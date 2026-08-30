Полският премиер предупреди, че Русия може да ескалира войната в Украйна и да провокира НАТО

Полският премиер Доналд Туск предупреди днес, че Русия може да ескалира войната в Украйна и да провокира НАТО, предаде ДПА.
"Както вече предупредих, ескалацията от страна на Русия нараства. Следващите шест месеца ще са решаващи. Не бива да изключваме провокации на Русия срещу страна член на НАТО", написа Туск в социалната мрежа Екс след разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, уточни БТА.
Посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва в сряда породи спекулации по цял свят, отбелязва ДПА. Според американски медии Ратклиф е предупредил Русия да не атакува държава член на НАТО. Запитан за тези съобщения, Кремъл ги отрече и обвини Запада.
Полша е един от най-големите политически и военни поддръжници на Украйна след нахлуването на Русия. Самата Полша също се чувства застрашена от Москва и драстично увеличава разходите си за отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грешка
Коментиран от #6, #11
04:45 30.08.2026
2 Герго
04:49 30.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Исторически факти
05:07 30.08.2026
6 У нас кога?
До коментар #1 от "Грешка":Датското законодателно събрание гласува за ограничаване на издаването на разрешения за пребиваване на мъже украински граждани, подлежащи на военна мобилизация
Коментиран от #13
05:14 30.08.2026
7 Просяка
05:23 30.08.2026
8 Йосиф Весериьнович
05:32 30.08.2026
9 Провокаторите сте вие
Коментиран от #12
05:33 30.08.2026
10 Ъъъ
Глупости на търкалета!
1. Защо Ратклиф използва товарен самолет, а не тези, които са специално пригодени за такива случаи?
2. Защо стояха два дни в Латвия?
3. Защо не се срещна с Путин и да му каже лично това, което има да му казва, след като така или иначе беше в Москва?
Носят се слухове, че Ратклиф лично е отишъл да прибере телата на загинали агенти на ЦРУ....Затова е този товарен самолет, затова е и престоя в Латвия.....Такива слухове се носят....А и Туск каза, че знае защо е ходил Рстклиф, но не иска да разкрие причината.
Коментиран от #14, #34
05:34 30.08.2026
11 Соломон
До коментар #1 от "Грешка":И как точмо НАТО и ЕС са провокирали Русия.И ако са ги провокирали защо Русия не нападна НАТО а нападна Украйна.Която нито бе в ЕС нито в НАТО.А през 2010г гласува и прие че Украйна няма да участва във никакви военни блокове
Коментиран от #19, #24
05:35 30.08.2026
12 Соломон
До коментар #9 от "Провокаторите сте вие":Кажи за една провокация която Украйна е направила спрямо Русия
Коментиран от #16, #45
05:35 30.08.2026
13 Какво разрешение за пребиваване
До коментар #6 от "У нас кога?":Те са заграбили всичко по Черноморието. Уркаинците.
05:36 30.08.2026
14 Соломон
До коментар #10 от "Ъъъ":Този самолет не е само товарен.Той може да превозва и хора като всеки граждански самолет.
05:38 30.08.2026
15 Утре във вашата Банка и Квартал🍻🤣❤️
Фон дер Лайен предложи да насочи спестяванията от банковите сметки на европейците към нуждите на икономиката на ЕС
Председателят на Европейската комисия Фон дер Лайен предложи да се насочат спестяванията от банковите сметки на европейците за нуждите на икономиката на ЕС.
Ръководителят на Европейската комисия заяви, че около 10 трилиона спестявания на домакинствата сега са в банкови депозити и не работят достатъчно за европейската икономика.
"Европа има спестявания. За съжаление тези спестявания са мързеливи", заяви фон дер Лайен.
Според нея значителна част от Европейския капитал се инвестира извън ЕС, докато тези средства трябва да бъдат по-активно насочени към финансиране на европейски предприятия.
Предложенията на Европейската комисия, както се твърди, могат да привлекат до $ 470 млрд.допълнителни инвестиции.
Коментиран от #28, #37
05:44 30.08.2026
16 Ми защо аз да ти кажа
До коментар #12 от "Соломон":Наркомана всеки божи ден се хвали по медиите и се бие в гърдите с провокациите и терористичните актове което включва и умишленото избиване дори на цивилни. Не слушаш ли радио и не гледаш ли телевизия. Всеки ден държи речи там. Те сервилно му ги излъчват. Бие се в гърдите: Ние сме номер едно давайте мангизите !
Коментиран от #20, #27
05:45 30.08.2026
17 Имате Пари в Банката❓🇧🇬🍻🤣
Това като ЕС да е Фалирал?
Неможаха да откраднат Руските Авоари, ОК, как са Вашите?
За Дело ЕС.
Коментиран от #23, #30, #41
05:47 30.08.2026
18 Има Видео,
05:49 30.08.2026
19 Абе ей прекаляваш с инсинуациите
До коментар #11 от "Соломон":Урките нападаха собственото си население цели осем години преди това. Стига с наивните въпроси стил телевизиите с национално покритие и отявлена антируска пропаганда.
