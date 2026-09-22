Иракският премиер обяви план за разоръжаване до 2027 г.

Иракският премиер Али ал-Зейди заяви в интервю за The New York Times, че въоръжените групировки в страната ще бъдат разоръжени и разпуснати до 30 юни 2027 г. По думите му новият поетапен план ще бъде обявен на 30 септември и ще започне с 90-дневно прекратяване на огъня.

След този първи етап групировките трябва да започнат да предават оръжията си, а процесът да приключи в рамките на две години, каза премиерът. The New York Times посочи, че част от въоръжените групировки настояват краят на 2027 г. да бъде краен срок за разоръжаването.

„Това не е по избор; това е необходимост“, каза ал-Зейди пред изданието. Той добави: „За мен този въпрос, наред с корупцията, е въпрос на чест“.

Премиерът свърза разоръжаването с икономическите планове на Ирак. „Искаме да изградим мостове и икономически връзки между Ирак и света. При това правителство Ирак ще се превърне в място на срещи, а не на враждебност“, каза той. Според ал-Зейди разоръжаването е необходимо за изграждането на „силна икономика“.

Темата се развива на фона на по-ранни изявления на иракски официални лица, които свързаха ограничаването на въоръжените групировки с изтеглянето на международната коалиция, ръководена от САЩ, и с укрепването на държавния контрол върху оръжията. По-рано този месец правителството даде срок до 30 септември за предаване на оръжията, а след това съветник на премиера заяви, че за комисията, която трябва да поеме оръжията под държавен контрол, няма фиксиран краен срок.

Сега ал-Зейди очертава по-дълъг график - с начало на 30 септември и финал до 30 юни 2027 г. - докато според The New York Times самите въоръжени групировки настояват за срок до края на 2027 г.

Източници: The New York Times