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Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси Нова Каледония

Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси Нова Каледония

26 Септември, 2026 05:17, обновена 26 Септември, 2026 05:19 472 1

  • земетресение-
  • нова каледония-
  • острови луайоте-
  • цунами

Епицентърът е бил на 252 километра североизточно от Нумеа. Не е обявявана опасност от цунами.

Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси Нова Каледония - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6,6 е регистрирано североизточно от островите Луайоте, част от Нова Каледония в южната част на Тихия океан. Епицентърът е бил на 252 километра североизточно от Нумеа, административния център на отвъдморската територия на Франция, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

„Епицентърът се намира на 252 километра североизточно от Нумеа, а огнището е на дълбочина 6 километра“, посочва Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

До момента не са постъпвали съобщения за жертви или разрушения. Не е обявявана и опасност от цунами. Данните за труса са предварителни и могат да бъдат уточнени при последваща обработка на сеизмологичните измервания.

Източници: Репорт


Франция
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