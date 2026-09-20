Продължават израелските удари по Южен Ливан

Израелски самолети са нанесли два последователни въздушни удара по град Набатия в Южен Ливан, след което трети удар е засегнал екип на линейка, изпратен към района на атаките. Това съобщават Al Jazeera и ливанската държавна агенция NNA.
По данни на NNA първите два удара са били по квартал „Стария площад“ в Набатия ал Фаука. Третият е бил насочен към медицински екип, който се е придвижвал към мястото след предишните атаки. Към момента на първоначалните съобщения не е имало потвърдена информация за броя на жертвите или ранените при конкретния инцидент.
Al Jazeera съобщава, че атаката се случва на фона на продължаващите бойни действия между Израел и „Хизбула“. Според данни на ливанските власти, цитирани от медията, от началото на настоящия етап на конфликта на 2 март са загинали най-малко 4386 души, а около 12 400 са били ранени.
Ударът по медицинския екип идва в момент, когато сигурността в Южен Ливан остава силно влошена. Reuters съобщава, че израелските сили продължават операции в района, докато мисията на ООН UNIFIL се подготвя за планирано изтегляне в края на 2026 г. Ръководителят на мисията генерал-майор Диодато Абагнара предупреди, че плавният преход към по-голяма роля на ливанската армия е критичен за избягване на вакуум в сигурността.
Израел и Ливан трябва да проведат нов кръг от разговори в Рим през октомври в опит да придвижат рамково споразумение за сигурността по границата. Според Reuters основните спорни въпроси остават изтеглянето на израелските сили и разоръжаването на „Хизбула“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мерц бакшиша на Ротшилд
Коментиран от #2, #4
13:04 20.09.2026
2 симха
До коментар #1 от "Мерц бакшиша на Ротшилд":Русия от кой се защитава. Сами влязоха в тази касапница.
13:19 20.09.2026
3 Хааххх
13:20 20.09.2026
4 БОТЕВ
До коментар #1 от "Мерц бакшиша на Ротшилд":Израел не му пука нито за Русия, нито за Украйна. Но имам една теория, че Израел иска да разпали война на Европа с Русия, за да може необезпокоявано да си заграби всичко каквото иска и да си завърши геноцида над палестинците, а не да се чуди къде да ги изсели. Забелязали ли сте, че тези, които искат най-твърд отговор срещу Русия, демек война, като Иво Инджев например, са директно свързани с Израел и уж са обективни, борещи се за правдата, а не смеят да кажат нищо против сегашното ОТКРИТО нацистко правителство на Израел (справка Бен Гвир), начело с ОБЯВЕНИЯ за арест Бенямин Нетаняху за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Хага. Но, продажници като Иво, свързани с Израел за съжаление се начело на ЕС.
13:31 20.09.2026