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Кремъл стяга ракетния си арсенал за зимата

Кремъл стяга ракетния си арсенал за зимата

31 Август, 2026 04:49 717 14

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  • агресия

Русия иска нови, по-мощни балистични ракети от Пхенян, обяви украинското разузнаване

Кремъл стяга ракетния си арсенал за зимата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сред оръжията, които Русия търси, са балистични ракети KN-30, за които украинското разузнаване изчислява, че биха могли да бъдат приблизително три пъти по-мощни от ракетите KN-23/24, доставяни преди това от Пхенян. Потенциалното придобиване би дало на Русия още един източник на балистични оръжия за продължаващите ѝ удари срещу украинска територия, пише военното издание Defense Express.

В същото време, украинското военно разузнаване понастоящем не е регистрирало доставки на ракети KN-30 от Северна Корея за Русия, уточни "Труд". Това разграничение е важно, тъй като съобщените преговори не означават, че по-новата ракета вече е влязла на въоръжение в Русия или е била използвана срещу Украйна.

Северна Корея вече се е превърнала в значителен доставчик на военна техника и боеприпаси за Русия. Според по-ранни оценки Москва очаква Пхенян да предостави до 120 балистични ракети и шест пускови установки, както и специално ракетно звено с до 90 севернокорейски военнослужещи.

Русия вече е получила част от предварително поисканите доставки на ракети. Андрей Черняк заяви, че Москва е получила 40 балистични ракети КН-23/24 от Северна Корея, като две от тези ракети са били използвани от руските сили по време на една от последните атаки срещу Украйна.

КН-23 и КН-24 са балистични ракети с малък обсег, които Русия все по-често включва в своите ударни кампании. Използването им позволява на Москва да допълни собствения си ракетен арсенал с оръжия, доставени от Северна Корея, което потенциално помага за поддържане на темпото на балистични ракетни атаки срещу украински цели.

Представителят на разузнаването също така определи ракетната кампания на Русия като част от по-широка стратегия, целяща не само да унищожи инфраструктура и военни цели, но и да увеличи натиска върху украинското общество. Москва се стреми да разпространява страх, да насърчава вътрешни разделения и да подкопава устойчивостта на Украйна чрез продължаващи ракетни атаки.

Окончателният мащаб на севернокорейската военна помощ за Русия може да стане по-ясен по време на очакваните септемврийски разговори между руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ако преговорите доведат до допълнителни доставки на ракети, по-специално на съобщените ракети KN-30, севернокорейската военна подкрепа може да се превърне в още по-значим фактор за способността на Русия да извършва удари с балистични ракети срещу Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    7 28 Отговор
    Тези корейци и тяхните ракети са невидими. От един месец пишете за тях, но никой не ги е виждал още.

    04:55 31.08.2026

  • 2 вече ми мирише

    10 26 Отговор
    на опърлена киевска вълна

    04:58 31.08.2026

  • 3 Съветник

    18 5 Отговор
    Фашистите да се готвят за студената зима, че след рафинериите и складовете следват подстанциите за тока.

    Коментиран от #5

    05:01 31.08.2026

  • 4 Жимблу

    5 23 Отговор
    А във факти стягате ли се за зимата,че ще ума вой за гладни и измръзнали укрошебеци

    05:01 31.08.2026

  • 5 Леко баце

    4 20 Отговор

    До коментар #3 от "Съветник":

    че укроизметта ти май дава фира

    05:02 31.08.2026

  • 6 А мара

    6 17 Отговор
    готви ли се за зимата

    Коментиран от #8

    05:03 31.08.2026

  • 7 Иван

    3 8 Отговор
    Само укро сво.лач ли има право да получава оръжия от Сърбия, Швеция, Туркието и коалиция 80++?

    05:19 31.08.2026

  • 8 Иван

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "А мара":

    Мара е шампионка, цъкнала ти е десет минуса за пет секунди.

    05:23 31.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 8 Отговор
    ОРЕШНИКА МОЖЕ ДА НАПРАВИ ВСЯКА АЕЦ В
    ГИГАТОННА ЯДРЕНА БОМБА ...
    МЕГАТОНИ СА МАЛКА ИЗМЕРВАТЕЛНА ЕДЕНИЦА
    ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА :)

    05:33 31.08.2026

  • 11 Въпрос

    11 3 Отговор
    Фашистите нали имали ракети 😁 ,а просят още от Северна Корея ?

    Коментиран от #12

    05:34 31.08.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос":

    АКО СА ЕФТИНИ ЩО НЕ ?
    ... ДАЛИ ЩЕ Е СКЪПА РАКЕТА ИЛИ ЕВТИНА
    ЗА ХРЮКИТЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ :)

    05:36 31.08.2026

  • 13 оня с коня

    0 2 Отговор
    Ама нали уж Русия воювала САМА срещу цялото НАТО,че ги направила дори и смешни?А нали путин бил милостив и не стрелял по населението на Украйна а само по военни обекти?

    Коментиран от #14

    05:55 31.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Ами когато в един завод за шоколад след попадане на ракета има десетки вторични взривове и конят ти е наясно, че не гърмят "пияни вишни" и "троен лешник"❗
    Когато в един МОЛ след попадане на ракета два дни има пламъци, дим и множество детонации- явно там не са продавали маркови тениски и дамски чанти ❗
    А защо съобщават за по двама- трима загинали и конят ти може да ти обясни❗

    06:03 31.08.2026

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