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Гренландия става ключов център на сигурността в Арктика: САЩ разширяват военното си присъствие
  Тема: Сирия

Гренландия става ключов център на сигурността в Арктика: САЩ разширяват военното си присъствие

22 Септември, 2026 19:24, обновена 22 Септември, 2026 21:26 1 305 36

  • гренландия-
  • съединени щати-
  • дания-
  • доналд тръмп-
  • мете фредериксен

Вашингтон, Копенхаген и Нуук подписаха споразумение, което предвижда по-голямо американско военно присъствие и по-активна роля на НАТО в Арктика, без промяна на суверенитета над острова

Гренландия става ключов център на сигурността в Арктика: САЩ разширяват военното си присъствие - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха ново споразумение за сигурността на Арктика и Северния Атлантик, с което Вашингтон получава възможност да разшири военното си присъствие на стратегическия остров.

Документът беше подписан в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН от американския президент Доналд Тръмп, датския премиер Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. Според Reuters договореностите увеличават американския военен достъп до острова, но не предвиждат прехвърляне на Гренландия към САЩ.

НАТО получава по-голяма роля в Арктика

Една от ключовите промени е свързана не само с американското военно присъствие, а с ролята на НАТО.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви преди подписването, че сигурността на Арктика вече няма да бъде въпрос единствено на Дания или Съединените щати. По думите му значителна част от отговорността ще бъде поета от НАТО.

Алиансът приветства споразумението и определи Арктика и Северния Атлантик като критично важни за колективната сигурност. От НАТО заявиха, че договореностите ще допринесат за сигурността, стабилността и сътрудничеството в региона.

Така Гренландия се превръща във все по-важна част от стратегията на НАТО в момент, когато Арктика придобива нарастващо военно и икономическо значение.

Два нови американски военни обекта

Според информация на Reuters споразумението ще позволи на САЩ да разширят военното си присъствие до още два обекта в Гренландия — Нарсарсуак и Местерсвиг.

Нарсарсуак е бивша американска военна база, използвана по време на Студената война, докато Местерсвиг е малък военен обект, който в момента се използва от датския патрул Sirius, отговарящ за наблюдението и защитата на датския суверенитет в североизточната част на острова.

В момента основният американски военен обект в Гренландия е базата „Питуфик“, която има ключово значение за ранното предупреждение, космическото наблюдение и американската противоракетна отбрана.

По време на речта си пред Общото събрание на ООН Тръмп заяви, че САЩ ще започнат процес по изграждане на „много значимо военно присъствие“, включително две големи военни бази.

Какво означава „постоянен контрол“ на САЩ

Именно тук се намира една от най-чувствителните части на договореностите.

Тръмп заяви, че споразумението дава на Съединените щати „постоянен контрол“ върху сигурността и другите нужди на Гренландия. Американският президент допълни, че противник на САЩ няма да може да създаде военна база или военно присъствие на острова, нито да прави определени чувствителни инвестиции без изричното писмено одобрение на Вашингтон.

Дания обаче представя споразумението в различна рамка.

Копенхаген подчертава, че договореностите запазват суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания и признават правото на гренландския народ на самоопределение.

Това означава, че публичните американски и датски интерпретации не са напълно идентични по отношение на обхвата на бъдещата американска роля.

Гренландия: „Сигурността на острова е сигурността на САЩ“

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен представи споразумението като историческо и подчерта, че то е договореност не просто „за“ Гренландия, а „с“ Гренландия.

Той заяви, че сигурността на острова е пряко свързана със сигурността на Съединените щати и на западния съюз.

Нилсен подчерта, че Гренландия остава част от западната система за сигурност и ще продължи да бъде близък партньор на Вашингтон. Според него споразумението отчита интересите, правата, поминъка и развитието на населението на острова.

Това е важен нюанс на фона на продължаващия спор за бъдещия статут на Гренландия.

Суверенитетът остава на Дания

Въпреки значителното разширяване на американското военно присъствие, договореностите не променят формално статута на острова.

Гренландия остава самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания.

Това беше изрично подчертано от Мете Фредериксен. Датският премиер заяви, че договорът укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик, но същевременно признава суверенитета и териториалната цялост на Кралството и правото на гренландците на самоопределение.

Фредериксен определи споразумението като важно за САЩ, Гренландия, Дания, НАТО и Европа.

Русия и Китай са в центъра на стратегическите сметки

Зад американския интерес към Гренландия стои не само географското положение на острова, но и променящата се стратегическа среда в Арктика.

Гренландия се намира между Северна Америка и Европа и има ключово значение за контрола върху северноатлантическите маршрути. Топенето на арктическия лед също открива нови възможности за корабоплаване и достъп до природни ресурси.

Вашингтон разглежда ограничаването на потенциалното руско и китайско военно и икономическо присъствие като част от по-широката стратегия за сигурност.

Именно това е една от причините Тръмп да настоява за по-голямо американско присъствие, въпреки че първоначалните му предложения за американски контрол над острова предизвикаха сериозно напрежение с Дания и останалите европейски съюзници.

