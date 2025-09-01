Турция започва масово производство на нов вид хиперзвукови ракети

От 2026 г. Турция ще започне масовото производство на хиперзвукови балистични ракети от типа „Тайфун Блок-4“ (Tayfun Block-4), обяви Мурат Икинджи, директор на турската оръжейна компания “Рокетсан” (Roketsan) по време на дискусионен панел в Анкара, съобщи днес сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.
Ракетата „Тайфун Блок-4“, която е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма, бе представена за първи път по време на Международното изложение за отбранителна промишленост (IDEF 2025) в Истанбул, което се проведе в края на миналия месец.
От думите на Икинджи по време на дискусията, която се проведе на 29 август в турската столица Анкара и събра на едно място директорите на основните компании, които произвеждат отбранителна техника в Турция, до края на годината ще бъдат направени първите тестови изстрелвания на ракетата „Тайфун Блок-4“, а от 2026 г. ще започне масовото производство на балистични ракети от този тип.
„Семейството на „Тайфун“ ще се разшири още повече – в зависимост от целите, нуждите и конфигурацията на различните системи“, заяви Икинджи по време на събитието, като подчерта, че ракети от същата серия вече се произвеждат масово и към момента се доставят на турската армия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #6
16:20 01.09.2025
2 Пламен
16:23 01.09.2025
3 Те досега не са имали даже САЩ нямат
Да не са свръхзвукови БАЙРАКТАРИ??
Коментиран от #20
16:24 01.09.2025
4 123
16:30 01.09.2025
5 604
16:31 01.09.2025
6 Азиатецо ,
До коментар #1 от "Европеец":Много си вътре , в нещата ... Ше има ли скоро рузки интернет ? Да пишеш ..
Коментиран от #12
16:36 01.09.2025
7 Ердоган
16:36 01.09.2025
8 На Кремъл
16:37 01.09.2025
9 Уффффф
Коментиран от #13
16:37 01.09.2025
10 Интерестно
16:40 01.09.2025
11 Сатана Z
16:41 01.09.2025
12 Тихо бе ,Татар
До коментар #6 от "Азиатецо ,":Кривокрак
Коментиран от #14
16:42 01.09.2025
13 Истината
До коментар #9 от "Уффффф":Ганю иди и нахрани животните не го мисли бай Ердо с 8 армия в света!
16:44 01.09.2025
14 Гилгамеш
До коментар #12 от "Тихо бе ,Татар":Кривокрак ама майка ти не се оплакваше мухаха🤣😂😂
16:46 01.09.2025
15 Турците са 90 милиона човека
Коментиран от #21
16:47 01.09.2025
16 Гледали сме турците 500 години
Руснаците решиха на бизнесмени в България да се правят и се хванаха с червената аристокрация
16:51 01.09.2025
17 "Злобното Джуджи"
И както винаги масово ще се произвежда в усръйнъ, както байрактарите.
Кодовото название на нововото оръжие е кьорФишекРокет.
Още новини от и за уср@йна ???!
16:52 01.09.2025
18 7 тона
16:52 01.09.2025
19 НИЙ МОЙМИ САМУ БАРУТ ДА
16:56 01.09.2025
20 Мишел
До коментар #3 от "Те досега не са имали даже САЩ нямат":Турците могат да правят всичко. Сега правят самолет 6-то поколение к двигател от трето поколение. При това турските самолети засега са 4-то поколение. .
Истинските хиперзвукови ракети, освен че летят със скорост минимум над 6.5 Маха по квазибалистична траектория, непрекъснато менят траекторията си на случаен принцип. Такива ракети засега имат Русия, Китай и Северна Корея.
16:58 01.09.2025
21 Кюрдистан
До коментар #15 от "Турците са 90 милиона човека":колко са турците в турция като имат 90 малцинства.
17:05 01.09.2025
22 Тити
17:12 01.09.2025
23 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #24
17:22 01.09.2025
24 Израел
До коментар #23 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":като ги почне турците, ще четем подобни статистики за “великия тутуран„
17:45 01.09.2025