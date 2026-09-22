Гренландия става ключов център на сигурността в Арктика: САЩ разширяват военното си присъствие

Документът беше подписан в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН от американския президент Доналд Тръмп, датския премиер Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. Според Reuters договореностите увеличават американския военен достъп до острова, но не предвиждат прехвърляне на Гренландия към САЩ.
НАТО получава по-голяма роля в Арктика
Една от ключовите промени е свързана не само с американското военно присъствие, а с ролята на НАТО.
Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви преди подписването, че сигурността на Арктика вече няма да бъде въпрос единствено на Дания или Съединените щати. По думите му значителна част от отговорността ще бъде поета от НАТО.
Алиансът приветства споразумението и определи Арктика и Северния Атлантик като критично важни за колективната сигурност. От НАТО заявиха, че договореностите ще допринесат за сигурността, стабилността и сътрудничеството в региона.
Така Гренландия се превръща във все по-важна част от стратегията на НАТО в момент, когато Арктика придобива нарастващо военно и икономическо значение.
Два нови американски военни обекта
Според информация на Reuters споразумението ще позволи на САЩ да разширят военното си присъствие до още два обекта в Гренландия — Нарсарсуак и Местерсвиг.
Нарсарсуак е бивша американска военна база, използвана по време на Студената война, докато Местерсвиг е малък военен обект, който в момента се използва от датския патрул Sirius, отговарящ за наблюдението и защитата на датския суверенитет в североизточната част на острова.
В момента основният американски военен обект в Гренландия е базата „Питуфик“, която има ключово значение за ранното предупреждение, космическото наблюдение и американската противоракетна отбрана.
По време на речта си пред Общото събрание на ООН Тръмп заяви, че САЩ ще започнат процес по изграждане на „много значимо военно присъствие“, включително две големи военни бази.
Какво означава „постоянен контрол“ на САЩ
Именно тук се намира една от най-чувствителните части на договореностите.
Тръмп заяви, че споразумението дава на Съединените щати „постоянен контрол“ върху сигурността и другите нужди на Гренландия. Американският президент допълни, че противник на САЩ няма да може да създаде военна база или военно присъствие на острова, нито да прави определени чувствителни инвестиции без изричното писмено одобрение на Вашингтон.
Дания обаче представя споразумението в различна рамка.
Копенхаген подчертава, че договореностите запазват суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания и признават правото на гренландския народ на самоопределение.
Това означава, че публичните американски и датски интерпретации не са напълно идентични по отношение на обхвата на бъдещата американска роля.
Гренландия: „Сигурността на острова е сигурността на САЩ“
Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен представи споразумението като историческо и подчерта, че то е договореност не просто „за“ Гренландия, а „с“ Гренландия.
Той заяви, че сигурността на острова е пряко свързана със сигурността на Съединените щати и на западния съюз.
Нилсен подчерта, че Гренландия остава част от западната система за сигурност и ще продължи да бъде близък партньор на Вашингтон. Според него споразумението отчита интересите, правата, поминъка и развитието на населението на острова.
Това е важен нюанс на фона на продължаващия спор за бъдещия статут на Гренландия.
Суверенитетът остава на Дания
Въпреки значителното разширяване на американското военно присъствие, договореностите не променят формално статута на острова.
Гренландия остава самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания.
Това беше изрично подчертано от Мете Фредериксен. Датският премиер заяви, че договорът укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик, но същевременно признава суверенитета и териториалната цялост на Кралството и правото на гренландците на самоопределение.
Фредериксен определи споразумението като важно за САЩ, Гренландия, Дания, НАТО и Европа.
Русия и Китай са в центъра на стратегическите сметки
Зад американския интерес към Гренландия стои не само географското положение на острова, но и променящата се стратегическа среда в Арктика.
Гренландия се намира между Северна Америка и Европа и има ключово значение за контрола върху северноатлантическите маршрути. Топенето на арктическия лед също открива нови възможности за корабоплаване и достъп до природни ресурси.
