Сеул призова Вашингтон да облекчи санкциите срещу Пхенян

Южнокорейският президент И Дже-мьон призова Съединените щати да облекчат санкциите срещу Северна Корея в замяна на замразяване на разработването на нови ядрени оръжия и технологии за междуконтинентални балистични ракети, съобщиха Ройтерс и Йонхап, позовавайки се на интервю за The New York Times.

„Вярвам, че компромисът между санкциите, които така или иначе не са особено ефективни, и спирането на разработването на допълнителни ядрени оръжия и технологии за междуконтинентални балистични ракети би могъл да бъде от голяма полза“, каза И Дже-мьон.

Още новини от Украйна

Той добави, че в настоящата ситуация опитите за пълно денуклеаризиране на Корейския полуостров „гарантират, че нищо няма да бъде постигнато“.

Пхенян обяви нов ракетен тест

В същото време Корейската централна информационна агенция съобщи, че Генералната ракетна агенция на КНДР е изпитала успешно най-новите си оръжия на 20 септември. Тестът е бил наблюдаван от Ким Чен-ун.

„Това несъмнено е демонстрация на най-съвременните технически възможности на страната в областта на отбраната и значително подобрение на въоръжените сили“, цитира го KCNA.

Агенцията не уточни какъв е бил видът на новата оръжейна система и какви са нейните характеристики.

Ким Чен-ун заяви още, че притежаването на такава технология е от решаващо значение за готовността на страната за война и бъдещото развитие на въоръжените сили. Той нарече новата система „неустоима сила“ и каза, че разработването ѝ ще бъде „нелечимо главоболие“ и „много жесток, неизбежен и мощен удар“ за противниците на Северна Корея.

По данни на KCNA Ким е изразил благодарност към Главното управление на ракетните науки, съответните изследователски институти и разработчиците на новата система.

Темата идва на фона на засилените севернокорейски ракетни изпитания и на продължаващия дебат за това дали санкциите срещу Пхенян могат да бъдат използвани като лост за ограничаване на ядрената и ракетната програма на страната.

Източници: Ройтерс, Йонхап, The New York Times, Корейска централна информационна агенция