Новини
Свят »
Полша »
Полският премиер предупреди, че Русия може да ескалира войната в Украйна и да провокира НАТО

Полският премиер предупреди, че Русия може да ескалира войната в Украйна и да провокира НАТО

30 Август, 2026 04:38 718 48

  • доналд туск-
  • полша-
  • русия-
  • агресия-
  • нато-
  • украйна

Посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва в сряда породи спекулации по цял свят

Полският премиер предупреди, че Русия може да ескалира войната в Украйна и да провокира НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск предупреди днес, че Русия може да ескалира войната в Украйна и да провокира НАТО, предаде ДПА.

"Както вече предупредих, ескалацията от страна на Русия нараства. Следващите шест месеца ще са решаващи. Не бива да изключваме провокации на Русия срещу страна член на НАТО", написа Туск в социалната мрежа Екс след разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, уточни БТА.

Посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва в сряда породи спекулации по цял свят, отбелязва ДПА. Според американски медии Ратклиф е предупредил Русия да не атакува държава член на НАТО. Запитан за тези съобщения, Кремъл ги отрече и обвини Запада.

Полша е един от най-големите политически и военни поддръжници на Украйна след нахлуването на Русия. Самата Полша също се чувства застрашена от Москва и драстично увеличава разходите си за отбрана.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грешка

    18 3 Отговор
    НАТО -то и ЕС провокира руснака и сега яде дървото

    Коментиран от #6, #11

    04:45 30.08.2026

  • 2 Герго

    12 2 Отговор
    Поредната статия написана от умствено изостанал

    04:49 30.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Исторически факти

    8 4 Отговор
    Едно си баба знае, едно си баба бае... На всеки четири - пет дни слушаме - Полският премиер предупреди, че Русия може да ескалира войната в Украйна и да нападне държава от НАТО... Рютето нали каза, че ОТАН е по-силно от всякога, а Русия е рухнала...

    05:07 30.08.2026

  • 6 У нас кога?

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Грешка":

    Датското законодателно събрание гласува за ограничаване на издаването на разрешения за пребиваване на мъже украински граждани, подлежащи на военна мобилизация

    Коментиран от #13

    05:14 30.08.2026

  • 7 Просяка

    6 2 Отговор
    И тоя клоун иска парче от безплатната баница. Видя, че тия от Запада са прости и подаряват милиарди на Наркомана за кукуригу.

    05:23 30.08.2026

  • 8 Йосиф Весериьнович

    4 2 Отговор
    Навремето едни поляци в слънчев бряг свършиха парите и нямаше какво да пият. Единият ме пита дали мога да му дам ракия. Дадох му малко след час идва със жена си и иска още ракия и ми оставя жената! За два литра ракия тоя продаде жена си и не му пукаше! Тия и урките оспорват челното място кой е най продажен!

    05:32 30.08.2026

  • 9 Провокаторите сте вие

    9 1 Отговор
    Провокациите срещу Русия не са спирали в целия двайсти век , а в 21 век ескалираха драстично. Поляците уркаинците прибалтийските страни и скандинавските са най върли и заблудени във всяко отношение. Полша и Украйна вършат злини срещу Русия а после се оплакват. Приятели са с фрицовете най долно предателство.

    Коментиран от #12

    05:33 30.08.2026

  • 10 Ъъъ

    6 3 Отговор
    "Според американски медии Ратклиф е предупредил Русия да не атакува държава член на НАТО."

    Глупости на търкалета!

    1. Защо Ратклиф използва товарен самолет, а не тези, които са специално пригодени за такива случаи?
    2. Защо стояха два дни в Латвия?
    3. Защо не се срещна с Путин и да му каже лично това, което има да му казва, след като така или иначе беше в Москва?

    Носят се слухове, че Ратклиф лично е отишъл да прибере телата на загинали агенти на ЦРУ....Затова е този товарен самолет, затова е и престоя в Латвия.....Такива слухове се носят....А и Туск каза, че знае защо е ходил Рстклиф, но не иска да разкрие причината.

    Коментиран от #14, #34

    05:34 30.08.2026

  • 11 Соломон

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Грешка":

    И как точмо НАТО и ЕС са провокирали Русия.И ако са ги провокирали защо Русия не нападна НАТО а нападна Украйна.Която нито бе в ЕС нито в НАТО.А през 2010г гласува и прие че Украйна няма да участва във никакви военни блокове

    Коментиран от #19, #24

    05:35 30.08.2026

  • 12 Соломон

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Провокаторите сте вие":

    Кажи за една провокация която Украйна е направила спрямо Русия

    Коментиран от #16, #45

    05:35 30.08.2026

  • 13 Какво разрешение за пребиваване

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "У нас кога?":

    Те са заграбили всичко по Черноморието. Уркаинците.

