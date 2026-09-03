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Марко Рубио: Преговаряме с Украйна за лиценза на ракетите "Patriot"

Марко Рубио: Преговаряме с Украйна за лиценза на ракетите "Patriot"

3 Септември, 2026 06:44 744 14

  • марко рубио-
  • украйна-
  • пейтриът

Това са високотехнологични оръжия

Марко Рубио: Преговаряме с Украйна за лиценза на ракетите "Patriot" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ и Украйна водят преговори за предоставяне на лиценз за производство на ракети "Patriot“, заяви в телевизионно интервю американският държавен секретар Марко Рубио. "В момента това се обсъжда. И, както вече казах, не е бързо решение. Увеличаването на производството изисква няколко години изграждане на фабрики, дори с лиценз. Това са високотехнологични оръжия. Този въпрос се обсъжда и би могъл да бъде реализиран, но наистина няма да реши краткосрочния проблем, който те имат“, каза Рубио, цитиран от "Фокус".

Държавният секретар на САЩ отговори и на въпрос дали Вашингтон отхвърля предложението на Украйна да помогне на американските партньори с технологията си за безпилотни летателни апарати.

"Ако има споразумение, което да има смисъл за САЩ, мисля, че вървим към такива сделки, обсъждаме ги, те са в процес на договаряне. Към момента нямам нищо конкретно по този въпрос, но ние винаги търсим начин да подсилим нашата отбрана и ако някои има възможност да ни партнира в това, ние сме открити“, каза Рубио. Според него, обаче, това отново са дългосрочни проекти, които няма да се случат веднага.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер

    16 0 Отговор
    Ще прехващат падащите ракети и бомби с лицензи.

    Коментиран от #2, #7

    06:54 03.09.2026

  • 2 Лост

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Супер":

    Пък после България ще им изпрати фирми да им направят магистрали.

    07:00 03.09.2026

  • 3 Хо-ха-ха

    17 1 Отговор
    Престанете да ги лъжите тези украинци. Оставете ги да сключат мир.

    07:03 03.09.2026

  • 4 Някой

    12 0 Отговор
    Обади се в петък за да ти кажа кога да се обадиш пак

    07:03 03.09.2026

  • 5 А обещал ли е

    14 0 Отговор
    да му купи на Зеленски колело?

    07:03 03.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Американците ги признавам

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Супер":

    Умеят да продават картинки и жертежи..

    Коментиран от #9

    07:10 03.09.2026

  • 8 Тоя

    5 0 Отговор
    Е голям фантазьор !

    07:17 03.09.2026

  • 9 И твърдо са решили

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Американците ги признавам":

    да унищожат бандерските евроджендъри.
    Хитреци.

    07:19 03.09.2026

  • 10 Така требе

    0 5 Отговор
    Украйна ша прави пейтриът
    После и Хаймърс и Атакамс

    07:20 03.09.2026

  • 11 Макето

    2 0 Отговор
    Ама изпрати твоето семейство в заводите и като го сринат, да усетиш тежестта на”Орешник”—а”.
    Вие сеете войната!

    Коментиран от #12

    07:37 03.09.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Макето":

    И Путин усети тежестта на Хаймърс.
    Путин нападна вероломно Украйна.

    07:39 03.09.2026

  • 13 Адвайс

    1 0 Отговор
    Ще ви трябва и технология за пътуване във времето за да може да се върнете назад в периода 2014-2022 и да можете да ги произвеждате на Украинска територия!

    07:45 03.09.2026

  • 14 Преведено на Български

    0 0 Отговор
    Търсете си още баби да мятат буркани с компоти ! Съживявайте оня призрак от кииф! Имаме и хубави ластици можем да ви ги пратим!

    07:46 03.09.2026