Коментиран от #21, #22, #25
05:49 30.08.2026
20 Соломон
До коментар #16 от "Ми защо аз да ти кажа":Мисленето нещо не ти се отдава а се определяш за човек.Това което наричаш терористични актове е в отговор на това което Русия прави в Украйна от 2014г и усилено през последните 4,5г.Ако Русия не бомбадира всеки божи ден и Украйна няма да го прави
05:50 30.08.2026
21 Глупаво е
До коментар #19 от "Абе ей прекаляваш с инсинуациите":да тролиш.
05:53 30.08.2026
22 Соломон
До коментар #19 от "Абе ей прекаляваш с инсинуациите":Как така са го нападнали собственото си населениепр.За какво и е на Украйна да напада собственото си население при това с армията
05:53 30.08.2026
23 ЕС не е Раша,
До коментар #17 от "Имате Пари в Банката❓🇧🇬🍻🤣":копей, че да прибира парите на хората.
Няма да ти мине фейкът.
Коментиран от #29, #33
05:54 30.08.2026
24 По наивен въпрос не мога да си
До коментар #11 от "Соломон":Представя ?
Коментиран от #26
05:56 30.08.2026
25 Фактите друго казват
До коментар #19 от "Абе ей прекаляваш с инсинуациите":Бяха путинските урки и службите на Кремъл.
05:56 30.08.2026
26 Соломон
До коментар #24 от "По наивен въпрос не мога да си":Просто не можеш да отговориш на елементарен въпрос
05:58 30.08.2026
27 Глупаво е да
До коментар #16 от "Ми защо аз да ти кажа":тролиш.
Коментиран от #31, #38
05:58 30.08.2026
28 Това ли е най-новата кремълска хибридка
До коментар #15 от "Утре във вашата Банка и Квартал🍻🤣❤️":Ами няма кой да се хване.
Смени плочата.
06:00 30.08.2026
29 Абе ей наглец
До коментар #23 от "ЕС не е Раша,":Защо използваш такова обръщение и такова наименование. Не можеш ли да говориш нормално. Какво очакваш отсреща както и въпросния Доналд ?!? Плюе по Русия после тя била виновна.
Коментиран от #32
06:00 30.08.2026
30 Отивай си тегли парите и ги
До коментар #17 от "Имате Пари в Банката❓🇧🇬🍻🤣":крий в буркани.
Не ни занимавай с тАпни.
06:01 30.08.2026
31 Соломон
До коментар #27 от "Глупаво е да":Глупаво е тролиш.Каза трола
06:01 30.08.2026
32 Раша си е Раша
До коментар #29 от "Абе ей наглец":Защото в нея има рашизъм.
Докато има рашизъм, тя е Раша.
Точка.
06:03 30.08.2026
33 А чии пари
До коментар #23 от "ЕС не е Раша,":подарява Урсула на зеленото таласъмче?
Коментиран от #36
06:05 30.08.2026
34 На кого му пука
До коментар #10 от "Ъъъ":Важното е, че Раша е предупредена да внимава в картинката.
06:05 30.08.2026
35 Атина Палада
06:06 30.08.2026
36 Сатана Z
До коментар #33 от "А чии пари":Как кои?
а) Путиновите и на олигарсите му
б) конфискуваните от незаконна търговия с оръжия и наркотици
в) от Фонда за войни и бедствия, който съществува от преди войната
Други неадекватни въпроси?
06:10 30.08.2026
37 Пич
До коментар #15 от "Утре във вашата Банка и Квартал🍻🤣❤️":Горски, прекаляваш с фейковете.
Коментиран от #39, #40
06:12 30.08.2026
38 За теб се отнася троленето
До коментар #27 от "Глупаво е да":И за всички уркаинци. И за всички жалки уркаински пропагандатори.
Кой повреди северен поток ? Кой направи атентата в крокус сити хол ? Кой уби Дария Дугина. Кой изби плажуващи на плажа в Севастопол ? Той се бие в гърдите а на Запад геройствата му са всепризнати и очаквани и пропагандирани.
Хайде да не ми четеш морал ! Не си дорасло
Коментиран от #42
06:12 30.08.2026
39 Гориил
До коментар #37 от "Пич":Аз бях.
06:13 30.08.2026
40 А ти не си Пич
До коментар #37 от "Пич":Той не се купи с емотикони. Прозрачно си.
Коментиран от #43
06:14 30.08.2026
41 Не беше Урсула
До коментар #17 от "Имате Пари в Банката❓🇧🇬🍻🤣":Бъркаш си държавите.
Руснаците масово теглят пари в брой от банковите си сметки заради нарастващ страх от държавни конфискации и национализации.
Основни данни и мащаб
Изтеглени средства: Над 24 милиарда евро (или около 24.7 млрд. долара) са изтеглени от руските банки от началото на годината.
