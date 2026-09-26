Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси Нова Каледония

Земетресение с магнитуд 6,6 е регистрирано североизточно от островите Луайоте, част от Нова Каледония в южната част на Тихия океан. Епицентърът е бил на 252 километра североизточно от Нумеа, административния център на отвъдморската територия на Франция, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

„Епицентърът се намира на 252 километра североизточно от Нумеа, а огнището е на дълбочина 6 километра“, посочва Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

До момента не са постъпвали съобщения за жертви или разрушения. Не е обявявана и опасност от цунами. Данните за труса са предварителни и могат да бъдат уточнени при последваща обработка на сеизмологичните измервания.

Източници: Репорт