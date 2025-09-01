Новини
Свят »
Турция »
Турция започва масово производство на нов вид хиперзвукови ракети

Турция започва масово производство на нов вид хиперзвукови ракети

1 Септември, 2025 16:17 1 116 24

  • турска армия-
  • турция-
  • ракети-
  • хиперзвуково оръжие-
  • рокетсан

Това обяви директорът на турската оръжейна компания “Рокетсан”

Турция започва масово производство на нов вид хиперзвукови ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 2026 г. Турция ще започне масовото производство на хиперзвукови балистични ракети от типа „Тайфун Блок-4“ (Tayfun Block-4), обяви Мурат Икинджи, директор на турската оръжейна компания “Рокетсан” (Roketsan) по време на дискусионен панел в Анкара, съобщи днес сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Ракетата „Тайфун Блок-4“, която е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма, бе представена за първи път по време на Международното изложение за отбранителна промишленост (IDEF 2025) в Истанбул, което се проведе в края на миналия месец.

От думите на Икинджи по време на дискусията, която се проведе на 29 август в турската столица Анкара и събра на едно място директорите на основните компании, които произвеждат отбранителна техника в Турция, до края на годината ще бъдат направени първите тестови изстрелвания на ракетата „Тайфун Блок-4“, а от 2026 г. ще започне масовото производство на балистични ракети от този тип.

„Семейството на „Тайфун“ ще се разшири още повече – в зависимост от целите, нуждите и конфигурацията на различните системи“, заяви Икинджи по време на събитието, като подчерта, че ракети от същата серия вече се произвеждат масово и към момента се доставят на турската армия.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    16 8 Отговор
    То все още краварите нямат, ама турците били имали....

    Коментиран от #6

    16:20 01.09.2025

  • 2 Пламен

    18 2 Отговор
    А ние, на нов вид чушкопеци

    16:23 01.09.2025

  • 3 Те досега не са имали даже САЩ нямат

    11 4 Отговор
    А сега похвали нови модели
    Да не са свръхзвукови БАЙРАКТАРИ??

    Коментиран от #20

    16:24 01.09.2025

  • 4 123

    17 2 Отговор
    А пък ние ще правим барут, сега остава и за кремъклийките да вземем лиценза и пей сърце, велико постижение за 21 в.

    16:30 01.09.2025

  • 5 604

    5 5 Отговор
    Ще ще.....ще видим акото дали цапа...

    16:31 01.09.2025

  • 6 Азиатецо ,

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Много си вътре , в нещата ... Ше има ли скоро рузки интернет ? Да пишеш ..

    Коментиран от #12

    16:36 01.09.2025

  • 7 Ердоган

    2 1 Отговор
    Хайде сега турцете на протест като копейките, че ще станат мишена

    16:36 01.09.2025

  • 8 На Кремъл

    6 2 Отговор
    са по-големи и по-хипер!

    16:37 01.09.2025

  • 9 Уффффф

    4 4 Отговор
    Ердо и той една фукара като нашата тиква, всяка година вади газ и петрол в Черно море, копа канал успореден на Босфора, изтребители прави, танкове, сега хиперзвукови ракети, абе чудо, на гол тумбак чифте пищови неговата работа, лъже простотията по анадолските села да гласуват за него, велики щял да ги направи пак, като путинските алкаши🤣.

    Коментиран от #13

    16:37 01.09.2025

  • 10 Интерестно

    7 1 Отговор
    За колко ли време ще стигнат до партийния дом

    16:40 01.09.2025

  • 11 Сатана Z

    4 1 Отговор
    А със старите какво направиха?Че и хиперзвукови,ти да видиш!

    16:41 01.09.2025

  • 12 Тихо бе ,Татар

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Азиатецо ,":

    Кривокрак

    Коментиран от #14

    16:42 01.09.2025

  • 13 Истината

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Уффффф":

    Ганю иди и нахрани животните не го мисли бай Ердо с 8 армия в света!

    16:44 01.09.2025

  • 14 Гилгамеш

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тихо бе ,Татар":

    Кривокрак ама майка ти не се оплакваше мухаха🤣😂😂

    16:46 01.09.2025

  • 15 Турците са 90 милиона човека

    5 3 Отговор
    Имат кадри за всичко и са член на НАТО и запада им дава чертежи и прототипи за всичко

    Коментиран от #21

    16:47 01.09.2025

  • 16 Гледали сме турците 500 години

    4 0 Отговор
    Сега им гледаме телевизионните сериали
    Руснаците решиха на бизнесмени в България да се правят и се хванаха с червената аристокрация

    16:51 01.09.2025

  • 17 "Злобното Джуджи"

    5 2 Отговор
    Хи хи хи

    И както винаги масово ще се произвежда в усръйнъ, както байрактарите.

    Кодовото название на нововото оръжие е кьорФишекРокет.

    Още новини от и за уср@йна ???!

    16:52 01.09.2025

  • 18 7 тона

    3 0 Отговор
    Ракета бая тешка требе да е.хаха

    16:52 01.09.2025

  • 19 НИЙ МОЙМИ САМУ БАРУТ ДА

    3 0 Отговор
    ПРАЙМИ И ГАЛОШИТЕ НИ СА НОВ ВНОС ОТ ВЪН......Е ТО ОСТАААШЕ И ДА ВНАСЯМЕ ГАЛОШИ ВТОРА РЪКА...

    16:56 01.09.2025

  • 20 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Те досега не са имали даже САЩ нямат":

    Турците могат да правят всичко. Сега правят самолет 6-то поколение к двигател от трето поколение. При това турските самолети засега са 4-то поколение. .
    Истинските хиперзвукови ракети, освен че летят със скорост минимум над 6.5 Маха по квазибалистична траектория, непрекъснато менят траекторията си на случаен принцип. Такива ракети засега имат Русия, Китай и Северна Корея.

    16:58 01.09.2025

  • 21 Кюрдистан

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Турците са 90 милиона човека":

    колко са турците в турция като имат 90 малцинства.

    17:05 01.09.2025

  • 22 Тити

    2 1 Отговор
    Ако ракетите са им като прехвалени те самолети по добре да си купят.

    17:12 01.09.2025

  • 23 Съветският пeHиc аkp00батTT

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #24

    17:22 01.09.2025

  • 24 Израел

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    като ги почне турците, ще четем подобни статистики за “великия тутуран„

    17:45 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания