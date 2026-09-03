Марко Рубио: Преговаряме с Украйна за лиценза на ракетите "Patriot"

САЩ и Украйна водят преговори за предоставяне на лиценз за производство на ракети "Patriot“, заяви в телевизионно интервю американският държавен секретар Марко Рубио. "В момента това се обсъжда. И, както вече казах, не е бързо решение. Увеличаването на производството изисква няколко години изграждане на фабрики, дори с лиценз. Това са високотехнологични оръжия. Този въпрос се обсъжда и би могъл да бъде реализиран, но наистина няма да реши краткосрочния проблем, който те имат“, каза Рубио, цитиран от "Фокус".
Държавният секретар на САЩ отговори и на въпрос дали Вашингтон отхвърля предложението на Украйна да помогне на американските партньори с технологията си за безпилотни летателни апарати.
"Ако има споразумение, което да има смисъл за САЩ, мисля, че вървим към такива сделки, обсъждаме ги, те са в процес на договаряне. Към момента нямам нищо конкретно по този въпрос, но ние винаги търсим начин да подсилим нашата отбрана и ако някои има възможност да ни партнира в това, ние сме открити“, каза Рубио. Според него, обаче, това отново са дългосрочни проекти, които няма да се случат веднага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супер
Коментиран от #2, #7
06:54 03.09.2026
2 Лост
До коментар #1 от "Супер":Пък после България ще им изпрати фирми да им направят магистрали.
07:00 03.09.2026
3 Хо-ха-ха
07:03 03.09.2026
4 Някой
07:03 03.09.2026
5 А обещал ли е
07:03 03.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Американците ги признавам
До коментар #1 от "Супер":Умеят да продават картинки и жертежи..
Коментиран от #9
07:10 03.09.2026
8 Тоя
07:17 03.09.2026
9 И твърдо са решили
До коментар #7 от "Американците ги признавам":да унищожат бандерските евроджендъри.
Хитреци.
07:19 03.09.2026
10 Така требе
После и Хаймърс и Атакамс
07:20 03.09.2026
11 Макето
Вие сеете войната!
Коментиран от #12
07:37 03.09.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "Макето":И Путин усети тежестта на Хаймърс.
Путин нападна вероломно Украйна.
07:39 03.09.2026
13 Адвайс
07:45 03.09.2026
14 Преведено на Български
07:46 03.09.2026