    05:36 30.08.2026

  • 14 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъ":

    Този самолет не е само товарен.Той може да превозва и хора като всеки граждански самолет.

    05:38 30.08.2026

  • 15 Утре във вашата Банка и Квартал🍻🤣❤️

    2 1 Отговор
    Фон дер Лайен предложи да се насочат спестяванията от банковите сметки на европейците към нуждите на икономиката на ЕС

    Фон дер Лайен предложи да насочи спестяванията от банковите сметки на европейците към нуждите на икономиката на ЕС
    Председателят на Европейската комисия Фон дер Лайен предложи да се насочат спестяванията от банковите сметки на европейците за нуждите на икономиката на ЕС.

    Ръководителят на Европейската комисия заяви, че около 10 трилиона спестявания на домакинствата сега са в банкови депозити и не работят достатъчно за европейската икономика.

    "Европа има спестявания. За съжаление тези спестявания са мързеливи", заяви фон дер Лайен.

    Според нея значителна част от Европейския капитал се инвестира извън ЕС, докато тези средства трябва да бъдат по-активно насочени към финансиране на европейски предприятия.

    Предложенията на Европейската комисия, както се твърди, могат да привлекат до $ 470 млрд.допълнителни инвестиции.

    Коментиран от #28, #37

    05:44 30.08.2026

  • 16 Ми защо аз да ти кажа

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Наркомана всеки божи ден се хвали по медиите и се бие в гърдите с провокациите и терористичните актове което включва и умишленото избиване дори на цивилни. Не слушаш ли радио и не гледаш ли телевизия. Всеки ден държи речи там. Те сервилно му ги излъчват. Бие се в гърдите: Ние сме номер едно давайте мангизите !

    Коментиран от #20, #27

    05:45 30.08.2026

  • 17 Имате Пари в Банката❓🇧🇬🍻🤣

    3 3 Отговор
    Урсула ги иска.

    Това като ЕС да е Фалирал?

    Неможаха да откраднат Руските Авоари, ОК, как са Вашите?

    За Дело ЕС.

    Коментиран от #23, #30, #41

    05:47 30.08.2026

  • 18 Има Видео,

    2 1 Отговор
    Какво Умница Германска е измислила.🤣🍻🇧🇬🇪🇺❤️❗️❗️

    05:49 30.08.2026

  • 19 Абе ей прекаляваш с инсинуациите

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Урките нападаха собственото си население цели осем години преди това. Стига с наивните въпроси стил телевизиите с национално покритие и отявлена антируска пропаганда.

    Коментиран от #21, #22, #25

    05:49 30.08.2026

  • 20 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ми защо аз да ти кажа":

    Мисленето нещо не ти се отдава а се определяш за човек.Това което наричаш терористични актове е в отговор на това което Русия прави в Украйна от 2014г и усилено през последните 4,5г.Ако Русия не бомбадира всеки божи ден и Украйна няма да го прави

    05:50 30.08.2026

  • 21 Глупаво е

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Абе ей прекаляваш с инсинуациите":

    да тролиш.

    05:53 30.08.2026

  • 22 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Абе ей прекаляваш с инсинуациите":

    Как така са го нападнали собственото си населениепр.За какво и е на Украйна да напада собственото си население при това с армията

    05:53 30.08.2026

  • 23 ЕС не е Раша,

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Имате Пари в Банката❓🇧🇬🍻🤣":

    копей, че да прибира парите на хората.
    Няма да ти мине фейкът.

    Коментиран от #29, #33

    05:54 30.08.2026

  • 24 По наивен въпрос не мога да си

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Представя ?

    Коментиран от #26

    05:56 30.08.2026

  • 25 Фактите друго казват

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Абе ей прекаляваш с инсинуациите":

    Бяха путинските урки и службите на Кремъл.

    05:56 30.08.2026

  • 26 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "По наивен въпрос не мога да си":

    Просто не можеш да отговориш на елементарен въпрос

    05:58 30.08.2026

  • 27 Глупаво е да

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ми защо аз да ти кажа":

    тролиш.

    Коментиран от #31, #38

    05:58 30.08.2026

  • 28 Това ли е най-новата кремълска хибридка

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Утре във вашата Банка и Квартал🍻🤣❤️":

    Ами няма кой да се хване.
    Смени плочата.

    06:00 30.08.2026

  • 29 Абе ей наглец

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "ЕС не е Раша,":

    Защо използваш такова обръщение и такова наименование. Не можеш ли да говориш нормално. Какво очакваш отсреща както и въпросния Доналд ?!? Плюе по Русия после тя била виновна.

    Коментиран от #32

    06:00 30.08.2026

  • 30 Отивай си тегли парите и ги

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Имате Пари в Банката❓🇧🇬🍻🤣":

    крий в буркани.
    Не ни занимавай с тАпни.

    06:01 30.08.2026

  • 31 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Глупаво е да":

    Глупаво е тролиш.Каза трола

    06:01 30.08.2026

  • 32 Раша си е Раша

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Абе ей наглец":

    Защото в нея има рашизъм.
    Докато има рашизъм, тя е Раша.
    Точка.

    06:03 30.08.2026

  • 33 А чии пари

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "ЕС не е Раша,":

    подарява Урсула на зеленото таласъмче?

    Коментиран от #36

    06:05 30.08.2026

  • 34 На кого му пука

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъ":

    Важното е, че Раша е предупредена да внимава в картинката.

    06:05 30.08.2026

  • 35 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Русия удари дъното.

    06:06 30.08.2026

  • 36 Сатана Z

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "А чии пари":

    Как кои?
    а) Путиновите и на олигарсите му
    б) конфискуваните от незаконна търговия с оръжия и наркотици
    в) от Фонда за войни и бедствия, който съществува от преди войната

    Други неадекватни въпроси?

    06:10 30.08.2026

  • 37 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Утре във вашата Банка и Квартал🍻🤣❤️":

    Горски, прекаляваш с фейковете.

    Коментиран от #39, #40

    06:12 30.08.2026

  • 38 За теб се отнася троленето

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Глупаво е да":

    И за всички уркаинци. И за всички жалки уркаински пропагандатори.
    Кой повреди северен поток ? Кой направи атентата в крокус сити хол ? Кой уби Дария Дугина. Кой изби плажуващи на плажа в Севастопол ? Той се бие в гърдите а на Запад геройствата му са всепризнати и очаквани и пропагандирани.
    Хайде да не ми четеш морал ! Не си дорасло

    Коментиран от #42

    06:12 30.08.2026

  • 39 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

    Аз бях.

    06:13 30.08.2026

  • 40 А ти не си Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

    Той не се купи с емотикони. Прозрачно си.

    Коментиран от #43

    06:14 30.08.2026

  • 41 Не беше Урсула

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Имате Пари в Банката❓🇧🇬🍻🤣":

    Бъркаш си държавите.
    Руснаците масово теглят пари в брой от банковите си сметки заради нарастващ страх от държавни конфискации и национализации.
    Основни данни и мащаб
    Изтеглени средства: Над 24 милиарда евро (или около 24.7 млрд. долара) са изтеглени от руските банки от началото на годината.
    Най-сериозен отлив: Само през първите две седмици на август са изтеглени близо 286.4 милиарда рубли (3.4 млрд. долара), според данни на Руската централна банка.
    Причини за паниката: Засилващите се военни действия, атаките с дронове на руска територия и съмненията, че Кремъл ще посегне към спестяванията на гражданите за финансиране на войната срещу Украйна.
    Последици за системата
    Намалено финансиране: Бягството към кеша затруднява властите да се финансират чрез вътрешни държавни облигации.
    Напрежение в банките: Тенденцията изтощава ликвидността в брой на финансовите институции и показва спад в доверието към икономическата стабилност на страната.

    06:18 30.08.2026

  • 42 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "За теб се отнася троленето":

    Ами тоягата винаги има два края както и монетата.Нито Дария Дугина нито Северен поток щеше да бъде взривен ако я нямаше първопричината.Нацистка Русия.Войната и терора винаги се връщат там от където са започнали.На това му се вика да обърнеш тоягата

    06:19 30.08.2026

  • 43 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "А ти не си Пич":

    Аз бях.

