни ядрени оръжия и технологии за междуконтинентални балистични ракети би могъл да бъде от голяма полза“, каза И Дже-мьон.

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Той добави, че в настоящата ситуация опитите за пълно денуклеаризиране на Корейския полуостров „гарантират, че нищо няма да бъде постигнато“.

Пхенян обяви нов ракетен тест

В същото време Корейската централна информационна агенция съобщи, че Генералната ракетна агенция на КНДР е изпитала успешно най-новите си оръжия на 20 септември. Тестът е бил наблюдаван от Ким Чен-ун.

„Това несъмнено е демонстрация на най-съвременните технически възможности на страната в областта на отбраната и значително подобрение на въоръжените сили“, цитира го KCNA.

Агенцията не уточни какъв е бил видът на новата оръжейна система и какви са нейните характеристики.

Ким Чен-ун заяви още, че притежаването на такава технология е от решаващо значение за готовността на страната за война и бъдещото развитие на въоръжените сили. Той нарече новата система „неустоима сила“ и каза, че разработването ѝ ще бъде „нелечимо главоболие“ и „много жесток, неизбежен и мощен удар“ за противниците на Северна Корея.

По данни на KCNA Ким е изразил благодарност към Главното управление на ракетните науки, съответните изследователски институти и разработчиците на новата система.

Темата идва на фона на засилените севернокорейски ракетни изпитания и на продължаващия дебат за това дали санкциите срещу Пхенян могат да бъдат използвани като лост за ограничаване на ядрената и ракетната програма на страната.

Източници: Ройтерс, Йонхап, The New York Times, Корейска централна информационна агенция


Южна Корея
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хайде да проследим

    1 0 Отговор
    логиката. Санкциите така и така не са ефективни, тогава защо Северна корея да приеме смекчаване на санкциите в замяна на това да спре разработването и опитите с ядрени оръжия?????????? Това е трябвало господина който го е казал малко по дълго да го репетира пред огледалото в банята

    06:23 22.09.2026

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