Най-сериозен отлив: Само през първите две седмици на август са изтеглени близо 286.4 милиарда рубли (3.4 млрд. долара), според данни на Руската централна банка.
Причини за паниката: Засилващите се военни действия, атаките с дронове на руска територия и съмненията, че Кремъл ще посегне към спестяванията на гражданите за финансиране на войната срещу Украйна.
Последици за системата
Намалено финансиране: Бягството към кеша затруднява властите да се финансират чрез вътрешни държавни облигации.
Напрежение в банките: Тенденцията изтощава ликвидността в брой на финансовите институции и показва спад в доверието към икономическата стабилност на страната.
06:18 30.08.2026
42 Соломон
До коментар #38 от "За теб се отнася троленето":Ами тоягата винаги има два края както и монетата.Нито Дария Дугина нито Северен поток щеше да бъде взривен ако я нямаше първопричината.Нацистка Русия.Войната и терора винаги се връщат там от където са започнали.На това му се вика да обърнеш тоягата
06:19 30.08.2026
43 Атина Палада
До коментар #40 от "А ти не си Пич":Аз бях.
06:19 30.08.2026
44 УЛОВКАТА ЗА ОГРАБВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ-
ПРОВОКАТОРИ ПОДПАЛВАЧИ СТЕ САМО ВИЕ , ДОКАЗАХТЕ ГО С УКРАЙНА , А ПРЕПИСВАТЕ ТОВА НА РУСИЯ. НОМЕРА НЕ МИНАВА !!! ДОРИ ТРЪМП ВИ ГО РЕКНА -ПРОБЛЕМ Е У ВАС , НЕ В РУСИЯ.
ТЪНАК НАМЕК ЛИ Е ТОВА ,ИЛИ ОТНОВО ВЪДИЦА УЛОВКА ЗА ДАНЪКОПЛАТЕЦА ,ЧЕ ТРЯБВА ДОБРОВОЛНОНО ДА Е СЪГЛАСЕН ДА БЪДЕ ОБИРАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИСТЕРИЧНИТЕ ВИ ВОЙСТВЕНИ ФАШНАСЛЕДСТВЕНИ НАМЕРЕНИЯ !?
ПАК ЩЕ ОГРАБВАТ ХОРАТА С УСЛОВКАТА СТРАХА ОТ РУСИЯ !!ТАЗИ МАНТРА ВСЕ ОЩЕ ИМ РАБОТИ , НО ВИДНО ВЕЧЕ НЕ ТОЛКОВА УСПЕШНО. ТАКА УСПЯАХА ДА НИ ОГРАБЯТ С НАД 800 МИЛЯРДА ДО СЕГА !
Коментиран от #47
06:23 30.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Зашо Путин използва политически и
Основните причини зад провокациите на Кремъл се разделят на няколко направления:1. Страх от вътрешни протести и „цветни революции“ Запазване на режима: Събития като Евромайдана през 2014 г. плашат Кремъл. Путин се опасява, че масови проевропейски протести в съседна Украйна могат да вдъхновят подобно движение и в самата Русия, което да застраши управлението му.
Външен враг за вътрешна консумация: Създаването на конфликти извън страната позволява на руската пропаганда да консолидира обществото около лидера срещу „външна заплаха“ (САЩ и НАТО).
2. Спиране на разширяването на НАТО и ЕССфери на влияние: Путин разглежда Източна Европа (особено Украйна, Грузия и Молдова) като историческа „зона на сигурност“ на Русия.Териториални конфликти като спирачка: Чрез предизвикване на нестабилност, хибридни атаки или окупиране на територии (Крим, Донбас, Абхазия), Русия блокира възможността тези страни да се присъединят към НАТО, тъй като алиансът не приема държави с активни териториални спорове.3. Разделяне на Запада и тестване на решимостта муХибридна война: Провокациите – като кибератаки, дезинформационни кампании, нарушаване на въздушно пространство на страни от НАТО и енергиен натиск – целят да изплашат европейските общества.Политическо разединение:
06:31 30.08.2026
47 Не позна
До коментар #44 от "УЛОВКАТА ЗА ОГРАБВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ-":Опитай пак.
Има нов тираж.
06:33 30.08.2026
48 Путинската мобилизация
"Достатъчно е просто да изпратят, да кажем, 10 автобуса до определен металургичен завод и да вземат предварително определен брой конкретни хора директно от работните им места: "Петров, Иванов, Сидоров — моля, качвайте се в автобуса", след което автобусът потегля към военна база." (Табалов).
За Кремъл става все по-трудно да набира военнослужещи по договор, казва юрист от организацията "Призив към съвестта", която помага на хората да упражняват правото си на отказ от военна служба по убеждения.
Според данни на украинските военни през последните месеци руските загуби на фронта надхвърлят 30 хиляди души месечно, като в някои случаи достигат дори 40 хиляди. В същото време през тази година руската армия практически не успява да набира повече от 30 хиляди души месечно, а в някои месеци броят е спадал до 27 хиляди.
06:40 30.08.2026