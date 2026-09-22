"Техеран не се справя много добре": Тръмп обяви срещи за Иран в Ню Йорк

Доналд Тръмп заяви в Ню Йорк, че днес провежда срещи за Иран и че Ислямската република „не се справя много добре“. Американският президент направи изявлението след среща с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани.

„Всъщност днес провеждам срещи по този въпрос. Справят се много зле“, каза Тръмп, без да уточни с кого ще разговаря по темата.

В графика му за Ню Йорк бе включена и среща с френския президент Еманюел Макрон. По информация на Асошиейтед прес Белият дом е потвърдил срещата с Мамдани, а Макрон е сред лидерите, с които Тръмп има предвидени разговори в рамките на визитата си.

Ройтерс съобщи, че администрацията на Тръмп подготвя и среща с лидери от страните от Залива, за да обсъдят войната с Иран по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Агенцията добави, че Вашингтон е разрешил на ирански официални лица да присъстват на сесията на Общото събрание.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс