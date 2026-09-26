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Русия съобщи за свалени дронове край Москва и Тула
  Тема: Украйна

Русия съобщи за свалени дронове край Москва и Тула

26 Септември, 2026 05:26 518 10

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  • украйна

По данни на руските власти са унищожени 11 безпилотника по посока на Москва и 18 над Тулска област. В Тула е запазена опасността от нова атака.

Русия съобщи за свалени дронове край Москва и Тула - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е свалила 11 безпилотника, летели към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. По думите му специалисти от аварийните служби работят на мястото, където са паднали отломки.

„Специалисти от аварийните служби работят на мястото на падането на отломките“, написа Собянин. Към съобщението му няма данни за пострадали или щети по обекти в Москва.

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Опасността в Тулска област се запазва

Над Тулска област са унищожени 18 безпилотника, съобщи губернаторът Дмитрий Миляев. Той предупреди, че в региона продължава да има опасност от атака с дронове.

Руските власти определят безпилотниците като украински. Киев не е поел отговорност за конкретните атаки, а съобщенията за броя на свалените дронове и последствията не са независимо потвърдени.

Съобщени са щети и пострадали в други региони

През нощта срещу 25 септември при атака с безпилотници е повреден Новошахтинският завод за нефтопродукти в Ростовска област. Губернаторът Юрий Слюсар заяви, че при отблъскването на атаката са били унищожени около 50 дрона над Каменск-Шахтински, Новошахтинск и шест района на областта.

При масирана атака срещу Уляновск са повредени обекти на промишлената и гражданската инфраструктура, има и пострадали. В града е създаден оперативен щаб. Подробности за броя и състоянието на пострадалите не са посочени в съобщенията.

Източници: РБК


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напред

    6 2 Отговор
    Само Възраждане! Победа!!!

    05:34 26.09.2026

  • 2 Уффф

    7 2 Отговор
    Вчера слушам Путин да казва..."Украинците искат да възобновим преговорите, а се опитаха да провалят изборите с масирана атака по Москва"...Как да преговарят с укро нацисти

    05:35 26.09.2026

  • 3 ггдг

    5 2 Отговор
    Вечна слава на другаря Путин , алфа мъж и герой

    05:35 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чакалите на Пентагона

    4 1 Отговор
    Хунтата е проект на Пентагона, с явни цели от ВСВ и грабене на данъците ни.

    05:56 26.09.2026

  • 7 очевидец

    2 3 Отговор
    Българската бандитско-мафиотска държава е създадена по образ и подобие на РУСКАТА бандитско-мафиотска държава... Тук обикновените хора са "престъпници", а престъпниците са... "обикновени хора"...

    05:56 26.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Ама разбира се че падат .Те за това се отправят към Русия .За да паднат там

    06:00 26.09.2026

  • 10 Артилерист

    4 1 Отговор
    Многопластовата ПВО отбрана на Москва и другите руски градове няма проблем да потроши 10, 20 или 30 едновременно атакуващи укро безпилотника, но виж при 1000 или 2000 наведнъж и идва доста нанагорно, но все пак се справя прилично. На картинката се вижда сдвоена зенитно-картечна установка, която, доколкото аз, земно-артилерийския чирак, по обща култура си спомням, има почти безкрайна картечна лента от едрокалибрени патрони, с които създава непробиваем куршумен облак в сектора си. И това е най-малкото, с което руското ПВО разполага. Но руската територия е огромна и затова тук-там укро терористичните дронови атаки пробиват. Но Белоусов работи упорито и не е далеч времето, когато местата за сглобяване на дронове и позициите за изстрелването им ще бъдат занулени по цялата укро територия. Руснаците още запрягат, но непременно ще пристигнат и там. Ако не ми вярвате питайте азовеца Белицки, който се опита да прави демонстративен контраюруш край Доброполе...

    06:32 26.09.2026

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