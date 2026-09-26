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Арагчи: Съседи носят пряка отговорност за ударите по Иран
  Тема: Иранската криза

Арагчи: Съседи носят пряка отговорност за ударите по Иран

26 Септември, 2026 05:29, обновена 26 Септември, 2026 05:42 683 3

  • абас арагчи-
  • иран-
  • съединени щати-
  • израел-
  • ормузки проток

Иранският външен министър обвини регионални държави, че са предоставили територия, бази и въздушно пространство на САЩ и Израел.

Арагчи: Съседи носят пряка отговорност за ударите по Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавите от Близкия изток, които са подпомагали ударите на САЩ и Израел срещу Иран, носят пряка отговорност за действията си. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

По думите му тези държави са нарушили принципите на добросъседство и международните си задължения по Устава на ООН, като са предоставили територия, военни бази, въздушно пространство, логистична и разузнавателна инфраструктура на участниците в атаките.

„Отговорността пряко пада и върху онези регионални държави, които по възмутителен начин нарушиха принципите на добросъседство и международните си задължения по Устава на ООН, позволиха и подпомогнаха агресията, като откриха територията си, военните си бази, въздушното си пространство, както и логистичната и разузнавателната си инфраструктура за агресорите“, заяви Арагчи.

Иранският министър не посочи публично пълен списък на държавите, които според Техеран са съдействали на американските и израелските операции. По-рано Арагчи е заявявал, че някои страни от региона са позволили използването на тяхна територия или въздушно пространство, включително без да са били напълно информирани за конкретните действия.

САЩ прилагали "икономически тероризъм"

Съединените щати се занимават с икономически тероризъм, превръщайки санкциите в инструмент за колективно наказание на иранския народ, заяви още Арагчи.

„Съединените щати сега използват икономическите лишения като оръжие, използвайки ги като инструмент за колективно наказание и политическа принуда. Това умишлено причинява тежки вреди на иранския народ и е пряко нарушение на неговите основни права, включително правото на живот, здраве, лекарства и храна. Това не е дипломация; това е принуда и икономически тероризъм“, каза той пред репортери в централата на ООН.

Над 5 хиляди жертви от ударите на САЩ и Израел в Иран

Повече от 5000 души са загинали в Иран в резултат на атаки от страна на САЩ и Израел, каза външният министър на ислямската република.

„По време на американско-израелската агресия срещу Иран са убити над 5000 души, включително стотици жени и деца“, каза той. Иранският външен министър отбеляза, че убийството на върховния лидер и висши ирански служители от Съединените щати и Израел е „тежко престъпление и крещящо нарушение на международното право“. „Съединените щати и Израел няма да могат да омаловажат престъпленията си срещу иранския народ“, добави той.

„Иран отхвърля принудата, заплахите и сплашването. Иран няма да се откаже от суверенните си права под натиск“, каза той, подчертавайки, че спазването на Устава на ООН е задължение, а не просто въпрос на воля, и че суверенитетът не може да бъде условен. „Дипломацията не е капитулация и мирът не може да се изгради чрез заплахи за унищожение“, заключи той.

Иран остава ангажиран с безопасното преминаване през Ормузкия проток

„Иран остава ангажиран с безопасното корабоплаване, но морската сигурност не може да бъде възстановена чрез продължаващи военни действия, заплахи, блокада или икономическа принуда“, каза той пред репортери. „Твърденията, че Иран е на прага на придобиване на ядрени оръжия, са голяма лъжа“, допълни Арагчи

Конфликтът и прекъснатата договореност

САЩ и Израел започнаха мащабни удари срещу Иран на 28 февруари 2026 г. През юни Вашингтон и Техеран постигнаха меморандум за взаимно прекратяване на бойните действия по всички фронтове, включително в Ливан.

Договореността обаче се разпадна в началото на юли. През нощта на 8 юли САЩ възобновиха ударите по Иран, като обвиниха Техеран в нарушение на условията, свързани с корабоплаването през Ормузкия проток. Според американската версия атаките са били реакция на действия на Иран срещу плавателни съдове и на ограниченията за преминаване през стратегическия воден път.

Иранската страна твърди, че меморандумът продължава да е в сила и че отговорността за прекъсването на примирието е на САЩ и Израел. Арагчи обвини Вашингтон и Тел Авив и за последвалата несигурност в Ормузкия проток. Тасним цитира министъра, че международната общност трябва да потърси отговорност от САЩ за нарушенията на международното право и за военните действия срещу Иран.

Значението на Ормузкия проток

През Ормузкия проток преди конфликта са преминавали около 20 милиона барела петрол дневно, или приблизително една четвърт от световната морска търговия с петрол. По данни на Международната агенция по енергетика през него е преминавала и близо една пета от световната търговия с втечнен природен газ.

Заради значението на маршрута всяко ограничаване на корабоплаването през протока засяга доставките на петрол и газ, цените на енергията и международните вериги за доставки. Към момента Иран и САЩ продължават да представят различни версии за причините за възобновяването на бойните действия, а публично потвърдена обща регионална договореност за сигурността на корабоплаването не е обявена.

Източници: Тасним, Ей Би Си Нюз


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Международното

    8 1 Отговор
    Право е потъпкано. Срещата на сбирката на ООН го показа, след като позволи на един международен престъпник Нетаняху да се изказва там. А другия такъв да се прави на домакин.

    06:11 26.09.2026

  • 3 Дзак

    1 0 Отговор
    Подлостта не е порок?

    06:24 26.09.2026

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