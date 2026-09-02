Новини
Свят »
Ляв политик - популист в Германия твърди, че Мерц води страната към война с Русия

Ляв политик - популист в Германия твърди, че Мерц води страната към война с Русия

2 Септември, 2026 05:08 881 14

  • германия-
  • мерц-
  • русия

Дроновете, за които се приписва участието на Русия, не са експлодирали, добави Вагенкнехт

Ляв политик - популист в Германия твърди, че Мерц води страната към война с Русия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сара Вагенкнехт, един от най-известните леви политици популисти в Германия, остро разкритикува днес мерките, предприети срещу Москва във връзка с неуспешната атака с дрон в Лайпциг, като заяви, че дори и Русия да стои зад нея, дрон, който не е нанесъл никакви щети, не е причина да се „подклажда опасно ескалираща ситуация“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Дори и Русия да стои зад това, дрон, който не е нанесъл никакви щети, не е причина да се разпалва опасно ескалираща ситуация“, каза Вагенкнехт, която създаде политическа формация със своето име, когато напусна "Левите" през 2024 г. поради различия по отношение на политиката за бежанците, ваксинацията срещу КОВИД-19 и войната в Украйна, за да основе свой собствен едноименен алианс - "Алианс за социална справедливост и икономически разум" (BSW). Това може да доведе до война с Русия, предупреди тя.

Дроновете, за които се приписва участието на Русия, не са експлодирали, добави Вагенкнехт и посочи, че германското правителство не е реагирало на атаката срещу газопроводите „Северен поток“ между Русия и Германия, която според нея е била извършена от Украйна.

Вагенкнехт обвини германския канцлер Фридрих Мерц, че ескалира ситуацията с Русия: „Мерц ни води все по-близо до война с Русия“.

По-рано тази вечер правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг/Хале.

Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт „Руска къща“ в Берлин, както и допълнителни санкции.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    18 3 Отговор
    Мерц се опитва да бъде новият фюрер, но не му се получава горкият.

    Коментиран от #4, #11

    05:19 02.09.2026

  • 2 Не Мерц води Германия към война

    2 24 Отговор
    с Руzzия. Фашистки Путистан иска да бъде доведен до капитулация с наглите действия на джуджето, търсещо разцепление и отслабване на Европа с подмолни средства години наред а последните 4г и половина с явни престъпни военни действия. Логично е, след като картите са на масата Европа да се защити и да търси разпад на Монголоидната федерация.

    Коментиран от #6

    05:22 02.09.2026

  • 3 иван костов

    19 1 Отговор
    За нацистките пропагандисти, всеки който не им играе по гайдата е популист!

    05:37 02.09.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Какъв фюрер, германците го сравняват с Пинокио и скоро ще му бият шута!😂😂

    05:40 02.09.2026

  • 5 Фон дер Миндер

    20 3 Отговор
    Добре, вие описвате Сара Вагенкнехт с две думи. Аз ще опитам да направя същото с Мерц. Фридрих Мерц е политик-парашутист , мразен както от колегите си така и от народа . Не избран , а инсталиран от втория път , арогантен и нагъл кръвопиец, предаващ собствената си държава. Вярно , не се получи с две думи , но пък Мерц е все пак толкова "колоритен", че е трудно да се опише само с 2 думи

    05:40 02.09.2026

  • 6 То Русия

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не Мерц води Германия към война":

    разчита на Европа, като я разцепи къде ще си продава газта, стоманата и всичко останало което го няма в Европа но и трябва на Европа за да поддъръжа производството си и нормалния начин на живот на жителите си... извинявай Урсулица затри Европа не Русия и Путин

    05:42 02.09.2026

  • 7 Търновец

    2 10 Отговор
    Тази дама не е ляв политик а е амбицирана да седне на властта и използува някои трудности свързани с войната в Украйна. А канцлерът успя да подпише договор с Канада за 12 супер подводници с доход за Германия и Норвегия над 100 милиарда долара за 30 години, Мерц стартира работа по газопровод за тръбна газ от Северна Африка към който проект се присъединиха още 4 страни от ЕС, също Мерц договаря с Канада доставки на критични суровини и намалява и зависимостта от Китайците които крадат Германски технологии и отказват да въведат еконорми е производството - вижте едно последствие в Непал вече около 5000 убити и изчезнали. С затварянето на Руското консулство е правилно. А какво добро е направила Сара В. - само духа въздух и амбиции за власт.

    05:58 02.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Допълнение

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тълковен речник на журналиста":

    4 - Посочва = манипулира

    5- Припомня = заблуждава

    6 - Отбелязва = лъже откровено

    7 - Подчертава = наглее безочливо

    06:16 02.09.2026

  • 10 Тцъ!!!

    1 6 Отговор
    Сара Вагенкнехт си е най-обикновена Кремълска подлога и е на Кремълска издръжка, която никой не я слуша! Обичайните Кремълски глупости.

    Коментиран от #13

    06:18 02.09.2026

  • 11 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Не се опитва,а мечтае... С тоя рейтинг и с тая подкрепа Може ли да се доближи до мустакатия художник, който е събирал милиони хора да скандират неговото име (поне така съм гледал в кино хрониките).....

    06:29 02.09.2026

  • 12 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Щом не им е угоден, медиите на неолибералният глобализъм веднага го кръщават ляв екстремист, ляв популист, десен екстремист, ултраляв или ултрадесен и така нататък. Кофи с помия се леят, но времето на тези манипулатори изтича неумолимо.

    06:30 02.09.2026

  • 13 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тцъ!!!":

    Таткото е мигрант от Персия - аятолясите я направиха бедна страна.

    06:34 02.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.