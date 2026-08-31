Кремъл стяга ракетния си арсенал за зимата

Сред оръжията, които Русия търси, са балистични ракети KN-30, за които украинското разузнаване изчислява, че биха могли да бъдат приблизително три пъти по-мощни от ракетите KN-23/24, доставяни преди това от Пхенян. Потенциалното придобиване би дало на Русия още един източник на балистични оръжия за продължаващите ѝ удари срещу украинска територия, пише военното издание Defense Express.

В същото време, украинското военно разузнаване понастоящем не е регистрирало доставки на ракети KN-30 от Северна Корея за Русия, уточни "Труд". Това разграничение е важно, тъй като съобщените преговори не означават, че по-новата ракета вече е влязла на въоръжение в Русия или е била използвана срещу Украйна.

Северна Корея вече се е превърнала в значителен доставчик на военна техника и боеприпаси за Русия. Според по-ранни оценки Москва очаква Пхенян да предостави до 120 балистични ракети и шест пускови установки, както и специално ракетно звено с до 90 севернокорейски военнослужещи.

Русия вече е получила част от предварително поисканите доставки на ракети. Андрей Черняк заяви, че Москва е получила 40 балистични ракети КН-23/24 от Северна Корея, като две от тези ракети са били използвани от руските сили по време на една от последните атаки срещу Украйна.

КН-23 и КН-24 са балистични ракети с малък обсег, които Русия все по-често включва в своите ударни кампании. Използването им позволява на Москва да допълни собствения си ракетен арсенал с оръжия, доставени от Северна Корея, което потенциално помага за поддържане на темпото на балистични ракетни атаки срещу украински цели.

Представителят на разузнаването също така определи ракетната кампания на Русия като част от по-широка стратегия, целяща не само да унищожи инфраструктура и военни цели, но и да увеличи натиска върху украинското общество. Москва се стреми да разпространява страх, да насърчава вътрешни разделения и да подкопава устойчивостта на Украйна чрез продължаващи ракетни атаки.

Окончателният мащаб на севернокорейската военна помощ за Русия може да стане по-ясен по време на очакваните септемврийски разговори между руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ако преговорите доведат до допълнителни доставки на ракети, по-специално на съобщените ракети KN-30, севернокорейската военна подкрепа може да се превърне в още по-значим фактор за способността на Русия да извършва удари с балистични ракети срещу Украйна.