САЩ изпревариха Русия по износ на суров петрол за Турция

САЩ изпреварват Русия по износ на суров петрол за Турция през юни, като са доставили малко над 570 600 метрични тона суров петрол на страната в рамките на месеца, сочат данни на Турския енергиен регулатор (EPDK), цитирани от в. „Сьозджю“, предаде БТА.

Според данните през същия месец Русия е изнесла малко над 425 160 метрични тона суров петрол за Турция, като в тази категория пред нея се нарежда и Казахстан с износ за Турция от над 463 500 метрични тона в рамките на юни.

Данните на регулатора сочат още, че възходът на доставките на суров петрол от САЩ за Турция е особено рязък, тъй като през първите четири месеца на годината Щатите изобщо не са доставяли суров петрол за Турция, през май американският суров петрол е представлявал 13 процента от общите доставки за страната, а през юни – 21 процента (най-голям дял от всички страни, доставящи суров петрол на Турция), отбелязва „Сьозджю“.

Котировките на петрола рязко се повишиха в азиатската търговия днес на фона на подновеното напрежение в Близкия изток, след като силите на САЩ нанесоха удари по две ракетни установки на остров Ларак, в южната част на Иран, докато Техеран атакува американски позиции в Йордания, съобщават световните агенции, цитирани от БТА.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 2,88 на сто до 90,64 д. за барел към 08:30 ч. българско време.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate прибави 2,82 на сто до 85,75 долара за барел.

За поскъпването допринася и публикацията на президента Доналд Тръмп, че остров Харг – основният петролен терминал на Иран, е бил „разбит на пух и прах“, въпреки че засега няма потвърждение от военните.

Изглежда, че Иран наистина се е опитал да използва ракети за поставяне на морски мини в Ормузкия проток, отправяйки предизвикателство към американските въоръжени сили, които миналата седмица заявиха, че са разчистили основния коридор за корабоплаване, допълва Ройтерс.

Проблемът е, че Иран може да продължава да прави това редовно и от всяка точка на брега, което предполага, че за САЩ ще бъде трудно да поддържат протока свободен.