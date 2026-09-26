Русия съобщи за свалени дронове край Москва и Тула

Руската противовъздушна отбрана е свалила 11 безпилотника, летели към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. По думите му специалисти от аварийните служби работят на мястото, където са паднали отломки.

„Специалисти от аварийните служби работят на мястото на падането на отломките“, написа Собянин. Към съобщението му няма данни за пострадали или щети по обекти в Москва.

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Опасността в Тулска област се запазва

Над Тулска област са унищожени 18 безпилотника, съобщи губернаторът Дмитрий Миляев. Той предупреди, че в региона продължава да има опасност от атака с дронове.

Руските власти определят безпилотниците като украински. Киев не е поел отговорност за конкретните атаки, а съобщенията за броя на свалените дронове и последствията не са независимо потвърдени.

Съобщени са щети и пострадали в други региони

През нощта срещу 25 септември при атака с безпилотници е повреден Новошахтинският завод за нефтопродукти в Ростовска област. Губернаторът Юрий Слюсар заяви, че при отблъскването на атаката са били унищожени около 50 дрона над Каменск-Шахтински, Новошахтинск и шест района на областта.

При масирана атака срещу Уляновск са повредени обекти на промишлената и гражданската инфраструктура, има и пострадали. В града е създаден оперативен щаб. Подробности за броя и състоянието на пострадалите не са посочени в съобщенията.

Източници: РБК