Вашингтон разглежда ограничаването на потенциалното руско и китайско военно и икономическо присъствие като част от по-широката стратегия за сигурност.
Именно това е една от причините Тръмп да настоява за по-голямо американско присъствие, въпреки че първоначалните му предложения за американски контрол над острова предизвикаха сериозно напрежение с Дания и останалите европейски съюзници.
От кризата към нова архитектура за сигурност
Новото споразумение идва след месеци на напрежение между Вашингтон и Копенхаген.
Тръмп многократно заявяваше, че Съединените щати трябва да получат контрол над Гренландия заради националната си сигурност. В определени моменти той отказваше да изключи и използването на икономически или военен натиск.
Това предизвика сериозна тревога сред датските власти и в други европейски столици, тъй като Дания е член на НАТО, а Гренландия е част от Кралство Дания.
Сега Вашингтон и Копенхаген се опитват да превърнат този конфликт в нов модел на военно сътрудничество.
Вместо промяна на суверенитета се предвижда увеличаване на американското военно присъствие и по-голямо включване на НАТО в сигурността на Арктика.
Какво следва
Споразумението все още трябва да премине през необходимите национални парламентарни процедури, преди да влезе изцяло в сила. Това означава, че някои от конкретните му механизми ще станат окончателно ясни едва след приключването на тези процедури.
Засега е ясно едно: Гренландия остава под датски суверенитет, но американското военно присъствие на острова ще бъде разширено, а НАТО ще има по-видима роля в арктическата сигурност.
За Вашингтон това означава по-силни позиции в стратегическия северен регион. За Дания и Гренландия — допълнителни гаранции срещу външно военно и икономическо влияние, но и необходимост да се балансира между американските интереси, европейската сигурност и правото на гренландците сами да определят бъдещето си.
Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
19:31 22.09.2026
2 Васалният данък е американски облигации
19:38 22.09.2026
3 Ами
Остава само да накара гренландците
да поискат да станат американци.
Или поне половината от тях :)
Коментиран от #6, #9, #13
19:40 22.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
19:50 22.09.2026
6 хаха
До коментар #3 от "Ами":Никаква "сделка" няма бе пиян московитски орк. Къде с тази празната кратуна???
През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.
Ядрената вратичка: тайно писмо от 1957 г.
Макар договорът да не споменава изрично ядрените оръжия, тайно писмо от 1957 г., изпратено от датския министър-председател Х. К. Хансен, косвено допуска тяхното присъствие. Това породи спорове, особено след като през 1968 г. бомбардировач B-52, превозващ ядрени бойни глави, катастрофира близо до Туле.
Балкано-ориенталски празноглавец.
Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.
Коментиран от #18
19:54 22.09.2026
7 Kaлпазанин
19:54 22.09.2026
8 Антиватник
19:54 22.09.2026
9 хаха
До коментар #3 от "Ами":То и какво да очакваш от някакво шимпанзе, добавящо ":)"...
ХАХАХА
19:55 22.09.2026
10 хаха
Дай им на тях Пуупин, Дръмпф, ЕрТикван, Банкянската Тиква, ПрасееФски и.т.н.
Толкова от тях. ОранЖутана бил казал нещо, значи трябва да е вярно, Пуупин изблятил нещо...мхм...така е.
ХАХАХА
19:58 22.09.2026
11 хаха
Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е ОСТАНАЛА САМО ЕДНА действаща американска военна база.
ХАХАХА! Аз съм им затварял базите а?
20:00 22.09.2026
12 така, така
С това позорно споразумение, всъщност нагледно се демонстрира колко струва суверенитетът на държавите в ЕС.
Чичо Дончо да си поиска още острови или територии, че марионетките от ЕС все някога ще сменят господаря и тогава ще ги е яд америкнаците, че не са си взели повече без бой.
Коментиран от #14, #15, #16
20:00 22.09.2026
13 Шочо
До коментар #3 от "Ами":Също като Индианците.
20:03 22.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
До коментар #12 от "така, така":Ти пък откъде знаеш какво са подписали бе московитски орк?
