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1000 долара на домакинство: една много скъпа война за САЩ
  Тема: Иранската криза

1000 долара на домакинство: една много скъпа война за САЩ

9 Септември, 2026 15:02 1 307 23

  • петрол-
  • иран-
  • инфлация-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Това, което трябваше да бъде краткотрайна военна кампания, се превръща в катастрофа за президента Тръмп, а американците все по-осезаемо усещат последиците от войната в Иран

1000 долара на домакинство: една много скъпа война за САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След повече от шест месеца война в Иран добрата новина за САЩ е, че американската икономика остава изненадващо стабилна. Повечето икономисти не прогнозират рецесия, а безработицата остава ниска. Въпреки това войната си има цена - нейните последствия се усещат в най-голяма степен от малките компании, пише АРД.

Ай Наваро, който има два фургона за храна в Сакраменто, разказва: „И двата имат нужда от генератори за охлаждане. А те са скъпи и ми се налага да прехвърлям част от допълнителните разходи върху клиентите".

Цените на дизела са рекордно високи

Проблемът произтича най-вече от високите цени на горивата. „Високите цени са последица от войната в Иран и ставащото в Ормузкия проток", обяснява Боб Макнейли, съветник по енергийните въпроси на бившия президент Джордж Буш.

Сраженията и блокадата на протока сериозно повлияха на доставките по това важно трасе. Отраженията стигат и до САЩ, посочва германската обществена медия. При това съвсем не става дума вече само за бензина. „Особено големи тревоги поражда рекордно поскъпналият дизел", казва експертката по суровините Алима Крофт.

По-големи разходи за транспорта и за храните

Нарастващите цени на дизела оскъпяват превоза на стоки - заради тях се увеличават разходите за транспорта, за стоките, за хранителните продукти и за пътуванията. Потребителите вече ежедневно усещат последствията от войната, пише АРД.

Конфликтът става все по-скъп и за държавата, изтъква представителят на организацията за защита на потребителите „Taxpayers for Common Sense" Гейб Мърфи. „Всеобхватните ни оценки сочат, че директните разходи за данъкоплатците вече надхвърлят 100 милиарда долара към края на юни, а оттогава са нараснали. Към това се добавят разходите за потребителите."

Бреме за данъкоплатците

Анализ разкрива, че до момента войната струва на американските семейства към 1000 долара на домакинство. При това американците плащат за войната едновременно на два фронта: чрез повишените жизнени разходи и по линия на бюджета, отбелязва германската обществена медия.

Към това се добавя обстоятелството, че голяма част от разходите е финансирана с кредити. Поради това ще нарасне перото на държавата за изплащане на лихви през следващите години, а в крайна сметка ще плащат данъкоплатците, докато оръжейните компании и части от енергийния бранш регистрират печалби.

Загриженост от високата инфлация

И поради това повечето анализатори не очакват тежка икономическа криза. По-голямата загриженост е, че инфлацията дълго ще остане висока и Централната банка ще продължи да държи лихвите високи, посочва АРД.

Конкретният израз на тези обстоятелства често се откроява в личния избор. Като при Шон Бенет, който тъкмо зарежда доста стария си автомобил. „Досега имах кола без кредит. Но ще ми е трудно да си взема нова, плащайки за това вноски, застраховки и текущи разходи." Затова той изобщо не е сигурен, че ще се сдобие с нов автомобил - това ще зависи и от войната на САЩ срещу Иран.

Автор: Ане Шнайдер (АРД)


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    26 5 Отговор
    60% от робите в Америчката се хранят на крак по улиците, това им е сороската Демокрация!

    Коментиран от #16

    15:05 09.09.2026

  • 2 име

    13 1 Отговор
    Петроните резирви как са? Докато има резирви, горе-долу щи се ядва, въпреки че и сега реват при 5 долара за галон. Тръмпоча настрои срещу себе си и другите подлоги на AIPAC (американско-израелския комитет за публично лобиране и купуване на сенатори) хора, които нямат представа кой управлява и никога не са гласували.

    15:06 09.09.2026

  • 3 Сатана Z

    23 2 Отговор
    Ако Краварите започнат война срещу Китай ще трябва да спят на открито защото няма да има Китайски стоки ,чиито кашони живеещите в обора ползват за да спят по улиците .

    15:06 09.09.2026

  • 4 Реалист

    17 3 Отговор
    При 50 000 000 скитници които живеят в кашони вс. е супер метрото на NY е нарко сборище!

    Коментиран от #10

    15:08 09.09.2026

  • 5 А,в Европа как е?

    15 2 Отговор
    ДВ все се занимават с другите, как двете войни влияят на малкия човек от Европа никой не анализира. Ако всичко беше добре, нямаше да има такива резултати на изборите. Проблемите вече не могат да се скрият и да си обръщат главите на другата страна, по-добре няма да стане.

