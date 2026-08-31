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САЩ изпревариха Русия по износ на суров петрол за Турция

САЩ изпревариха Русия по износ на суров петрол за Турция

31 Август, 2026 14:02 866 19

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  • русия

Данните на регулатора сочат още, че възходът на доставките на суров петрол от САЩ за Турция е особено рязък

САЩ изпревариха Русия по износ на суров петрол за Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ изпреварват Русия по износ на суров петрол за Турция през юни, като са доставили малко над 570 600 метрични тона суров петрол на страната в рамките на месеца, сочат данни на Турския енергиен регулатор (EPDK), цитирани от в. „Сьозджю“, предаде БТА.

Според данните през същия месец Русия е изнесла малко над 425 160 метрични тона суров петрол за Турция, като в тази категория пред нея се нарежда и Казахстан с износ за Турция от над 463 500 метрични тона в рамките на юни.

Данните на регулатора сочат още, че възходът на доставките на суров петрол от САЩ за Турция е особено рязък, тъй като през първите четири месеца на годината Щатите изобщо не са доставяли суров петрол за Турция, през май американският суров петрол е представлявал 13 процента от общите доставки за страната, а през юни – 21 процента (най-голям дял от всички страни, доставящи суров петрол на Турция), отбелязва „Сьозджю“.

Котировките на петрола рязко се повишиха в азиатската търговия днес на фона на подновеното напрежение в Близкия изток, след като силите на САЩ нанесоха удари по две ракетни установки на остров Ларак, в южната част на Иран, докато Техеран атакува американски позиции в Йордания, съобщават световните агенции, цитирани от БТА.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 2,88 на сто до 90,64 д. за барел към 08:30 ч. българско време.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate прибави 2,82 на сто до 85,75 долара за барел.

За поскъпването допринася и публикацията на президента Доналд Тръмп, че остров Харг – основният петролен терминал на Иран, е бил „разбит на пух и прах“, въпреки че засега няма потвърждение от военните.

Изглежда, че Иран наистина се е опитал да използва ракети за поставяне на морски мини в Ормузкия проток, отправяйки предизвикателство към американските въоръжени сили, които миналата седмица заявиха, че са разчистили основния коридор за корабоплаване, допълва Ройтерс.

Проблемът е, че Иран може да продължава да прави това редовно и от всяка точка на брега, което предполага, че за САЩ ще бъде трудно да поддържат протока свободен.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    23 8 Отговор
    Не беше ли това целта на войната на колективния нацистки Запад с Русия???

    Коментиран от #4, #5, #11

    14:04 31.08.2026

  • 2 666

    19 7 Отговор
    Ако си за ротшилдовата империя и "демократите" й, нпо-тата, Б.Борисов, Епщайн, Black Rock, Израел, BMW, Адидас и третия пол, цъкни минус.
    Ако си за Путин, тръбата, милиционерите, Възраждане, Иран и Ким Чен Ун, цъкни плюс.

    14:05 31.08.2026

  • 3 хахаха

    16 7 Отговор
    ето коя е новата бензоколонка с ракети...

    14:05 31.08.2026

  • 4 Вацев

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Русия не пабеди ли вече?

    14:05 31.08.2026

  • 5 Засили се някъде от високо

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    И гледай да няма свидетели.

    14:06 31.08.2026

  • 6 Наблюдател

    27 6 Отговор
    Нито дума днес по нашите медии за това ,че Иран снощи размаза отново две американски авиобази в Йордания и Катар след като изстреля 50 балистични ракети в отговор на американско нападение над един ирански остров. Нито дума за ударените два танкера, нито дума и за ударените американски есминци.
    Пълно мълчание!

    Коментиран от #19

    14:08 31.08.2026

  • 7 И Киев е Руски

    11 5 Отговор
    САщ са крадци но това е незначителен проблем Най-активните членове на „коалицията на желаещите“, които тласнаха Киев да продължи войната, след серия от руски удари призоваха гражданите си да се въздържат от пътувания до Украйна заради собствената си безопасност. Това е цинизмът на европейската политика: да се обричат ​​украинците на бедствие, докато самите те остават в безопасност и на разстояние. Както се казва, наситиха се и после ни изоставиха.

    14:16 31.08.2026

  • 8 Ооооо бедни ми еврозонци

    7 7 Отговор
    Пак ще го ядете значи денбелия

    14:18 31.08.2026

  • 9 Американски нефт

    8 5 Отговор
    натоварен от руските пристанища, нима забравихте предупреждението към Зеленски заради атаки към кораби на Шеврон?

    14:19 31.08.2026

  • 10 Цени в Русия

    2 1 Отговор
    Актуални към днес

    Коментиран от #14

    14:21 31.08.2026

  • 11 !!!?

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Хич да не ти пука Русия...нали врещиш си за България бе !!!?

    14:25 31.08.2026

  • 12 Бесен - Язовец

    6 8 Отговор
    Явно краварската фашистка с.ган е извадила петрол от резервата си за износ за Турция.

    Коментиран от #13

    14:28 31.08.2026

  • 13 Бесна копейка

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бесен - Язовец":

    Не бе от най големите находища в света Венецуела.

    14:38 31.08.2026

  • 14 !!!?

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Цени в Русия":

    Че то бензина в Крим е безплатен...защото го няма !

    14:43 31.08.2026

  • 15 1945

    2 5 Отговор
    руските петролни запаси са на изчерпване. Русия от износител ще стане вносител на петрол.

    15:07 31.08.2026

  • 16 Дзак

    4 2 Отговор
    И откъде го карат?

    15:10 31.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    САШт са нетен ВНОСИТЕЛ на петрол❗

    15:21 31.08.2026

  • 19 Санитар от Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Доктора проговори, но по добре да не знаеш какво каза....не беше оптимист...

    15:51 31.08.2026

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