От кризата към нова архитектура за сигурност

Новото споразумение идва след месеци на напрежение между Вашингтон и Копенхаген.

Тръмп многократно заявяваше, че Съединените щати трябва да получат контрол над Гренландия заради националната си сигурност. В определени моменти той отказваше да изключи и използването на икономически или военен натиск.

Това предизвика сериозна тревога сред датските власти и в други европейски столици, тъй като Дания е член на НАТО, а Гренландия е част от Кралство Дания.

Сега Вашингтон и Копенхаген се опитват да превърнат този конфликт в нов модел на военно сътрудничество.

Вместо промяна на суверенитета се предвижда увеличаване на американското военно присъствие и по-голямо включване на НАТО в сигурността на Арктика.

Какво следва

Споразумението все още трябва да премине през необходимите национални парламентарни процедури, преди да влезе изцяло в сила. Това означава, че някои от конкретните му механизми ще станат окончателно ясни едва след приключването на тези процедури.

Засега е ясно едно: Гренландия остава под датски суверенитет, но американското военно присъствие на острова ще бъде разширено, а НАТО ще има по-видима роля в арктическата сигурност.

За Вашингтон това означава по-силни позиции в стратегическия северен регион. За Дания и Гренландия — допълнителни гаранции срещу външно военно и икономическо влияние, но и необходимост да се балансира между американските интереси, европейската сигурност и правото на гренландците сами да определят бъдещето си.

Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    5 27 Отговор
    Задникът на дедо Дончо винаги лъщи благодарение на еврашистките езици.

    19:31 22.09.2026

  • 2 Васалният данък е американски облигации

    2 24 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милр. евр. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД .Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Може да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на Оруел роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!) Има 4000-дници, Волгин, Дачков, Карбовски, Сивилав,В.Апостолов, Консерв.. 4000 ДОЛАРА от НПО на Тръмп, само за да се вдига пушилка за уж политика и демокрация, а е просто младите да не мислят за работнически права и бъдеще, за антикапитализъм, но да мислят за консерватизъм и национализъм.. И Алтернатива за Германия е за заблуда, от неолиберализмът - фашизмът - дясното - буржоазната диктатура и империята. Какво си мислите, че ОКУПИ УОЛСТРИЙТ, не бе всъщност пазене на Уолстрийт и буржоазната банкерска система? Опозицията е на силният страж на статуквото. ИЗФАБРИКУВАНАТА ОПОЗИЦИЯ, а то друга няма да допуснат, изфабрикуваната ще ги пререди и измести.

    19:38 22.09.2026

  • 3 Ами

    11 28 Отговор
    Най-добрата сделка на Тръмп до сега.
    Остава само да накара гренландците
    да поискат да станат американци.
    Или поне половината от тях :)

    Коментиран от #6, #9, #13

    19:40 22.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    9 23 Отговор
    Военна окупация на Гренландия.

    19:50 22.09.2026

  • 6 хаха

    21 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Никаква "сделка" няма бе пиян московитски орк. Къде с тази празната кратуна???

    През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.
    Ядрената вратичка: тайно писмо от 1957 г.
    Макар договорът да не споменава изрично ядрените оръжия, тайно писмо от 1957 г., изпратено от датския министър-председател Х. К. Хансен, косвено допуска тяхното присъствие. Това породи спорове, особено след като през 1968 г. бомбардировач B-52, превозващ ядрени бойни глави, катастрофира близо до Туле.

    Балкано-ориенталски празноглавец.
    Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.

    Коментиран от #18

    19:54 22.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    2 23 Отговор
    И там скоро ще почнат да се бият помежду си морските обитатели

    19:54 22.09.2026

  • 8 Антиватник

    5 25 Отговор
    Така се разбират в цивилизацията.Не ходят като ватенките да мрат за тоя дето клати гората.

    19:54 22.09.2026

  • 9 хаха

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    То и какво да очакваш от някакво шимпанзе, добавящо ":)"...

    ХАХАХА

    19:55 22.09.2026

  • 10 хаха

    18 5 Отговор
    Байганьовците са на нивото на оранжевото шимпанзе. Някакви първосигнални примитиви.
    Дай им на тях Пуупин, Дръмпф, ЕрТикван, Банкянската Тиква, ПрасееФски и.т.н.

    Толкова от тях. ОранЖутана бил казал нещо, значи трябва да е вярно, Пуупин изблятил нещо...мхм...така е.

    ХАХАХА

    19:58 22.09.2026

  • 11 хаха

    16 1 Отговор
    "Два нови американски военни обекта"

    Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е ОСТАНАЛА САМО ЕДНА действаща американска военна база.

    ХАХАХА! Аз съм им затварял базите а?

    20:00 22.09.2026

  • 12 така, така

    10 23 Отговор
    Подписа се колониален акт. но това се очакваше - васала няма права, когато господаря иска нещо от него, просто трябва да изпълнява и да се радва, че е направил господаря си щастлив.
    С това позорно споразумение, всъщност нагледно се демонстрира колко струва суверенитетът на държавите в ЕС.
    Чичо Дончо да си поиска още острови или територии, че марионетките от ЕС все някога ще сменят господаря и тогава ще ги е яд америкнаците, че не са си взели повече без бой.