    15:08 09.09.2026

  • 6 Това нищо не е

    6 2 Отговор
    Нас обикновените хора и пенсионери само заради това че Румен Радев и финансовия му министър Гълб Донев промиха формулата за изчисляване на минималната заплата , което е свързана и с формулата за определяне на минималната пенсия ни ощетиха с много повече без да сме във воина.
    Само да може да си раздават бонуси на края на година на държавните служители и МВР

    15:11 09.09.2026

  • 7 На руснаците

    2 11 Отговор
    няма и 1000 рубли!

    15:13 09.09.2026

  • 8 хехе

    12 0 Отговор
    В обора 5$ за галон, а у нас нафтата вече е 1.93 евро за литър, ако обича гьобелсзеле да ми посочи къде е разликата.

    15:13 09.09.2026

  • 9 Сега Биби (убийци на децата)

    11 1 Отговор
    Да плати сметката на целия свят не само на САЩ

    15:14 09.09.2026

  • 10 В Русия

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    няма 50 000 000 кашони!

    Коментиран от #14

    15:14 09.09.2026

  • 11 Тепърва

    8 1 Отговор
    Краварите ще усетят тръпката

    15:15 09.09.2026

  • 12 Горките

    10 0 Отговор
    да ги ожалиш, ама нас българите никой не ни пита как преживяваме със шестотин € заплата и триста € пенсия...

    15:16 09.09.2026

  • 13 Като слушат ционистите

    7 1 Отговор
    Така става

    15:17 09.09.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "В Русия":

    Няма щото са ги пратили на американците да ги ползват за къщи!

    15:17 09.09.2026

  • 15 Коста

    8 0 Отговор
    А защо никой не споменава че в България всичко е по мед и масло и премиера отива в Париж на екскурзия да се похвали

    15:19 09.09.2026

  • 16 Прегледай се

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Иди на ветеринар , може да си хванал бяс .

    15:20 09.09.2026

  • 17 БВП

    4 0 Отговор
    е 70 хиляди на човек !

    15:21 09.09.2026

  • 18 Бесен - Язовец

    6 0 Отговор
    Сега чувствате се западняци в България да се храните с мръсни ръце със сандвич увит в хартия на улицата щото през лошия соц. имаше вс завод и предприятие столова с 1-2-3 и чешми да си измиеш ръцете!

    15:24 09.09.2026

  • 19 Мич

    3 0 Отговор
    Да бе, а за нас е евтина. Я кажете на нас колко ни излиза.

    15:26 09.09.2026

  • 20 Най-голямата катастрофа е сега

    5 0 Отговор
    Най-голямата катастрофа е сега, ни армия ни храна, висока смъртност, нула здравеопазване и образование. Животните намалят поне 10 пъти. Нацистка Германия източва 80% от БВП на всички европейски държави марионетки. Държавата и бизнесът в България са дали стоки за 250 милиона долара, неизплатени от германците, това е 2,5 пъти БВП. И не, че сме имали много, Белгия е добивала на човек 300 литра мляко от елитни крави, България от говеда, овце и кози е било 80 литра на човек. Сега Белгия добива пак толкова, а България сега 120 литра - което е надценено - лъжа е, сега само ушни марки, а дори по световни данни животните ни са намалели 4 пъти, и са останали сега само ушни марки, тоест реално 10 пъти поне е по-малко за 40 години. (Роден на 9-септември 1941г. - Ст. Стратиев 1991г. писал: Българската участ е да пием старото кафе на Европа, да караме старите им автомобили и да се вдъхновяваме от старите им идеи. Българската участ е нашият общ език да е английският. Българската участ е силата да прави съединението, а не съединението — силата) Сега доходът е 100 соц лева покупателно. Август 1995г. при Виденов, доматите бяха 11 лева при масов доход 8000 лева, и сега имаше домати за толкова но заплати 1000 лева. МВФ хвали ВИДЕНОВ за 1995г. Рейгън прави 6% бюджетен дефицит, и качва двойно и тройно дългът, въпреки съкращенията. Клинтън прави излишък.

    15:26 09.09.2026

  • 21 Слава на СЗО и КНР

    3 2 Отговор
    Войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.

    15:37 09.09.2026

  • 22 Слава на другарката Урсула!!!

    1 5 Отговор
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез токенизация на всеки ресурс, въздух (Въглеродна Следа), вода, храна, енергия. Планирането за КНР, си е вътрешно присъщо и позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно "в кръвта" завинаги. Слава на другарката Урсула!!!

    15:38 09.09.2026

  • 23 оня с коня

    0 0 Отговор
    Я колко кофти станало в Щатите?А Копейкин искаше да се откажем от Еврото и да се вържем към Долара,башка пък че Русофилите непрекъснато жалят че нямаме безвизов Режим с Америка,сякаш имат пари за билет?!Е на такива как да не им забраниш партията:)

    16:22 09.09.2026