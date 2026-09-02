Ляв политик - популист в Германия твърди, че Мерц води страната към война с Русия

Сара Вагенкнехт, един от най-известните леви политици популисти в Германия, остро разкритикува днес мерките, предприети срещу Москва във връзка с неуспешната атака с дрон в Лайпциг, като заяви, че дори и Русия да стои зад нея, дрон, който не е нанесъл никакви щети, не е причина да се „подклажда опасно ескалираща ситуация“, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Дори и Русия да стои зад това, дрон, който не е нанесъл никакви щети, не е причина да се разпалва опасно ескалираща ситуация“, каза Вагенкнехт, която създаде политическа формация със своето име, когато напусна "Левите" през 2024 г. поради различия по отношение на политиката за бежанците, ваксинацията срещу КОВИД-19 и войната в Украйна, за да основе свой собствен едноименен алианс - "Алианс за социална справедливост и икономически разум" (BSW). Това може да доведе до война с Русия, предупреди тя.
Дроновете, за които се приписва участието на Русия, не са експлодирали, добави Вагенкнехт и посочи, че германското правителство не е реагирало на атаката срещу газопроводите „Северен поток“ между Русия и Германия, която според нея е била извършена от Украйна.
Вагенкнехт обвини германския канцлер Фридрих Мерц, че ескалира ситуацията с Русия: „Мерц ни води все по-близо до война с Русия“.
По-рано тази вечер правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг/Хале.
Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт „Руска къща“ в Берлин, както и допълнителни санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уффф
Коментиран от #4, #11
05:19 02.09.2026
2 Не Мерц води Германия към война
Коментиран от #6
05:22 02.09.2026
3 иван костов
05:37 02.09.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "Уффф":Какъв фюрер, германците го сравняват с Пинокио и скоро ще му бият шута!😂😂
05:40 02.09.2026
5 Фон дер Миндер
05:40 02.09.2026
6 То Русия
До коментар #2 от "Не Мерц води Германия към война":разчита на Европа, като я разцепи къде ще си продава газта, стоманата и всичко останало което го няма в Европа но и трябва на Европа за да поддъръжа производството си и нормалния начин на живот на жителите си... извинявай Урсулица затри Европа не Русия и Путин
05:42 02.09.2026
7 Търновец
05:58 02.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Допълнение
До коментар #8 от "Тълковен речник на журналиста":4 - Посочва = манипулира
5- Припомня = заблуждава
6 - Отбелязва = лъже откровено
7 - Подчертава = наглее безочливо
06:16 02.09.2026
10 Тцъ!!!
Коментиран от #13
06:18 02.09.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Уффф":Не се опитва,а мечтае... С тоя рейтинг и с тая подкрепа Може ли да се доближи до мустакатия художник, който е събирал милиони хора да скандират неговото име (поне така съм гледал в кино хрониките).....
06:29 02.09.2026
12 Ха ха ха
06:30 02.09.2026
13 Търновец
До коментар #10 от "Тцъ!!!":Таткото е мигрант от Персия - аятолясите я направиха бедна страна.
06:34 02.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.