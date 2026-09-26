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861 американски военни са ранени във войната с Иран
  Тема: Иранската криза

861 американски военни са ранени във войната с Иран

26 Септември, 2026 05:19, обновена 26 Септември, 2026 05:22 547 10

  • американски военнослужещи-
  • иран-
  • пентагон-
  • военни загуби

Пентагонът е добавил 37 военнослужещи към официалния списък, без да посочи кога и при какви обстоятелства са пострадали.

861 американски военни са ранени във войната с Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 861 американски военнослужещи са ранени от началото на военните действия срещу Иран, сочат последните данни в системата на Пентагона за анализ на военните загуби. Броят е нараснал с 37 души за седмица, без Министерството на отбраната на САЩ да посочи кога и при какви обстоятелства са пострадали новодобавените военнослужещи.

Увеличението включва 29 моряци от Военноморските сили и осем военнослужещи от Корпуса на морската пехота. Представител на Военноморските сили е заявил, че всички 29 моряци са се върнали на служба. Подробности за естеството на нараняванията не са оповестени.

Как са разпределени загубите

Според публикуваната статистика 418 военнослужещи са ранени по време на операцията „Епическа ярост“, започнала на 28 февруари. В тази категория са отчетени и 14 загинали американски военнослужещи.

Още 443 ранени и петима загинали са включени в отделната категория „Задгранични операции“. Пентагонът не уточнява в кои конкретни операции са настъпили тези загуби. Така общият брой на ранените в двете категории достига 861.

Разделянето на данните започва след края на операцията „Епическа ярост“, за който американски представители съобщават на 5 май. При подновените бойни действия през юли Пентагонът започва да отчита новите случаи отделно, вместо да ги добавя към първоначалната категория. Асошиейтед прес описва промяната като създаване на отделна категория за жертвите от възобновените удари.

Броят на ранените се променя многократно

В началото на август общият брой на ранените американски военнослужещи е 687. Към 20 август Пентагонът отчита 756 ранени, а общият брой на загиналите и ранените достига 774 души.

Пентагонът не е дал публично обяснение за последното добавяне на 37 военнослужещи. По-рано представители на ведомството обясняваха промени в базата данни с „аномалии“ и „временни прекъсвания на данните“, съобщава Асошиейтед прес.

САЩ и Израел започнаха военните действия срещу Иран на 28 февруари. След период на прекратяване на огъня Вашингтон възобнови мащабните удари през юли, като американската страна обвини Техеран в нарушаване на договореностите, свързани с Ормузкия проток. Последните данни оставят отделните категории в сила, докато Пентагонът не е обявил нова методика за обединяването им.

Източници: Вашингтон пост


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИМА ?

    8 3 Отговор
    САМО ТОЛКОВА ЛИ?

    05:31 26.09.2026

  • 2 Айляк

    10 3 Отговор
    Занижават яко бройката тия от Обора.

    05:34 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "коня го вкарва целия на оня":

    МАЙ СИ СРЕЩНАЛ ,,БАБАТА,, НА ПАЗАРА?

    06:07 26.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    Петка и Чапаев попаднали в обкръжение от белите и се завързала ожесточена престрелка. На Петка му било за първи път и разбираемо се страхувал много. И за да преборва стреса, бърборел неспирно. По едно между два изстрела попитал "Чапай, на какво мирише кръвта?".
    Изнрвения от бърборенето Чапаев отвърнал ядосано: "На фекалии мирише. "
    При което Петка казал: "Ми тогава аз съм много силно ранен".
    Та в тоя ред на мисли, ония моряци от самолетоносача, дето задъниха тоалетните, те не п опадат ли в числото на ранените?

    06:50 26.09.2026

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