    Коментиран от #14, #15, #16

    20:00 22.09.2026

  • 13 Шочо

    6 22 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Също като Индианците.

    20:03 22.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    17 4 Отговор

    До коментар #12 от "така, така":

    Ти пък откъде знаеш какво са подписали бе московитски орк?
    И една разлика не можеш да кажеш от споразумението от 1951.

    ХАХАХА
    Леле че си празноглав и необразован. ХАХАХА

    20:04 22.09.2026

  • 16 хаха

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "така, така":

    Хайде ориенталец... 1 разлика със старото споразумение от 1951г. да намериш.

    А от 1957г. има споразумение и за разполагане на ядрено май май.
    Почвай да питаш ЧатГПТ-то и ти като тлъстите ватенки дето се мъчеха да спорят нещо.

    ХАХАХА

    Коментиран от #28

    20:11 22.09.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 16 Отговор
    Споразумението е долу горе така, краваря се задължава да вземе ресурсите и да отбранява Гренландия за неопределено време, а Дания и европа ще плащат за охраната и отбраната, много изгодна сделка за всички. хахахахаха.

    20:22 22.09.2026

  • 18 Ами

    2 16 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Забелязвам са че пращиш от акъл, само че договорите са подписани
    между САЩ и Дания, а не между САЩ и Гренландия.
    През 2009 година влиза в сила нов Закон за самоуправление който
    дава на Гренландия контрол върху полицията, съдебната система
    и природните ресурси, както и правото на пълна независимост.
    Усещаш ли разликата или ти трябват още пояснения :)

    Коментиран от #19, #20

    20:23 22.09.2026

  • 19 хаха

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Продължавай да плямпаш тъпни бе оркче московитско.

    Толкова си кухоглаво и необразовано че си по-зле и от Оранжутана.
    Всичко е ратифицирано отдавна от Гренландия.

    ХАХАХА

    January 8, 2026

    Датските официални лица са озадачени от заплахите на Тръмп да прибегне до военна намеса, за да поеме контрола над Гренландия, тъй като вече съществува дългогодишно споразумение, позволяващо на САЩ да увеличат военното си присъствие там. През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.

    „Това споразумение е много щедро, много широкообхватно“, коментира пред Fortune Микел Рунге Олесен, старши изследовател в Датския институт за международни изследвания в Копенхаген. „В рамките на това споразумение САЩ биха могли да постигнат почти всяка цел, свързана със сигурността, която можете да си представите.“

    20:32 22.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    3 10 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Да го проумееш, но се съмнявам :)
    "Преди светът се управляваше от умните. И това беше много жестоко.
    Умните принуждаваха простите да учат. На простите им беше тежко.
    Сега светът се управлява от простите.
    Това е честно, защото простите са значително повече.
    Сега простите принуждават умните да говорят така, че да е разбираемо за простите.
    Ако простият не е разбрал нещо, това е проблем на умния.
    Преди страдаха простите. Сега страдат умните.
    Но пък страданията станаха значително по-малко.
    Защото умните остават все по-малко и по-малко..."

    Коментиран от #24, #25, #26, #29, #35, #36

    20:45 22.09.2026

  • 22 Мирна

    4 10 Отговор
    анексия.

    21:40 22.09.2026

  • 23 Вярно

    4 10 Отговор
    интерпретацията на подписаното е различна, но окупацията е недвусмислена.

    Коментиран от #27, #32

    21:43 22.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Няма

    2 7 Отговор
    проблем. Гренландците ще вземат правилното решение.

    22:01 22.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Честити банани!

    0 4 Отговор
    Казано просто гнилочите сдадоха Гренландия без бой.

    Коментиран от #34

    22:12 22.09.2026

  • 34 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Честити банани!":

    Сдали са ти празната оркска кратуна за обществено ВЦ.

    22:22 22.09.2026

  • 35 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Продължавай да лаеш бе празноглав ориенатлски байганьовец.

    "Най-добрата сделка на Тръмп до сега. "
    И едно нещо не може да посочи, което да е "по-добро". Типичната московитска голословна и празноглава подлога.

    Виж му само "кумирите" и ти става ясно какво представлява съществото.
    Тиквоооо Тиквоооо празнаааа. Нищо чудно, че и Тиква избирате там в онова Блато 15 години.
    Ето от такива Тикви като теб.

    22:28 22.09.2026

  • 36 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    "Забелязвам са че пращиш от акъл, само че договорите са подписани
    между САЩ и Дания, а не между САЩ и Гренландия."

    Типичното тъпирче...с типичните му похватЕНКИ. Хахаха!
    Whataboutism мъч московитски орк?

    "Мъ те ни съ путписвали БА!" ХАХАХА

    Излиза че всичките споразумения от 1951/1957са си в сила обаче и оркчето започва да пука вени.

    22:40 22.09.2026