    06:19 30.08.2026

  • 44 УЛОВКАТА ЗА ОГРАБВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ-

    1 2 Отговор
    ТЕЯ НЕФЕЛНИ ВЪСТОРЖЕНИ ТЪПАЦИ , СЛЕПИ ФАШГЪЗОЛИЗЦИ, СЕ ОПИТВАТ ДА ПРЕПИСВАТ МРЪСНИТЕ СИ ДЕЛА И НАМЕРЕНИЯ НА РУСИЯ , КОПИРАЙКИ ОНЕЗИ НА КОИТО СА СЕ ОДУПИЛИ. ГОРЯТ ОТ ЖЛАНИЕ ДА Я ПРВОКИРАТ ЛИ , И ТЯХ ЛИ ДА ПОДПУКА ??
    ПРОВОКАТОРИ ПОДПАЛВАЧИ СТЕ САМО ВИЕ , ДОКАЗАХТЕ ГО С УКРАЙНА , А ПРЕПИСВАТЕ ТОВА НА РУСИЯ. НОМЕРА НЕ МИНАВА !!! ДОРИ ТРЪМП ВИ ГО РЕКНА -ПРОБЛЕМ Е У ВАС , НЕ В РУСИЯ.
    ТЪНАК НАМЕК ЛИ Е ТОВА ,ИЛИ ОТНОВО ВЪДИЦА УЛОВКА ЗА ДАНЪКОПЛАТЕЦА ,ЧЕ ТРЯБВА ДОБРОВОЛНОНО ДА Е СЪГЛАСЕН ДА БЪДЕ ОБИРАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИСТЕРИЧНИТЕ ВИ ВОЙСТВЕНИ ФАШНАСЛЕДСТВЕНИ НАМЕРЕНИЯ !?
    ПАК ЩЕ ОГРАБВАТ ХОРАТА С УСЛОВКАТА СТРАХА ОТ РУСИЯ !!ТАЗИ МАНТРА ВСЕ ОЩЕ ИМ РАБОТИ , НО ВИДНО ВЕЧЕ НЕ ТОЛКОВА УСПЕШНО. ТАКА УСПЯАХА ДА НИ ОГРАБЯТ С НАД 800 МИЛЯРДА ДО СЕГА !

    Коментиран от #47

    06:23 30.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Зашо Путин използва политически и

    1 0 Отговор
    военни провокации като инструмент за възстановяване на руското влияние, разделяне на западните съюзници и гарантиране на собствената си власт. Тези действия не са случайни, а следват дългосрочна геополитическа стратегия.
    Основните причини зад провокациите на Кремъл се разделят на няколко направления:1. Страх от вътрешни протести и „цветни революции“ Запазване на режима: Събития като Евромайдана през 2014 г. плашат Кремъл. Путин се опасява, че масови проевропейски протести в съседна Украйна могат да вдъхновят подобно движение и в самата Русия, което да застраши управлението му.
    Външен враг за вътрешна консумация: Създаването на конфликти извън страната позволява на руската пропаганда да консолидира обществото около лидера срещу „външна заплаха“ (САЩ и НАТО).
    2. Спиране на разширяването на НАТО и ЕССфери на влияние: Путин разглежда Източна Европа (особено Украйна, Грузия и Молдова) като историческа „зона на сигурност“ на Русия.Териториални конфликти като спирачка: Чрез предизвикване на нестабилност, хибридни атаки или окупиране на територии (Крим, Донбас, Абхазия), Русия блокира възможността тези страни да се присъединят към НАТО, тъй като алиансът не приема държави с активни териториални спорове.3. Разделяне на Запада и тестване на решимостта муХибридна война: Провокациите – като кибератаки, дезинформационни кампании, нарушаване на въздушно пространство на страни от НАТО и енергиен натиск – целят да изплашат европейските общества.Политическо разединение:

    06:31 30.08.2026

  • 47 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "УЛОВКАТА ЗА ОГРАБВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ-":

    Опитай пак.
    Има нов тираж.

    06:33 30.08.2026

  • 48 Путинската мобилизация

    1 0 Отговор
    Основа за по-бързо и прикрито набиране на хора в армията, дори ако официално мобилизация не бъде обявена:
    "Достатъчно е просто да изпратят, да кажем, 10 автобуса до определен металургичен завод и да вземат предварително определен брой конкретни хора директно от работните им места: "Петров, Иванов, Сидоров — моля, качвайте се в автобуса", след което автобусът потегля към военна база." (Табалов).

    За Кремъл става все по-трудно да набира военнослужещи по договор, казва юрист от организацията "Призив към съвестта", която помага на хората да упражняват правото си на отказ от военна служба по убеждения.
    Според данни на украинските военни през последните месеци руските загуби на фронта надхвърлят 30 хиляди души месечно, като в някои случаи достигат дори 40 хиляди. В същото време през тази година руската армия практически не успява да набира повече от 30 хиляди души месечно, а в някои месеци броят е спадал до 27 хиляди.

    06:40 30.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания