Марко Рубио: Преговаряме с Украйна за лиценза на ракетите "Patriot"

САЩ и Украйна водят преговори за предоставяне на лиценз за производство на ракети "Patriot“, заяви в телевизионно интервю американският държавен секретар Марко Рубио. "В момента това се обсъжда. И, както вече казах, не е бързо решение. Увеличаването на производството изисква няколко години изграждане на фабрики, дори с лиценз. Това са високотехнологични оръжия. Този въпрос се обсъжда и би могъл да бъде реализиран, но наистина няма да реши краткосрочния проблем, който те имат“, каза Рубио, цитиран от "Фокус".

Държавният секретар на САЩ отговори и на въпрос дали Вашингтон отхвърля предложението на Украйна да помогне на американските партньори с технологията си за безпилотни летателни апарати.

"Ако има споразумение, което да има смисъл за САЩ, мисля, че вървим към такива сделки, обсъждаме ги, те са в процес на договаряне. Към момента нямам нищо конкретно по този въпрос, но ние винаги търсим начин да подсилим нашата отбрана и ако някои има възможност да ни партнира в това, ние сме открити“, каза Рубио. Според него, обаче, това отново са дългосрочни проекти, които няма да се случат веднага.