И една разлика не можеш да кажеш от споразумението от 1951.
ХАХАХА
Леле че си празноглав и необразован. ХАХАХА
20:04 22.09.2026
16 хаха
До коментар #12 от "така, така":Хайде ориенталец... 1 разлика със старото споразумение от 1951г. да намериш.
А от 1957г. има споразумение и за разполагане на ядрено май май.
Почвай да питаш ЧатГПТ-то и ти като тлъстите ватенки дето се мъчеха да спорят нещо.
ХАХАХА
Коментиран от #28
20:11 22.09.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
20:22 22.09.2026
18 Ами
До коментар #6 от "хаха":Забелязвам са че пращиш от акъл, само че договорите са подписани
между САЩ и Дания, а не между САЩ и Гренландия.
През 2009 година влиза в сила нов Закон за самоуправление който
дава на Гренландия контрол върху полицията, съдебната система
и природните ресурси, както и правото на пълна независимост.
Усещаш ли разликата или ти трябват още пояснения :)
Коментиран от #19, #20
20:23 22.09.2026
19 хаха
До коментар #18 от "Ами":Продължавай да плямпаш тъпни бе оркче московитско.
Толкова си кухоглаво и необразовано че си по-зле и от Оранжутана.
Всичко е ратифицирано отдавна от Гренландия.
ХАХАХА
January 8, 2026
Датските официални лица са озадачени от заплахите на Тръмп да прибегне до военна намеса, за да поеме контрола над Гренландия, тъй като вече съществува дългогодишно споразумение, позволяващо на САЩ да увеличат военното си присъствие там. През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.
„Това споразумение е много щедро, много широкообхватно“, коментира пред Fortune Микел Рунге Олесен, старши изследовател в Датския институт за международни изследвания в Копенхаген. „В рамките на това споразумение САЩ биха могли да постигнат почти всяка цел, свързана със сигурността, която можете да си представите.“
20:32 22.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
До коментар #20 от "хаха":Да го проумееш, но се съмнявам :)
"Преди светът се управляваше от умните. И това беше много жестоко.
Умните принуждаваха простите да учат. На простите им беше тежко.
Сега светът се управлява от простите.
Това е честно, защото простите са значително повече.
Сега простите принуждават умните да говорят така, че да е разбираемо за простите.
Ако простият не е разбрал нещо, това е проблем на умния.
Преди страдаха простите. Сега страдат умните.
Но пък страданията станаха значително по-малко.
Защото умните остават все по-малко и по-малко..."
Коментиран от #24, #25, #26, #29, #35, #36
20:45 22.09.2026
22 Мирна
21:40 22.09.2026
23 Вярно
Коментиран от #27, #32
21:43 22.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Няма
22:01 22.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Честити банани!
Коментиран от #34
22:12 22.09.2026
34 хаха
До коментар #33 от "Честити банани!":Сдали са ти празната оркска кратуна за обществено ВЦ.
22:22 22.09.2026
35 хаха
До коментар #21 от "Ами":Продължавай да лаеш бе празноглав ориенатлски байганьовец.
"Най-добрата сделка на Тръмп до сега. "
И едно нещо не може да посочи, което да е "по-добро". Типичната московитска голословна и празноглава подлога.
Виж му само "кумирите" и ти става ясно какво представлява съществото.
Тиквоооо Тиквоооо празнаааа. Нищо чудно, че и Тиква избирате там в онова Блато 15 години.
Ето от такива Тикви като теб.
22:28 22.09.2026
36 хаха
До коментар #21 от "Ами":"Забелязвам са че пращиш от акъл, само че договорите са подписани
между САЩ и Дания, а не между САЩ и Гренландия."
Типичното тъпирче...с типичните му похватЕНКИ. Хахаха!
Whataboutism мъч московитски орк?
"Мъ те ни съ путписвали БА!" ХАХАХА
Излиза че всичките споразумения от 1951/1957са си в сила обаче и оркчето започва да пука вени.
22:40 22.09.2026