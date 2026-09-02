Ляв политик - популист в Германия твърди, че Мерц води страната към война с Русия

Сара Вагенкнехт, един от най-известните леви политици популисти в Германия, остро разкритикува днес мерките, предприети срещу Москва във връзка с неуспешната атака с дрон в Лайпциг, като заяви, че дори и Русия да стои зад нея, дрон, който не е нанесъл никакви щети, не е причина да се „подклажда опасно ескалираща ситуация“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Дори и Русия да стои зад това, дрон, който не е нанесъл никакви щети, не е причина да се разпалва опасно ескалираща ситуация“, каза Вагенкнехт, която създаде политическа формация със своето име, когато напусна "Левите" през 2024 г. поради различия по отношение на политиката за бежанците, ваксинацията срещу КОВИД-19 и войната в Украйна, за да основе свой собствен едноименен алианс - "Алианс за социална справедливост и икономически разум" (BSW). Това може да доведе до война с Русия, предупреди тя.

Дроновете, за които се приписва участието на Русия, не са експлодирали, добави Вагенкнехт и посочи, че германското правителство не е реагирало на атаката срещу газопроводите „Северен поток“ между Русия и Германия, която според нея е била извършена от Украйна.

Вагенкнехт обвини германския канцлер Фридрих Мерц, че ескалира ситуацията с Русия: „Мерц ни води все по-близо до война с Русия“.

По-рано тази вечер правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг/Хале.

Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт „Руска къща“ в Берлин, както и допълнителни санкции.